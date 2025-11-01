BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Invesco QQQ je 628.99 USD. Sledujte aktualizace cen QQQON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QQQON.

Více informací o QQQON

Informace o ceně QQQON

Co je to QQQON

Oficiální webové stránky QQQON

Tokenomika pro QQQON

Předpověď cen QQQON

Historie QQQON

Průvodce nákupem (QQQON)

Převodník QQQON na fiat měnu

QQQON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Invesco QQQ

Kurz Invesco QQQ(QQQON)

Aktuální cena 1 QQQON na USD

$628.99
$628.99$628.99
-0.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Invesco QQQ (QQQON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:14 (UTC+8)

Informace o ceně Invesco QQQ (QQQON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 627.62
$ 627.62$ 627.62
Nejnižší za 24 h
$ 640.34
$ 640.34$ 640.34
Nejvyšší za 24 h

$ 627.62
$ 627.62$ 627.62

$ 640.34
$ 640.34$ 640.34

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.16%

-0.38%

+0.82%

+0.82%

Cena Invesco QQQ (QQQON) v reálném čase je $ 628.99. Za posledních 24 hodin se QQQON obchodoval v rozmezí od minima $ 627.62 do maxima $ 640.34, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QQQON v historii je $ 639.163267863106, zatímco nejnižší cena v historii je $ 566.7159774974706.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QQQON se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o +0.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Invesco QQQ (QQQON)

No.864

$ 19.16M
$ 19.16M$ 19.16M

$ 62.19K
$ 62.19K$ 62.19K

$ 19.16M
$ 19.16M$ 19.16M

30.46K
30.46K 30.46K

30,461.79457655
30,461.79457655 30,461.79457655

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Invesco QQQ je $ 19.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 62.19K. Objem v oběhu QQQON je 30.46K, přičemž celková zásoba je 30461.79457655. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.16M.

Historie cen v USD pro Invesco QQQ (QQQON)

Sledujte změny cen Invesco QQQ pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -2.3993-0.38%
30 dní$ +23.72+3.91%
60 dní$ +108.99+20.95%
90 dní$ +108.99+20.95%
Změna ceny Invesco QQQ dnes

Dnes zaznamenal QQQON změnu o $ -2.3993 (-0.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Invesco QQQ za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +23.72 (+3.91%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Invesco QQQ za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u QQQON ke změně o $ +108.99 (+20.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Invesco QQQ za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +108.99 (+20.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Invesco QQQ (QQQON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Invesco QQQ.

Co je Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Invesco QQQ investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu QQQONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Invesco QQQ na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Invesco QQQ a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Invesco QQQ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Invesco QQQ (QQQON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Invesco QQQ (QQQON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Invesco QQQ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Invesco QQQ!

Tokenomika pro Invesco QQQ (QQQON)

Pochopení tokenomiky Invesco QQQ (QQQON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QQQON hned teď!

Jak nakupovat Invesco QQQ (QQQON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Invesco QQQ? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Invesco QQQ podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

QQQON na místní měny

1 Invesco QQQ(QQQON) na VND
16,551,871.85
1 Invesco QQQ(QQQON) na AUD
A$956.0648
1 Invesco QQQ(QQQON) na GBP
478.0324
1 Invesco QQQ(QQQON) na EUR
540.9314
1 Invesco QQQ(QQQON) na USD
$628.99
1 Invesco QQQ(QQQON) na MYR
RM2,635.4681
1 Invesco QQQ(QQQON) na TRY
26,436.4497
1 Invesco QQQ(QQQON) na JPY
¥96,235.47
1 Invesco QQQ(QQQON) na ARS
ARS$905,015.9716
1 Invesco QQQ(QQQON) na RUB
50,564.5061
1 Invesco QQQ(QQQON) na INR
55,879.4716
1 Invesco QQQ(QQQON) na IDR
Rp10,483,162.4734
1 Invesco QQQ(QQQON) na PHP
36,915.4231
1 Invesco QQQ(QQQON) na EGP
￡E.29,593.9795
1 Invesco QQQ(QQQON) na BRL
R$3,377.6763
1 Invesco QQQ(QQQON) na CAD
C$880.586
1 Invesco QQQ(QQQON) na BDT
76,938.0568
1 Invesco QQQ(QQQON) na NGN
910,255.4583
1 Invesco QQQ(QQQON) na COP
$2,419,189.8885
1 Invesco QQQ(QQQON) na ZAR
R.10,912.9765
1 Invesco QQQ(QQQON) na UAH
26,386.1305
1 Invesco QQQ(QQQON) na TZS
T.Sh.1,549,233.8195
1 Invesco QQQ(QQQON) na VES
Bs139,006.79
1 Invesco QQQ(QQQON) na CLP
$592,508.58
1 Invesco QQQ(QQQON) na PKR
Rs176,677.0011
1 Invesco QQQ(QQQON) na KZT
333,326.9606
1 Invesco QQQ(QQQON) na THB
฿20,266.0578
1 Invesco QQQ(QQQON) na TWD
NT$19,366.6021
1 Invesco QQQ(QQQON) na AED
د.إ2,308.3933
1 Invesco QQQ(QQQON) na CHF
Fr503.192
1 Invesco QQQ(QQQON) na HKD
HK$4,887.2523
1 Invesco QQQ(QQQON) na AMD
֏240,714.473
1 Invesco QQQ(QQQON) na MAD
.د.م5,818.1575
1 Invesco QQQ(QQQON) na MXN
$11,674.0544
1 Invesco QQQ(QQQON) na SAR
ريال2,358.7125
1 Invesco QQQ(QQQON) na ETB
Br97,002.8378
1 Invesco QQQ(QQQON) na KES
KSh81,259.2181
1 Invesco QQQ(QQQON) na JOD
د.أ445.95391
1 Invesco QQQ(QQQON) na PLN
2,314.6832
1 Invesco QQQ(QQQON) na RON
лв2,773.8459
1 Invesco QQQ(QQQON) na SEK
kr5,962.8252
1 Invesco QQQ(QQQON) na BGN
лв1,062.9931
1 Invesco QQQ(QQQON) na HUF
Ft211,636.2653
1 Invesco QQQ(QQQON) na CZK
13,265.3991
1 Invesco QQQ(QQQON) na KWD
د.ك192.47094
1 Invesco QQQ(QQQON) na ILS
2,044.2175
1 Invesco QQQ(QQQON) na BOB
Bs4,346.3209
1 Invesco QQQ(QQQON) na AZN
1,069.283
1 Invesco QQQ(QQQON) na TJS
SM5,792.9979
1 Invesco QQQ(QQQON) na GEL
1,704.5629
1 Invesco QQQ(QQQON) na AOA
Kz576,525.9441
1 Invesco QQQ(QQQON) na BHD
.د.ب236.50024
1 Invesco QQQ(QQQON) na BMD
$628.99
1 Invesco QQQ(QQQON) na DKK
kr4,069.5653
1 Invesco QQQ(QQQON) na HNL
L16,555.0168
1 Invesco QQQ(QQQON) na MUR
28,770.0026
1 Invesco QQQ(QQQON) na NAD
$10,868.9472
1 Invesco QQQ(QQQON) na NOK
kr6,365.3788
1 Invesco QQQ(QQQON) na NZD
$1,094.4426
1 Invesco QQQ(QQQON) na PAB
B/.628.99
1 Invesco QQQ(QQQON) na PGK
K2,648.0479
1 Invesco QQQ(QQQON) na QAR
ر.ق2,289.5236
1 Invesco QQQ(QQQON) na RSD
дин.63,892.8042
1 Invesco QQQ(QQQON) na UZS
soʻm7,578,191.0281
1 Invesco QQQ(QQQON) na ALL
L52,715.6519
1 Invesco QQQ(QQQON) na ANG
ƒ1,125.8921
1 Invesco QQQ(QQQON) na AWG
ƒ1,125.8921
1 Invesco QQQ(QQQON) na BBD
$1,257.98
1 Invesco QQQ(QQQON) na BAM
KM1,056.7032
1 Invesco QQQ(QQQON) na BIF
Fr1,860,552.42
1 Invesco QQQ(QQQON) na BND
$817.687
1 Invesco QQQ(QQQON) na BSD
$628.99
1 Invesco QQQ(QQQON) na JMD
$101,053.5334
1 Invesco QQQ(QQQON) na KHR
2,526,061.5794
1 Invesco QQQ(QQQON) na KMF
Fr267,949.74
1 Invesco QQQ(QQQON) na LAK
13,673,695.3787
1 Invesco QQQ(QQQON) na LKR
රු191,703.5722
1 Invesco QQQ(QQQON) na MDL
L10,629.931
1 Invesco QQQ(QQQON) na MGA
Ar2,833,285.455
1 Invesco QQQ(QQQON) na MOP
P5,038.2099
1 Invesco QQQ(QQQON) na MVR
9,623.547
1 Invesco QQQ(QQQON) na MWK
MK1,091,995.8289
1 Invesco QQQ(QQQON) na MZN
MT40,192.461
1 Invesco QQQ(QQQON) na NPR
रु89,304.0002
1 Invesco QQQ(QQQON) na PYG
4,460,797.08
1 Invesco QQQ(QQQON) na RWF
Fr913,922.47
1 Invesco QQQ(QQQON) na SBD
$5,176.5877
1 Invesco QQQ(QQQON) na SCR
8,592.0034
1 Invesco QQQ(QQQON) na SRD
$24,216.115
1 Invesco QQQ(QQQON) na SVC
$5,503.6625
1 Invesco QQQ(QQQON) na SZL
L10,912.9765
1 Invesco QQQ(QQQON) na TMT
m2,201.465
1 Invesco QQQ(QQQON) na TND
د.ت1,847.34363
1 Invesco QQQ(QQQON) na TTD
$4,258.2623
1 Invesco QQQ(QQQON) na UGX
Sh2,191,401.16
1 Invesco QQQ(QQQON) na XAF
Fr355,379.35
1 Invesco QQQ(QQQON) na XCD
$1,698.273
1 Invesco QQQ(QQQON) na XOF
Fr355,379.35
1 Invesco QQQ(QQQON) na XPF
Fr64,156.98
1 Invesco QQQ(QQQON) na BWP
P8,453.6256
1 Invesco QQQ(QQQON) na BZD
$1,264.2699
1 Invesco QQQ(QQQON) na CVE
$60,062.2551
1 Invesco QQQ(QQQON) na DJF
Fr111,331.23
1 Invesco QQQ(QQQON) na DOP
$40,311.9691
1 Invesco QQQ(QQQON) na DZD
د.ج81,756.1202
1 Invesco QQQ(QQQON) na FJD
$1,421.5174
1 Invesco QQQ(QQQON) na GNF
Fr5,469,068.05
1 Invesco QQQ(QQQON) na GTQ
Q4,824.3533
1 Invesco QQQ(QQQON) na GYD
$131,723.0858
1 Invesco QQQ(QQQON) na ISK
kr78,623.75

Zdroj Invesco QQQ

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Invesco QQQ, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Invesco QQQ
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Invesco QQQ

Jakou hodnotu má dnes Invesco QQQ (QQQON)?
Aktuální cena QQQON v USD je 628.99 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QQQON v USD?
Aktuální cena QQQON v USD je $ 628.99. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Invesco QQQ?
Tržní kapitalizace QQQON je $ 19.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QQQON v oběhu?
Objem QQQON v oběhu je 30.46K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QQQON?
QQQON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 639.163267863106 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QQQON?
QQQON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 566.7159774974706 USD.
Jaký je objem obchodování QQQON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QQQON je $ 62.19K USD.
Dosáhne QQQON letos vyšší ceny?
QQQON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQQQON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Invesco QQQ (QQQON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod QQQON na USD

Částka

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 628.99 USD

Obchodujte QQQON

QQQON/USDT
$628.99
$628.99$628.99
-0.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

