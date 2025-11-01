BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Project Merlin je 0.008 USD. Sledujte aktualizace cen MRLN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MRLN.

Kurz Project Merlin(MRLN)

Aktuální cena 1 MRLN na USD

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Project Merlin (MRLN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:01:44 (UTC+8)

Informace o ceně Project Merlin (MRLN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Nejnižší za 24 h
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Nejvyšší za 24 h

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cena Project Merlin (MRLN) v reálném čase je $ 0.008. Za posledních 24 hodin se MRLN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.008 do maxima $ 0.008, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MRLN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MRLN se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Aktuální tržní kapitalizace Project Merlin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 0.00. Objem v oběhu MRLN je --, přičemž celková zásoba je 800000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.40M.

Historie cen v USD pro Project Merlin (MRLN)

Sledujte změny cen Project Merlin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ +0.000938+13.28%
60 dní$ -0.017-68.00%
90 dní$ -0.017-68.00%
Změna ceny Project Merlin dnes

Dnes zaznamenal MRLN změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Project Merlin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.000938 (+13.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Project Merlin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MRLN ke změně o $ -0.017 (-68.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Project Merlin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.017 (-68.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Project Merlin (MRLN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Project Merlin.

Co je Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Project Merlin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MRLNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Project Merlin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Project Merlin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Project Merlin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Project Merlin (MRLN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Project Merlin (MRLN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Project Merlin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Project Merlin!

Tokenomika pro Project Merlin (MRLN)

Pochopení tokenomiky Project Merlin (MRLN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MRLN hned teď!

Jak nakupovat Project Merlin (MRLN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Project Merlin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Project Merlin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MRLN na místní měny

1 Project Merlin(MRLN) na VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) na AUD
A$0.01216
1 Project Merlin(MRLN) na GBP
0.00608
1 Project Merlin(MRLN) na EUR
0.00688
1 Project Merlin(MRLN) na USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) na MYR
RM0.03352
1 Project Merlin(MRLN) na TRY
0.33624
1 Project Merlin(MRLN) na JPY
¥1.224
1 Project Merlin(MRLN) na ARS
ARS$11.47776
1 Project Merlin(MRLN) na RUB
0.64312
1 Project Merlin(MRLN) na INR
0.71016
1 Project Merlin(MRLN) na IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) na PHP
0.46952
1 Project Merlin(MRLN) na EGP
￡E.0.37672
1 Project Merlin(MRLN) na BRL
R$0.04296
1 Project Merlin(MRLN) na CAD
C$0.0112
1 Project Merlin(MRLN) na BDT
0.97856
1 Project Merlin(MRLN) na NGN
11.56064
1 Project Merlin(MRLN) na COP
$30.7692
1 Project Merlin(MRLN) na ZAR
R.0.13896
1 Project Merlin(MRLN) na UAH
0.3356
1 Project Merlin(MRLN) na TZS
T.Sh.19.60784
1 Project Merlin(MRLN) na VES
Bs1.768
1 Project Merlin(MRLN) na CLP
$7.536
1 Project Merlin(MRLN) na PKR
Rs2.2592
1 Project Merlin(MRLN) na KZT
4.22384
1 Project Merlin(MRLN) na THB
฿0.25776
1 Project Merlin(MRLN) na TWD
NT$0.24632
1 Project Merlin(MRLN) na AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) na CHF
Fr0.0064
1 Project Merlin(MRLN) na HKD
HK$0.06216
1 Project Merlin(MRLN) na AMD
֏3.05104
1 Project Merlin(MRLN) na MAD
.د.م0.07384
1 Project Merlin(MRLN) na MXN
$0.14848
1 Project Merlin(MRLN) na SAR
ريال0.03
1 Project Merlin(MRLN) na ETB
Br1.22904
1 Project Merlin(MRLN) na KES
KSh1.03072
1 Project Merlin(MRLN) na JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) na PLN
0.02944
1 Project Merlin(MRLN) na RON
лв0.03528
1 Project Merlin(MRLN) na SEK
kr0.07584
1 Project Merlin(MRLN) na BGN
лв0.01344
1 Project Merlin(MRLN) na HUF
Ft2.69176
1 Project Merlin(MRLN) na CZK
0.16872
1 Project Merlin(MRLN) na KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin(MRLN) na ILS
0.026
1 Project Merlin(MRLN) na BOB
Bs0.05528
1 Project Merlin(MRLN) na AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) na TJS
SM0.07344
1 Project Merlin(MRLN) na GEL
0.02168
1 Project Merlin(MRLN) na AOA
Kz7.33272
1 Project Merlin(MRLN) na BHD
.د.ب0.003
1 Project Merlin(MRLN) na BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) na DKK
kr0.05176
1 Project Merlin(MRLN) na HNL
L0.20976
1 Project Merlin(MRLN) na MUR
0.36592
1 Project Merlin(MRLN) na NAD
$0.13832
1 Project Merlin(MRLN) na NOK
kr0.08096
1 Project Merlin(MRLN) na NZD
$0.01392
1 Project Merlin(MRLN) na PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) na PGK
K0.0336
1 Project Merlin(MRLN) na QAR
ر.ق0.02904
1 Project Merlin(MRLN) na RSD
дин.0.81264
1 Project Merlin(MRLN) na UZS
soʻm95.23808
1 Project Merlin(MRLN) na ALL
L0.66792
1 Project Merlin(MRLN) na ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) na AWG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) na BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) na BAM
KM0.01344
1 Project Merlin(MRLN) na BIF
Fr23.384
1 Project Merlin(MRLN) na BND
$0.01032
1 Project Merlin(MRLN) na BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) na JMD
$1.2804
1 Project Merlin(MRLN) na KHR
32
1 Project Merlin(MRLN) na KMF
Fr3.408
1 Project Merlin(MRLN) na LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) na LKR
රු2.42864
1 Project Merlin(MRLN) na MDL
L0.13576
1 Project Merlin(MRLN) na MGA
Ar35.8744
1 Project Merlin(MRLN) na MOP
P0.06408
1 Project Merlin(MRLN) na MVR
0.1224
1 Project Merlin(MRLN) na MWK
MK13.8408
1 Project Merlin(MRLN) na MZN
MT0.5112
1 Project Merlin(MRLN) na NPR
रु1.13152
1 Project Merlin(MRLN) na PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) na RWF
Fr11.624
1 Project Merlin(MRLN) na SBD
$0.06584
1 Project Merlin(MRLN) na SCR
0.10928
1 Project Merlin(MRLN) na SRD
$0.308
1 Project Merlin(MRLN) na SVC
$0.07
1 Project Merlin(MRLN) na SZL
L0.13832
1 Project Merlin(MRLN) na TMT
m0.028
1 Project Merlin(MRLN) na TND
د.ت0.023552
1 Project Merlin(MRLN) na TTD
$0.05416
1 Project Merlin(MRLN) na UGX
Sh27.776
1 Project Merlin(MRLN) na XAF
Fr4.52
1 Project Merlin(MRLN) na XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) na XOF
Fr4.52
1 Project Merlin(MRLN) na XPF
Fr0.816
1 Project Merlin(MRLN) na BWP
P0.10712
1 Project Merlin(MRLN) na BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) na CVE
$0.7604
1 Project Merlin(MRLN) na DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) na DOP
$0.51248
1 Project Merlin(MRLN) na DZD
د.ج1.03976
1 Project Merlin(MRLN) na FJD
$0.01808
1 Project Merlin(MRLN) na GNF
Fr68.96
1 Project Merlin(MRLN) na GTQ
Q0.06112
1 Project Merlin(MRLN) na GYD
$1.67536
1 Project Merlin(MRLN) na ISK
kr0.992

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Project Merlin

Jakou hodnotu má dnes Project Merlin (MRLN)?
Aktuální cena MRLN v USD je 0.008 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MRLN v USD?
Aktuální cena MRLN v USD je $ 0.008. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Project Merlin?
Tržní kapitalizace MRLN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MRLN v oběhu?
Objem MRLN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MRLN?
MRLN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MRLN?
MRLN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MRLN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MRLN je $ 0.00 USD.
Dosáhne MRLN letos vyšší ceny?
MRLN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMRLN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:01:44 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout.

Kalkulačka pro převod MRLN na USD

Částka

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

Obchodujte MRLN

MRLN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

