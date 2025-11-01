BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ONI je 0.02511 USD. Sledujte aktualizace cen ONI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ONI.

Více informací o ONI

Informace o ceně ONI

Co je to ONI

Bílá kniha pro ONI

Oficiální webové stránky ONI

Tokenomika pro ONI

Předpověď cen ONI

Historie ONI

Průvodce nákupem (ONI)

Převodník ONI na fiat měnu

ONI Spot

Kurz ONI(ONI)

Aktuální cena 1 ONI na USD

$0.02511
$0.02511$0.02511
-0.35%1D
USD
Graf aktuální ceny ONI (ONI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:03:11 (UTC+8)

Informace o ceně ONI (ONI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02473
$ 0.02473$ 0.02473
Nejnižší za 24 h
$ 0.02612
$ 0.02612$ 0.02612
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02473
$ 0.02473$ 0.02473

$ 0.02612
$ 0.02612$ 0.02612

--
----

--
----

+0.68%

-0.35%

-6.03%

-6.03%

Cena ONI (ONI) v reálném čase je $ 0.02511. Za posledních 24 hodin se ONI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02473 do maxima $ 0.02612, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ONI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ONI se za poslední hodinu změnila o +0.68%, za 24 hodin o -0.35% a za posledních 7 dní o -6.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ONI (ONI)

--
----

$ 3.70K
$ 3.70K$ 3.70K

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ONINO

Aktuální tržní kapitalizace ONI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 3.70K. Objem v oběhu ONI je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.51M.

Historie cen v USD pro ONI (ONI)

Sledujte změny cen ONI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000882-0.35%
30 dní$ -0.00906-26.52%
60 dní$ -0.02489-49.78%
90 dní$ -0.02489-49.78%
Změna ceny ONI dnes

Dnes zaznamenal ONI změnu o $ -0.0000882 (-0.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ONI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00906 (-26.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ONI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ONI ke změně o $ -0.02489 (-49.78%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ONI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.02489 (-49.78%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ONI (ONI)?

Podívejte se na stránku Historie cen ONI.

Co je ONI (ONI)

ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.

ONI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ONI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ONIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ONI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ONI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ONI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ONI (ONI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ONI (ONI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ONI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ONI!

Tokenomika pro ONI (ONI)

Pochopení tokenomiky ONI (ONI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ONI hned teď!

Jak nakupovat ONI (ONI)

Snažíte se zjistit, jak koupit ONI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ONI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ONI na místní měny

Zdroj ONI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ONI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ONI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ONI

Jakou hodnotu má dnes ONI (ONI)?
Aktuální cena ONI v USD je 0.02511 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ONI v USD?
Aktuální cena ONI v USD je $ 0.02511. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ONI?
Tržní kapitalizace ONI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ONI v oběhu?
Objem ONI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ONI?
ONI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ONI?
ONI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ONI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ONI je $ 3.70K USD.
Dosáhne ONI letos vyšší ceny?
ONI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenONI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ONI (ONI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

