Dnešní aktuální cena Spotify je 664.14 USD. Sledujte aktualizace cen SPOTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPOTON.Dnešní aktuální cena Spotify je 664.14 USD. Sledujte aktualizace cen SPOTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPOTON.

Více informací o SPOTON

Informace o ceně SPOTON

Co je to SPOTON

Oficiální webové stránky SPOTON

Tokenomika pro SPOTON

Předpověď cen SPOTON

Historie SPOTON

Průvodce nákupem (SPOTON)

Převodník SPOTON na fiat měnu

SPOTON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Spotify

Kurz Spotify(SPOTON)

Aktuální cena 1 SPOTON na USD

$664.14
+0.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Spotify (SPOTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:18:49 (UTC+8)

Informace o ceně Spotify (SPOTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 651.83
Nejnižší za 24 h
$ 667.92
Nejvyšší za 24 h

$ 651.83
$ 667.92
$ 743.2286807442033
$ 643.5025764592376
+1.58%

+0.27%

+2.73%

+2.73%

Cena Spotify (SPOTON) v reálném čase je $ 664.14. Za posledních 24 hodin se SPOTON obchodoval v rozmezí od minima $ 651.83 do maxima $ 667.92, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPOTON v historii je $ 743.2286807442033, zatímco nejnižší cena v historii je $ 643.5025764592376.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPOTON se za poslední hodinu změnila o +1.58%, za 24 hodin o +0.27% a za posledních 7 dní o +2.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Spotify (SPOTON)

No.2352

$ 705.22K
$ 56.79K
$ 705.22K
1.06K
1,061.86047348
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Spotify je $ 705.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.79K. Objem v oběhu SPOTON je 1.06K, přičemž celková zásoba je 1061.86047348. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 705.22K.

Historie cen v USD pro Spotify (SPOTON)

Sledujte změny cen Spotify pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.7883+0.27%
30 dní$ -40.56-5.76%
60 dní$ +14.14+2.17%
90 dní$ +14.14+2.17%
Změna ceny Spotify dnes

Dnes zaznamenal SPOTON změnu o $ +1.7883 (+0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Spotify za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -40.56 (-5.76%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Spotify za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SPOTON ke změně o $ +14.14 (+2.17%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Spotify za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +14.14 (+2.17%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Spotify (SPOTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Spotify.

Co je Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Spotify investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPOTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Spotify na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Spotify a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Spotify (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Spotify (SPOTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Spotify (SPOTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Spotify.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Spotify!

Tokenomika pro Spotify (SPOTON)

Pochopení tokenomiky Spotify (SPOTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPOTON hned teď!

Jak nakupovat Spotify (SPOTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Spotify? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Spotify podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SPOTON na místní měny

Zdroj Spotify

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Spotify, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Spotify
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Spotify

Jakou hodnotu má dnes Spotify (SPOTON)?
Aktuální cena SPOTON v USD je 664.14 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPOTON v USD?
Aktuální cena SPOTON v USD je $ 664.14. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Spotify?
Tržní kapitalizace SPOTON je $ 705.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPOTON v oběhu?
Objem SPOTON v oběhu je 1.06K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPOTON?
SPOTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 743.2286807442033 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPOTON?
SPOTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 643.5025764592376 USD.
Jaký je objem obchodování SPOTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPOTON je $ 56.79K USD.
Dosáhne SPOTON letos vyšší ceny?
SPOTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPOTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Spotify (SPOTON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

