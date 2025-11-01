BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Oracle je 263.1 USD. Sledujte aktualizace cen ORCLON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORCLON.

Více informací o ORCLON

Informace o ceně ORCLON

Co je to ORCLON

Oficiální webové stránky ORCLON

Tokenomika pro ORCLON

Předpověď cen ORCLON

Historie ORCLON

Průvodce nákupem (ORCLON)

Logo Oracle

Kurz Oracle(ORCLON)

Aktuální cena 1 ORCLON na USD

$265.3
+1.71%1D
USD
Graf aktuální ceny Oracle (ORCLON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:39 (UTC+8)

Informace o ceně Oracle (ORCLON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 255.57
Nejnižší za 24 h
$ 268.05
Nejvyšší za 24 h

$ 255.57
$ 268.05
$ 344.869728008825
$ 223.2148184410282
+1.90%

+1.71%

-7.62%

-7.62%

Cena Oracle (ORCLON) v reálném čase je $ 263.1. Za posledních 24 hodin se ORCLON obchodoval v rozmezí od minima $ 255.57 do maxima $ 268.05, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORCLON v historii je $ 344.869728008825, zatímco nejnižší cena v historii je $ 223.2148184410282.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORCLON se za poslední hodinu změnila o +1.90%, za 24 hodin o +1.71% a za posledních 7 dní o -7.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Oracle (ORCLON)

No.2348

$ 707.19K
$ 77.63K
$ 707.19K
2.69K
2,687.92675399
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Oracle je $ 707.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 77.63K. Objem v oběhu ORCLON je 2.69K, přičemž celková zásoba je 2687.92675399. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 707.19K.

Historie cen v USD pro Oracle (ORCLON)

Sledujte změny cen Oracle pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +4.4604+1.71%
30 dní$ -27.26-9.39%
60 dní$ +13.1+5.24%
90 dní$ +13.1+5.24%
Změna ceny Oracle dnes

Dnes zaznamenal ORCLON změnu o $ +4.4604 (+1.71%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Oracle za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -27.26 (-9.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Oracle za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ORCLON ke změně o $ +13.1 (+5.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Oracle za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +13.1 (+5.24%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Oracle (ORCLON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Oracle.

Co je Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Oracle investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ORCLONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Oracle na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Oracle a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Oracle (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Oracle (ORCLON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Oracle (ORCLON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Oracle.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Oracle!

Tokenomika pro Oracle (ORCLON)

Pochopení tokenomiky Oracle (ORCLON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ORCLON hned teď!

Jak nakupovat Oracle (ORCLON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Oracle? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Oracle podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ORCLON na místní měny

1 Oracle(ORCLON) na VND
1 Oracle(ORCLON) na AUD
1 Oracle(ORCLON) na GBP
1 Oracle(ORCLON) na EUR
1 Oracle(ORCLON) na USD
1 Oracle(ORCLON) na MYR
1 Oracle(ORCLON) na TRY
1 Oracle(ORCLON) na JPY
1 Oracle(ORCLON) na ARS
1 Oracle(ORCLON) na RUB
1 Oracle(ORCLON) na INR
1 Oracle(ORCLON) na IDR
1 Oracle(ORCLON) na PHP
1 Oracle(ORCLON) na EGP
1 Oracle(ORCLON) na BRL
1 Oracle(ORCLON) na CAD
1 Oracle(ORCLON) na BDT
1 Oracle(ORCLON) na NGN
1 Oracle(ORCLON) na COP
1 Oracle(ORCLON) na ZAR
1 Oracle(ORCLON) na UAH
1 Oracle(ORCLON) na TZS
1 Oracle(ORCLON) na VES
1 Oracle(ORCLON) na CLP
1 Oracle(ORCLON) na PKR
1 Oracle(ORCLON) na KZT
1 Oracle(ORCLON) na THB
1 Oracle(ORCLON) na TWD
1 Oracle(ORCLON) na AED
1 Oracle(ORCLON) na CHF
1 Oracle(ORCLON) na HKD
1 Oracle(ORCLON) na AMD
1 Oracle(ORCLON) na MAD
1 Oracle(ORCLON) na MXN
1 Oracle(ORCLON) na SAR
1 Oracle(ORCLON) na ETB
1 Oracle(ORCLON) na KES
1 Oracle(ORCLON) na JOD
1 Oracle(ORCLON) na PLN
1 Oracle(ORCLON) na RON
1 Oracle(ORCLON) na SEK
1 Oracle(ORCLON) na BGN
1 Oracle(ORCLON) na HUF
1 Oracle(ORCLON) na CZK
1 Oracle(ORCLON) na KWD
1 Oracle(ORCLON) na ILS
1 Oracle(ORCLON) na BOB
1 Oracle(ORCLON) na AZN
1 Oracle(ORCLON) na TJS
1 Oracle(ORCLON) na GEL
1 Oracle(ORCLON) na AOA
1 Oracle(ORCLON) na BHD
1 Oracle(ORCLON) na BMD
1 Oracle(ORCLON) na DKK
1 Oracle(ORCLON) na HNL
1 Oracle(ORCLON) na MUR
1 Oracle(ORCLON) na NAD
1 Oracle(ORCLON) na NOK
1 Oracle(ORCLON) na NZD
1 Oracle(ORCLON) na PAB
1 Oracle(ORCLON) na PGK
1 Oracle(ORCLON) na QAR
1 Oracle(ORCLON) na RSD
1 Oracle(ORCLON) na UZS
1 Oracle(ORCLON) na ALL
1 Oracle(ORCLON) na ANG
1 Oracle(ORCLON) na AWG
1 Oracle(ORCLON) na BBD
1 Oracle(ORCLON) na BAM
1 Oracle(ORCLON) na BIF
1 Oracle(ORCLON) na BND
1 Oracle(ORCLON) na BSD
1 Oracle(ORCLON) na JMD
1 Oracle(ORCLON) na KHR
1 Oracle(ORCLON) na KMF
1 Oracle(ORCLON) na LAK
1 Oracle(ORCLON) na LKR
1 Oracle(ORCLON) na MDL
1 Oracle(ORCLON) na MGA
1 Oracle(ORCLON) na MOP
1 Oracle(ORCLON) na MVR
1 Oracle(ORCLON) na MWK
1 Oracle(ORCLON) na MZN
1 Oracle(ORCLON) na NPR
1 Oracle(ORCLON) na PYG
1 Oracle(ORCLON) na RWF
1 Oracle(ORCLON) na SBD
1 Oracle(ORCLON) na SCR
1 Oracle(ORCLON) na SRD
1 Oracle(ORCLON) na SVC
1 Oracle(ORCLON) na SZL
1 Oracle(ORCLON) na TMT
1 Oracle(ORCLON) na TND
1 Oracle(ORCLON) na TTD
1 Oracle(ORCLON) na UGX
1 Oracle(ORCLON) na XAF
1 Oracle(ORCLON) na XCD
1 Oracle(ORCLON) na XOF
1 Oracle(ORCLON) na XPF
1 Oracle(ORCLON) na BWP
1 Oracle(ORCLON) na BZD
1 Oracle(ORCLON) na CVE
1 Oracle(ORCLON) na DJF
1 Oracle(ORCLON) na DOP
1 Oracle(ORCLON) na DZD
1 Oracle(ORCLON) na FJD
1 Oracle(ORCLON) na GNF
1 Oracle(ORCLON) na GTQ
1 Oracle(ORCLON) na GYD
1 Oracle(ORCLON) na ISK
Zdroj Oracle

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Oracle, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Oracle
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Oracle

Jakou hodnotu má dnes Oracle (ORCLON)?
Aktuální cena ORCLON v USD je 263.1 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORCLON v USD?
Aktuální cena ORCLON v USD je $ 263.1. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Oracle?
Tržní kapitalizace ORCLON je $ 707.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORCLON v oběhu?
Objem ORCLON v oběhu je 2.69K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORCLON?
ORCLON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 344.869728008825 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORCLON?
ORCLON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 223.2148184410282 USD.
Jaký je objem obchodování ORCLON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORCLON je $ 77.63K USD.
Dosáhne ORCLON letos vyšší ceny?
ORCLON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORCLON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Oracle (ORCLON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$265.3
