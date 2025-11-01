BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Microsoft je 517.3 USD. Sledujte aktualizace cen MSFTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSFTON.

Logo Microsoft

Kurz Microsoft(MSFTON)

Aktuální cena 1 MSFTON na USD

$517.3
+0.06%1D
USD
Graf aktuální ceny Microsoft (MSFTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:01:58 (UTC+8)

Informace o ceně Microsoft (MSFTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 507.99
Nejnižší za 24 h
$ 543.94
Nejvyšší za 24 h

$ 507.99
$ 543.94
$ 554.1140723930895
$ 492.8458515171225
-0.35%

+0.06%

-0.05%

-0.05%

Cena Microsoft (MSFTON) v reálném čase je $ 517.3. Za posledních 24 hodin se MSFTON obchodoval v rozmezí od minima $ 507.99 do maxima $ 543.94, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSFTON v historii je $ 554.1140723930895, zatímco nejnižší cena v historii je $ 492.8458515171225.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSFTON se za poslední hodinu změnila o -0.35%, za 24 hodin o +0.06% a za posledních 7 dní o -0.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Microsoft (MSFTON)

No.1728

$ 2.49M
$ 66.22K
$ 2.49M
4.81K
4,805.72162626
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Microsoft je $ 2.49M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 66.22K. Objem v oběhu MSFTON je 4.81K, přičemž celková zásoba je 4805.72162626. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.49M.

Historie cen v USD pro Microsoft (MSFTON)

Sledujte změny cen Microsoft pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.3102+0.06%
30 dní$ -2.29-0.45%
60 dní$ +67.3+14.95%
90 dní$ +67.3+14.95%
Změna ceny Microsoft dnes

Dnes zaznamenal MSFTON změnu o $ +0.3102 (+0.06%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Microsoft za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -2.29 (-0.45%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Microsoft za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MSFTON ke změně o $ +67.3 (+14.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Microsoft za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +67.3 (+14.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Microsoft (MSFTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Microsoft.

Co je Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Microsoft investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MSFTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Microsoft na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Microsoft a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Microsoft (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Microsoft (MSFTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Microsoft (MSFTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Microsoft.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Microsoft!

Tokenomika pro Microsoft (MSFTON)

Pochopení tokenomiky Microsoft (MSFTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSFTON hned teď!

Jak nakupovat Microsoft (MSFTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Microsoft? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Microsoft podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MSFTON na místní měny

Zdroj Microsoft

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Microsoft, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Microsoft
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Microsoft

Jakou hodnotu má dnes Microsoft (MSFTON)?
Aktuální cena MSFTON v USD je 517.3 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSFTON v USD?
Aktuální cena MSFTON v USD je $ 517.3. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Microsoft?
Tržní kapitalizace MSFTON je $ 2.49M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSFTON v oběhu?
Objem MSFTON v oběhu je 4.81K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSFTON?
MSFTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 554.1140723930895 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSFTON?
MSFTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 492.8458515171225 USD.
Jaký je objem obchodování MSFTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSFTON je $ 66.22K USD.
Dosáhne MSFTON letos vyšší ceny?
MSFTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSFTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:01:58 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

