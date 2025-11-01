BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mavryk Network je 0.024 USD. Sledujte aktualizace cen MVRK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MVRK.

Více informací o MVRK

Informace o ceně MVRK

Co je to MVRK

Bílá kniha pro MVRK

Oficiální webové stránky MVRK

Tokenomika pro MVRK

Předpověď cen MVRK

Historie MVRK

Průvodce nákupem (MVRK)

Převodník MVRK na fiat měnu

MVRK Spot

Logo Mavryk Network

Kurz Mavryk Network(MVRK)

Aktuální cena 1 MVRK na USD

$0.024
$0.024$0.024
+0.84%1D
USD
Graf aktuální ceny Mavryk Network (MVRK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:08 (UTC+8)

Informace o ceně Mavryk Network (MVRK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232
Nejnižší za 24 h
$ 0.0243
$ 0.0243$ 0.0243
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232

$ 0.0243
$ 0.0243$ 0.0243

--
----

--
----

-1.24%

+0.84%

-42.86%

-42.86%

Cena Mavryk Network (MVRK) v reálném čase je $ 0.024. Za posledních 24 hodin se MVRK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0232 do maxima $ 0.0243, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MVRK v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MVRK se za poslední hodinu změnila o -1.24%, za 24 hodin o +0.84% a za posledních 7 dní o -42.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 830.32
$ 830.32$ 830.32

$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Aktuální tržní kapitalizace Mavryk Network je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 830.32. Objem v oběhu MVRK je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.00M.

Historie cen v USD pro Mavryk Network (MVRK)

Sledujte změny cen Mavryk Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0002+0.84%
30 dní$ -0.0491-67.17%
60 dní$ -0.001-4.00%
90 dní$ -0.001-4.00%
Změna ceny Mavryk Network dnes

Dnes zaznamenal MVRK změnu o $ +0.0002 (+0.84%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Mavryk Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0491 (-67.17%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Mavryk Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MVRK ke změně o $ -0.001 (-4.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Mavryk Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001 (-4.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Mavryk Network (MVRK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Mavryk Network.

Co je Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Mavryk Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MVRKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Mavryk Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Mavryk Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Mavryk Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mavryk Network (MVRK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mavryk Network (MVRK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mavryk Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mavryk Network!

Tokenomika pro Mavryk Network (MVRK)

Pochopení tokenomiky Mavryk Network (MVRK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MVRK hned teď!

Jak nakupovat Mavryk Network (MVRK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Mavryk Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Mavryk Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MVRK na místní měny

1 Mavryk Network(MVRK) na VND
631.56
1 Mavryk Network(MVRK) na AUD
A$0.03648
1 Mavryk Network(MVRK) na GBP
0.01824
1 Mavryk Network(MVRK) na EUR
0.02064
1 Mavryk Network(MVRK) na USD
$0.024
1 Mavryk Network(MVRK) na MYR
RM0.10056
1 Mavryk Network(MVRK) na TRY
1.00872
1 Mavryk Network(MVRK) na JPY
¥3.672
1 Mavryk Network(MVRK) na ARS
ARS$34.53216
1 Mavryk Network(MVRK) na RUB
1.92936
1 Mavryk Network(MVRK) na INR
2.13216
1 Mavryk Network(MVRK) na IDR
Rp399.99984
1 Mavryk Network(MVRK) na PHP
1.40856
1 Mavryk Network(MVRK) na EGP
￡E.1.1292
1 Mavryk Network(MVRK) na BRL
R$0.12888
1 Mavryk Network(MVRK) na CAD
C$0.0336
1 Mavryk Network(MVRK) na BDT
2.93568
1 Mavryk Network(MVRK) na NGN
34.73208
1 Mavryk Network(MVRK) na COP
$92.3076
1 Mavryk Network(MVRK) na ZAR
R.0.4164
1 Mavryk Network(MVRK) na UAH
1.0068
1 Mavryk Network(MVRK) na TZS
T.Sh.59.1132
1 Mavryk Network(MVRK) na VES
Bs5.304
1 Mavryk Network(MVRK) na CLP
$22.608
1 Mavryk Network(MVRK) na PKR
Rs6.74136
1 Mavryk Network(MVRK) na KZT
12.71856
1 Mavryk Network(MVRK) na THB
฿0.77328
1 Mavryk Network(MVRK) na TWD
NT$0.73896
1 Mavryk Network(MVRK) na AED
د.إ0.08808
1 Mavryk Network(MVRK) na CHF
Fr0.0192
1 Mavryk Network(MVRK) na HKD
HK$0.18648
1 Mavryk Network(MVRK) na AMD
֏9.1848
1 Mavryk Network(MVRK) na MAD
.د.م0.222
1 Mavryk Network(MVRK) na MXN
$0.44544
1 Mavryk Network(MVRK) na SAR
ريال0.09
1 Mavryk Network(MVRK) na ETB
Br3.70128
1 Mavryk Network(MVRK) na KES
KSh3.10056
1 Mavryk Network(MVRK) na JOD
د.أ0.017016
1 Mavryk Network(MVRK) na PLN
0.08832
1 Mavryk Network(MVRK) na RON
лв0.10584
1 Mavryk Network(MVRK) na SEK
kr0.22752
1 Mavryk Network(MVRK) na BGN
лв0.04056
1 Mavryk Network(MVRK) na HUF
Ft8.07528
1 Mavryk Network(MVRK) na CZK
0.50616
1 Mavryk Network(MVRK) na KWD
د.ك0.007344
1 Mavryk Network(MVRK) na ILS
0.078
1 Mavryk Network(MVRK) na BOB
Bs0.16584
1 Mavryk Network(MVRK) na AZN
0.0408
1 Mavryk Network(MVRK) na TJS
SM0.22104
1 Mavryk Network(MVRK) na GEL
0.06504
1 Mavryk Network(MVRK) na AOA
Kz21.99816
1 Mavryk Network(MVRK) na BHD
.د.ب0.009024
1 Mavryk Network(MVRK) na BMD
$0.024
1 Mavryk Network(MVRK) na DKK
kr0.15528
1 Mavryk Network(MVRK) na HNL
L0.63168
1 Mavryk Network(MVRK) na MUR
1.09776
1 Mavryk Network(MVRK) na NAD
$0.41472
1 Mavryk Network(MVRK) na NOK
kr0.24288
1 Mavryk Network(MVRK) na NZD
$0.04176
1 Mavryk Network(MVRK) na PAB
B/.0.024
1 Mavryk Network(MVRK) na PGK
K0.10104
1 Mavryk Network(MVRK) na QAR
ر.ق0.08736
1 Mavryk Network(MVRK) na RSD
дин.2.43792
1 Mavryk Network(MVRK) na UZS
soʻm289.15656
1 Mavryk Network(MVRK) na ALL
L2.01144
1 Mavryk Network(MVRK) na ANG
ƒ0.04296
1 Mavryk Network(MVRK) na AWG
ƒ0.04296
1 Mavryk Network(MVRK) na BBD
$0.048
1 Mavryk Network(MVRK) na BAM
KM0.04032
1 Mavryk Network(MVRK) na BIF
Fr70.992
1 Mavryk Network(MVRK) na BND
$0.0312
1 Mavryk Network(MVRK) na BSD
$0.024
1 Mavryk Network(MVRK) na JMD
$3.85584
1 Mavryk Network(MVRK) na KHR
96.38544
1 Mavryk Network(MVRK) na KMF
Fr10.224
1 Mavryk Network(MVRK) na LAK
521.73912
1 Mavryk Network(MVRK) na LKR
රු7.31472
1 Mavryk Network(MVRK) na MDL
L0.4056
1 Mavryk Network(MVRK) na MGA
Ar108.108
1 Mavryk Network(MVRK) na MOP
P0.19224
1 Mavryk Network(MVRK) na MVR
0.3672
1 Mavryk Network(MVRK) na MWK
MK41.66664
1 Mavryk Network(MVRK) na MZN
MT1.5336
1 Mavryk Network(MVRK) na NPR
रु3.40752
1 Mavryk Network(MVRK) na PYG
170.208
1 Mavryk Network(MVRK) na RWF
Fr34.872
1 Mavryk Network(MVRK) na SBD
$0.19752
1 Mavryk Network(MVRK) na SCR
0.32784
1 Mavryk Network(MVRK) na SRD
$0.924
1 Mavryk Network(MVRK) na SVC
$0.21
1 Mavryk Network(MVRK) na SZL
L0.4164
1 Mavryk Network(MVRK) na TMT
m0.084
1 Mavryk Network(MVRK) na TND
د.ت0.070488
1 Mavryk Network(MVRK) na TTD
$0.16248
1 Mavryk Network(MVRK) na UGX
Sh83.616
1 Mavryk Network(MVRK) na XAF
Fr13.56
1 Mavryk Network(MVRK) na XCD
$0.0648
1 Mavryk Network(MVRK) na XOF
Fr13.56
1 Mavryk Network(MVRK) na XPF
Fr2.448
1 Mavryk Network(MVRK) na BWP
P0.32256
1 Mavryk Network(MVRK) na BZD
$0.04824
1 Mavryk Network(MVRK) na CVE
$2.29176
1 Mavryk Network(MVRK) na DJF
Fr4.248
1 Mavryk Network(MVRK) na DOP
$1.53816
1 Mavryk Network(MVRK) na DZD
د.ج3.11952
1 Mavryk Network(MVRK) na FJD
$0.05424
1 Mavryk Network(MVRK) na GNF
Fr208.68
1 Mavryk Network(MVRK) na GTQ
Q0.18408
1 Mavryk Network(MVRK) na GYD
$5.02608
1 Mavryk Network(MVRK) na ISK
kr3

Zdroj Mavryk Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Mavryk Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Mavryk Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mavryk Network

Jakou hodnotu má dnes Mavryk Network (MVRK)?
Aktuální cena MVRK v USD je 0.024 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MVRK v USD?
Aktuální cena MVRK v USD je $ 0.024. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mavryk Network?
Tržní kapitalizace MVRK je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MVRK v oběhu?
Objem MVRK v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MVRK?
MVRK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MVRK?
MVRK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MVRK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MVRK je $ 830.32 USD.
Dosáhne MVRK letos vyšší ceny?
MVRK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMVRK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:08 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MVRK na USD

Částka

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.024 USD

Obchodujte MVRK

MVRK/USDT
$0.024
$0.024$0.024
+0.84%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

