Dnešní aktuální cena SPDR S P 500 ETF je 679.17 USD. Sledujte aktualizace cen SPYON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPYON.

Více informací o SPYON

Informace o ceně SPYON

Co je to SPYON

Oficiální webové stránky SPYON

Tokenomika pro SPYON

Předpověď cen SPYON

Historie SPYON

Průvodce nákupem (SPYON)

Převodník SPYON na fiat měnu

SPYON Spot

Logo SPDR S P 500 ETF

Kurz SPDR S P 500 ETF(SPYON)

Aktuální cena 1 SPYON na USD

$679.08
$679.08$679.08
-0.70%1D
USD
Graf aktuální ceny SPDR S P 500 ETF (SPYON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:05 (UTC+8)

Informace o ceně SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 678.96
$ 678.96$ 678.96
Nejnižší za 24 h
$ 691.17
$ 691.17$ 691.17
Nejvyšší za 24 h

$ 678.96
$ 678.96$ 678.96

$ 691.17
$ 691.17$ 691.17

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-1.72%

-0.70%

-0.22%

-0.22%

Cena SPDR S P 500 ETF (SPYON) v reálném čase je $ 679.17. Za posledních 24 hodin se SPYON obchodoval v rozmezí od minima $ 678.96 do maxima $ 691.17, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPYON v historii je $ 690.6831306581166, zatímco nejnižší cena v historii je $ 640.4052156827559.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPYON se za poslední hodinu změnila o -1.72%, za 24 hodin o -0.70% a za posledních 7 dní o -0.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.742

$ 25.05M
$ 25.05M$ 25.05M

$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K

$ 25.05M
$ 25.05M$ 25.05M

36.88K
36.88K 36.88K

36,876.59786718
36,876.59786718 36,876.59786718

ETH

Aktuální tržní kapitalizace SPDR S P 500 ETF je $ 25.05M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.06K. Objem v oběhu SPYON je 36.88K, přičemž celková zásoba je 36876.59786718. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.05M.

Historie cen v USD pro SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Sledujte změny cen SPDR S P 500 ETF pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -4.7871-0.70%
30 dní$ +8.36+1.24%
60 dní$ +79.17+13.19%
90 dní$ +79.17+13.19%
Změna ceny SPDR S P 500 ETF dnes

Dnes zaznamenal SPYON změnu o $ -4.7871 (-0.70%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SPDR S P 500 ETF za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +8.36 (+1.24%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SPDR S P 500 ETF za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SPYON ke změně o $ +79.17 (+13.19%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SPDR S P 500 ETF za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +79.17 (+13.19%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Podívejte se na stránku Historie cen SPDR S P 500 ETF.

Co je SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SPDR S P 500 ETF investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPYONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SPDR S P 500 ETF na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SPDR S P 500 ETF a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SPDR S P 500 ETF (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPDR S P 500 ETF (SPYON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPDR S P 500 ETF (SPYON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPDR S P 500 ETF.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPDR S P 500 ETF!

Tokenomika pro SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Pochopení tokenomiky SPDR S P 500 ETF (SPYON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPYON hned teď!

Jak nakupovat SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Snažíte se zjistit, jak koupit SPDR S P 500 ETF? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SPDR S P 500 ETF podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SPYON na místní měny

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na VND
17,872,358.55
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AUD
A$1,032.3384
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na GBP
516.1692
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na EUR
584.0862
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na USD
$679.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MYR
RM2,845.7223
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TRY
28,545.5151
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na JPY
¥103,913.01
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ARS
ARS$977,216.9628
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na RUB
54,598.4763
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na INR
60,337.4628
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na IDR
Rp11,319,495.4722
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PHP
39,860.4873
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na EGP
￡E.31,954.9485
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BRL
R$3,647.1429
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na CAD
C$950.838
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BDT
83,076.0744
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na NGN
982,874.4489
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na COP
$2,612,189.6955
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ZAR
R.11,783.5995
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na UAH
28,491.1815
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TZS
T.Sh.1,672,829.6685
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na VES
Bs150,096.57
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na CLP
$639,778.14
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PKR
Rs190,772.0613
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na KZT
359,919.3498
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na THB
฿21,882.8574
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TWD
NT$20,911.6443
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AED
د.إ2,492.5539
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na CHF
Fr543.336
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na HKD
HK$5,277.1509
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AMD
֏259,918.359
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MAD
.د.م6,282.3225
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MXN
$12,605.3952
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SAR
ريال2,546.8875
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ETB
Br104,741.5974
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na KES
KSh87,741.9723
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na JOD
د.أ481.53153
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PLN
2,499.3456
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na RON
лв2,995.1397
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SEK
kr6,438.5316
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BGN
лв1,147.7973
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na HUF
Ft228,520.3299
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na CZK
14,323.6953
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na KWD
د.ك207.82602
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ILS
2,207.3025
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BOB
Bs4,693.0647
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AZN
1,154.589
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TJS
SM6,255.1557
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na GEL
1,840.5507
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AOA
Kz622,520.4303
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BHD
.د.ب255.36792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BMD
$679.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na DKK
kr4,394.2299
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na HNL
L17,875.7544
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MUR
31,065.2358
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na NAD
$11,736.0576
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na NOK
kr6,873.2004
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na NZD
$1,181.7558
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PAB
B/.679.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PGK
K2,859.3057
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na QAR
ر.ق2,472.1788
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na RSD
дин.68,990.0886
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na UZS
soʻm8,182,769.2023
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ALL
L56,921.2377
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ANG
ƒ1,215.7143
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na AWG
ƒ1,215.7143
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BBD
$1,358.34
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BAM
KM1,141.0056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BIF
Fr2,008,984.86
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BND
$882.921
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BSD
$679.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na JMD
$109,115.4522
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na KHR
2,727,587.4702
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na KMF
Fr289,326.42
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na LAK
14,764,564.9221
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na LKR
රු206,997.4326
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MDL
L11,477.973
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MGA
Ar3,059,321.265
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MOP
P5,440.1517
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MVR
10,391.301
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MWK
MK1,179,113.8287
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na MZN
MT43,398.963
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na NPR
रु96,428.5566
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na PYG
4,816,673.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na RWF
Fr986,834.01
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SBD
$5,589.5691
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SCR
9,277.4622
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SRD
$26,148.045
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SVC
$5,942.7375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na SZL
L11,783.5995
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TMT
m2,377.095
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TND
د.ت1,994.72229
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na TTD
$4,597.9809
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na UGX
Sh2,366,228.28
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na XAF
Fr383,731.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na XCD
$1,833.759
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na XOF
Fr383,731.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na XPF
Fr69,275.34
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BWP
P9,128.0448
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na BZD
$1,365.1317
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na CVE
$64,853.9433
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na DJF
Fr120,213.09
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na DOP
$43,528.0053
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na DZD
د.ج88,278.5166
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na FJD
$1,534.9242
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na GNF
Fr5,905,383.15
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na GTQ
Q5,209.2339
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na GYD
$142,231.7814
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) na ISK
kr84,896.25

Zdroj SPDR S P 500 ETF

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SPDR S P 500 ETF, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka SPDR S P 500 ETF
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPDR S P 500 ETF

Jakou hodnotu má dnes SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
Aktuální cena SPYON v USD je 679.17 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPYON v USD?
Aktuální cena SPYON v USD je $ 679.17. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPDR S P 500 ETF?
Tržní kapitalizace SPYON je $ 25.05M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPYON v oběhu?
Objem SPYON v oběhu je 36.88K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPYON?
SPYON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 690.6831306581166 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPYON?
SPYON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 640.4052156827559 USD.
Jaký je objem obchodování SPYON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPYON je $ 58.06K USD.
Dosáhne SPYON letos vyšší ceny?
SPYON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPYON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SPYON na USD

Částka

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 679.17 USD

Obchodujte SPYON

SPYON/USDT
$679.08
$679.08$679.08
-0.71%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

