Dnešní aktuální cena MicroStrategy je 266.57 USD. Sledujte aktualizace cen MSTRON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSTRON.

Více informací o MSTRON

Informace o ceně MSTRON

Co je to MSTRON

Oficiální webové stránky MSTRON

Tokenomika pro MSTRON

Předpověď cen MSTRON

Historie MSTRON

Průvodce nákupem (MSTRON)

Převodník MSTRON na fiat měnu

Logo MicroStrategy

Kurz MicroStrategy(MSTRON)

Aktuální cena 1 MSTRON na USD

$266.47
$266.47$266.47
-2.94%1D
USD
Graf aktuální ceny MicroStrategy (MSTRON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:02:12 (UTC+8)

Informace o ceně MicroStrategy (MSTRON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 263.43
$ 263.43$ 263.43
Nejnižší za 24 h
$ 282.92
$ 282.92$ 282.92
Nejvyšší za 24 h

$ 263.43
$ 263.43$ 263.43

$ 282.92
$ 282.92$ 282.92

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 253.26355947540102
$ 253.26355947540102$ 253.26355947540102

+0.03%

-2.94%

-8.66%

-8.66%

Cena MicroStrategy (MSTRON) v reálném čase je $ 266.57. Za posledních 24 hodin se MSTRON obchodoval v rozmezí od minima $ 263.43 do maxima $ 282.92, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSTRON v historii je $ 363.23027862767054, zatímco nejnižší cena v historii je $ 253.26355947540102.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSTRON se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -2.94% a za posledních 7 dní o -8.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MicroStrategy (MSTRON)

No.2609

$ 405.24K
$ 405.24K$ 405.24K

$ 68.22K
$ 68.22K$ 68.22K

$ 405.24K
$ 405.24K$ 405.24K

1.52K
1.52K 1.52K

1,520.19708973
1,520.19708973 1,520.19708973

ETH

Aktuální tržní kapitalizace MicroStrategy je $ 405.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.22K. Objem v oběhu MSTRON je 1.52K, přičemž celková zásoba je 1520.19708973. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 405.24K.

Historie cen v USD pro MicroStrategy (MSTRON)

Sledujte změny cen MicroStrategy pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -8.0715-2.94%
30 dní$ -78.65-22.79%
60 dní$ -13.43-4.80%
90 dní$ -13.43-4.80%
Změna ceny MicroStrategy dnes

Dnes zaznamenal MSTRON změnu o $ -8.0715 (-2.94%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MicroStrategy za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -78.65 (-22.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MicroStrategy za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MSTRON ke změně o $ -13.43 (-4.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MicroStrategy za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -13.43 (-4.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MicroStrategy (MSTRON)?

Podívejte se na stránku Historie cen MicroStrategy.

Co je MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MicroStrategy investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MSTRONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MicroStrategy na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MicroStrategy a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MicroStrategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MicroStrategy (MSTRON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MicroStrategy (MSTRON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MicroStrategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MicroStrategy!

Tokenomika pro MicroStrategy (MSTRON)

Pochopení tokenomiky MicroStrategy (MSTRON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSTRON hned teď!

Jak nakupovat MicroStrategy (MSTRON)

Zdroj MicroStrategy

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MicroStrategy, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka MicroStrategy
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MicroStrategy

Jakou hodnotu má dnes MicroStrategy (MSTRON)?
Aktuální cena MSTRON v USD je 266.57 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSTRON v USD?
Aktuální cena MSTRON v USD je $ 266.57. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MicroStrategy?
Tržní kapitalizace MSTRON je $ 405.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSTRON v oběhu?
Objem MSTRON v oběhu je 1.52K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSTRON?
MSTRON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 363.23027862767054 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSTRON?
MSTRON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 253.26355947540102 USD.
Jaký je objem obchodování MSTRON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSTRON je $ 68.22K USD.
Dosáhne MSTRON letos vyšší ceny?
MSTRON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSTRON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:02:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MicroStrategy (MSTRON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

