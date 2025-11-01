BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MON Protocol je 0.01795 USD. Sledujte aktualizace cen MONPRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONPRO.

Logo MON Protocol

Kurz MON Protocol(MONPRO)

Aktuální cena 1 MONPRO na USD

$0.018
$0.018$0.018
+3.56%1D
USD
Graf aktuální ceny MON Protocol (MONPRO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:18 (UTC+8)

Informace o ceně MON Protocol (MONPRO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683
Nejnižší za 24 h
$ 0.01829
$ 0.01829$ 0.01829
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683

$ 0.01829
$ 0.01829$ 0.01829

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

-0.67%

+3.56%

+1.52%

+1.52%

Cena MON Protocol (MONPRO) v reálném čase je $ 0.01795. Za posledních 24 hodin se MONPRO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01683 do maxima $ 0.01829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MONPRO v historii je $ 0.9595624143978051, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.014962049622685736.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MONPRO se za poslední hodinu změnila o -0.67%, za 24 hodin o +3.56% a za posledních 7 dní o +1.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MON Protocol (MONPRO)

No.1119

$ 10.65M
$ 10.65M$ 10.65M

$ 53.03K
$ 53.03K$ 53.03K

$ 17.94M
$ 17.94M$ 17.94M

593.44M
593.44M 593.44M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Aktuální tržní kapitalizace MON Protocol je $ 10.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.03K. Objem v oběhu MONPRO je 593.44M, přičemž celková zásoba je 999517431. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.94M.

Historie cen v USD pro MON Protocol (MONPRO)

Sledujte změny cen MON Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0006188+3.56%
30 dní$ +0.00051+2.92%
60 dní$ +0.00075+4.36%
90 dní$ -0.00135-7.00%
Změna ceny MON Protocol dnes

Dnes zaznamenal MONPRO změnu o $ +0.0006188 (+3.56%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MON Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00051 (+2.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MON Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MONPRO ke změně o $ +0.00075 (+4.36%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MON Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00135 (-7.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MON Protocol (MONPRO)?

Podívejte se na stránku Historie cen MON Protocol.

Co je MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MON Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MONPROa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MON Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MON Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MON Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MON Protocol (MONPRO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MON Protocol (MONPRO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MON Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MON Protocol!

Tokenomika pro MON Protocol (MONPRO)

Pochopení tokenomiky MON Protocol (MONPRO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MONPRO hned teď!

Jak nakupovat MON Protocol (MONPRO)

Snažíte se zjistit, jak koupit MON Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MON Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MONPRO na místní měny

1 MON Protocol(MONPRO) na VND
472.35425
1 MON Protocol(MONPRO) na AUD
A$0.027284
1 MON Protocol(MONPRO) na GBP
0.013642
1 MON Protocol(MONPRO) na EUR
0.015437
1 MON Protocol(MONPRO) na USD
$0.01795
1 MON Protocol(MONPRO) na MYR
RM0.0752105
1 MON Protocol(MONPRO) na TRY
0.7544385
1 MON Protocol(MONPRO) na JPY
¥2.74635
1 MON Protocol(MONPRO) na ARS
ARS$25.827178
1 MON Protocol(MONPRO) na RUB
1.4430005
1 MON Protocol(MONPRO) na INR
1.594678
1 MON Protocol(MONPRO) na IDR
Rp299.166547
1 MON Protocol(MONPRO) na PHP
1.0534855
1 MON Protocol(MONPRO) na EGP
￡E.0.8445475
1 MON Protocol(MONPRO) na BRL
R$0.0963915
1 MON Protocol(MONPRO) na CAD
C$0.02513
1 MON Protocol(MONPRO) na BDT
2.195644
1 MON Protocol(MONPRO) na NGN
25.9767015
1 MON Protocol(MONPRO) na COP
$69.0383925
1 MON Protocol(MONPRO) na ZAR
R.0.3114325
1 MON Protocol(MONPRO) na UAH
0.7530025
1 MON Protocol(MONPRO) na TZS
T.Sh.44.2117475
1 MON Protocol(MONPRO) na VES
Bs3.96695
1 MON Protocol(MONPRO) na CLP
$16.9089
1 MON Protocol(MONPRO) na PKR
Rs5.0419755
1 MON Protocol(MONPRO) na KZT
9.512423
1 MON Protocol(MONPRO) na THB
฿0.578349
1 MON Protocol(MONPRO) na TWD
NT$0.5526805
1 MON Protocol(MONPRO) na AED
د.إ0.0658765
1 MON Protocol(MONPRO) na CHF
Fr0.01436
1 MON Protocol(MONPRO) na HKD
HK$0.1394715
1 MON Protocol(MONPRO) na AMD
֏6.869465
1 MON Protocol(MONPRO) na MAD
.د.م0.1660375
1 MON Protocol(MONPRO) na MXN
$0.333152
1 MON Protocol(MONPRO) na SAR
ريال0.0673125
1 MON Protocol(MONPRO) na ETB
Br2.768249
1 MON Protocol(MONPRO) na KES
KSh2.3189605
1 MON Protocol(MONPRO) na JOD
د.أ0.01272655
1 MON Protocol(MONPRO) na PLN
0.066056
1 MON Protocol(MONPRO) na RON
лв0.0791595
1 MON Protocol(MONPRO) na SEK
kr0.170166
1 MON Protocol(MONPRO) na BGN
лв0.0303355
1 MON Protocol(MONPRO) na HUF
Ft6.0396365
1 MON Protocol(MONPRO) na CZK
0.3785655
1 MON Protocol(MONPRO) na KWD
د.ك0.0054927
1 MON Protocol(MONPRO) na ILS
0.0583375
1 MON Protocol(MONPRO) na BOB
Bs0.1240345
1 MON Protocol(MONPRO) na AZN
0.030515
1 MON Protocol(MONPRO) na TJS
SM0.1653195
1 MON Protocol(MONPRO) na GEL
0.0486445
1 MON Protocol(MONPRO) na AOA
Kz16.4527905
1 MON Protocol(MONPRO) na BHD
.د.ب0.0067492
1 MON Protocol(MONPRO) na BMD
$0.01795
1 MON Protocol(MONPRO) na DKK
kr0.1161365
1 MON Protocol(MONPRO) na HNL
L0.472444
1 MON Protocol(MONPRO) na MUR
0.821033
1 MON Protocol(MONPRO) na NAD
$0.310176
1 MON Protocol(MONPRO) na NOK
kr0.181654
1 MON Protocol(MONPRO) na NZD
$0.031233
1 MON Protocol(MONPRO) na PAB
B/.0.01795
1 MON Protocol(MONPRO) na PGK
K0.0755695
1 MON Protocol(MONPRO) na QAR
ر.ق0.065338
1 MON Protocol(MONPRO) na RSD
дин.1.823361
1 MON Protocol(MONPRO) na UZS
soʻm216.2650105
1 MON Protocol(MONPRO) na ALL
L1.5043895
1 MON Protocol(MONPRO) na ANG
ƒ0.0321305
1 MON Protocol(MONPRO) na AWG
ƒ0.0321305
1 MON Protocol(MONPRO) na BBD
$0.0359
1 MON Protocol(MONPRO) na BAM
KM0.030156
1 MON Protocol(MONPRO) na BIF
Fr53.0961
1 MON Protocol(MONPRO) na BND
$0.023335
1 MON Protocol(MONPRO) na BSD
$0.01795
1 MON Protocol(MONPRO) na JMD
$2.883847
1 MON Protocol(MONPRO) na KHR
72.088277
1 MON Protocol(MONPRO) na KMF
Fr7.6467
1 MON Protocol(MONPRO) na LAK
390.2173835
1 MON Protocol(MONPRO) na LKR
රු5.470801
1 MON Protocol(MONPRO) na MDL
L0.303355
1 MON Protocol(MONPRO) na MGA
Ar80.855775
1 MON Protocol(MONPRO) na MOP
P0.1437795
1 MON Protocol(MONPRO) na MVR
0.274635
1 MON Protocol(MONPRO) na MWK
MK31.1631745
1 MON Protocol(MONPRO) na MZN
MT1.147005
1 MON Protocol(MONPRO) na NPR
रु2.548541
1 MON Protocol(MONPRO) na PYG
127.3014
1 MON Protocol(MONPRO) na RWF
Fr26.08135
1 MON Protocol(MONPRO) na SBD
$0.1477285
1 MON Protocol(MONPRO) na SCR
0.245197
1 MON Protocol(MONPRO) na SRD
$0.691075
1 MON Protocol(MONPRO) na SVC
$0.1570625
1 MON Protocol(MONPRO) na SZL
L0.3114325
1 MON Protocol(MONPRO) na TMT
m0.062825
1 MON Protocol(MONPRO) na TND
د.ت0.05271915
1 MON Protocol(MONPRO) na TTD
$0.1215215
1 MON Protocol(MONPRO) na UGX
Sh62.5378
1 MON Protocol(MONPRO) na XAF
Fr10.14175
1 MON Protocol(MONPRO) na XCD
$0.048465
1 MON Protocol(MONPRO) na XOF
Fr10.14175
1 MON Protocol(MONPRO) na XPF
Fr1.8309
1 MON Protocol(MONPRO) na BWP
P0.241248
1 MON Protocol(MONPRO) na BZD
$0.0360795
1 MON Protocol(MONPRO) na CVE
$1.7140455
1 MON Protocol(MONPRO) na DJF
Fr3.17715
1 MON Protocol(MONPRO) na DOP
$1.1504155
1 MON Protocol(MONPRO) na DZD
د.ج2.333141
1 MON Protocol(MONPRO) na FJD
$0.040567
1 MON Protocol(MONPRO) na GNF
Fr156.07525
1 MON Protocol(MONPRO) na GTQ
Q0.1376765
1 MON Protocol(MONPRO) na GYD
$3.759089
1 MON Protocol(MONPRO) na ISK
kr2.24375

Zdroj MON Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MON Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MON Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MON Protocol

Jakou hodnotu má dnes MON Protocol (MONPRO)?
Aktuální cena MONPRO v USD je 0.01795 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MONPRO v USD?
Aktuální cena MONPRO v USD je $ 0.01795. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MON Protocol?
Tržní kapitalizace MONPRO je $ 10.65M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MONPRO v oběhu?
Objem MONPRO v oběhu je 593.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MONPRO?
MONPRO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.9595624143978051 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MONPRO?
MONPRO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.014962049622685736 USD.
Jaký je objem obchodování MONPRO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MONPRO je $ 53.03K USD.
Dosáhne MONPRO letos vyšší ceny?
MONPRO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMONPRO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MON Protocol (MONPRO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

