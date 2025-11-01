BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Spheron Network je 0.01531 USD. Sledujte aktualizace cen SPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPON.Dnešní aktuální cena Spheron Network je 0.01531 USD. Sledujte aktualizace cen SPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPON.

Více informací o SPON

Informace o ceně SPON

Co je to SPON

Oficiální webové stránky SPON

Tokenomika pro SPON

Předpověď cen SPON

Historie SPON

Průvodce nákupem (SPON)

Převodník SPON na fiat měnu

SPON Spot

SPON USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Spheron Network

Kurz Spheron Network(SPON)

Aktuální cena 1 SPON na USD

$0.01531
$0.01531$0.01531
+0.32%1D
USD
Graf aktuální ceny Spheron Network (SPON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:58 (UTC+8)

Informace o ceně Spheron Network (SPON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01495
$ 0.01495$ 0.01495
Nejnižší za 24 h
$ 0.01551
$ 0.01551$ 0.01551
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01495
$ 0.01495$ 0.01495

$ 0.01551
$ 0.01551$ 0.01551

--
----

--
----

-0.33%

+0.32%

-8.22%

-8.22%

Cena Spheron Network (SPON) v reálném čase je $ 0.01531. Za posledních 24 hodin se SPON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01495 do maxima $ 0.01551, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPON v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPON se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o +0.32% a za posledních 7 dní o -8.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Spheron Network (SPON)

--
----

$ 120.83K
$ 120.83K$ 120.83K

$ 15.31M
$ 15.31M$ 15.31M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Spheron Network je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 120.83K. Objem v oběhu SPON je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.31M.

Historie cen v USD pro Spheron Network (SPON)

Sledujte změny cen Spheron Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000488+0.32%
30 dní$ -0.02002-56.67%
60 dní$ -0.06884-81.81%
90 dní$ -0.01854-54.78%
Změna ceny Spheron Network dnes

Dnes zaznamenal SPON změnu o $ +0.0000488 (+0.32%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Spheron Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02002 (-56.67%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Spheron Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SPON ke změně o $ -0.06884 (-81.81%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Spheron Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01854 (-54.78%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Spheron Network (SPON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Spheron Network.

Co je Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Spheron Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Spheron Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Spheron Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Spheron Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Spheron Network (SPON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Spheron Network (SPON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Spheron Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Spheron Network!

Tokenomika pro Spheron Network (SPON)

Pochopení tokenomiky Spheron Network (SPON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPON hned teď!

Jak nakupovat Spheron Network (SPON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Spheron Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Spheron Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SPON na místní měny

1 Spheron Network(SPON) na VND
402.88265
1 Spheron Network(SPON) na AUD
A$0.0232712
1 Spheron Network(SPON) na GBP
0.0116356
1 Spheron Network(SPON) na EUR
0.0131666
1 Spheron Network(SPON) na USD
$0.01531
1 Spheron Network(SPON) na MYR
RM0.0641489
1 Spheron Network(SPON) na TRY
0.6434793
1 Spheron Network(SPON) na JPY
¥2.34243
1 Spheron Network(SPON) na ARS
ARS$22.0286404
1 Spheron Network(SPON) na RUB
1.2307709
1 Spheron Network(SPON) na INR
1.3601404
1 Spheron Network(SPON) na IDR
Rp255.1665646
1 Spheron Network(SPON) na PHP
0.8985439
1 Spheron Network(SPON) na EGP
￡E.0.7203355
1 Spheron Network(SPON) na BRL
R$0.0822147
1 Spheron Network(SPON) na CAD
C$0.021434
1 Spheron Network(SPON) na BDT
1.8727192
1 Spheron Network(SPON) na NGN
22.1561727
1 Spheron Network(SPON) na COP
$58.8845565
1 Spheron Network(SPON) na ZAR
R.0.2656285
1 Spheron Network(SPON) na UAH
0.6422545
1 Spheron Network(SPON) na TZS
T.Sh.37.7092955
1 Spheron Network(SPON) na VES
Bs3.38351
1 Spheron Network(SPON) na CLP
$14.42202
1 Spheron Network(SPON) na PKR
Rs4.3004259
1 Spheron Network(SPON) na KZT
8.1133814
1 Spheron Network(SPON) na THB
฿0.4932882
1 Spheron Network(SPON) na TWD
NT$0.4713949
1 Spheron Network(SPON) na AED
د.إ0.0561877
1 Spheron Network(SPON) na CHF
Fr0.012248
1 Spheron Network(SPON) na HKD
HK$0.1189587
1 Spheron Network(SPON) na AMD
֏5.859137
1 Spheron Network(SPON) na MAD
.د.م0.1416175
1 Spheron Network(SPON) na MXN
$0.2841536
1 Spheron Network(SPON) na SAR
ريال0.0574125
1 Spheron Network(SPON) na ETB
Br2.3611082
1 Spheron Network(SPON) na KES
KSh1.9778989
1 Spheron Network(SPON) na JOD
د.أ0.01085479
1 Spheron Network(SPON) na PLN
0.0563408
1 Spheron Network(SPON) na RON
лв0.0675171
1 Spheron Network(SPON) na SEK
kr0.1451388
1 Spheron Network(SPON) na BGN
лв0.0258739
1 Spheron Network(SPON) na HUF
Ft5.1513557
1 Spheron Network(SPON) na CZK
0.3228879
1 Spheron Network(SPON) na KWD
د.ك0.00468486
1 Spheron Network(SPON) na ILS
0.0497575
1 Spheron Network(SPON) na BOB
Bs0.1057921
1 Spheron Network(SPON) na AZN
0.026027
1 Spheron Network(SPON) na TJS
SM0.1410051
1 Spheron Network(SPON) na GEL
0.0414901
1 Spheron Network(SPON) na AOA
Kz14.0329929
1 Spheron Network(SPON) na BHD
.د.ب0.00575656
1 Spheron Network(SPON) na BMD
$0.01531
1 Spheron Network(SPON) na DKK
kr0.0990557
1 Spheron Network(SPON) na HNL
L0.4029592
1 Spheron Network(SPON) na MUR
0.7002794
1 Spheron Network(SPON) na NAD
$0.2645568
1 Spheron Network(SPON) na NOK
kr0.1549372
1 Spheron Network(SPON) na NZD
$0.0266394
1 Spheron Network(SPON) na PAB
B/.0.01531
1 Spheron Network(SPON) na PGK
K0.0644551
1 Spheron Network(SPON) na QAR
ر.ق0.0557284
1 Spheron Network(SPON) na RSD
дин.1.5551898
1 Spheron Network(SPON) na UZS
soʻm184.4577889
1 Spheron Network(SPON) na ALL
L1.2831311
1 Spheron Network(SPON) na ANG
ƒ0.0274049
1 Spheron Network(SPON) na AWG
ƒ0.0274049
1 Spheron Network(SPON) na BBD
$0.03062
1 Spheron Network(SPON) na BAM
KM0.0257208
1 Spheron Network(SPON) na BIF
Fr45.28698
1 Spheron Network(SPON) na BND
$0.019903
1 Spheron Network(SPON) na BSD
$0.01531
1 Spheron Network(SPON) na JMD
$2.4597046
1 Spheron Network(SPON) na KHR
61.4858786
1 Spheron Network(SPON) na KMF
Fr6.52206
1 Spheron Network(SPON) na LAK
332.8260803
1 Spheron Network(SPON) na LKR
රු4.6661818
1 Spheron Network(SPON) na MDL
L0.258739
1 Spheron Network(SPON) na MGA
Ar68.963895
1 Spheron Network(SPON) na MOP
P0.1226331
1 Spheron Network(SPON) na MVR
0.234243
1 Spheron Network(SPON) na MWK
MK26.5798441
1 Spheron Network(SPON) na MZN
MT0.978309
1 Spheron Network(SPON) na NPR
रु2.1737138
1 Spheron Network(SPON) na PYG
108.57852
1 Spheron Network(SPON) na RWF
Fr22.24543
1 Spheron Network(SPON) na SBD
$0.1260013
1 Spheron Network(SPON) na SCR
0.2091346
1 Spheron Network(SPON) na SRD
$0.589435
1 Spheron Network(SPON) na SVC
$0.1339625
1 Spheron Network(SPON) na SZL
L0.2656285
1 Spheron Network(SPON) na TMT
m0.053585
1 Spheron Network(SPON) na TND
د.ت0.04496547
1 Spheron Network(SPON) na TTD
$0.1036487
1 Spheron Network(SPON) na UGX
Sh53.34004
1 Spheron Network(SPON) na XAF
Fr8.65015
1 Spheron Network(SPON) na XCD
$0.041337
1 Spheron Network(SPON) na XOF
Fr8.65015
1 Spheron Network(SPON) na XPF
Fr1.56162
1 Spheron Network(SPON) na BWP
P0.2057664
1 Spheron Network(SPON) na BZD
$0.0307731
1 Spheron Network(SPON) na CVE
$1.4619519
1 Spheron Network(SPON) na DJF
Fr2.70987
1 Spheron Network(SPON) na DOP
$0.9812179
1 Spheron Network(SPON) na DZD
د.ج1.9899938
1 Spheron Network(SPON) na FJD
$0.0346006
1 Spheron Network(SPON) na GNF
Fr133.12045
1 Spheron Network(SPON) na GTQ
Q0.1174277
1 Spheron Network(SPON) na GYD
$3.2062202
1 Spheron Network(SPON) na ISK
kr1.91375

Zdroj Spheron Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Spheron Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Spheron Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Spheron Network

Jakou hodnotu má dnes Spheron Network (SPON)?
Aktuální cena SPON v USD je 0.01531 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPON v USD?
Aktuální cena SPON v USD je $ 0.01531. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Spheron Network?
Tržní kapitalizace SPON je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPON v oběhu?
Objem SPON v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPON?
SPON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPON?
SPON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SPON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPON je $ 120.83K USD.
Dosáhne SPON letos vyšší ceny?
SPON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:09:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Spheron Network (SPON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SPON na USD

Částka

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.01531 USD

Obchodujte SPON

SPON/USDT
$0.01531
$0.01531$0.01531
+0.32%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.47
$110,132.47$110,132.47

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.21
$3,864.21$3,864.21

+0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02582
$0.02582$0.02582

-19.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.21
$3,864.21$3,864.21

+0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.47
$110,132.47$110,132.47

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5072
$2.5072$2.5072

-0.66%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.59
$1,087.59$1,087.59

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000448
$0.000448$0.000448

+124.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20978
$0.20978$0.20978

+50.71%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.923
$18.923$18.923

+47.10%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7332
$0.7332$0.7332

+42.45%