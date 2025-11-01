BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NetX je 0.7421 USD. Sledujte aktualizace cen NETX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NETX.

Více informací o NETX

Informace o ceně NETX

Co je to NETX

Bílá kniha pro NETX

Oficiální webové stránky NETX

Tokenomika pro NETX

Předpověď cen NETX

Historie NETX

Průvodce nákupem (NETX)

Převodník NETX na fiat měnu

NETX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NetX

Kurz NetX(NETX)

Aktuální cena 1 NETX na USD

$0.7418
$0.7418
+11.96%1D
USD
Graf aktuální ceny NetX (NETX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:42 (UTC+8)

Informace o ceně NetX (NETX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.6511
$ 0.6511
Nejnižší za 24 h
$ 0.89
$ 0.89
Nejvyšší za 24 h

$ 0.6511
$ 0.6511

$ 0.89
$ 0.89

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642

-0.43%

+11.96%

-17.39%

-17.39%

Cena NetX (NETX) v reálném čase je $ 0.7421. Za posledních 24 hodin se NETX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.6511 do maxima $ 0.89, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NETX v historii je $ 1.9687184275031666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.658241367627642.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NETX se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o +11.96% a za posledních 7 dní o -17.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NetX (NETX)

No.1055

$ 12.04M
$ 12.04M

$ 406.81K
$ 406.81K

$ 14.84M
$ 14.84M

16.23M
16.23M

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

81.12%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace NetX je $ 12.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 406.81K. Objem v oběhu NETX je 16.23M, přičemž celková zásoba je 20000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.84M.

Historie cen v USD pro NetX (NETX)

Sledujte změny cen NetX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.079242+11.96%
30 dní$ -0.5219-41.29%
60 dní$ +0.2421+48.42%
90 dní$ +0.2421+48.42%
Změna ceny NetX dnes

Dnes zaznamenal NETX změnu o $ +0.079242 (+11.96%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny NetX za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.5219 (-41.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny NetX za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NETX ke změně o $ +0.2421 (+48.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny NetX za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.2421 (+48.42%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NetX (NETX)?

Podívejte se na stránku Historie cen NetX.

Co je NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NetX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NETXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NetX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NetX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny NetX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NetX (NETX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NetX (NETX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NetX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NetX!

Tokenomika pro NetX (NETX)

Pochopení tokenomiky NetX (NETX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NETX hned teď!

Jak nakupovat NetX (NETX)

Snažíte se zjistit, jak koupit NetX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NetX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NETX na místní měny

1 NetX(NETX) na VND
19,528.3615
1 NetX(NETX) na AUD
A$1.127992
1 NetX(NETX) na GBP
0.563996
1 NetX(NETX) na EUR
0.638206
1 NetX(NETX) na USD
$0.7421
1 NetX(NETX) na MYR
RM3.109399
1 NetX(NETX) na TRY
31.190463
1 NetX(NETX) na JPY
¥113.5413
1 NetX(NETX) na ARS
ARS$1,067.763164
1 NetX(NETX) na RUB
59.657419
1 NetX(NETX) na INR
65.928164
1 NetX(NETX) na IDR
Rp12,368.328386
1 NetX(NETX) na PHP
43.553849
1 NetX(NETX) na EGP
￡E.34.915805
1 NetX(NETX) na BRL
R$3.985077
1 NetX(NETX) na CAD
C$1.03894
1 NetX(NETX) na BDT
90.773672
1 NetX(NETX) na NGN
1,073.944857
1 NetX(NETX) na COP
$2,854.227915
1 NetX(NETX) na ZAR
R.12.875435
1 NetX(NETX) na UAH
31.131095
1 NetX(NETX) na TZS
T.Sh.1,827.829405
1 NetX(NETX) na VES
Bs164.0041
1 NetX(NETX) na CLP
$699.0582
1 NetX(NETX) na PKR
Rs208.448469
1 NetX(NETX) na KZT
393.268474
1 NetX(NETX) na THB
฿23.910462
1 NetX(NETX) na TWD
NT$22.849259
1 NetX(NETX) na AED
د.إ2.723507
1 NetX(NETX) na CHF
Fr0.59368
1 NetX(NETX) na HKD
HK$5.766117
1 NetX(NETX) na AMD
֏284.00167
1 NetX(NETX) na MAD
.د.م6.864425
1 NetX(NETX) na MXN
$13.773376
1 NetX(NETX) na SAR
ريال2.782875
1 NetX(NETX) na ETB
Br114.446662
1 NetX(NETX) na KES
KSh95.871899
1 NetX(NETX) na JOD
د.أ0.5261489
1 NetX(NETX) na PLN
2.730928
1 NetX(NETX) na RON
лв3.272661
1 NetX(NETX) na SEK
kr7.035108
1 NetX(NETX) na BGN
лв1.254149
1 NetX(NETX) na HUF
Ft249.694387
1 NetX(NETX) na CZK
15.650889
1 NetX(NETX) na KWD
د.ك0.2270826
1 NetX(NETX) na ILS
2.411825
1 NetX(NETX) na BOB
Bs5.127911
1 NetX(NETX) na AZN
1.26157
1 NetX(NETX) na TJS
SM6.834741
1 NetX(NETX) na GEL
2.011091
1 NetX(NETX) na AOA
Kz680.201439
1 NetX(NETX) na BHD
.د.ب0.2790296
1 NetX(NETX) na BMD
$0.7421
1 NetX(NETX) na DKK
kr4.801387
1 NetX(NETX) na HNL
L19.532072
1 NetX(NETX) na MUR
33.943654
1 NetX(NETX) na NAD
$12.823488
1 NetX(NETX) na NOK
kr7.510052
1 NetX(NETX) na NZD
$1.291254
1 NetX(NETX) na PAB
B/.0.7421
1 NetX(NETX) na PGK
K3.124241
1 NetX(NETX) na QAR
ر.ق2.701244
1 NetX(NETX) na RSD
дин.75.382518
1 NetX(NETX) na UZS
soʻm8,940.961799
1 NetX(NETX) na ALL
L62.195401
1 NetX(NETX) na ANG
ƒ1.328359
1 NetX(NETX) na AWG
ƒ1.328359
1 NetX(NETX) na BBD
$1.4842
1 NetX(NETX) na BAM
KM1.246728
1 NetX(NETX) na BIF
Fr2,195.1318
1 NetX(NETX) na BND
$0.96473
1 NetX(NETX) na BSD
$0.7421
1 NetX(NETX) na JMD
$119.225786
1 NetX(NETX) na KHR
2,980.318126
1 NetX(NETX) na KMF
Fr316.1346
1 NetX(NETX) na LAK
16,132.608373
1 NetX(NETX) na LKR
රු226.177238
1 NetX(NETX) na MDL
L12.54149
1 NetX(NETX) na MGA
Ar3,342.78945
1 NetX(NETX) na MOP
P5.944221
1 NetX(NETX) na MVR
11.35413
1 NetX(NETX) na MWK
MK1,288.367231
1 NetX(NETX) na MZN
MT47.42019
1 NetX(NETX) na NPR
रु105.363358
1 NetX(NETX) na PYG
5,262.9732
1 NetX(NETX) na RWF
Fr1,078.2713
1 NetX(NETX) na SBD
$6.107483
1 NetX(NETX) na SCR
10.137086
1 NetX(NETX) na SRD
$28.57085
1 NetX(NETX) na SVC
$6.493375
1 NetX(NETX) na SZL
L12.875435
1 NetX(NETX) na TMT
m2.59735
1 NetX(NETX) na TND
د.ت2.1795477
1 NetX(NETX) na TTD
$5.024017
1 NetX(NETX) na UGX
Sh2,585.4764
1 NetX(NETX) na XAF
Fr419.2865
1 NetX(NETX) na XCD
$2.00367
1 NetX(NETX) na XOF
Fr419.2865
1 NetX(NETX) na XPF
Fr75.6942
1 NetX(NETX) na BWP
P9.973824
1 NetX(NETX) na BZD
$1.491621
1 NetX(NETX) na CVE
$70.863129
1 NetX(NETX) na DJF
Fr131.3517
1 NetX(NETX) na DOP
$47.561189
1 NetX(NETX) na DZD
د.ج96.458158
1 NetX(NETX) na FJD
$1.677146
1 NetX(NETX) na GNF
Fr6,452.5595
1 NetX(NETX) na GTQ
Q5.691907
1 NetX(NETX) na GYD
$155.410582
1 NetX(NETX) na ISK
kr92.7625

Zdroj NetX

Pokud chcete se podrobněji seznámit s NetX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka NetX
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NetX

Jakou hodnotu má dnes NetX (NETX)?
Aktuální cena NETX v USD je 0.7421 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NETX v USD?
Aktuální cena NETX v USD je $ 0.7421. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NetX?
Tržní kapitalizace NETX je $ 12.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NETX v oběhu?
Objem NETX v oběhu je 16.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NETX?
NETX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.9687184275031666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NETX?
NETX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.658241367627642 USD.
Jaký je objem obchodování NETX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NETX je $ 406.81K USD.
Dosáhne NETX letos vyšší ceny?
NETX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNETX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NetX (NETX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NETX na USD

Částka

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7421 USD

Obchodujte NETX

NETX/USDT
$0.7418
$0.7418
+12.15%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

