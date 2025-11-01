BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Shopify je 174.77 USD. Sledujte aktualizace cen SHOPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHOPON.

Více informací o SHOPON

Informace o ceně SHOPON

Co je to SHOPON

Oficiální webové stránky SHOPON

Tokenomika pro SHOPON

Předpověď cen SHOPON

Historie SHOPON

Průvodce nákupem (SHOPON)

Převodník SHOPON na fiat měnu

SHOPON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Shopify

Kurz Shopify(SHOPON)

Aktuální cena 1 SHOPON na USD

$174.77
$174.77$174.77
+0.56%1D
USD
Graf aktuální ceny Shopify (SHOPON)
Informace o ceně Shopify (SHOPON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 171.75
$ 171.75$ 171.75
Nejnižší za 24 h
$ 179.48
$ 179.48$ 179.48
Nejvyšší za 24 h

$ 171.75
$ 171.75$ 171.75

$ 179.48
$ 179.48$ 179.48

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

+0.88%

+0.56%

+1.23%

+1.23%

Cena Shopify (SHOPON) v reálném čase je $ 174.77. Za posledních 24 hodin se SHOPON obchodoval v rozmezí od minima $ 171.75 do maxima $ 179.48, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHOPON v historii je $ 182.1711035353474, zatímco nejnižší cena v historii je $ 138.6031384583193.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHOPON se za poslední hodinu změnila o +0.88%, za 24 hodin o +0.56% a za posledních 7 dní o +1.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Shopify (SHOPON)

No.2412

$ 617.99K
$ 617.99K$ 617.99K

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

$ 617.99K
$ 617.99K$ 617.99K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.044343
3,536.044343 3,536.044343

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Shopify je $ 617.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.72K. Objem v oběhu SHOPON je 3.54K, přičemž celková zásoba je 3536.044343. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 617.99K.

Historie cen v USD pro Shopify (SHOPON)

Sledujte změny cen Shopify pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.9733+0.56%
30 dní$ +24.72+16.47%
60 dní$ +74.77+74.77%
90 dní$ +74.77+74.77%
Změna ceny Shopify dnes

Dnes zaznamenal SHOPON změnu o $ +0.9733 (+0.56%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Shopify za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +24.72 (+16.47%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Shopify za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SHOPON ke změně o $ +74.77 (+74.77%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Shopify za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +74.77 (+74.77%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Shopify (SHOPON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Shopify.

Co je Shopify (SHOPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Shopify je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Shopify investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SHOPONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Shopify na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Shopify a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Shopify (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Shopify (SHOPON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Shopify (SHOPON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Shopify.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Shopify!

Tokenomika pro Shopify (SHOPON)

Pochopení tokenomiky Shopify (SHOPON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHOPON hned teď!

Jak nakupovat Shopify (SHOPON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Shopify? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Shopify podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SHOPON na místní měny

1 Shopify(SHOPON) na VND
4,599,072.55
1 Shopify(SHOPON) na AUD
A$265.6504
1 Shopify(SHOPON) na GBP
132.8252
1 Shopify(SHOPON) na EUR
150.3022
1 Shopify(SHOPON) na USD
$174.77
1 Shopify(SHOPON) na MYR
RM732.2863
1 Shopify(SHOPON) na TRY
7,345.5831
1 Shopify(SHOPON) na JPY
¥26,739.81
1 Shopify(SHOPON) na ARS
ARS$251,466.0668
1 Shopify(SHOPON) na RUB
14,049.7603
1 Shopify(SHOPON) na INR
15,526.5668
1 Shopify(SHOPON) na IDR
Rp2,912,832.1682
1 Shopify(SHOPON) na PHP
10,257.2513
1 Shopify(SHOPON) na EGP
￡E.8,222.9285
1 Shopify(SHOPON) na BRL
R$938.5149
1 Shopify(SHOPON) na CAD
C$244.678
1 Shopify(SHOPON) na BDT
21,377.8664
1 Shopify(SHOPON) na NGN
252,921.9009
1 Shopify(SHOPON) na COP
$672,191.6355
1 Shopify(SHOPON) na ZAR
R.3,032.2595
1 Shopify(SHOPON) na UAH
7,331.6015
1 Shopify(SHOPON) na TZS
T.Sh.430,467.2485
1 Shopify(SHOPON) na VES
Bs38,624.17
1 Shopify(SHOPON) na CLP
$164,633.34
1 Shopify(SHOPON) na PKR
Rs49,091.1453
1 Shopify(SHOPON) na KZT
92,617.6138
1 Shopify(SHOPON) na THB
฿5,631.0894
1 Shopify(SHOPON) na TWD
NT$5,381.1683
1 Shopify(SHOPON) na AED
د.إ641.4059
1 Shopify(SHOPON) na CHF
Fr139.816
1 Shopify(SHOPON) na HKD
HK$1,357.9629
1 Shopify(SHOPON) na AMD
֏66,884.479
1 Shopify(SHOPON) na MAD
.د.م1,616.6225
1 Shopify(SHOPON) na MXN
$3,243.7312
1 Shopify(SHOPON) na SAR
ريال655.3875
1 Shopify(SHOPON) na ETB
Br26,953.0294
1 Shopify(SHOPON) na KES
KSh22,578.5363
1 Shopify(SHOPON) na JOD
د.أ123.91193
1 Shopify(SHOPON) na PLN
643.1536
1 Shopify(SHOPON) na RON
лв770.7357
1 Shopify(SHOPON) na SEK
kr1,656.8196
1 Shopify(SHOPON) na BGN
лв295.3613
1 Shopify(SHOPON) na HUF
Ft58,804.8619
1 Shopify(SHOPON) na CZK
3,685.8993
1 Shopify(SHOPON) na KWD
د.ك53.47962
1 Shopify(SHOPON) na ILS
568.0025
1 Shopify(SHOPON) na BOB
Bs1,207.6607
1 Shopify(SHOPON) na AZN
297.109
1 Shopify(SHOPON) na TJS
SM1,609.6317
1 Shopify(SHOPON) na GEL
473.6267
1 Shopify(SHOPON) na AOA
Kz160,192.4343
1 Shopify(SHOPON) na BHD
.د.ب65.71352
1 Shopify(SHOPON) na BMD
$174.77
1 Shopify(SHOPON) na DKK
kr1,130.7619
1 Shopify(SHOPON) na HNL
L4,599.9464
1 Shopify(SHOPON) na MUR
7,993.9798
1 Shopify(SHOPON) na NAD
$3,020.0256
1 Shopify(SHOPON) na NOK
kr1,768.6724
1 Shopify(SHOPON) na NZD
$304.0998
1 Shopify(SHOPON) na PAB
B/.174.77
1 Shopify(SHOPON) na PGK
K735.7817
1 Shopify(SHOPON) na QAR
ر.ق636.1628
1 Shopify(SHOPON) na RSD
дин.17,753.1366
1 Shopify(SHOPON) na UZS
soʻm2,105,662.1663
1 Shopify(SHOPON) na ALL
L14,647.4737
1 Shopify(SHOPON) na ANG
ƒ312.8383
1 Shopify(SHOPON) na AWG
ƒ312.8383
1 Shopify(SHOPON) na BBD
$349.54
1 Shopify(SHOPON) na BAM
KM293.6136
1 Shopify(SHOPON) na BIF
Fr516,969.66
1 Shopify(SHOPON) na BND
$227.201
1 Shopify(SHOPON) na BSD
$174.77
1 Shopify(SHOPON) na JMD
$28,078.5482
1 Shopify(SHOPON) na KHR
701,886.8062
1 Shopify(SHOPON) na KMF
Fr74,452.02
1 Shopify(SHOPON) na LAK
3,799,347.7501
1 Shopify(SHOPON) na LKR
රු53,266.4006
1 Shopify(SHOPON) na MDL
L2,953.613
1 Shopify(SHOPON) na MGA
Ar787,251.465
1 Shopify(SHOPON) na MOP
P1,399.9077
1 Shopify(SHOPON) na MVR
2,673.981
1 Shopify(SHOPON) na MWK
MK303,419.9447
1 Shopify(SHOPON) na MZN
MT11,167.803
1 Shopify(SHOPON) na NPR
रु24,813.8446
1 Shopify(SHOPON) na PYG
1,239,468.84
1 Shopify(SHOPON) na RWF
Fr253,940.81
1 Shopify(SHOPON) na SBD
$1,438.3571
1 Shopify(SHOPON) na SCR
2,387.3582
1 Shopify(SHOPON) na SRD
$6,728.645
1 Shopify(SHOPON) na SVC
$1,529.2375
1 Shopify(SHOPON) na SZL
L3,032.2595
1 Shopify(SHOPON) na TMT
m611.695
1 Shopify(SHOPON) na TND
د.ت513.29949
1 Shopify(SHOPON) na TTD
$1,183.1929
1 Shopify(SHOPON) na UGX
Sh608,898.68
1 Shopify(SHOPON) na XAF
Fr98,745.05
1 Shopify(SHOPON) na XCD
$471.879
1 Shopify(SHOPON) na XOF
Fr98,745.05
1 Shopify(SHOPON) na XPF
Fr17,826.54
1 Shopify(SHOPON) na BWP
P2,348.9088
1 Shopify(SHOPON) na BZD
$351.2877
1 Shopify(SHOPON) na CVE
$16,688.7873
1 Shopify(SHOPON) na DJF
Fr30,934.29
1 Shopify(SHOPON) na DOP
$11,201.0093
1 Shopify(SHOPON) na DZD
د.ج22,716.6046
1 Shopify(SHOPON) na FJD
$394.9802
1 Shopify(SHOPON) na GNF
Fr1,519,625.15
1 Shopify(SHOPON) na GTQ
Q1,340.4859
1 Shopify(SHOPON) na GYD
$36,600.3334
1 Shopify(SHOPON) na ISK
kr21,846.25

Zdroj Shopify

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Shopify, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Shopify
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Shopify

Jakou hodnotu má dnes Shopify (SHOPON)?
Aktuální cena SHOPON v USD je 174.77 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHOPON v USD?
Aktuální cena SHOPON v USD je $ 174.77. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Shopify?
Tržní kapitalizace SHOPON je $ 617.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHOPON v oběhu?
Objem SHOPON v oběhu je 3.54K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHOPON?
SHOPON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 182.1711035353474 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHOPON?
SHOPON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 138.6031384583193 USD.
Jaký je objem obchodování SHOPON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHOPON je $ 58.72K USD.
Dosáhne SHOPON letos vyšší ceny?
SHOPON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHOPON, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

