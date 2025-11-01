Kurz NetX(NETX)
-0.43%
+11.96%
-17.39%
-17.39%
Cena NetX (NETX) v reálném čase je $ 0.7421. Za posledních 24 hodin se NETX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.6511 do maxima $ 0.89, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NETX v historii je $ 1.9687184275031666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.658241367627642.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NETX se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o +11.96% a za posledních 7 dní o -17.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
No.1055
81.12%
BSC
Aktuální tržní kapitalizace NetX je $ 12.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 406.81K. Objem v oběhu NETX je 16.23M, přičemž celková zásoba je 20000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.84M.
Sledujte změny cen NetX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.079242
|+11.96%
|30 dní
|$ -0.5219
|-41.29%
|60 dní
|$ +0.2421
|+48.42%
|90 dní
|$ +0.2421
|+48.42%
Dnes zaznamenal NETX změnu o $ +0.079242 (+11.96%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.5219 (-41.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NETX ke změně o $ +0.2421 (+48.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.2421 (+48.42%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NetX (NETX)?
Podívejte se na stránku Historie cen NetX.
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
NetX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NetX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NETXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NetX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NetX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít NetX (NETX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NetX (NETX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NetX.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NetX!
Pochopení tokenomiky NetX (NETX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NETX hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit NetX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NetX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s NetX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Částka
1 NETX = 0.7421 USD
-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn