Dnešní aktuální cena ROOMOLD je -- USD. Sledujte aktualizace cen ROOMOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROOMOLD.Dnešní aktuální cena ROOMOLD je -- USD. Sledujte aktualizace cen ROOMOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROOMOLD.

Více informací o ROOMOLD

Informace o ceně ROOMOLD

Co je to ROOMOLD

Oficiální webové stránky ROOMOLD

Tokenomika pro ROOMOLD

Předpověď cen ROOMOLD

Logo ROOMOLD

Kurz ROOMOLD(ROOMOLD)

Zalistování zrušeno

USD
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:48:53 (UTC+8)

Informace o ceně ROOMOLD (ROOMOLD) (USD)

24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Cena ROOMOLD (ROOMOLD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ROOMOLD obchodoval v rozmezí od minima -- do maxima --, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROOMOLD v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROOMOLD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o --. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ROOMOLD (ROOMOLD)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace ROOMOLD je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROOMOLD je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro ROOMOLD (ROOMOLD)

Sledujte změny cen ROOMOLD pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
No Data
Změna ceny ROOMOLD dnes

Dnes zaznamenal ROOMOLD změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ROOMOLD za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ROOMOLD za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ROOMOLD ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ROOMOLD za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Co je ROOMOLD (ROOMOLD)

OptionRoom is a governable predictor and predictive protocol built on Polkadot. Our goal is to create extensible protocols with multi-purpose cases that extend from Predictor as a Service to other events.

ROOMOLD je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ROOMOLD investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ROOMOLDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ROOMOLD na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ROOMOLD a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ROOMOLD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ROOMOLD (ROOMOLD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ROOMOLD (ROOMOLD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ROOMOLD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ROOMOLD!

Tokenomika pro ROOMOLD (ROOMOLD)

Pochopení tokenomiky ROOMOLD (ROOMOLD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROOMOLD hned teď!

Jak nakupovat ROOMOLD (ROOMOLD)

Snažíte se zjistit, jak koupit ROOMOLD? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ROOMOLD podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj ROOMOLD

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ROOMOLD, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka ROOMOLD

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ROOMOLD

Jakou hodnotu má dnes ROOMOLD (ROOMOLD)?
Aktuální cena ROOMOLD v USD je -- USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROOMOLD v USD?
Aktuální cena ROOMOLD v USD je --. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ROOMOLD?
Tržní kapitalizace ROOMOLD je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROOMOLD v oběhu?
Objem ROOMOLD v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROOMOLD?
ROOMOLD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROOMOLD?
ROOMOLD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ROOMOLD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROOMOLD je -- USD.
Dosáhne ROOMOLD letos vyšší ceny?
ROOMOLD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROOMOLD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ROOMOLD (ROOMOLD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ROOMOLD na USD

Částka

ROOMOLD
ROOMOLD
USD
USD

1 ROOMOLD = -- USD

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

