BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NUMINE je 0.10608 USD. Sledujte aktualizace cen NUMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NUMI.Dnešní aktuální cena NUMINE je 0.10608 USD. Sledujte aktualizace cen NUMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NUMI.

Více informací o NUMI

Informace o ceně NUMI

Co je to NUMI

Bílá kniha pro NUMI

Oficiální webové stránky NUMI

Tokenomika pro NUMI

Předpověď cen NUMI

Historie NUMI

Průvodce nákupem (NUMI)

Převodník NUMI na fiat měnu

NUMI Spot

NUMI USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NUMINE

Kurz NUMINE(NUMI)

Aktuální cena 1 NUMI na USD

$0.10608
$0.10608$0.10608
-0.45%1D
USD
Graf aktuální ceny NUMINE (NUMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:04:58 (UTC+8)

Informace o ceně NUMINE (NUMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.10255
$ 0.10255$ 0.10255
Nejnižší za 24 h
$ 0.1109
$ 0.1109$ 0.1109
Nejvyšší za 24 h

$ 0.10255
$ 0.10255$ 0.10255

$ 0.1109
$ 0.1109$ 0.1109

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

+0.27%

-0.44%

+83.84%

+83.84%

Cena NUMINE (NUMI) v reálném čase je $ 0.10608. Za posledních 24 hodin se NUMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.10255 do maxima $ 0.1109, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NUMI v historii je $ 0.14584954023080834, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05706319497536665.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NUMI se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -0.44% a za posledních 7 dní o +83.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NUMINE (NUMI)

No.912

$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M

$ 86.19K
$ 86.19K$ 86.19K

$ 106.08M
$ 106.08M$ 106.08M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace NUMINE je $ 17.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 86.19K. Objem v oběhu NUMI je 161.78M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 106.08M.

Historie cen v USD pro NUMINE (NUMI)

Sledujte změny cen NUMINE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0004795-0.44%
30 dní$ +0.01205+12.81%
60 dní$ +0.05608+112.16%
90 dní$ +0.05608+112.16%
Změna ceny NUMINE dnes

Dnes zaznamenal NUMI změnu o $ -0.0004795 (-0.44%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny NUMINE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01205 (+12.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny NUMINE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NUMI ke změně o $ +0.05608 (+112.16%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny NUMINE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.05608 (+112.16%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NUMINE (NUMI)?

Podívejte se na stránku Historie cen NUMINE.

Co je NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NUMINE investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NUMIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NUMINE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NUMINE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny NUMINE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NUMINE (NUMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NUMINE (NUMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NUMINE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NUMINE!

Tokenomika pro NUMINE (NUMI)

Pochopení tokenomiky NUMINE (NUMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NUMI hned teď!

Jak nakupovat NUMINE (NUMI)

Snažíte se zjistit, jak koupit NUMINE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NUMINE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NUMI na místní měny

1 NUMINE(NUMI) na VND
2,791.4952
1 NUMINE(NUMI) na AUD
A$0.1612416
1 NUMINE(NUMI) na GBP
0.0806208
1 NUMINE(NUMI) na EUR
0.0912288
1 NUMINE(NUMI) na USD
$0.10608
1 NUMINE(NUMI) na MYR
RM0.4444752
1 NUMINE(NUMI) na TRY
4.4585424
1 NUMINE(NUMI) na JPY
¥16.23024
1 NUMINE(NUMI) na ARS
ARS$152.1950976
1 NUMINE(NUMI) na RUB
8.5277712
1 NUMINE(NUMI) na INR
9.4167216
1 NUMINE(NUMI) na IDR
Rp1,767.9992928
1 NUMINE(NUMI) na PHP
6.2258352
1 NUMINE(NUMI) na EGP
￡E.4.9953072
1 NUMINE(NUMI) na BRL
R$0.5696496
1 NUMINE(NUMI) na CAD
C$0.148512
1 NUMINE(NUMI) na BDT
12.9757056
1 NUMINE(NUMI) na NGN
153.2940864
1 NUMINE(NUMI) na COP
$407.999592
1 NUMINE(NUMI) na ZAR
R.1.8426096
1 NUMINE(NUMI) na UAH
4.450056
1 NUMINE(NUMI) na TZS
T.Sh.259.9999584
1 NUMINE(NUMI) na VES
Bs23.44368
1 NUMINE(NUMI) na CLP
$99.92736
1 NUMINE(NUMI) na PKR
Rs29.956992
1 NUMINE(NUMI) na KZT
56.0081184
1 NUMINE(NUMI) na THB
฿3.4178976
1 NUMINE(NUMI) na TWD
NT$3.2662032
1 NUMINE(NUMI) na AED
د.إ0.3893136
1 NUMINE(NUMI) na CHF
Fr0.084864
1 NUMINE(NUMI) na HKD
HK$0.8242416
1 NUMINE(NUMI) na AMD
֏40.4567904
1 NUMINE(NUMI) na MAD
.د.م0.9791184
1 NUMINE(NUMI) na MXN
$1.9688448
1 NUMINE(NUMI) na SAR
ريال0.3978
1 NUMINE(NUMI) na ETB
Br16.2970704
1 NUMINE(NUMI) na KES
KSh13.6673472
1 NUMINE(NUMI) na JOD
د.أ0.07521072
1 NUMINE(NUMI) na PLN
0.3903744
1 NUMINE(NUMI) na RON
лв0.4678128
1 NUMINE(NUMI) na SEK
kr1.0056384
1 NUMINE(NUMI) na BGN
лв0.1782144
1 NUMINE(NUMI) na HUF
Ft35.6927376
1 NUMINE(NUMI) na CZK
2.2372272
1 NUMINE(NUMI) na KWD
د.ك0.03246048
1 NUMINE(NUMI) na ILS
0.34476
1 NUMINE(NUMI) na BOB
Bs0.7330128
1 NUMINE(NUMI) na AZN
0.180336
1 NUMINE(NUMI) na TJS
SM0.9738144
1 NUMINE(NUMI) na GEL
0.2874768
1 NUMINE(NUMI) na AOA
Kz97.2318672
1 NUMINE(NUMI) na BHD
.د.ب0.03978
1 NUMINE(NUMI) na BMD
$0.10608
1 NUMINE(NUMI) na DKK
kr0.6863376
1 NUMINE(NUMI) na HNL
L2.7814176
1 NUMINE(NUMI) na MUR
4.8520992
1 NUMINE(NUMI) na NAD
$1.8341232
1 NUMINE(NUMI) na NOK
kr1.0735296
1 NUMINE(NUMI) na NZD
$0.1845792
1 NUMINE(NUMI) na PAB
B/.0.10608
1 NUMINE(NUMI) na PGK
K0.445536
1 NUMINE(NUMI) na QAR
ر.ق0.3850704
1 NUMINE(NUMI) na RSD
дин.10.7756064
1 NUMINE(NUMI) na UZS
soʻm1,262.8569408
1 NUMINE(NUMI) na ALL
L8.8566192
1 NUMINE(NUMI) na ANG
ƒ0.1898832
1 NUMINE(NUMI) na AWG
ƒ0.1898832
1 NUMINE(NUMI) na BBD
$0.21216
1 NUMINE(NUMI) na BAM
KM0.1782144
1 NUMINE(NUMI) na BIF
Fr310.07184
1 NUMINE(NUMI) na BND
$0.1368432
1 NUMINE(NUMI) na BSD
$0.10608
1 NUMINE(NUMI) na JMD
$16.978104
1 NUMINE(NUMI) na KHR
424.32
1 NUMINE(NUMI) na KMF
Fr45.19008
1 NUMINE(NUMI) na LAK
2,306.0869104
1 NUMINE(NUMI) na LKR
රු32.2037664
1 NUMINE(NUMI) na MDL
L1.8001776
1 NUMINE(NUMI) na MGA
Ar475.694544
1 NUMINE(NUMI) na MOP
P0.8497008
1 NUMINE(NUMI) na MVR
1.623024
1 NUMINE(NUMI) na MWK
MK183.529008
1 NUMINE(NUMI) na MZN
MT6.778512
1 NUMINE(NUMI) na NPR
रु15.0039552
1 NUMINE(NUMI) na PYG
752.31936
1 NUMINE(NUMI) na RWF
Fr154.13424
1 NUMINE(NUMI) na SBD
$0.8730384
1 NUMINE(NUMI) na SCR
1.4490528
1 NUMINE(NUMI) na SRD
$4.08408
1 NUMINE(NUMI) na SVC
$0.9282
1 NUMINE(NUMI) na SZL
L1.8341232
1 NUMINE(NUMI) na TMT
m0.37128
1 NUMINE(NUMI) na TND
د.ت0.31229952
1 NUMINE(NUMI) na TTD
$0.7181616
1 NUMINE(NUMI) na UGX
Sh368.30976
1 NUMINE(NUMI) na XAF
Fr59.9352
1 NUMINE(NUMI) na XCD
$0.286416
1 NUMINE(NUMI) na XOF
Fr59.9352
1 NUMINE(NUMI) na XPF
Fr10.82016
1 NUMINE(NUMI) na BWP
P1.4204112
1 NUMINE(NUMI) na BZD
$0.2132208
1 NUMINE(NUMI) na CVE
$10.082904
1 NUMINE(NUMI) na DJF
Fr18.77616
1 NUMINE(NUMI) na DOP
$6.7954848
1 NUMINE(NUMI) na DZD
د.ج13.7872176
1 NUMINE(NUMI) na FJD
$0.2397408
1 NUMINE(NUMI) na GNF
Fr914.4096
1 NUMINE(NUMI) na GTQ
Q0.8104512
1 NUMINE(NUMI) na GYD
$22.2152736
1 NUMINE(NUMI) na ISK
kr13.15392

Zdroj NUMINE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s NUMINE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka NUMINE
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NUMINE

Jakou hodnotu má dnes NUMINE (NUMI)?
Aktuální cena NUMI v USD je 0.10608 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NUMI v USD?
Aktuální cena NUMI v USD je $ 0.10608. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NUMINE?
Tržní kapitalizace NUMI je $ 17.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NUMI v oběhu?
Objem NUMI v oběhu je 161.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NUMI?
NUMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.14584954023080834 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NUMI?
NUMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05706319497536665 USD.
Jaký je objem obchodování NUMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NUMI je $ 86.19K USD.
Dosáhne NUMI letos vyšší ceny?
NUMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNUMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:04:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NUMINE (NUMI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NUMI na USD

Částka

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0.10608 USD

Obchodujte NUMI

NUMI/USDT
$0.10608
$0.10608$0.10608
-0.44%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,137.61
$110,137.61$110,137.61

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.64
$3,865.64$3,865.64

+0.12%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02301
$0.02301$0.02301

-28.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.64
$3,865.64$3,865.64

+0.12%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,137.61
$110,137.61$110,137.61

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.04
$186.04$186.04

-1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5067
$2.5067$2.5067

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.97
$1,086.97$1,086.97

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000366
$0.000366$0.000366

+83.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033609
$0.0033609$0.0033609

+71.29%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.669
$19.669$19.669

+52.89%