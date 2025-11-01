BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ozone metaverse je 0.00010322 USD. Sledujte aktualizace cen OZONAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OZONAI.

Více informací o OZONAI

Informace o ceně OZONAI

Co je to OZONAI

Bílá kniha pro OZONAI

Oficiální webové stránky OZONAI

Tokenomika pro OZONAI

Předpověď cen OZONAI

Historie OZONAI

Průvodce nákupem (OZONAI)

Převodník OZONAI na fiat měnu

OZONAI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ozone metaverse

Kurz Ozone metaverse(OZONAI)

Aktuální cena 1 OZONAI na USD

$0.00010322
$0.00010322$0.00010322
+7.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Ozone metaverse (OZONAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:01 (UTC+8)

Informace o ceně Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00009291
$ 0.00009291$ 0.00009291
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014506
$ 0.00014506$ 0.00014506
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00009291
$ 0.00009291$ 0.00009291

$ 0.00014506
$ 0.00014506$ 0.00014506

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

+0.37%

+7.38%

+44.72%

+44.72%

Cena Ozone metaverse (OZONAI) v reálném čase je $ 0.00010322. Za posledních 24 hodin se OZONAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009291 do maxima $ 0.00014506, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OZONAI v historii je $ 0.03447626727041513, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000030714406696367.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OZONAI se za poslední hodinu změnila o +0.37%, za 24 hodin o +7.38% a za posledních 7 dní o +44.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ozone metaverse (OZONAI)

No.7020

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.41K
$ 57.41K$ 57.41K

$ 206.44K
$ 206.44K$ 206.44K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Ozone metaverse je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.41K. Objem v oběhu OZONAI je 0.00, přičemž celková zásoba je 801810225.66. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 206.44K.

Historie cen v USD pro Ozone metaverse (OZONAI)

Sledujte změny cen Ozone metaverse pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000070941+7.38%
30 dní$ +0.00002371+29.82%
60 dní$ +0.00004936+91.64%
90 dní$ -0.00010166-49.62%
Změna ceny Ozone metaverse dnes

Dnes zaznamenal OZONAI změnu o $ +0.0000070941 (+7.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ozone metaverse za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00002371 (+29.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ozone metaverse za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OZONAI ke změně o $ +0.00004936 (+91.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ozone metaverse za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00010166 (-49.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ozone metaverse (OZONAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ozone metaverse.

Co je Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ozone metaverse investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OZONAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ozone metaverse na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ozone metaverse a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ozone metaverse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ozone metaverse (OZONAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ozone metaverse (OZONAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ozone metaverse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ozone metaverse!

Tokenomika pro Ozone metaverse (OZONAI)

Pochopení tokenomiky Ozone metaverse (OZONAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OZONAI hned teď!

Jak nakupovat Ozone metaverse (OZONAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ozone metaverse? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ozone metaverse podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Ozone metaverse

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ozone metaverse, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Ozone metaverse
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ozone metaverse

Jakou hodnotu má dnes Ozone metaverse (OZONAI)?
Aktuální cena OZONAI v USD je 0.00010322 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OZONAI v USD?
Aktuální cena OZONAI v USD je $ 0.00010322. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ozone metaverse?
Tržní kapitalizace OZONAI je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OZONAI v oběhu?
Objem OZONAI v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OZONAI?
OZONAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03447626727041513 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OZONAI?
OZONAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000030714406696367 USD.
Jaký je objem obchodování OZONAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OZONAI je $ 57.41K USD.
Dosáhne OZONAI letos vyšší ceny?
OZONAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOZONAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ozone metaverse (OZONAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

