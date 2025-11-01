BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SharpLink Gaming je 13.83 USD. Sledujte aktualizace cen SBETON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SBETON.

Kurz SharpLink Gaming(SBETON)

Aktuální cena 1 SBETON na USD

$13.85
$13.85$13.85
+1.02%1D
Graf aktuální ceny SharpLink Gaming (SBETON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:20 (UTC+8)

Informace o ceně SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 13.1
$ 13.1$ 13.1
Nejnižší za 24 h
$ 13.92
$ 13.92$ 13.92
Nejvyšší za 24 h

$ 13.1
$ 13.1$ 13.1

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071$ 12.740327795851071

-0.29%

+1.02%

-1.57%

-1.57%

Cena SharpLink Gaming (SBETON) v reálném čase je $ 13.83. Za posledních 24 hodin se SBETON obchodoval v rozmezí od minima $ 13.1 do maxima $ 13.92, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SBETON v historii je $ 19.465904770814774, zatímco nejnižší cena v historii je $ 12.740327795851071.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SBETON se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o +1.02% a za posledních 7 dní o -1.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SharpLink Gaming (SBETON)

No.2842

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

$ 59.09K
$ 59.09K$ 59.09K

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

16.20K
16.20K 16.20K

16,196.16196336
16,196.16196336 16,196.16196336

ETH

Aktuální tržní kapitalizace SharpLink Gaming je $ 223.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.09K. Objem v oběhu SBETON je 16.20K, přičemž celková zásoba je 16196.16196336. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 223.99K.

Historie cen v USD pro SharpLink Gaming (SBETON)

Sledujte změny cen SharpLink Gaming pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.1398+1.02%
30 dní$ -3.81-21.60%
60 dní$ +3.83+38.30%
90 dní$ +3.83+38.30%
Změna ceny SharpLink Gaming dnes

Dnes zaznamenal SBETON změnu o $ +0.1398 (+1.02%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SharpLink Gaming za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -3.81 (-21.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SharpLink Gaming za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SBETON ke změně o $ +3.83 (+38.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SharpLink Gaming za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +3.83 (+38.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SharpLink Gaming (SBETON)?

Podívejte se na stránku Historie cen SharpLink Gaming.

Co je SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SharpLink Gaming investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SBETONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SharpLink Gaming na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SharpLink Gaming a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SharpLink Gaming (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SharpLink Gaming (SBETON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SharpLink Gaming (SBETON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SharpLink Gaming.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SharpLink Gaming!

Tokenomika pro SharpLink Gaming (SBETON)

Pochopení tokenomiky SharpLink Gaming (SBETON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SBETON hned teď!

Jak nakupovat SharpLink Gaming (SBETON)

Snažíte se zjistit, jak koupit SharpLink Gaming? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SharpLink Gaming podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SBETON na místní měny

1 SharpLink Gaming(SBETON) na VND
363,936.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AUD
A$21.0216
1 SharpLink Gaming(SBETON) na GBP
10.5108
1 SharpLink Gaming(SBETON) na EUR
11.8938
1 SharpLink Gaming(SBETON) na USD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MYR
RM57.9477
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TRY
581.2749
1 SharpLink Gaming(SBETON) na JPY
¥2,115.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ARS
ARS$19,899.1572
1 SharpLink Gaming(SBETON) na RUB
1,111.7937
1 SharpLink Gaming(SBETON) na INR
1,228.6572
1 SharpLink Gaming(SBETON) na IDR
Rp230,499.9078
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PHP
811.6827
1 SharpLink Gaming(SBETON) na EGP
￡E.650.7015
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BRL
R$74.2671
1 SharpLink Gaming(SBETON) na CAD
C$19.362
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BDT
1,691.6856
1 SharpLink Gaming(SBETON) na NGN
20,014.3611
1 SharpLink Gaming(SBETON) na COP
$53,192.2545
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ZAR
R.239.9505
1 SharpLink Gaming(SBETON) na UAH
580.1685
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TZS
T.Sh.34,063.9815
1 SharpLink Gaming(SBETON) na VES
Bs3,056.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) na CLP
$13,027.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PKR
Rs3,884.7087
1 SharpLink Gaming(SBETON) na KZT
7,329.0702
1 SharpLink Gaming(SBETON) na THB
฿445.6026
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TWD
NT$425.8257
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AED
د.إ50.7561
1 SharpLink Gaming(SBETON) na CHF
Fr11.064
1 SharpLink Gaming(SBETON) na HKD
HK$107.4591
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AMD
֏5,292.741
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MAD
.د.م127.9275
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MXN
$256.6848
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SAR
ريال51.8625
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ETB
Br2,132.8626
1 SharpLink Gaming(SBETON) na KES
KSh1,786.6977
1 SharpLink Gaming(SBETON) na JOD
د.أ9.80547
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PLN
50.8944
1 SharpLink Gaming(SBETON) na RON
лв60.9903
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SEK
kr131.1084
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BGN
лв23.3727
1 SharpLink Gaming(SBETON) na HUF
Ft4,653.3801
1 SharpLink Gaming(SBETON) na CZK
291.6747
1 SharpLink Gaming(SBETON) na KWD
د.ك4.23198
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ILS
44.9475
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BOB
Bs95.5653
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AZN
23.511
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TJS
SM127.3743
1 SharpLink Gaming(SBETON) na GEL
37.4793
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AOA
Kz12,676.4397
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BHD
.د.ب5.20008
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BMD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) na DKK
kr89.4801
1 SharpLink Gaming(SBETON) na HNL
L364.0056
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MUR
632.5842
1 SharpLink Gaming(SBETON) na NAD
$238.9824
1 SharpLink Gaming(SBETON) na NOK
kr139.9596
1 SharpLink Gaming(SBETON) na NZD
$24.0642
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PAB
B/.13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PGK
K58.2243
1 SharpLink Gaming(SBETON) na QAR
ر.ق50.3412
1 SharpLink Gaming(SBETON) na RSD
дин.1,404.8514
1 SharpLink Gaming(SBETON) na UZS
soʻm166,626.4677
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ALL
L1,159.0923
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ANG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) na AWG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BBD
$27.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BAM
KM23.2344
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BIF
Fr40,909.14
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BND
$17.979
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BSD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) na JMD
$2,221.9278
1 SharpLink Gaming(SBETON) na KHR
55,542.1098
1 SharpLink Gaming(SBETON) na KMF
Fr5,891.58
1 SharpLink Gaming(SBETON) na LAK
300,652.1679
1 SharpLink Gaming(SBETON) na LKR
රු4,215.1074
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MDL
L233.727
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MGA
Ar62,297.235
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MOP
P110.7783
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MVR
211.599
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MWK
MK24,010.4013
1 SharpLink Gaming(SBETON) na MZN
MT883.737
1 SharpLink Gaming(SBETON) na NPR
रु1,963.5834
1 SharpLink Gaming(SBETON) na PYG
98,082.36
1 SharpLink Gaming(SBETON) na RWF
Fr20,094.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SBD
$113.8209
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SCR
188.9178
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SRD
$532.455
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SVC
$121.0125
1 SharpLink Gaming(SBETON) na SZL
L239.9505
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TMT
m48.405
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TND
د.ت40.61871
1 SharpLink Gaming(SBETON) na TTD
$93.6291
1 SharpLink Gaming(SBETON) na UGX
Sh48,183.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) na XAF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) na XCD
$37.341
1 SharpLink Gaming(SBETON) na XOF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) na XPF
Fr1,410.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BWP
P185.8752
1 SharpLink Gaming(SBETON) na BZD
$27.7983
1 SharpLink Gaming(SBETON) na CVE
$1,320.6267
1 SharpLink Gaming(SBETON) na DJF
Fr2,447.91
1 SharpLink Gaming(SBETON) na DOP
$886.3647
1 SharpLink Gaming(SBETON) na DZD
د.ج1,797.6234
1 SharpLink Gaming(SBETON) na FJD
$31.2558
1 SharpLink Gaming(SBETON) na GNF
Fr120,251.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) na GTQ
Q106.0761
1 SharpLink Gaming(SBETON) na GYD
$2,896.2786
1 SharpLink Gaming(SBETON) na ISK
kr1,728.75

Zdroj SharpLink Gaming

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SharpLink Gaming, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka SharpLink Gaming
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SharpLink Gaming

Jakou hodnotu má dnes SharpLink Gaming (SBETON)?
Aktuální cena SBETON v USD je 13.83 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SBETON v USD?
Aktuální cena SBETON v USD je $ 13.83. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SharpLink Gaming?
Tržní kapitalizace SBETON je $ 223.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SBETON v oběhu?
Objem SBETON v oběhu je 16.20K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SBETON?
SBETON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 19.465904770814774 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SBETON?
SBETON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 12.740327795851071 USD.
Jaký je objem obchodování SBETON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SBETON je $ 59.09K USD.
Dosáhne SBETON letos vyšší ceny?
SBETON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSBETON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SharpLink Gaming (SBETON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

SBETON/USDT
$13.85
$13.85$13.85
+1.09%

