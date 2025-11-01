BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MORI COIN je 0.02901 USD. Sledujte aktualizace cen MORI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MORI.

Kurz MORI COIN(MORI)

Aktuální cena 1 MORI na USD

$0.02901
$0.02901
+1.71%1D
USD
Graf aktuální ceny MORI COIN (MORI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:32 (UTC+8)

Informace o ceně MORI COIN (MORI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02741
$ 0.02741
Nejnižší za 24 h
$ 0.0305
$ 0.0305
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02741
$ 0.02741

$ 0.0305
$ 0.0305

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012

-0.59%

+1.71%

-5.85%

-5.85%

Cena MORI COIN (MORI) v reálném čase je $ 0.02901. Za posledních 24 hodin se MORI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02741 do maxima $ 0.0305, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MORI v historii je $ 0.20062000753120068, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02241657164171012.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MORI se za poslední hodinu změnila o -0.59%, za 24 hodin o +1.71% a za posledních 7 dní o -5.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MORI COIN (MORI)

No.778

$ 23.21M
$ 23.21M

$ 411.10K
$ 411.10K

$ 29.01M
$ 29.01M

800.01M
800.01M

999,999,999
999,999,999

999,998,186
999,998,186

80.00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace MORI COIN je $ 23.21M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 411.10K. Objem v oběhu MORI je 800.01M, přičemž celková zásoba je 999998186. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.01M.

Historie cen v USD pro MORI COIN (MORI)

Sledujte změny cen MORI COIN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0004877+1.71%
30 dní$ -0.01118-27.82%
60 dní$ -0.00604-17.24%
90 dní$ -0.04686-61.77%
Změna ceny MORI COIN dnes

Dnes zaznamenal MORI změnu o $ +0.0004877 (+1.71%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MORI COIN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01118 (-27.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MORI COIN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MORI ke změně o $ -0.00604 (-17.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MORI COIN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.04686 (-61.77%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MORI COIN (MORI)?

Podívejte se na stránku Historie cen MORI COIN.

Co je MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MORI COIN investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MORIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MORI COIN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MORI COIN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MORI COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MORI COIN (MORI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MORI COIN (MORI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MORI COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MORI COIN!

Tokenomika pro MORI COIN (MORI)

Pochopení tokenomiky MORI COIN (MORI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MORI hned teď!

Jak nakupovat MORI COIN (MORI)

Snažíte se zjistit, jak koupit MORI COIN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MORI COIN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MORI na místní měny

1 MORI COIN(MORI) na VND
763.39815
1 MORI COIN(MORI) na AUD
A$0.0440952
1 MORI COIN(MORI) na GBP
0.0220476
1 MORI COIN(MORI) na EUR
0.0249486
1 MORI COIN(MORI) na USD
$0.02901
1 MORI COIN(MORI) na MYR
RM0.1215519
1 MORI COIN(MORI) na TRY
1.2192903
1 MORI COIN(MORI) na JPY
¥4.43853
1 MORI COIN(MORI) na ARS
ARS$41.7407484
1 MORI COIN(MORI) na RUB
2.3321139
1 MORI COIN(MORI) na INR
2.5772484
1 MORI COIN(MORI) na IDR
Rp483.4998066
1 MORI COIN(MORI) na PHP
1.7025969
1 MORI COIN(MORI) na EGP
￡E.1.3649205
1 MORI COIN(MORI) na BRL
R$0.1557837
1 MORI COIN(MORI) na CAD
C$0.040614
1 MORI COIN(MORI) na BDT
3.5485032
1 MORI COIN(MORI) na NGN
41.9824017
1 MORI COIN(MORI) na COP
$111.5768115
1 MORI COIN(MORI) na ZAR
R.0.5033235
1 MORI COIN(MORI) na UAH
1.2169695
1 MORI COIN(MORI) na TZS
T.Sh.71.4530805
1 MORI COIN(MORI) na VES
Bs6.41121
1 MORI COIN(MORI) na CLP
$27.32742
1 MORI COIN(MORI) na PKR
Rs8.1486189
1 MORI COIN(MORI) na KZT
15.3735594
1 MORI COIN(MORI) na THB
฿0.9347022
1 MORI COIN(MORI) na TWD
NT$0.8932179
1 MORI COIN(MORI) na AED
د.إ0.1064667
1 MORI COIN(MORI) na CHF
Fr0.023208
1 MORI COIN(MORI) na HKD
HK$0.2254077
1 MORI COIN(MORI) na AMD
֏11.102127
1 MORI COIN(MORI) na MAD
.د.م0.2683425
1 MORI COIN(MORI) na MXN
$0.5384256
1 MORI COIN(MORI) na SAR
ريال0.1087875
1 MORI COIN(MORI) na ETB
Br4.4739222
1 MORI COIN(MORI) na KES
KSh3.7478019
1 MORI COIN(MORI) na JOD
د.أ0.02056809
1 MORI COIN(MORI) na PLN
0.1067568
1 MORI COIN(MORI) na RON
лв0.1279341
1 MORI COIN(MORI) na SEK
kr0.2750148
1 MORI COIN(MORI) na BGN
лв0.0490269
1 MORI COIN(MORI) na HUF
Ft9.7609947
1 MORI COIN(MORI) na CZK
0.6118209
1 MORI COIN(MORI) na KWD
د.ك0.00887706
1 MORI COIN(MORI) na ILS
0.0942825
1 MORI COIN(MORI) na BOB
Bs0.2004591
1 MORI COIN(MORI) na AZN
0.049317
1 MORI COIN(MORI) na TJS
SM0.2671821
1 MORI COIN(MORI) na GEL
0.0786171
1 MORI COIN(MORI) na AOA
Kz26.5902759
1 MORI COIN(MORI) na BHD
.د.ب0.01090776
1 MORI COIN(MORI) na BMD
$0.02901
1 MORI COIN(MORI) na DKK
kr0.1876947
1 MORI COIN(MORI) na HNL
L0.7635432
1 MORI COIN(MORI) na MUR
1.3269174
1 MORI COIN(MORI) na NAD
$0.5012928
1 MORI COIN(MORI) na NOK
kr0.2935812
1 MORI COIN(MORI) na NZD
$0.0504774
1 MORI COIN(MORI) na PAB
B/.0.02901
1 MORI COIN(MORI) na PGK
K0.1221321
1 MORI COIN(MORI) na QAR
ر.ق0.1055964
1 MORI COIN(MORI) na RSD
дин.2.9468358
1 MORI COIN(MORI) na UZS
soʻm349.5179919
1 MORI COIN(MORI) na ALL
L2.4313281
1 MORI COIN(MORI) na ANG
ƒ0.0519279
1 MORI COIN(MORI) na AWG
ƒ0.0519279
1 MORI COIN(MORI) na BBD
$0.05802
1 MORI COIN(MORI) na BAM
KM0.0487368
1 MORI COIN(MORI) na BIF
Fr85.81158
1 MORI COIN(MORI) na BND
$0.037713
1 MORI COIN(MORI) na BSD
$0.02901
1 MORI COIN(MORI) na JMD
$4.6607466
1 MORI COIN(MORI) na KHR
116.5059006
1 MORI COIN(MORI) na KMF
Fr12.35826
1 MORI COIN(MORI) na LAK
630.6521613
1 MORI COIN(MORI) na LKR
රු8.8416678
1 MORI COIN(MORI) na MDL
L0.490269
1 MORI COIN(MORI) na MGA
Ar130.675545
1 MORI COIN(MORI) na MOP
P0.2323701
1 MORI COIN(MORI) na MVR
0.443853
1 MORI COIN(MORI) na MWK
MK50.3645511
1 MORI COIN(MORI) na MZN
MT1.853739
1 MORI COIN(MORI) na NPR
रु4.1188398
1 MORI COIN(MORI) na PYG
205.73892
1 MORI COIN(MORI) na RWF
Fr42.15153
1 MORI COIN(MORI) na SBD
$0.2387523
1 MORI COIN(MORI) na SCR
0.3962766
1 MORI COIN(MORI) na SRD
$1.116885
1 MORI COIN(MORI) na SVC
$0.2538375
1 MORI COIN(MORI) na SZL
L0.5033235
1 MORI COIN(MORI) na TMT
m0.101535
1 MORI COIN(MORI) na TND
د.ت0.08520237
1 MORI COIN(MORI) na TTD
$0.1963977
1 MORI COIN(MORI) na UGX
Sh101.07084
1 MORI COIN(MORI) na XAF
Fr16.39065
1 MORI COIN(MORI) na XCD
$0.078327
1 MORI COIN(MORI) na XOF
Fr16.39065
1 MORI COIN(MORI) na XPF
Fr2.95902
1 MORI COIN(MORI) na BWP
P0.3898944
1 MORI COIN(MORI) na BZD
$0.0583101
1 MORI COIN(MORI) na CVE
$2.7701649
1 MORI COIN(MORI) na DJF
Fr5.13477
1 MORI COIN(MORI) na DOP
$1.8592509
1 MORI COIN(MORI) na DZD
د.ج3.7707198
1 MORI COIN(MORI) na FJD
$0.0655626
1 MORI COIN(MORI) na GNF
Fr252.24195
1 MORI COIN(MORI) na GTQ
Q0.2225067
1 MORI COIN(MORI) na GYD
$6.0752742
1 MORI COIN(MORI) na ISK
kr3.62625

Zdroj MORI COIN

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MORI COIN, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka MORI COIN
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MORI COIN

Jakou hodnotu má dnes MORI COIN (MORI)?
Aktuální cena MORI v USD je 0.02901 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MORI v USD?
Aktuální cena MORI v USD je $ 0.02901. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MORI COIN?
Tržní kapitalizace MORI je $ 23.21M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MORI v oběhu?
Objem MORI v oběhu je 800.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MORI?
MORI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.20062000753120068 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MORI?
MORI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02241657164171012 USD.
Jaký je objem obchodování MORI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MORI je $ 411.10K USD.
Dosáhne MORI letos vyšší ceny?
MORI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMORI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:32 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

$0.02901
$110,038.13

$3,859.27

$0.02544

$185.76

$1.0003

$3,859.27

$110,038.13

$185.76

$2.5048

$1,086.50

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000513

$0.0050

$0.20920

$18.368

$0.7292

