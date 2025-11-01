BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Sunrise Layer je 0.008818 USD. Sledujte aktualizace cen RISE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RISE.

Více informací o RISE

Informace o ceně RISE

Co je to RISE

Bílá kniha pro RISE

Oficiální webové stránky RISE

Tokenomika pro RISE

Předpověď cen RISE

Historie RISE

Průvodce nákupem (RISE)

Převodník RISE na fiat měnu

RISE Spot

RISE USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sunrise Layer

Kurz Sunrise Layer(RISE)

Aktuální cena 1 RISE na USD

$0.008818
$0.008818$0.008818
-3.24%1D
USD
Graf aktuální ceny Sunrise Layer (RISE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:45 (UTC+8)

Informace o ceně Sunrise Layer (RISE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00833
$ 0.00833$ 0.00833
Nejnižší za 24 h
$ 0.00923
$ 0.00923$ 0.00923
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00833
$ 0.00833$ 0.00833

$ 0.00923
$ 0.00923$ 0.00923

--
----

--
----

-0.05%

-3.23%

-2.19%

-2.19%

Cena Sunrise Layer (RISE) v reálném čase je $ 0.008818. Za posledních 24 hodin se RISE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00833 do maxima $ 0.00923, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RISE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RISE se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -3.23% a za posledních 7 dní o -2.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sunrise Layer (RISE)

--
----

$ 119.86K
$ 119.86K$ 119.86K

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Aktuální tržní kapitalizace Sunrise Layer je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 119.86K. Objem v oběhu RISE je --, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.41M.

Historie cen v USD pro Sunrise Layer (RISE)

Sledujte změny cen Sunrise Layer pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00029527-3.23%
30 dní$ -0.001555-15.00%
60 dní$ -0.003547-28.69%
90 dní$ -0.031182-77.96%
Změna ceny Sunrise Layer dnes

Dnes zaznamenal RISE změnu o $ -0.00029527 (-3.23%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Sunrise Layer za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001555 (-15.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Sunrise Layer za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RISE ke změně o $ -0.003547 (-28.69%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Sunrise Layer za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.031182 (-77.96%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Sunrise Layer (RISE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Sunrise Layer.

Co je Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Sunrise Layer investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RISEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Sunrise Layer na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Sunrise Layer a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Sunrise Layer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sunrise Layer (RISE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sunrise Layer (RISE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sunrise Layer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sunrise Layer!

Tokenomika pro Sunrise Layer (RISE)

Pochopení tokenomiky Sunrise Layer (RISE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RISE hned teď!

Jak nakupovat Sunrise Layer (RISE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Sunrise Layer? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Sunrise Layer podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RISE na místní měny

1 Sunrise Layer(RISE) na VND
232.04567
1 Sunrise Layer(RISE) na AUD
A$0.01340336
1 Sunrise Layer(RISE) na GBP
0.00670168
1 Sunrise Layer(RISE) na EUR
0.00758348
1 Sunrise Layer(RISE) na USD
$0.008818
1 Sunrise Layer(RISE) na MYR
RM0.03694742
1 Sunrise Layer(RISE) na TRY
0.37062054
1 Sunrise Layer(RISE) na JPY
¥1.349154
1 Sunrise Layer(RISE) na ARS
ARS$12.68769112
1 Sunrise Layer(RISE) na RUB
0.70887902
1 Sunrise Layer(RISE) na INR
0.78339112
1 Sunrise Layer(RISE) na IDR
Rp146.96660788
1 Sunrise Layer(RISE) na PHP
0.51752842
1 Sunrise Layer(RISE) na EGP
￡E.0.4148869
1 Sunrise Layer(RISE) na BRL
R$0.04735266
1 Sunrise Layer(RISE) na CAD
C$0.0123452
1 Sunrise Layer(RISE) na BDT
1.07861776
1 Sunrise Layer(RISE) na NGN
12.76114506
1 Sunrise Layer(RISE) na COP
$33.9153507
1 Sunrise Layer(RISE) na ZAR
R.0.1529923
1 Sunrise Layer(RISE) na UAH
0.3699151
1 Sunrise Layer(RISE) na TZS
T.Sh.21.7191749
1 Sunrise Layer(RISE) na VES
Bs1.948778
1 Sunrise Layer(RISE) na CLP
$8.306556
1 Sunrise Layer(RISE) na PKR
Rs2.47688802
1 Sunrise Layer(RISE) na KZT
4.67301092
1 Sunrise Layer(RISE) na THB
฿0.28411596
1 Sunrise Layer(RISE) na TWD
NT$0.27150622
1 Sunrise Layer(RISE) na AED
د.إ0.03236206
1 Sunrise Layer(RISE) na CHF
Fr0.0070544
1 Sunrise Layer(RISE) na HKD
HK$0.06851586
1 Sunrise Layer(RISE) na AMD
֏3.3746486
1 Sunrise Layer(RISE) na MAD
.د.م0.0815665
1 Sunrise Layer(RISE) na MXN
$0.16366208
1 Sunrise Layer(RISE) na SAR
ريال0.0330675
1 Sunrise Layer(RISE) na ETB
Br1.35991196
1 Sunrise Layer(RISE) na KES
KSh1.13919742
1 Sunrise Layer(RISE) na JOD
د.أ0.006251962
1 Sunrise Layer(RISE) na PLN
0.03245024
1 Sunrise Layer(RISE) na RON
лв0.03888738
1 Sunrise Layer(RISE) na SEK
kr0.08359464
1 Sunrise Layer(RISE) na BGN
лв0.01490242
1 Sunrise Layer(RISE) na HUF
Ft2.96699246
1 Sunrise Layer(RISE) na CZK
0.18597162
1 Sunrise Layer(RISE) na KWD
د.ك0.002698308
1 Sunrise Layer(RISE) na ILS
0.0286585
1 Sunrise Layer(RISE) na BOB
Bs0.06093238
1 Sunrise Layer(RISE) na AZN
0.0149906
1 Sunrise Layer(RISE) na TJS
SM0.08121378
1 Sunrise Layer(RISE) na GEL
0.02389678
1 Sunrise Layer(RISE) na AOA
Kz8.08249062
1 Sunrise Layer(RISE) na BHD
.د.ب0.003315568
1 Sunrise Layer(RISE) na BMD
$0.008818
1 Sunrise Layer(RISE) na DKK
kr0.05705246
1 Sunrise Layer(RISE) na HNL
L0.23208976
1 Sunrise Layer(RISE) na MUR
0.40333532
1 Sunrise Layer(RISE) na NAD
$0.15237504
1 Sunrise Layer(RISE) na NOK
kr0.08923816
1 Sunrise Layer(RISE) na NZD
$0.01534332
1 Sunrise Layer(RISE) na PAB
B/.0.008818
1 Sunrise Layer(RISE) na PGK
K0.03712378
1 Sunrise Layer(RISE) na QAR
ر.ق0.03209752
1 Sunrise Layer(RISE) na RSD
дин.0.89573244
1 Sunrise Layer(RISE) na UZS
soʻm106.24093942
1 Sunrise Layer(RISE) na ALL
L0.73903658
1 Sunrise Layer(RISE) na ANG
ƒ0.01578422
1 Sunrise Layer(RISE) na AWG
ƒ0.01578422
1 Sunrise Layer(RISE) na BBD
$0.017636
1 Sunrise Layer(RISE) na BAM
KM0.01481424
1 Sunrise Layer(RISE) na BIF
Fr26.083644
1 Sunrise Layer(RISE) na BND
$0.0114634
1 Sunrise Layer(RISE) na BSD
$0.008818
1 Sunrise Layer(RISE) na JMD
$1.41669988
1 Sunrise Layer(RISE) na KHR
35.41361708
1 Sunrise Layer(RISE) na KMF
Fr3.756468
1 Sunrise Layer(RISE) na LAK
191.69564834
1 Sunrise Layer(RISE) na LKR
රු2.68755004
1 Sunrise Layer(RISE) na MDL
L0.1490242
1 Sunrise Layer(RISE) na MGA
Ar39.720681
1 Sunrise Layer(RISE) na MOP
P0.07063218
1 Sunrise Layer(RISE) na MVR
0.1349154
1 Sunrise Layer(RISE) na MWK
MK15.30901798
1 Sunrise Layer(RISE) na MZN
MT0.5634702
1 Sunrise Layer(RISE) na NPR
रु1.25197964
1 Sunrise Layer(RISE) na PYG
62.537256
1 Sunrise Layer(RISE) na RWF
Fr12.812554
1 Sunrise Layer(RISE) na SBD
$0.07257214
1 Sunrise Layer(RISE) na SCR
0.12045388
1 Sunrise Layer(RISE) na SRD
$0.339493
1 Sunrise Layer(RISE) na SVC
$0.0771575
1 Sunrise Layer(RISE) na SZL
L0.1529923
1 Sunrise Layer(RISE) na TMT
m0.030863
1 Sunrise Layer(RISE) na TND
د.ت0.025898466
1 Sunrise Layer(RISE) na TTD
$0.05969786
1 Sunrise Layer(RISE) na UGX
Sh30.721912
1 Sunrise Layer(RISE) na XAF
Fr4.98217
1 Sunrise Layer(RISE) na XCD
$0.0238086
1 Sunrise Layer(RISE) na XOF
Fr4.98217
1 Sunrise Layer(RISE) na XPF
Fr0.899436
1 Sunrise Layer(RISE) na BWP
P0.11851392
1 Sunrise Layer(RISE) na BZD
$0.01772418
1 Sunrise Layer(RISE) na CVE
$0.84203082
1 Sunrise Layer(RISE) na DJF
Fr1.560786
1 Sunrise Layer(RISE) na DOP
$0.56514562
1 Sunrise Layer(RISE) na DZD
د.ج1.14616364
1 Sunrise Layer(RISE) na FJD
$0.01992868
1 Sunrise Layer(RISE) na GNF
Fr76.67251
1 Sunrise Layer(RISE) na GTQ
Q0.06763406
1 Sunrise Layer(RISE) na GYD
$1.84666556
1 Sunrise Layer(RISE) na ISK
kr1.10225

Zdroj Sunrise Layer

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Sunrise Layer, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Sunrise Layer
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sunrise Layer

Jakou hodnotu má dnes Sunrise Layer (RISE)?
Aktuální cena RISE v USD je 0.008818 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RISE v USD?
Aktuální cena RISE v USD je $ 0.008818. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sunrise Layer?
Tržní kapitalizace RISE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RISE v oběhu?
Objem RISE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RISE?
RISE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RISE?
RISE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování RISE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RISE je $ 119.86K USD.
Dosáhne RISE letos vyšší ceny?
RISE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRISE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sunrise Layer (RISE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RISE na USD

Částka

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.008818 USD

Obchodujte RISE

RISE/USDT
$0.008818
$0.008818$0.008818
-3.23%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

