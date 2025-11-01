BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NVIDIA je 203.77 USD. Sledujte aktualizace cen NVDAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NVDAON.Dnešní aktuální cena NVIDIA je 203.77 USD. Sledujte aktualizace cen NVDAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NVDAON.

Více informací o NVDAON

Informace o ceně NVDAON

Co je to NVDAON

Oficiální webové stránky NVDAON

Tokenomika pro NVDAON

Předpověď cen NVDAON

Historie NVDAON

Průvodce nákupem (NVDAON)

Převodník NVDAON na fiat měnu

NVDAON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NVIDIA

Kurz NVIDIA(NVDAON)

Aktuální cena 1 NVDAON na USD

$203.77
$203.77$203.77
-0.11%1D
USD
Graf aktuální ceny NVIDIA (NVDAON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:05:27 (UTC+8)

Informace o ceně NVIDIA (NVDAON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 202.09
$ 202.09$ 202.09
Nejnižší za 24 h
$ 210.37
$ 210.37$ 210.37
Nejvyšší za 24 h

$ 202.09
$ 202.09$ 202.09

$ 210.37
$ 210.37$ 210.37

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.90%

-0.11%

+9.68%

+9.68%

Cena NVIDIA (NVDAON) v reálném čase je $ 203.77. Za posledních 24 hodin se NVDAON obchodoval v rozmezí od minima $ 202.09 do maxima $ 210.37, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NVDAON v historii je $ 211.44010192551124, zatímco nejnižší cena v historii je $ 164.59862286332267.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NVDAON se za poslední hodinu změnila o -0.90%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o +9.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NVIDIA (NVDAON)

No.1577

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

17.90K
17.90K 17.90K

17,901.02789557
17,901.02789557 17,901.02789557

ETH

Aktuální tržní kapitalizace NVIDIA je $ 3.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.08K. Objem v oběhu NVDAON je 17.90K, přičemž celková zásoba je 17901.02789557. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.65M.

Historie cen v USD pro NVIDIA (NVDAON)

Sledujte změny cen NVIDIA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.2244-0.11%
30 dní$ +14.65+7.74%
60 dní$ +83.77+69.80%
90 dní$ +83.77+69.80%
Změna ceny NVIDIA dnes

Dnes zaznamenal NVDAON změnu o $ -0.2244 (-0.11%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny NVIDIA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +14.65 (+7.74%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny NVIDIA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NVDAON ke změně o $ +83.77 (+69.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny NVIDIA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +83.77 (+69.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NVIDIA (NVDAON)?

Podívejte se na stránku Historie cen NVIDIA.

Co je NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NVIDIA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NVDAONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NVIDIA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NVIDIA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny NVIDIA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NVIDIA (NVDAON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NVIDIA (NVDAON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NVIDIA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NVIDIA!

Tokenomika pro NVIDIA (NVDAON)

Pochopení tokenomiky NVIDIA (NVDAON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NVDAON hned teď!

Jak nakupovat NVIDIA (NVDAON)

Snažíte se zjistit, jak koupit NVIDIA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NVIDIA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NVDAON na místní měny

1 NVIDIA(NVDAON) na VND
5,362,207.55
1 NVIDIA(NVDAON) na AUD
A$309.7304
1 NVIDIA(NVDAON) na GBP
154.8652
1 NVIDIA(NVDAON) na EUR
175.2422
1 NVIDIA(NVDAON) na USD
$203.77
1 NVIDIA(NVDAON) na MYR
RM853.7963
1 NVIDIA(NVDAON) na TRY
8,564.4531
1 NVIDIA(NVDAON) na JPY
¥31,176.81
1 NVIDIA(NVDAON) na ARS
ARS$292,352.8944
1 NVIDIA(NVDAON) na RUB
16,381.0703
1 NVIDIA(NVDAON) na INR
18,088.6629
1 NVIDIA(NVDAON) na IDR
Rp3,396,165.3082
1 NVIDIA(NVDAON) na PHP
11,959.2613
1 NVIDIA(NVDAON) na EGP
￡E.9,595.5293
1 NVIDIA(NVDAON) na BRL
R$1,094.2449
1 NVIDIA(NVDAON) na CAD
C$285.278
1 NVIDIA(NVDAON) na BDT
24,925.1464
1 NVIDIA(NVDAON) na NGN
294,463.9516
1 NVIDIA(NVDAON) na COP
$783,729.9855
1 NVIDIA(NVDAON) na ZAR
R.3,539.4849
1 NVIDIA(NVDAON) na UAH
8,548.1515
1 NVIDIA(NVDAON) na TZS
T.Sh.499,436.1946
1 NVIDIA(NVDAON) na VES
Bs45,033.17
1 NVIDIA(NVDAON) na CLP
$191,951.34
1 NVIDIA(NVDAON) na PKR
Rs57,544.648
1 NVIDIA(NVDAON) na KZT
107,586.4846
1 NVIDIA(NVDAON) na THB
฿6,565.4694
1 NVIDIA(NVDAON) na TWD
NT$6,274.0783
1 NVIDIA(NVDAON) na AED
د.إ747.8359
1 NVIDIA(NVDAON) na CHF
Fr163.016
1 NVIDIA(NVDAON) na HKD
HK$1,583.2929
1 NVIDIA(NVDAON) na AMD
֏77,713.8026
1 NVIDIA(NVDAON) na MAD
.د.م1,880.7971
1 NVIDIA(NVDAON) na MXN
$3,781.9712
1 NVIDIA(NVDAON) na SAR
ريال764.1375
1 NVIDIA(NVDAON) na ETB
Br31,305.1851
1 NVIDIA(NVDAON) na KES
KSh26,253.7268
1 NVIDIA(NVDAON) na JOD
د.أ144.47293
1 NVIDIA(NVDAON) na PLN
749.8736
1 NVIDIA(NVDAON) na RON
лв898.6257
1 NVIDIA(NVDAON) na SEK
kr1,931.7396
1 NVIDIA(NVDAON) na BGN
лв342.3336
1 NVIDIA(NVDAON) na HUF
Ft68,562.4919
1 NVIDIA(NVDAON) na CZK
4,297.5093
1 NVIDIA(NVDAON) na KWD
د.ك62.35362
1 NVIDIA(NVDAON) na ILS
662.2525
1 NVIDIA(NVDAON) na BOB
Bs1,408.0507
1 NVIDIA(NVDAON) na AZN
346.409
1 NVIDIA(NVDAON) na TJS
SM1,870.6086
1 NVIDIA(NVDAON) na GEL
552.2167
1 NVIDIA(NVDAON) na AOA
Kz186,773.5443
1 NVIDIA(NVDAON) na BHD
.د.ب76.41375
1 NVIDIA(NVDAON) na BMD
$203.77
1 NVIDIA(NVDAON) na DKK
kr1,318.3919
1 NVIDIA(NVDAON) na HNL
L5,342.8494
1 NVIDIA(NVDAON) na MUR
9,320.4398
1 NVIDIA(NVDAON) na NAD
$3,523.1833
1 NVIDIA(NVDAON) na NOK
kr2,062.1524
1 NVIDIA(NVDAON) na NZD
$354.5598
1 NVIDIA(NVDAON) na PAB
B/.203.77
1 NVIDIA(NVDAON) na PGK
K855.834
1 NVIDIA(NVDAON) na QAR
ر.ق739.6851
1 NVIDIA(NVDAON) na RSD
дин.20,698.9566
1 NVIDIA(NVDAON) na UZS
soʻm2,425,832.9452
1 NVIDIA(NVDAON) na ALL
L17,012.7573
1 NVIDIA(NVDAON) na ANG
ƒ364.7483
1 NVIDIA(NVDAON) na AWG
ƒ364.7483
1 NVIDIA(NVDAON) na BBD
$407.54
1 NVIDIA(NVDAON) na BAM
KM342.3336
1 NVIDIA(NVDAON) na BIF
Fr595,619.71
1 NVIDIA(NVDAON) na BND
$262.8633
1 NVIDIA(NVDAON) na BSD
$203.77
1 NVIDIA(NVDAON) na JMD
$32,613.3885
1 NVIDIA(NVDAON) na KHR
815,080
1 NVIDIA(NVDAON) na KMF
Fr86,806.02
1 NVIDIA(NVDAON) na LAK
4,429,782.5201
1 NVIDIA(NVDAON) na LKR
රු61,860.4966
1 NVIDIA(NVDAON) na MDL
L3,457.9769
1 NVIDIA(NVDAON) na MGA
Ar913,765.811
1 NVIDIA(NVDAON) na MOP
P1,632.1977
1 NVIDIA(NVDAON) na MVR
3,117.681
1 NVIDIA(NVDAON) na MWK
MK352,542.477
1 NVIDIA(NVDAON) na MZN
MT13,020.903
1 NVIDIA(NVDAON) na NPR
रु28,821.2288
1 NVIDIA(NVDAON) na PYG
1,445,136.84
1 NVIDIA(NVDAON) na RWF
Fr296,077.81
1 NVIDIA(NVDAON) na SBD
$1,677.0271
1 NVIDIA(NVDAON) na SCR
2,783.4982
1 NVIDIA(NVDAON) na SRD
$7,845.145
1 NVIDIA(NVDAON) na SVC
$1,782.9875
1 NVIDIA(NVDAON) na SZL
L3,523.1833
1 NVIDIA(NVDAON) na TMT
m713.195
1 NVIDIA(NVDAON) na TND
د.ت599.89888
1 NVIDIA(NVDAON) na TTD
$1,379.5229
1 NVIDIA(NVDAON) na UGX
Sh707,489.44
1 NVIDIA(NVDAON) na XAF
Fr115,130.05
1 NVIDIA(NVDAON) na XCD
$550.179
1 NVIDIA(NVDAON) na XOF
Fr115,130.05
1 NVIDIA(NVDAON) na XPF
Fr20,784.54
1 NVIDIA(NVDAON) na BWP
P2,728.4803
1 NVIDIA(NVDAON) na BZD
$409.5777
1 NVIDIA(NVDAON) na CVE
$19,368.3385
1 NVIDIA(NVDAON) na DJF
Fr36,067.29
1 NVIDIA(NVDAON) na DOP
$13,053.5062
1 NVIDIA(NVDAON) na DZD
د.ج26,483.9869
1 NVIDIA(NVDAON) na FJD
$460.5202
1 NVIDIA(NVDAON) na GNF
Fr1,756,497.4
1 NVIDIA(NVDAON) na GTQ
Q1,556.8028
1 NVIDIA(NVDAON) na GYD
$42,673.5134
1 NVIDIA(NVDAON) na ISK
kr25,267.48

Zdroj NVIDIA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s NVIDIA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka NVIDIA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NVIDIA

Jakou hodnotu má dnes NVIDIA (NVDAON)?
Aktuální cena NVDAON v USD je 203.77 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NVDAON v USD?
Aktuální cena NVDAON v USD je $ 203.77. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NVIDIA?
Tržní kapitalizace NVDAON je $ 3.65M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NVDAON v oběhu?
Objem NVDAON v oběhu je 17.90K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NVDAON?
NVDAON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 211.44010192551124 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NVDAON?
NVDAON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 164.59862286332267 USD.
Jaký je objem obchodování NVDAON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NVDAON je $ 68.08K USD.
Dosáhne NVDAON letos vyšší ceny?
NVDAON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNVDAON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:05:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NVIDIA (NVDAON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NVDAON na USD

Částka

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 203.77 USD

Obchodujte NVDAON

NVDAON/USDT
$203.77
$203.77$203.77
+0.05%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,151.48
$110,151.48$110,151.48

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.06
$3,865.06$3,865.06

+0.10%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02301
$0.02301$0.02301

-28.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.06
$3,865.06$3,865.06

+0.10%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,151.48
$110,151.48$110,151.48

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5064
$2.5064$2.5064

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.81
$1,086.81$1,086.81

+0.22%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000366
$0.000366$0.000366

+83.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0032204
$0.0032204$0.0032204

+64.13%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000105
$0.00000105$0.00000105

+64.06%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.931
$19.931$19.931

+54.93%