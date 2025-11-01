BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Netflix je 1105.97 USD. Sledujte aktualizace cen NFLXON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NFLXON.

Více informací o NFLXON

Informace o ceně NFLXON

Co je to NFLXON

Oficiální webové stránky NFLXON

Tokenomika pro NFLXON

Předpověď cen NFLXON

Historie NFLXON

Průvodce nákupem (NFLXON)

Převodník NFLXON na fiat měnu

NFLXON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Netflix

Kurz Netflix(NFLXON)

Aktuální cena 1 NFLXON na USD

$1,105.97
$1,105.97$1,105.97
-2.04%1D
USD
Graf aktuální ceny Netflix (NFLXON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:59 (UTC+8)

Informace o ceně Netflix (NFLXON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1,076.49
$ 1,076.49$ 1,076.49
Nejnižší za 24 h
$ 1,280.05
$ 1,280.05$ 1,280.05
Nejvyšší za 24 h

$ 1,076.49
$ 1,076.49$ 1,076.49

$ 1,280.05
$ 1,280.05$ 1,280.05

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,087.2633404545245
$ 1,087.2633404545245$ 1,087.2633404545245

+2.70%

-2.04%

+0.11%

+0.11%

Cena Netflix (NFLXON) v reálném čase je $ 1,105.97. Za posledních 24 hodin se NFLXON obchodoval v rozmezí od minima $ 1,076.49 do maxima $ 1,280.05, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NFLXON v historii je $ 1,265.3897261967002, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1,087.2633404545245.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NFLXON se za poslední hodinu změnila o +2.70%, za 24 hodin o -2.04% a za posledních 7 dní o +0.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Netflix (NFLXON)

No.2154

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 66.88K
$ 66.88K$ 66.88K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

924.72
924.72 924.72

924.72432662
924.72432662 924.72432662

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Netflix je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 66.88K. Objem v oběhu NFLXON je 924.72, přičemž celková zásoba je 924.72432662. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.02M.

Historie cen v USD pro Netflix (NFLXON)

Sledujte změny cen Netflix pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -23.0316-2.04%
30 dní$ -66.1-5.64%
60 dní$ +5.97+0.54%
90 dní$ +5.97+0.54%
Změna ceny Netflix dnes

Dnes zaznamenal NFLXON změnu o $ -23.0316 (-2.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Netflix za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -66.1 (-5.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Netflix za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NFLXON ke změně o $ +5.97 (+0.54%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Netflix za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +5.97 (+0.54%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Netflix (NFLXON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Netflix.

Co je Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Netflix investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NFLXONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Netflix na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Netflix a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Netflix (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Netflix (NFLXON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Netflix (NFLXON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Netflix.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Netflix!

Tokenomika pro Netflix (NFLXON)

Pochopení tokenomiky Netflix (NFLXON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NFLXON hned teď!

Jak nakupovat Netflix (NFLXON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Netflix? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Netflix podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NFLXON na místní měny

1 Netflix(NFLXON) na VND
29,103,600.55
1 Netflix(NFLXON) na AUD
A$1,681.0744
1 Netflix(NFLXON) na GBP
840.5372
1 Netflix(NFLXON) na EUR
951.1342
1 Netflix(NFLXON) na USD
$1,105.97
1 Netflix(NFLXON) na MYR
RM4,634.0143
1 Netflix(NFLXON) na TRY
46,483.9191
1 Netflix(NFLXON) na JPY
¥169,213.41
1 Netflix(NFLXON) na ARS
ARS$1,591,313.8748
1 Netflix(NFLXON) na RUB
88,908.9283
1 Netflix(NFLXON) na INR
98,254.3748
1 Netflix(NFLXON) na IDR
Rp18,432,825.9602
1 Netflix(NFLXON) na PHP
64,909.3793
1 Netflix(NFLXON) na EGP
￡E.52,035.8885
1 Netflix(NFLXON) na BRL
R$5,939.0589
1 Netflix(NFLXON) na CAD
C$1,548.358
1 Netflix(NFLXON) na BDT
135,282.2504
1 Netflix(NFLXON) na NGN
1,600,526.6049
1 Netflix(NFLXON) na COP
$4,253,726.5155
1 Netflix(NFLXON) na ZAR
R.19,188.5795
1 Netflix(NFLXON) na UAH
46,395.4415
1 Netflix(NFLXON) na TZS
T.Sh.2,724,059.4085
1 Netflix(NFLXON) na VES
Bs244,419.37
1 Netflix(NFLXON) na CLP
$1,041,823.74
1 Netflix(NFLXON) na PKR
Rs310,655.9133
1 Netflix(NFLXON) na KZT
586,097.7418
1 Netflix(NFLXON) na THB
฿35,634.3534
1 Netflix(NFLXON) na TWD
NT$34,052.8163
1 Netflix(NFLXON) na AED
د.إ4,058.9099
1 Netflix(NFLXON) na CHF
Fr884.776
1 Netflix(NFLXON) na HKD
HK$8,593.3869
1 Netflix(NFLXON) na AMD
֏423,254.719
1 Netflix(NFLXON) na MAD
.د.م10,230.2225
1 Netflix(NFLXON) na MXN
$20,526.8032
1 Netflix(NFLXON) na SAR
ريال4,147.3875
1 Netflix(NFLXON) na ETB
Br170,562.6934
1 Netflix(NFLXON) na KES
KSh142,880.2643
1 Netflix(NFLXON) na JOD
د.أ784.13273
1 Netflix(NFLXON) na PLN
4,069.9696
1 Netflix(NFLXON) na RON
лв4,877.3277
1 Netflix(NFLXON) na SEK
kr10,484.5956
1 Netflix(NFLXON) na BGN
лв1,869.0893
1 Netflix(NFLXON) na HUF
Ft372,125.7259
1 Netflix(NFLXON) na CZK
23,324.9073
1 Netflix(NFLXON) na KWD
د.ك338.42682
1 Netflix(NFLXON) na ILS
3,594.4025
1 Netflix(NFLXON) na BOB
Bs7,642.2527
1 Netflix(NFLXON) na AZN
1,880.149
1 Netflix(NFLXON) na TJS
SM10,185.9837
1 Netflix(NFLXON) na GEL
2,997.1787
1 Netflix(NFLXON) na AOA
Kz1,013,721.0423
1 Netflix(NFLXON) na BHD
.د.ب415.84472
1 Netflix(NFLXON) na BMD
$1,105.97
1 Netflix(NFLXON) na DKK
kr7,155.6259
1 Netflix(NFLXON) na HNL
L29,109.1304
1 Netflix(NFLXON) na MUR
50,587.0678
1 Netflix(NFLXON) na NAD
$19,111.1616
1 Netflix(NFLXON) na NOK
kr11,192.4164
1 Netflix(NFLXON) na NZD
$1,924.3878
1 Netflix(NFLXON) na PAB
B/.1,105.97
1 Netflix(NFLXON) na PGK
K4,656.1337
1 Netflix(NFLXON) na QAR
ر.ق4,025.7308
1 Netflix(NFLXON) na RSD
дин.112,344.4326
1 Netflix(NFLXON) na UZS
soʻm13,324,936.6943
1 Netflix(NFLXON) na ALL
L92,691.3457
1 Netflix(NFLXON) na ANG
ƒ1,979.6863
1 Netflix(NFLXON) na AWG
ƒ1,979.6863
1 Netflix(NFLXON) na BBD
$2,211.94
1 Netflix(NFLXON) na BAM
KM1,858.0296
1 Netflix(NFLXON) na BIF
Fr3,271,459.26
1 Netflix(NFLXON) na BND
$1,437.761
1 Netflix(NFLXON) na BSD
$1,105.97
1 Netflix(NFLXON) na JMD
$177,685.1402
1 Netflix(NFLXON) na KHR
4,441,641.8782
1 Netflix(NFLXON) na KMF
Fr471,143.22
1 Netflix(NFLXON) na LAK
24,042,825.6061
1 Netflix(NFLXON) na LKR
රු337,077.5366
1 Netflix(NFLXON) na MDL
L18,690.893
1 Netflix(NFLXON) na MGA
Ar4,981,841.865
1 Netflix(NFLXON) na MOP
P8,858.8197
1 Netflix(NFLXON) na MVR
16,921.341
1 Netflix(NFLXON) na MWK
MK1,920,085.5767
1 Netflix(NFLXON) na MZN
MT70,671.483
1 Netflix(NFLXON) na NPR
रु157,025.6206
1 Netflix(NFLXON) na PYG
7,843,539.24
1 Netflix(NFLXON) na RWF
Fr1,606,974.41
1 Netflix(NFLXON) na SBD
$9,102.1331
1 Netflix(NFLXON) na SCR
15,107.5502
1 Netflix(NFLXON) na SRD
$42,579.845
1 Netflix(NFLXON) na SVC
$9,677.2375
1 Netflix(NFLXON) na SZL
L19,188.5795
1 Netflix(NFLXON) na TMT
m3,870.895
1 Netflix(NFLXON) na TND
د.ت3,248.23389
1 Netflix(NFLXON) na TTD
$7,487.4169
1 Netflix(NFLXON) na UGX
Sh3,853,199.48
1 Netflix(NFLXON) na XAF
Fr624,873.05
1 Netflix(NFLXON) na XCD
$2,986.119
1 Netflix(NFLXON) na XOF
Fr624,873.05
1 Netflix(NFLXON) na XPF
Fr112,808.94
1 Netflix(NFLXON) na BWP
P14,864.2368
1 Netflix(NFLXON) na BZD
$2,222.9997
1 Netflix(NFLXON) na CVE
$105,609.0753
1 Netflix(NFLXON) na DJF
Fr195,756.69
1 Netflix(NFLXON) na DOP
$70,881.6173
1 Netflix(NFLXON) na DZD
د.ج143,753.9806
1 Netflix(NFLXON) na FJD
$2,499.4922
1 Netflix(NFLXON) na GNF
Fr9,616,409.15
1 Netflix(NFLXON) na GTQ
Q8,482.7899
1 Netflix(NFLXON) na GYD
$231,612.2374
1 Netflix(NFLXON) na ISK
kr138,246.25

Zdroj Netflix

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Netflix, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Netflix
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Netflix

Jakou hodnotu má dnes Netflix (NFLXON)?
Aktuální cena NFLXON v USD je 1,105.97 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NFLXON v USD?
Aktuální cena NFLXON v USD je $ 1,105.97. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Netflix?
Tržní kapitalizace NFLXON je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NFLXON v oběhu?
Objem NFLXON v oběhu je 924.72 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NFLXON?
NFLXON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1,265.3897261967002 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NFLXON?
NFLXON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1,087.2633404545245 USD.
Jaký je objem obchodování NFLXON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NFLXON je $ 66.88K USD.
Dosáhne NFLXON letos vyšší ceny?
NFLXON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNFLXON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Netflix (NFLXON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NFLXON na USD

Částka

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,105.97 USD

Obchodujte NFLXON

NFLXON/USDT
$1,105.97
$1,105.97$1,105.97
-2.04%

