Dnešní aktuální cena Rizenet Token je 0.01281 USD. Sledujte aktualizace cen RIZE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIZE.

Více informací o RIZE

Informace o ceně RIZE

Co je to RIZE

Bílá kniha pro RIZE

Oficiální webové stránky RIZE

Tokenomika pro RIZE

Předpověď cen RIZE

Historie RIZE

Průvodce nákupem (RIZE)

Převodník RIZE na fiat měnu

RIZE Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Rizenet Token

Kurz Rizenet Token(RIZE)

Aktuální cena 1 RIZE na USD

$0.01281
-2.13%1D
USD
Graf aktuální ceny Rizenet Token (RIZE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:52 (UTC+8)

Informace o ceně Rizenet Token (RIZE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01241
Nejnižší za 24 h
$ 0.01415
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01241
$ 0.01415
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
-0.55%

-2.13%

-12.62%

-12.62%

Cena Rizenet Token (RIZE) v reálném čase je $ 0.01281. Za posledních 24 hodin se RIZE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01241 do maxima $ 0.01415, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIZE v historii je $ 0.10217127339481945, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.010133475714606262.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIZE se za poslední hodinu změnila o -0.55%, za 24 hodin o -2.13% a za posledních 7 dní o -12.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rizenet Token (RIZE)

No.1042

$ 12.44M
$ 37.88K
$ 64.05M
971.19M
5,000,000,000
4,998,439,721.526079
19.42%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Rizenet Token je $ 12.44M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 37.88K. Objem v oběhu RIZE je 971.19M, přičemž celková zásoba je 4998439721.526079. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 64.05M.

Historie cen v USD pro Rizenet Token (RIZE)

Sledujte změny cen Rizenet Token pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002788-2.13%
30 dní$ -0.00108-7.78%
60 dní$ -0.00962-42.89%
90 dní$ -0.04059-76.02%
Změna ceny Rizenet Token dnes

Dnes zaznamenal RIZE změnu o $ -0.0002788 (-2.13%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Rizenet Token za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00108 (-7.78%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Rizenet Token za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RIZE ke změně o $ -0.00962 (-42.89%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Rizenet Token za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.04059 (-76.02%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Rizenet Token (RIZE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Rizenet Token.

Co je Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Rizenet Token investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RIZEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Rizenet Token na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Rizenet Token a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Rizenet Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rizenet Token (RIZE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rizenet Token (RIZE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rizenet Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rizenet Token!

Tokenomika pro Rizenet Token (RIZE)

Pochopení tokenomiky Rizenet Token (RIZE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIZE hned teď!

Jak nakupovat Rizenet Token (RIZE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Rizenet Token? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Rizenet Token podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RIZE na místní měny

1 Rizenet Token(RIZE) na VND
337.09515
1 Rizenet Token(RIZE) na AUD
A$0.0194712
1 Rizenet Token(RIZE) na GBP
0.0097356
1 Rizenet Token(RIZE) na EUR
0.0110166
1 Rizenet Token(RIZE) na USD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) na MYR
RM0.0536739
1 Rizenet Token(RIZE) na TRY
0.5384043
1 Rizenet Token(RIZE) na JPY
¥1.95993
1 Rizenet Token(RIZE) na ARS
ARS$18.4315404
1 Rizenet Token(RIZE) na RUB
1.0297959
1 Rizenet Token(RIZE) na INR
1.1380404
1 Rizenet Token(RIZE) na IDR
Rp213.4999146
1 Rizenet Token(RIZE) na PHP
0.7518189
1 Rizenet Token(RIZE) na EGP
￡E.0.6027105
1 Rizenet Token(RIZE) na BRL
R$0.0687897
1 Rizenet Token(RIZE) na CAD
C$0.017934
1 Rizenet Token(RIZE) na BDT
1.5669192
1 Rizenet Token(RIZE) na NGN
18.5382477
1 Rizenet Token(RIZE) na COP
$49.2691815
1 Rizenet Token(RIZE) na ZAR
R.0.2222535
1 Rizenet Token(RIZE) na UAH
0.5373795
1 Rizenet Token(RIZE) na TZS
T.Sh.31.5516705
1 Rizenet Token(RIZE) na VES
Bs2.83101
1 Rizenet Token(RIZE) na CLP
$12.06702
1 Rizenet Token(RIZE) na PKR
Rs3.5982009
1 Rizenet Token(RIZE) na KZT
6.7885314
1 Rizenet Token(RIZE) na THB
฿0.4127382
1 Rizenet Token(RIZE) na TWD
NT$0.3944199
1 Rizenet Token(RIZE) na AED
د.إ0.0470127
1 Rizenet Token(RIZE) na CHF
Fr0.010248
1 Rizenet Token(RIZE) na HKD
HK$0.0995337
1 Rizenet Token(RIZE) na AMD
֏4.902387
1 Rizenet Token(RIZE) na MAD
.د.م0.1184925
1 Rizenet Token(RIZE) na MXN
$0.2377536
1 Rizenet Token(RIZE) na SAR
ريال0.0480375
1 Rizenet Token(RIZE) na ETB
Br1.9755582
1 Rizenet Token(RIZE) na KES
KSh1.6549239
1 Rizenet Token(RIZE) na JOD
د.أ0.00908229
1 Rizenet Token(RIZE) na PLN
0.0471408
1 Rizenet Token(RIZE) na RON
лв0.0564921
1 Rizenet Token(RIZE) na SEK
kr0.1214388
1 Rizenet Token(RIZE) na BGN
лв0.0216489
1 Rizenet Token(RIZE) na HUF
Ft4.3101807
1 Rizenet Token(RIZE) na CZK
0.2701629
1 Rizenet Token(RIZE) na KWD
د.ك0.00391986
1 Rizenet Token(RIZE) na ILS
0.0416325
1 Rizenet Token(RIZE) na BOB
Bs0.0885171
1 Rizenet Token(RIZE) na AZN
0.021777
1 Rizenet Token(RIZE) na TJS
SM0.1179801
1 Rizenet Token(RIZE) na GEL
0.0347151
1 Rizenet Token(RIZE) na AOA
Kz11.7415179
1 Rizenet Token(RIZE) na BHD
.د.ب0.00481656
1 Rizenet Token(RIZE) na BMD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) na DKK
kr0.0828807
1 Rizenet Token(RIZE) na HNL
L0.3371592
1 Rizenet Token(RIZE) na MUR
0.5859294
1 Rizenet Token(RIZE) na NAD
$0.2213568
1 Rizenet Token(RIZE) na NOK
kr0.1296372
1 Rizenet Token(RIZE) na NZD
$0.0222894
1 Rizenet Token(RIZE) na PAB
B/.0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) na PGK
K0.0539301
1 Rizenet Token(RIZE) na QAR
ر.ق0.0466284
1 Rizenet Token(RIZE) na RSD
дин.1.3012398
1 Rizenet Token(RIZE) na UZS
soʻm154.3373139
1 Rizenet Token(RIZE) na ALL
L1.0736061
1 Rizenet Token(RIZE) na ANG
ƒ0.0229299
1 Rizenet Token(RIZE) na AWG
ƒ0.0229299
1 Rizenet Token(RIZE) na BBD
$0.02562
1 Rizenet Token(RIZE) na BAM
KM0.0215208
1 Rizenet Token(RIZE) na BIF
Fr37.89198
1 Rizenet Token(RIZE) na BND
$0.016653
1 Rizenet Token(RIZE) na BSD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) na JMD
$2.0580546
1 Rizenet Token(RIZE) na KHR
51.4457286
1 Rizenet Token(RIZE) na KMF
Fr5.45706
1 Rizenet Token(RIZE) na LAK
278.4782553
1 Rizenet Token(RIZE) na LKR
රු3.9042318
1 Rizenet Token(RIZE) na MDL
L0.216489
1 Rizenet Token(RIZE) na MGA
Ar57.702645
1 Rizenet Token(RIZE) na MOP
P0.1026081
1 Rizenet Token(RIZE) na MVR
0.195993
1 Rizenet Token(RIZE) na MWK
MK22.2395691
1 Rizenet Token(RIZE) na MZN
MT0.818559
1 Rizenet Token(RIZE) na NPR
रु1.8187638
1 Rizenet Token(RIZE) na PYG
90.84852
1 Rizenet Token(RIZE) na RWF
Fr18.61293
1 Rizenet Token(RIZE) na SBD
$0.1054263
1 Rizenet Token(RIZE) na SCR
0.1749846
1 Rizenet Token(RIZE) na SRD
$0.493185
1 Rizenet Token(RIZE) na SVC
$0.1120875
1 Rizenet Token(RIZE) na SZL
L0.2222535
1 Rizenet Token(RIZE) na TMT
m0.044835
1 Rizenet Token(RIZE) na TND
د.ت0.03762297
1 Rizenet Token(RIZE) na TTD
$0.0867237
1 Rizenet Token(RIZE) na UGX
Sh44.63004
1 Rizenet Token(RIZE) na XAF
Fr7.23765
1 Rizenet Token(RIZE) na XCD
$0.034587
1 Rizenet Token(RIZE) na XOF
Fr7.23765
1 Rizenet Token(RIZE) na XPF
Fr1.30662
1 Rizenet Token(RIZE) na BWP
P0.1721664
1 Rizenet Token(RIZE) na BZD
$0.0257481
1 Rizenet Token(RIZE) na CVE
$1.2232269
1 Rizenet Token(RIZE) na DJF
Fr2.26737
1 Rizenet Token(RIZE) na DOP
$0.8209929
1 Rizenet Token(RIZE) na DZD
د.ج1.6650438
1 Rizenet Token(RIZE) na FJD
$0.0289506
1 Rizenet Token(RIZE) na GNF
Fr111.38295
1 Rizenet Token(RIZE) na GTQ
Q0.0982527
1 Rizenet Token(RIZE) na GYD
$2.6826702
1 Rizenet Token(RIZE) na ISK
kr1.60125

Zdroj Rizenet Token

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Rizenet Token, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Rizenet Token
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rizenet Token

Jakou hodnotu má dnes Rizenet Token (RIZE)?
Aktuální cena RIZE v USD je 0.01281 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIZE v USD?
Aktuální cena RIZE v USD je $ 0.01281. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rizenet Token?
Tržní kapitalizace RIZE je $ 12.44M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIZE v oběhu?
Objem RIZE v oběhu je 971.19M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIZE?
RIZE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.10217127339481945 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIZE?
RIZE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.010133475714606262 USD.
Jaký je objem obchodování RIZE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIZE je $ 37.88K USD.
Dosáhne RIZE letos vyšší ceny?
RIZE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIZE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Rizenet Token (RIZE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

