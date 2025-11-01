BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OHO PLUS je 0.470262 USD. Sledujte aktualizace cen OHO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OHO.

Více informací o OHO

Informace o ceně OHO

Co je to OHO

Bílá kniha pro OHO

Oficiální webové stránky OHO

Tokenomika pro OHO

Předpověď cen OHO

Historie OHO

Průvodce nákupem (OHO)

Převodník OHO na fiat měnu

OHO Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo OHO PLUS

Kurz OHO PLUS(OHO)

Aktuální cena 1 OHO na USD

$0.470262
$0.470262
-0.61%1D
USD
Graf aktuální ceny OHO PLUS (OHO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:57 (UTC+8)

Informace o ceně OHO PLUS (OHO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.468477
$ 0.468477
Nejnižší za 24 h
$ 0.475619
$ 0.475619
Nejvyšší za 24 h

$ 0.468477
$ 0.468477

$ 0.475619
$ 0.475619

--
--

--
--

0.00%

-0.61%

-12.45%

-12.45%

Cena OHO PLUS (OHO) v reálném čase je $ 0.470262. Za posledních 24 hodin se OHO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.468477 do maxima $ 0.475619, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OHO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OHO se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.61% a za posledních 7 dní o -12.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OHO PLUS (OHO)

--
--

$ 280.77K
$ 280.77K

$ 79.00M
$ 79.00M

--
--

168,000,000
168,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace OHO PLUS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 280.77K. Objem v oběhu OHO je --, přičemž celková zásoba je 168000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 79.00M.

Historie cen v USD pro OHO PLUS (OHO)

Sledujte změny cen OHO PLUS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0028862-0.61%
30 dní$ -0.01854-3.80%
60 dní$ +0.469262+46,926.20%
90 dní$ +0.469262+46,926.20%
Změna ceny OHO PLUS dnes

Dnes zaznamenal OHO změnu o $ -0.0028862 (-0.61%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OHO PLUS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01854 (-3.80%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OHO PLUS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OHO ke změně o $ +0.469262 (+46,926.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OHO PLUS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.469262 (+46,926.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OHO PLUS (OHO)?

Podívejte se na stránku Historie cen OHO PLUS.

Co je OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OHO PLUS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OHOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OHO PLUS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OHO PLUS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OHO PLUS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OHO PLUS (OHO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OHO PLUS (OHO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OHO PLUS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OHO PLUS!

Tokenomika pro OHO PLUS (OHO)

Pochopení tokenomiky OHO PLUS (OHO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OHO hned teď!

Jak nakupovat OHO PLUS (OHO)

Snažíte se zjistit, jak koupit OHO PLUS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OHO PLUS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OHO na místní měny

1 OHO PLUS(OHO) na VND
12,374.94453
1 OHO PLUS(OHO) na AUD
A$0.71479824
1 OHO PLUS(OHO) na GBP
0.35739912
1 OHO PLUS(OHO) na EUR
0.40442532
1 OHO PLUS(OHO) na USD
$0.470262
1 OHO PLUS(OHO) na MYR
RM1.97039778
1 OHO PLUS(OHO) na TRY
19.76511186
1 OHO PLUS(OHO) na JPY
¥71.950086
1 OHO PLUS(OHO) na ARS
ARS$676.63177608
1 OHO PLUS(OHO) na RUB
37.80436218
1 OHO PLUS(OHO) na INR
41.77807608
1 OHO PLUS(OHO) na IDR
Rp7,837.69686492
1 OHO PLUS(OHO) na PHP
27.59967678
1 OHO PLUS(OHO) na EGP
￡E.22.1258271
1 OHO PLUS(OHO) na BRL
R$2.52530694
1 OHO PLUS(OHO) na CAD
C$0.6583668
1 OHO PLUS(OHO) na BDT
57.52244784
1 OHO PLUS(OHO) na NGN
680.54905854
1 OHO PLUS(OHO) na COP
$1,808.6981913
1 OHO PLUS(OHO) na ZAR
R.8.1590457
1 OHO PLUS(OHO) na UAH
19.7274909
1 OHO PLUS(OHO) na TZS
T.Sh.1,158.2788191
1 OHO PLUS(OHO) na VES
Bs103.927902
1 OHO PLUS(OHO) na CLP
$442.986804
1 OHO PLUS(OHO) na PKR
Rs132.09189318
1 OHO PLUS(OHO) na KZT
249.21064428
1 OHO PLUS(OHO) na THB
฿15.15184164
1 OHO PLUS(OHO) na TWD
NT$14.47936698
1 OHO PLUS(OHO) na AED
د.إ1.72586154
1 OHO PLUS(OHO) na CHF
Fr0.3762096
1 OHO PLUS(OHO) na HKD
HK$3.65393574
1 OHO PLUS(OHO) na AMD
֏179.9692674
1 OHO PLUS(OHO) na MAD
.د.م4.3499235
1 OHO PLUS(OHO) na MXN
$8.72806272
1 OHO PLUS(OHO) na SAR
ريال1.7634825
1 OHO PLUS(OHO) na ETB
Br72.52380564
1 OHO PLUS(OHO) na KES
KSh60.75314778
1 OHO PLUS(OHO) na JOD
د.أ0.333415758
1 OHO PLUS(OHO) na PLN
1.73056416
1 OHO PLUS(OHO) na RON
лв2.07385542
1 OHO PLUS(OHO) na SEK
kr4.45808376
1 OHO PLUS(OHO) na BGN
лв0.79474278
1 OHO PLUS(OHO) na HUF
Ft158.22905514
1 OHO PLUS(OHO) na CZK
9.91782558
1 OHO PLUS(OHO) na KWD
د.ك0.143900172
1 OHO PLUS(OHO) na ILS
1.5283515
1 OHO PLUS(OHO) na BOB
Bs3.24951042
1 OHO PLUS(OHO) na AZN
0.7994454
1 OHO PLUS(OHO) na TJS
SM4.33111302
1 OHO PLUS(OHO) na GEL
1.27441002
1 OHO PLUS(OHO) na AOA
Kz431.03744658
1 OHO PLUS(OHO) na BHD
.د.ب0.176818512
1 OHO PLUS(OHO) na BMD
$0.470262
1 OHO PLUS(OHO) na DKK
kr3.04259514
1 OHO PLUS(OHO) na HNL
L12.37729584
1 OHO PLUS(OHO) na MUR
21.50978388
1 OHO PLUS(OHO) na NAD
$8.12612736
1 OHO PLUS(OHO) na NOK
kr4.75905144
1 OHO PLUS(OHO) na NZD
$0.81825588
1 OHO PLUS(OHO) na PAB
B/.0.470262
1 OHO PLUS(OHO) na PGK
K1.97980302
1 OHO PLUS(OHO) na QAR
ر.ق1.71175368
1 OHO PLUS(OHO) na RSD
дин.47.76921396
1 OHO PLUS(OHO) na UZS
soʻm5,665.80592578
1 OHO PLUS(OHO) na ALL
L39.41265822
1 OHO PLUS(OHO) na ANG
ƒ0.84176898
1 OHO PLUS(OHO) na AWG
ƒ0.84176898
1 OHO PLUS(OHO) na BBD
$0.940524
1 OHO PLUS(OHO) na BAM
KM0.79004016
1 OHO PLUS(OHO) na BIF
Fr1,391.034996
1 OHO PLUS(OHO) na BND
$0.6113406
1 OHO PLUS(OHO) na BSD
$0.470262
1 OHO PLUS(OHO) na JMD
$75.55229292
1 OHO PLUS(OHO) na KHR
1,888.60040772
1 OHO PLUS(OHO) na KMF
Fr200.331612
1 OHO PLUS(OHO) na LAK
10,223.08675206
1 OHO PLUS(OHO) na LKR
රු143.32645236
1 OHO PLUS(OHO) na MDL
L7.9474278
1 OHO PLUS(OHO) na MGA
Ar2,118.295179
1 OHO PLUS(OHO) na MOP
P3.76679862
1 OHO PLUS(OHO) na MVR
7.1950086
1 OHO PLUS(OHO) na MWK
MK816.42656082
1 OHO PLUS(OHO) na MZN
MT30.0497418
1 OHO PLUS(OHO) na NPR
रु66.76779876
1 OHO PLUS(OHO) na PYG
3,335.098104
1 OHO PLUS(OHO) na RWF
Fr683.290686
1 OHO PLUS(OHO) na SBD
$3.87025626
1 OHO PLUS(OHO) na SCR
6.42377892
1 OHO PLUS(OHO) na SRD
$18.105087
1 OHO PLUS(OHO) na SVC
$4.1147925
1 OHO PLUS(OHO) na SZL
L8.1590457
1 OHO PLUS(OHO) na TMT
m1.645917
1 OHO PLUS(OHO) na TND
د.ت1.381159494
1 OHO PLUS(OHO) na TTD
$3.18367374
1 OHO PLUS(OHO) na UGX
Sh1,638.392808
1 OHO PLUS(OHO) na XAF
Fr265.69803
1 OHO PLUS(OHO) na XCD
$1.2697074
1 OHO PLUS(OHO) na XOF
Fr265.69803
1 OHO PLUS(OHO) na XPF
Fr47.966724
1 OHO PLUS(OHO) na BWP
P6.32032128
1 OHO PLUS(OHO) na BZD
$0.94522662
1 OHO PLUS(OHO) na CVE
$44.90531838
1 OHO PLUS(OHO) na DJF
Fr83.236374
1 OHO PLUS(OHO) na DOP
$30.13909158
1 OHO PLUS(OHO) na DZD
د.ج61.12465476
1 OHO PLUS(OHO) na FJD
$1.06279212
1 OHO PLUS(OHO) na GNF
Fr4,088.92809
1 OHO PLUS(OHO) na GTQ
Q3.60690954
1 OHO PLUS(OHO) na GYD
$98.48226804
1 OHO PLUS(OHO) na ISK
kr58.78275

Zdroj OHO PLUS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OHO PLUS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka OHO PLUS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OHO PLUS

Jakou hodnotu má dnes OHO PLUS (OHO)?
Aktuální cena OHO v USD je 0.470262 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OHO v USD?
Aktuální cena OHO v USD je $ 0.470262. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OHO PLUS?
Tržní kapitalizace OHO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OHO v oběhu?
Objem OHO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OHO?
OHO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OHO?
OHO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování OHO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OHO je $ 280.77K USD.
Dosáhne OHO letos vyšší ceny?
OHO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOHO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:57 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod OHO na USD

Částka

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.470262 USD

Obchodujte OHO

OHO/USDT
$0.470262
$0.470262
-0.61%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,027.40

$3,856.98

$0.02498

$185.63

$1.0004

$3,856.98

$110,027.40

$185.63

$2.5030

$1,085.73

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000445

$0.0047

$0.20934

$18.475

$0.7287

