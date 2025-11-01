BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Snowflake je 273.35 USD. Sledujte aktualizace cen SNOWON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SNOWON.

Aktuální cena 1 SNOWON na USD

$273.35
$273.35$273.35
+1.36%1D
USD
Graf aktuální ceny Snowflake (SNOWON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:16:57 (UTC+8)

Informace o ceně Snowflake (SNOWON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 266.16
$ 266.16$ 266.16
Nejnižší za 24 h
$ 277.5
$ 277.5$ 277.5
Nejvyšší za 24 h

$ 266.16
$ 266.16$ 266.16

$ 277.5
$ 277.5$ 277.5

$ 277.27590912995686
$ 277.27590912995686$ 277.27590912995686

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

-0.84%

+1.36%

+6.41%

+6.41%

Cena Snowflake (SNOWON) v reálném čase je $ 273.35. Za posledních 24 hodin se SNOWON obchodoval v rozmezí od minima $ 266.16 do maxima $ 277.5, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SNOWON v historii je $ 277.27590912995686, zatímco nejnižší cena v historii je $ 214.69891424490774.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SNOWON se za poslední hodinu změnila o -0.84%, za 24 hodin o +1.36% a za posledních 7 dní o +6.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Snowflake (SNOWON)

No.2230

$ 901.06K
$ 901.06K$ 901.06K

$ 58.49K
$ 58.49K$ 58.49K

$ 901.06K
$ 901.06K$ 901.06K

3.30K
3.30K 3.30K

3,296.35723831
3,296.35723831 3,296.35723831

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Snowflake je $ 901.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.49K. Objem v oběhu SNOWON je 3.30K, přičemž celková zásoba je 3296.35723831. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 901.06K.

Historie cen v USD pro Snowflake (SNOWON)

Sledujte změny cen Snowflake pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +3.6677+1.36%
30 dní$ +41.15+17.72%
60 dní$ +93.35+51.86%
90 dní$ +93.35+51.86%
Změna ceny Snowflake dnes

Dnes zaznamenal SNOWON změnu o $ +3.6677 (+1.36%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Snowflake za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +41.15 (+17.72%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Snowflake za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SNOWON ke změně o $ +93.35 (+51.86%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Snowflake za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +93.35 (+51.86%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Snowflake (SNOWON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Snowflake.

Co je Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Snowflake investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SNOWONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Snowflake na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Snowflake a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Snowflake (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Snowflake (SNOWON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Snowflake (SNOWON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Snowflake.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Snowflake!

Tokenomika pro Snowflake (SNOWON)

Pochopení tokenomiky Snowflake (SNOWON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SNOWON hned teď!

Jak nakupovat Snowflake (SNOWON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Snowflake? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Snowflake podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SNOWON na místní měny

1 Snowflake(SNOWON) na VND
7,193,205.25
1 Snowflake(SNOWON) na AUD
A$415.492
1 Snowflake(SNOWON) na GBP
207.746
1 Snowflake(SNOWON) na EUR
235.081
1 Snowflake(SNOWON) na USD
$273.35
1 Snowflake(SNOWON) na MYR
RM1,145.3365
1 Snowflake(SNOWON) na TRY
11,488.9005
1 Snowflake(SNOWON) na JPY
¥41,822.55
1 Snowflake(SNOWON) na ARS
ARS$392,180.712
1 Snowflake(SNOWON) na RUB
21,974.6065
1 Snowflake(SNOWON) na INR
24,265.2795
1 Snowflake(SNOWON) na IDR
Rp4,555,831.511
1 Snowflake(SNOWON) na PHP
16,042.9115
1 Snowflake(SNOWON) na EGP
￡E.12,872.0515
1 Snowflake(SNOWON) na BRL
R$1,467.8895
1 Snowflake(SNOWON) na CAD
C$382.69
1 Snowflake(SNOWON) na BDT
33,436.172
1 Snowflake(SNOWON) na NGN
395,012.618
1 Snowflake(SNOWON) na COP
$1,051,345.1025
1 Snowflake(SNOWON) na ZAR
R.4,748.0895
1 Snowflake(SNOWON) na UAH
11,467.0325
1 Snowflake(SNOWON) na TZS
T.Sh.669,975.383
1 Snowflake(SNOWON) na VES
Bs60,410.35
1 Snowflake(SNOWON) na CLP
$257,495.7
1 Snowflake(SNOWON) na PKR
Rs77,194.04
1 Snowflake(SNOWON) na KZT
144,323.333
1 Snowflake(SNOWON) na THB
฿8,807.337
1 Snowflake(SNOWON) na TWD
NT$8,416.4465
1 Snowflake(SNOWON) na AED
د.إ1,003.1945
1 Snowflake(SNOWON) na CHF
Fr218.68
1 Snowflake(SNOWON) na HKD
HK$2,123.9295
1 Snowflake(SNOWON) na AMD
֏104,250.223
1 Snowflake(SNOWON) na MAD
.د.م2,523.0205
1 Snowflake(SNOWON) na MXN
$5,073.376
1 Snowflake(SNOWON) na SAR
ريال1,025.0625
1 Snowflake(SNOWON) na ETB
Br41,994.7605
1 Snowflake(SNOWON) na KES
KSh35,218.414
1 Snowflake(SNOWON) na JOD
د.أ193.80515
1 Snowflake(SNOWON) na PLN
1,005.928
1 Snowflake(SNOWON) na RON
лв1,205.4735
1 Snowflake(SNOWON) na SEK
kr2,591.358
1 Snowflake(SNOWON) na BGN
лв459.228
1 Snowflake(SNOWON) na HUF
Ft91,974.0745
1 Snowflake(SNOWON) na CZK
5,764.9515
1 Snowflake(SNOWON) na KWD
د.ك83.6451
1 Snowflake(SNOWON) na ILS
888.3875
1 Snowflake(SNOWON) na BOB
Bs1,888.8485
1 Snowflake(SNOWON) na AZN
464.695
1 Snowflake(SNOWON) na TJS
SM2,509.353
1 Snowflake(SNOWON) na GEL
740.7785
1 Snowflake(SNOWON) na AOA
Kz250,549.8765
1 Snowflake(SNOWON) na BHD
.د.ب102.50625
1 Snowflake(SNOWON) na BMD
$273.35
1 Snowflake(SNOWON) na DKK
kr1,768.5745
1 Snowflake(SNOWON) na HNL
L7,167.237
1 Snowflake(SNOWON) na MUR
12,503.029
1 Snowflake(SNOWON) na NAD
$4,726.2215
1 Snowflake(SNOWON) na NOK
kr2,766.302
1 Snowflake(SNOWON) na NZD
$475.629
1 Snowflake(SNOWON) na PAB
B/.273.35
1 Snowflake(SNOWON) na PGK
K1,148.07
1 Snowflake(SNOWON) na QAR
ر.ق992.2605
1 Snowflake(SNOWON) na RSD
дин.27,766.893
1 Snowflake(SNOWON) na UZS
soʻm3,254,166.146
1 Snowflake(SNOWON) na ALL
L22,821.9915
1 Snowflake(SNOWON) na ANG
ƒ489.2965
1 Snowflake(SNOWON) na AWG
ƒ489.2965
1 Snowflake(SNOWON) na BBD
$546.7
1 Snowflake(SNOWON) na BAM
KM459.228
1 Snowflake(SNOWON) na BIF
Fr799,002.05
1 Snowflake(SNOWON) na BND
$352.6215
1 Snowflake(SNOWON) na BSD
$273.35
1 Snowflake(SNOWON) na JMD
$43,749.6675
1 Snowflake(SNOWON) na KHR
1,093,400
1 Snowflake(SNOWON) na KMF
Fr116,447.1
1 Snowflake(SNOWON) na LAK
5,942,391.1855
1 Snowflake(SNOWON) na LKR
රු82,983.593
1 Snowflake(SNOWON) na MDL
L4,638.7495
1 Snowflake(SNOWON) na MGA
Ar1,225,783.405
1 Snowflake(SNOWON) na MOP
P2,189.5335
1 Snowflake(SNOWON) na MVR
4,182.255
1 Snowflake(SNOWON) na MWK
MK472,922.835
1 Snowflake(SNOWON) na MZN
MT17,467.065
1 Snowflake(SNOWON) na NPR
रु38,662.624
1 Snowflake(SNOWON) na PYG
1,938,598.2
1 Snowflake(SNOWON) na RWF
Fr397,177.55
1 Snowflake(SNOWON) na SBD
$2,249.6705
1 Snowflake(SNOWON) na SCR
3,733.961
1 Snowflake(SNOWON) na SRD
$10,523.975
1 Snowflake(SNOWON) na SVC
$2,391.8125
1 Snowflake(SNOWON) na SZL
L4,726.2215
1 Snowflake(SNOWON) na TMT
m956.725
1 Snowflake(SNOWON) na TND
د.ت804.7424
1 Snowflake(SNOWON) na TTD
$1,850.5795
1 Snowflake(SNOWON) na UGX
Sh949,071.2
1 Snowflake(SNOWON) na XAF
Fr154,442.75
1 Snowflake(SNOWON) na XCD
$738.045
1 Snowflake(SNOWON) na XOF
Fr154,442.75
1 Snowflake(SNOWON) na XPF
Fr27,881.7
1 Snowflake(SNOWON) na BWP
P3,660.1565
1 Snowflake(SNOWON) na BZD
$549.4335
1 Snowflake(SNOWON) na CVE
$25,981.9175
1 Snowflake(SNOWON) na DJF
Fr48,382.95
1 Snowflake(SNOWON) na DOP
$17,510.801
1 Snowflake(SNOWON) na DZD
د.ج35,527.2995
1 Snowflake(SNOWON) na FJD
$617.771
1 Snowflake(SNOWON) na GNF
Fr2,356,277
1 Snowflake(SNOWON) na GTQ
Q2,088.394
1 Snowflake(SNOWON) na GYD
$57,244.957
1 Snowflake(SNOWON) na ISK
kr33,895.4

Zdroj Snowflake

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Snowflake, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Snowflake
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Snowflake

Jakou hodnotu má dnes Snowflake (SNOWON)?
Aktuální cena SNOWON v USD je 273.35 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SNOWON v USD?
Aktuální cena SNOWON v USD je $ 273.35. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Snowflake?
Tržní kapitalizace SNOWON je $ 901.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SNOWON v oběhu?
Objem SNOWON v oběhu je 3.30K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SNOWON?
SNOWON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 277.27590912995686 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SNOWON?
SNOWON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 214.69891424490774 USD.
Jaký je objem obchodování SNOWON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SNOWON je $ 58.49K USD.
Dosáhne SNOWON letos vyšší ceny?
SNOWON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSNOWON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:16:57 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

