Dnešní aktuální cena ROVR Network je 0.009309 USD. Sledujte aktualizace cen ROVR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROVR.Dnešní aktuální cena ROVR Network je 0.009309 USD. Sledujte aktualizace cen ROVR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROVR.

Více informací o ROVR

Informace o ceně ROVR

Co je to ROVR

Bílá kniha pro ROVR

Oficiální webové stránky ROVR

Tokenomika pro ROVR

Předpověď cen ROVR

Historie ROVR

Průvodce nákupem (ROVR)

Převodník ROVR na fiat měnu

ROVR Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ROVR Network

Kurz ROVR Network(ROVR)

Aktuální cena 1 ROVR na USD

$0.009312
$0.009312$0.009312
-0.15%1D
USD
Graf aktuální ceny ROVR Network (ROVR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:59 (UTC+8)

Informace o ceně ROVR Network (ROVR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.009235
$ 0.009235$ 0.009235
Nejnižší za 24 h
$ 0.009411
$ 0.009411$ 0.009411
Nejvyšší za 24 h

$ 0.009235
$ 0.009235$ 0.009235

$ 0.009411
$ 0.009411$ 0.009411

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-0.02%

-0.15%

-8.02%

-8.02%

Cena ROVR Network (ROVR) v reálném čase je $ 0.009309. Za posledních 24 hodin se ROVR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.009235 do maxima $ 0.009411, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROVR v historii je $ 0.021590040558154902, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.008280267387340556.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROVR se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.15% a za posledních 7 dní o -8.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ROVR Network (ROVR)

No.1836

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 99.66K
$ 99.66K$ 99.66K

$ 93.09M
$ 93.09M$ 93.09M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace ROVR Network je $ 2.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 99.66K. Objem v oběhu ROVR je 215.29M, přičemž celková zásoba je 9999998876. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 93.09M.

Historie cen v USD pro ROVR Network (ROVR)

Sledujte změny cen ROVR Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00001399-0.15%
30 dní$ -0.002611-21.91%
60 dní$ +0.004309+86.18%
90 dní$ +0.004309+86.18%
Změna ceny ROVR Network dnes

Dnes zaznamenal ROVR změnu o $ -0.00001399 (-0.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ROVR Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002611 (-21.91%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ROVR Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ROVR ke změně o $ +0.004309 (+86.18%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ROVR Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.004309 (+86.18%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ROVR Network (ROVR)?

Podívejte se na stránku Historie cen ROVR Network.

Co je ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ROVR Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ROVRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ROVR Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ROVR Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ROVR Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ROVR Network (ROVR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ROVR Network (ROVR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ROVR Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ROVR Network!

Tokenomika pro ROVR Network (ROVR)

Pochopení tokenomiky ROVR Network (ROVR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROVR hned teď!

Jak nakupovat ROVR Network (ROVR)

Snažíte se zjistit, jak koupit ROVR Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ROVR Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj ROVR Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ROVR Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ROVR Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ROVR Network

Jakou hodnotu má dnes ROVR Network (ROVR)?
Aktuální cena ROVR v USD je 0.009309 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROVR v USD?
Aktuální cena ROVR v USD je $ 0.009309. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ROVR Network?
Tržní kapitalizace ROVR je $ 2.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROVR v oběhu?
Objem ROVR v oběhu je 215.29M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROVR?
ROVR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.021590040558154902 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROVR?
ROVR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.008280267387340556 USD.
Jaký je objem obchodování ROVR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROVR je $ 99.66K USD.
Dosáhne ROVR letos vyšší ceny?
ROVR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROVR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ROVR Network (ROVR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

