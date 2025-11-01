BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RICE AI je 0.04089 USD. Sledujte aktualizace cen RICE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RICE.

Kurz RICE AI(RICE)

Aktuální cena 1 RICE na USD

$0.04099
$0.04099$0.04099
-20.25%1D
USD
Graf aktuální ceny RICE AI (RICE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:30 (UTC+8)

Informace o ceně RICE AI (RICE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999
Nejnižší za 24 h
$ 0.05363
$ 0.05363$ 0.05363
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999

$ 0.05363
$ 0.05363$ 0.05363

--
----

--
----

+1.18%

-20.25%

-14.62%

-14.62%

Cena RICE AI (RICE) v reálném čase je $ 0.04089. Za posledních 24 hodin se RICE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03999 do maxima $ 0.05363, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RICE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RICE se za poslední hodinu změnila o +1.18%, za 24 hodin o -20.25% a za posledních 7 dní o -14.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RICE AI (RICE)

--
----

$ 148.30K
$ 148.30K$ 148.30K

$ 40.89M
$ 40.89M$ 40.89M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace RICE AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 148.30K. Objem v oběhu RICE je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.89M.

Historie cen v USD pro RICE AI (RICE)

Sledujte změny cen RICE AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0104081-20.25%
30 dní$ -0.06879-62.72%
60 dní$ -0.03259-44.36%
90 dní$ +0.03589+717.80%
Změna ceny RICE AI dnes

Dnes zaznamenal RICE změnu o $ -0.0104081 (-20.25%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny RICE AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.06879 (-62.72%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny RICE AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RICE ke změně o $ -0.03259 (-44.36%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny RICE AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.03589 (+717.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům RICE AI (RICE)?

Podívejte se na stránku Historie cen RICE AI.

Co je RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich RICE AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RICEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o RICE AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na RICE AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny RICE AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RICE AI (RICE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RICE AI (RICE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RICE AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RICE AI!

Tokenomika pro RICE AI (RICE)

Pochopení tokenomiky RICE AI (RICE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RICE hned teď!

Jak nakupovat RICE AI (RICE)

Snažíte se zjistit, jak koupit RICE AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit RICE AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RICE na místní měny

1 RICE AI(RICE) na VND
1,076.02035
1 RICE AI(RICE) na AUD
A$0.0621528
1 RICE AI(RICE) na GBP
0.0310764
1 RICE AI(RICE) na EUR
0.0351654
1 RICE AI(RICE) na USD
$0.04089
1 RICE AI(RICE) na MYR
RM0.1713291
1 RICE AI(RICE) na TRY
1.7186067
1 RICE AI(RICE) na JPY
¥6.25617
1 RICE AI(RICE) na ARS
ARS$58.8341676
1 RICE AI(RICE) na RUB
3.2871471
1 RICE AI(RICE) na INR
3.6326676
1 RICE AI(RICE) na IDR
Rp681.4997274
1 RICE AI(RICE) na PHP
2.3998341
1 RICE AI(RICE) na EGP
￡E.1.9238745
1 RICE AI(RICE) na BRL
R$0.2195793
1 RICE AI(RICE) na CAD
C$0.057246
1 RICE AI(RICE) na BDT
5.0016648
1 RICE AI(RICE) na NGN
59.1747813
1 RICE AI(RICE) na COP
$157.2690735
1 RICE AI(RICE) na ZAR
R.0.7094415
1 RICE AI(RICE) na UAH
1.7153355
1 RICE AI(RICE) na TZS
T.Sh.100.7141145
1 RICE AI(RICE) na VES
Bs9.03669
1 RICE AI(RICE) na CLP
$38.51838
1 RICE AI(RICE) na PKR
Rs11.4855921
1 RICE AI(RICE) na KZT
21.6692466
1 RICE AI(RICE) na THB
฿1.3174758
1 RICE AI(RICE) na TWD
NT$1.2590031
1 RICE AI(RICE) na AED
د.إ0.1500663
1 RICE AI(RICE) na CHF
Fr0.032712
1 RICE AI(RICE) na HKD
HK$0.3177153
1 RICE AI(RICE) na AMD
֏15.648603
1 RICE AI(RICE) na MAD
.د.م0.3782325
1 RICE AI(RICE) na MXN
$0.7589184
1 RICE AI(RICE) na SAR
ريال0.1533375
1 RICE AI(RICE) na ETB
Br6.3060558
1 RICE AI(RICE) na KES
KSh5.2825791
1 RICE AI(RICE) na JOD
د.أ0.02899101
1 RICE AI(RICE) na PLN
0.1504752
1 RICE AI(RICE) na RON
лв0.1803249
1 RICE AI(RICE) na SEK
kr0.3876372
1 RICE AI(RICE) na BGN
лв0.0691041
1 RICE AI(RICE) na HUF
Ft13.7582583
1 RICE AI(RICE) na CZK
0.8623701
1 RICE AI(RICE) na KWD
د.ك0.01251234
1 RICE AI(RICE) na ILS
0.1328925
1 RICE AI(RICE) na BOB
Bs0.2825499
1 RICE AI(RICE) na AZN
0.069513
1 RICE AI(RICE) na TJS
SM0.3765969
1 RICE AI(RICE) na GEL
0.1108119
1 RICE AI(RICE) na AOA
Kz37.4793651
1 RICE AI(RICE) na BHD
.د.ب0.01537464
1 RICE AI(RICE) na BMD
$0.04089
1 RICE AI(RICE) na DKK
kr0.2645583
1 RICE AI(RICE) na HNL
L1.0762248
1 RICE AI(RICE) na MUR
1.8703086
1 RICE AI(RICE) na NAD
$0.7065792
1 RICE AI(RICE) na NOK
kr0.4138068
1 RICE AI(RICE) na NZD
$0.0711486
1 RICE AI(RICE) na PAB
B/.0.04089
1 RICE AI(RICE) na PGK
K0.1721469
1 RICE AI(RICE) na QAR
ر.ق0.1488396
1 RICE AI(RICE) na RSD
дин.4.1536062
1 RICE AI(RICE) na UZS
soʻm492.6504891
1 RICE AI(RICE) na ALL
L3.4269909
1 RICE AI(RICE) na ANG
ƒ0.0731931
1 RICE AI(RICE) na AWG
ƒ0.0731931
1 RICE AI(RICE) na BBD
$0.08178
1 RICE AI(RICE) na BAM
KM0.0686952
1 RICE AI(RICE) na BIF
Fr120.95262
1 RICE AI(RICE) na BND
$0.053157
1 RICE AI(RICE) na BSD
$0.04089
1 RICE AI(RICE) na JMD
$6.5693874
1 RICE AI(RICE) na KHR
164.2166934
1 RICE AI(RICE) na KMF
Fr17.41914
1 RICE AI(RICE) na LAK
888.9130257
1 RICE AI(RICE) na LKR
රු12.4624542
1 RICE AI(RICE) na MDL
L0.691041
1 RICE AI(RICE) na MGA
Ar184.189005
1 RICE AI(RICE) na MOP
P0.3275289
1 RICE AI(RICE) na MVR
0.625617
1 RICE AI(RICE) na MWK
MK70.9895379
1 RICE AI(RICE) na MZN
MT2.612871
1 RICE AI(RICE) na NPR
रु5.8055622
1 RICE AI(RICE) na PYG
289.99188
1 RICE AI(RICE) na RWF
Fr59.41317
1 RICE AI(RICE) na SBD
$0.3365247
1 RICE AI(RICE) na SCR
0.5585574
1 RICE AI(RICE) na SRD
$1.574265
1 RICE AI(RICE) na SVC
$0.3577875
1 RICE AI(RICE) na SZL
L0.7094415
1 RICE AI(RICE) na TMT
m0.143115
1 RICE AI(RICE) na TND
د.ت0.12009393
1 RICE AI(RICE) na TTD
$0.2768253
1 RICE AI(RICE) na UGX
Sh142.46076
1 RICE AI(RICE) na XAF
Fr23.10285
1 RICE AI(RICE) na XCD
$0.110403
1 RICE AI(RICE) na XOF
Fr23.10285
1 RICE AI(RICE) na XPF
Fr4.17078
1 RICE AI(RICE) na BWP
P0.5495616
1 RICE AI(RICE) na BZD
$0.0821889
1 RICE AI(RICE) na CVE
$3.9045861
1 RICE AI(RICE) na DJF
Fr7.23753
1 RICE AI(RICE) na DOP
$2.6206401
1 RICE AI(RICE) na DZD
د.ج5.3148822
1 RICE AI(RICE) na FJD
$0.0924114
1 RICE AI(RICE) na GNF
Fr355.53855
1 RICE AI(RICE) na GTQ
Q0.3136263
1 RICE AI(RICE) na GYD
$8.5631838
1 RICE AI(RICE) na ISK
kr5.11125

Pokud chcete se podrobněji seznámit s RICE AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka RICE AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RICE AI

Jakou hodnotu má dnes RICE AI (RICE)?
Aktuální cena RICE v USD je 0.04089 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RICE v USD?
Aktuální cena RICE v USD je $ 0.04089. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RICE AI?
Tržní kapitalizace RICE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RICE v oběhu?
Objem RICE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RICE?
RICE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RICE?
RICE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování RICE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RICE je $ 148.30K USD.
Dosáhne RICE letos vyšší ceny?
RICE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRICE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se RICE AI (RICE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

