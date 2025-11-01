BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PUP je 0.008483 USD. Sledujte aktualizace cen PUP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUP.

Kurz PUP(PUP)

Aktuální cena 1 PUP na USD

$0.008483
$0.008483$0.008483
+1.26%1D
USD
Graf aktuální ceny PUP (PUP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:32 (UTC+8)

Informace o ceně PUP (PUP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
Nejnižší za 24 h
$ 0.010998
$ 0.010998$ 0.010998
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698

$ 0.010998
$ 0.010998$ 0.010998

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576

-4.73%

+1.26%

+108.12%

+108.12%

Cena PUP (PUP) v reálném čase je $ 0.008483. Za posledních 24 hodin se PUP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00698 do maxima $ 0.010998, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUP v historii je $ 0.031040685718077, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000095540290490576.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUP se za poslední hodinu změnila o -4.73%, za 24 hodin o +1.26% a za posledních 7 dní o +108.12%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PUP (PUP)

No.1155

$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M

$ 195.40K
$ 195.40K$ 195.40K

$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace PUP je $ 8.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 195.40K. Objem v oběhu PUP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.48M.

Historie cen v USD pro PUP (PUP)

Sledujte změny cen PUP pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010556+1.26%
30 dní$ +0.006483+324.15%
60 dní$ +0.006483+324.15%
90 dní$ +0.006483+324.15%
Změna ceny PUP dnes

Dnes zaznamenal PUP změnu o $ +0.00010556 (+1.26%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PUP za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.006483 (+324.15%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PUP za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PUP ke změně o $ +0.006483 (+324.15%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PUP za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.006483 (+324.15%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PUP (PUP)?

Podívejte se na stránku Historie cen PUP.

Co je PUP (PUP)

PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP.

PUP je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PUP investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PUPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PUP na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PUP a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PUP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PUP (PUP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PUP (PUP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PUP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PUP!

Tokenomika pro PUP (PUP)

Pochopení tokenomiky PUP (PUP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUP hned teď!

Jak nakupovat PUP (PUP)

Snažíte se zjistit, jak koupit PUP? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PUP podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj PUP

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PUP, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka PUP
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PUP

Jakou hodnotu má dnes PUP (PUP)?
Aktuální cena PUP v USD je 0.008483 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUP v USD?
Aktuální cena PUP v USD je $ 0.008483. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PUP?
Tržní kapitalizace PUP je $ 8.48M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUP v oběhu?
Objem PUP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUP?
PUP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.031040685718077 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUP?
PUP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000095540290490576 USD.
Jaký je objem obchodování PUP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUP je $ 195.40K USD.
Dosáhne PUP letos vyšší ceny?
PUP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:32 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

