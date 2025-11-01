BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PROJECT RESCUE je 0.2133 USD. Sledujte aktualizace cen RESCUE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RESCUE.

Více informací o RESCUE

Informace o ceně RESCUE

Co je to RESCUE

Bílá kniha pro RESCUE

Oficiální webové stránky RESCUE

Tokenomika pro RESCUE

Předpověď cen RESCUE

Historie RESCUE

Průvodce nákupem (RESCUE)

Převodník RESCUE na fiat měnu

RESCUE Spot

Kurz PROJECT RESCUE(RESCUE)

Aktuální cena 1 RESCUE na USD

$0,2133
$0,2133$0,2133
+0,04%1D
USD
Graf aktuální ceny PROJECT RESCUE (RESCUE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:07:13 (UTC+8)

Informace o ceně PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0,211
$ 0,211$ 0,211
Nejnižší za 24 h
$ 0,2185
$ 0,2185$ 0,2185
Nejvyšší za 24 h

$ 0,211
$ 0,211$ 0,211

$ 0,2185
$ 0,2185$ 0,2185

$ 0,8680709587324534
$ 0,8680709587324534$ 0,8680709587324534

$ 0,009358123976666423
$ 0,009358123976666423$ 0,009358123976666423

-0,19%

+0,04%

-1,94%

-1,94%

Cena PROJECT RESCUE (RESCUE) v reálném čase je $ 0,2133. Za posledních 24 hodin se RESCUE obchodoval v rozmezí od minima $ 0,211 do maxima $ 0,2185, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RESCUE v historii je $ 0,8680709587324534, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0,009358123976666423.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RESCUE se za poslední hodinu změnila o -0,19%, za 24 hodin o +0,04% a za posledních 7 dní o -1,94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5320

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 87,48K
$ 87,48K$ 87,48K

$ 21,33M
$ 21,33M$ 21,33M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

35 458 333
35 458 333 35 458 333

0,00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace PROJECT RESCUE je $ 0,00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 87,48K. Objem v oběhu RESCUE je 0,00, přičemž celková zásoba je 35458333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21,33M.

Historie cen v USD pro PROJECT RESCUE (RESCUE)

Sledujte změny cen PROJECT RESCUE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0,000085+0,04%
30 dní$ +0,0636+42,48%
60 dní$ -0,1409-39,78%
90 dní$ -0,0447-17,33%
Změna ceny PROJECT RESCUE dnes

Dnes zaznamenal RESCUE změnu o $ +0,000085 (+0,04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PROJECT RESCUE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0,0636 (+42,48%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PROJECT RESCUE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RESCUE ke změně o $ -0,1409 (-39,78%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PROJECT RESCUE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0,0447 (-17,33%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Podívejte se na stránku Historie cen PROJECT RESCUE.

Co je PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RESCUEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PROJECT RESCUE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PROJECT RESCUE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PROJECT RESCUE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PROJECT RESCUE (RESCUE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PROJECT RESCUE (RESCUE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PROJECT RESCUE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PROJECT RESCUE!

Tokenomika pro PROJECT RESCUE (RESCUE)

Pochopení tokenomiky PROJECT RESCUE (RESCUE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RESCUE hned teď!

Jak nakupovat PROJECT RESCUE (RESCUE)

Snažíte se zjistit, jak koupit PROJECT RESCUE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PROJECT RESCUE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RESCUE na místní měny

Zdroj PROJECT RESCUE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PROJECT RESCUE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PROJECT RESCUE
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PROJECT RESCUE

Jakou hodnotu má dnes PROJECT RESCUE (RESCUE)?
Aktuální cena RESCUE v USD je 0,2133 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RESCUE v USD?
Aktuální cena RESCUE v USD je $ 0,2133. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PROJECT RESCUE?
Tržní kapitalizace RESCUE je $ 0,00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RESCUE v oběhu?
Objem RESCUE v oběhu je 0,00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RESCUE?
RESCUE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,8680709587324534 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RESCUE?
RESCUE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0,009358123976666423 USD.
Jaký je objem obchodování RESCUE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RESCUE je $ 87,48K USD.
Dosáhne RESCUE letos vyšší ceny?
RESCUE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRESCUE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PROJECT RESCUE (RESCUE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

