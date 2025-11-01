BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PoP Planet je 0.08129 USD. Sledujte aktualizace cen P v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend P.Dnešní aktuální cena PoP Planet je 0.08129 USD. Sledujte aktualizace cen P v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend P.

Více informací o P

Informace o ceně P

Co je to P

Bílá kniha pro P

Oficiální webové stránky P

Tokenomika pro P

Předpověď cen P

Historie P

Průvodce nákupem (P)

Převodník P na fiat měnu

P Spot

P USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PoP Planet

Kurz PoP Planet(P)

Aktuální cena 1 P na USD

$0.08127
$0.08127$0.08127
-8.08%1D
USD
Graf aktuální ceny PoP Planet (P)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:07:20 (UTC+8)

Informace o ceně PoP Planet (P) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168
Nejnižší za 24 h
$ 0.09664
$ 0.09664$ 0.09664
Nejvyšší za 24 h

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

$ 0.09664
$ 0.09664$ 0.09664

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

+0.22%

-8.08%

-7.01%

-7.01%

Cena PoP Planet (P) v reálném čase je $ 0.08129. Za posledních 24 hodin se P obchodoval v rozmezí od minima $ 0.07168 do maxima $ 0.09664, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena P v historii je $ 0.15013296267605908, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.06398758089266599.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena P se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o -8.08% a za posledních 7 dní o -7.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PoP Planet (P)

No.1082

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 81.29M
$ 81.29M$ 81.29M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace PoP Planet je $ 11.38M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.30M. Objem v oběhu P je 140.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 81.29M.

Historie cen v USD pro PoP Planet (P)

Sledujte změny cen PoP Planet pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0071438-8.08%
30 dní$ +0.06129+306.45%
60 dní$ +0.06129+306.45%
90 dní$ +0.06129+306.45%
Změna ceny PoP Planet dnes

Dnes zaznamenal P změnu o $ -0.0071438 (-8.08%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PoP Planet za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.06129 (+306.45%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PoP Planet za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u P ke změně o $ +0.06129 (+306.45%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PoP Planet za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.06129 (+306.45%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PoP Planet (P)?

Podívejte se na stránku Historie cen PoP Planet.

Co je PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PoP Planet investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu Pa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PoP Planet na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PoP Planet a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PoP Planet (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PoP Planet (P) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PoP Planet (P) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PoP Planet.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PoP Planet!

Tokenomika pro PoP Planet (P)

Pochopení tokenomiky PoP Planet (P) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu P hned teď!

Jak nakupovat PoP Planet (P)

Snažíte se zjistit, jak koupit PoP Planet? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PoP Planet podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

P na místní měny

1 PoP Planet(P) na VND
2,139.14635
1 PoP Planet(P) na AUD
A$0.1235608
1 PoP Planet(P) na GBP
0.0617804
1 PoP Planet(P) na EUR
0.0699094
1 PoP Planet(P) na USD
$0.08129
1 PoP Planet(P) na MYR
RM0.3406051
1 PoP Planet(P) na TRY
3.4166187
1 PoP Planet(P) na JPY
¥12.43737
1 PoP Planet(P) na ARS
ARS$116.6283888
1 PoP Planet(P) na RUB
6.5349031
1 PoP Planet(P) na INR
7.2161133
1 PoP Planet(P) na IDR
Rp1,354.8327914
1 PoP Planet(P) na PHP
4.7709101
1 PoP Planet(P) na EGP
￡E.3.8279461
1 PoP Planet(P) na BRL
R$0.4365273
1 PoP Planet(P) na CAD
C$0.113806
1 PoP Planet(P) na BDT
9.9433928
1 PoP Planet(P) na NGN
117.4705532
1 PoP Planet(P) na COP
$312.6535335
1 PoP Planet(P) na ZAR
R.1.4120073
1 PoP Planet(P) na UAH
3.4101155
1 PoP Planet(P) na TZS
T.Sh.199.2401642
1 PoP Planet(P) na VES
Bs17.96509
1 PoP Planet(P) na CLP
$76.57518
1 PoP Planet(P) na PKR
Rs22.956296
1 PoP Planet(P) na KZT
42.9194942
1 PoP Planet(P) na THB
฿2.6191638
1 PoP Planet(P) na TWD
NT$2.5029191
1 PoP Planet(P) na AED
د.إ0.2983343
1 PoP Planet(P) na CHF
Fr0.065032
1 PoP Planet(P) na HKD
HK$0.6316233
1 PoP Planet(P) na AMD
֏31.0023802
1 PoP Planet(P) na MAD
.د.م0.7503067
1 PoP Planet(P) na MXN
$1.5087424
1 PoP Planet(P) na SAR
ريال0.3048375
1 PoP Planet(P) na ETB
Br12.4885827
1 PoP Planet(P) na KES
KSh10.4734036
1 PoP Planet(P) na JOD
د.أ0.05763461
1 PoP Planet(P) na PLN
0.2991472
1 PoP Planet(P) na RON
лв0.3584889
1 PoP Planet(P) na SEK
kr0.7706292
1 PoP Planet(P) na BGN
лв0.1365672
1 PoP Planet(P) na HUF
Ft27.3516463
1 PoP Planet(P) na CZK
1.7144061
1 PoP Planet(P) na KWD
د.ك0.02487474
1 PoP Planet(P) na ILS
0.2641925
1 PoP Planet(P) na BOB
Bs0.5617139
1 PoP Planet(P) na AZN
0.138193
1 PoP Planet(P) na TJS
SM0.7462422
1 PoP Planet(P) na GEL
0.2202959
1 PoP Planet(P) na AOA
Kz74.5096011
1 PoP Planet(P) na BHD
.د.ب0.03048375
1 PoP Planet(P) na BMD
$0.08129
1 PoP Planet(P) na DKK
kr0.5259463
1 PoP Planet(P) na HNL
L2.1314238
1 PoP Planet(P) na MUR
3.7182046
1 PoP Planet(P) na NAD
$1.4055041
1 PoP Planet(P) na NOK
kr0.8226548
1 PoP Planet(P) na NZD
$0.1414446
1 PoP Planet(P) na PAB
B/.0.08129
1 PoP Planet(P) na PGK
K0.341418
1 PoP Planet(P) na QAR
ر.ق0.2950827
1 PoP Planet(P) na RSD
дин.8.2574382
1 PoP Planet(P) na UZS
soʻm967.7379404
1 PoP Planet(P) na ALL
L6.7869021
1 PoP Planet(P) na ANG
ƒ0.1455091
1 PoP Planet(P) na AWG
ƒ0.1455091
1 PoP Planet(P) na BBD
$0.16258
1 PoP Planet(P) na BAM
KM0.1365672
1 PoP Planet(P) na BIF
Fr237.61067
1 PoP Planet(P) na BND
$0.1048641
1 PoP Planet(P) na BSD
$0.08129
1 PoP Planet(P) na JMD
$13.0104645
1 PoP Planet(P) na KHR
325.16
1 PoP Planet(P) na KMF
Fr34.62954
1 PoP Planet(P) na LAK
1,767.1738777
1 PoP Planet(P) na LKR
රු24.6780182
1 PoP Planet(P) na MDL
L1.3794913
1 PoP Planet(P) na MGA
Ar364.528747
1 PoP Planet(P) na MOP
P0.6511329
1 PoP Planet(P) na MVR
1.243737
1 PoP Planet(P) na MWK
MK140.639829
1 PoP Planet(P) na MZN
MT5.194431
1 PoP Planet(P) na NPR
रु11.4976576
1 PoP Planet(P) na PYG
576.50868
1 PoP Planet(P) na RWF
Fr118.11437
1 PoP Planet(P) na SBD
$0.6690167
1 PoP Planet(P) na SCR
1.1104214
1 PoP Planet(P) na SRD
$3.129665
1 PoP Planet(P) na SVC
$0.7112875
1 PoP Planet(P) na SZL
L1.4055041
1 PoP Planet(P) na TMT
m0.284515
1 PoP Planet(P) na TND
د.ت0.23931776
1 PoP Planet(P) na TTD
$0.5503333
1 PoP Planet(P) na UGX
Sh282.23888
1 PoP Planet(P) na XAF
Fr45.92885
1 PoP Planet(P) na XCD
$0.219483
1 PoP Planet(P) na XOF
Fr45.92885
1 PoP Planet(P) na XPF
Fr8.29158
1 PoP Planet(P) na BWP
P1.0884731
1 PoP Planet(P) na BZD
$0.1633929
1 PoP Planet(P) na CVE
$7.7266145
1 PoP Planet(P) na DJF
Fr14.38833
1 PoP Planet(P) na DOP
$5.2074374
1 PoP Planet(P) na DZD
د.ج10.5652613
1 PoP Planet(P) na FJD
$0.1837154
1 PoP Planet(P) na GNF
Fr700.7198
1 PoP Planet(P) na GTQ
Q0.6210556
1 PoP Planet(P) na GYD
$17.0237518
1 PoP Planet(P) na ISK
kr10.07996

Zdroj PoP Planet

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PoP Planet, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PoP Planet
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PoP Planet

Jakou hodnotu má dnes PoP Planet (P)?
Aktuální cena P v USD je 0.08129 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena P v USD?
Aktuální cena P v USD je $ 0.08129. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PoP Planet?
Tržní kapitalizace P je $ 11.38M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem P v oběhu?
Objem P v oběhu je 140.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) P?
P dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.15013296267605908 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) P?
P dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.06398758089266599 USD.
Jaký je objem obchodování P?
Aktuální 24hodinový objem obchodování P je $ 1.30M USD.
Dosáhne P letos vyšší ceny?
P může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:07:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PoP Planet (P)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod P na USD

Částka

P
P
USD
USD

1 P = 0.08129 USD

Obchodujte P

P/USDT
$0.08127
$0.08127$0.08127
-8.14%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,161.90
$110,161.90$110,161.90

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.55
$3,865.55$3,865.55

+0.12%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02339
$0.02339$0.02339

-27.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.55
$3,865.55$3,865.55

+0.12%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,161.90
$110,161.90$110,161.90

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.32
$1,087.32$1,087.32

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000358
$0.000358$0.000358

+79.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000100
$0.00000100$0.00000100

+56.25%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.753
$19.753$19.753

+53.55%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0032251
$0.0032251$0.0032251

+64.37%