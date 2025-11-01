BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Marinade Finance je 0.1071 USD. Sledujte aktualizace cen MNDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MNDE.Dnešní aktuální cena Marinade Finance je 0.1071 USD. Sledujte aktualizace cen MNDE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MNDE.

Více informací o MNDE

Informace o ceně MNDE

Co je to MNDE

Bílá kniha pro MNDE

Oficiální webové stránky MNDE

Tokenomika pro MNDE

Předpověď cen MNDE

Historie MNDE

Průvodce nákupem (MNDE)

Převodník MNDE na fiat měnu

MNDE Spot

MNDE USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Marinade Finance

Kurz Marinade Finance(MNDE)

Aktuální cena 1 MNDE na USD

$0.107
$0.107$0.107
-0.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Marinade Finance (MNDE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:00:42 (UTC+8)

Informace o ceně Marinade Finance (MNDE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053
Nejnižší za 24 h
$ 0.1078
$ 0.1078$ 0.1078
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053

$ 0.1078
$ 0.1078$ 0.1078

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

+0.37%

-0.27%

-2.46%

-2.46%

Cena Marinade Finance (MNDE) v reálném čase je $ 0.1071. Za posledních 24 hodin se MNDE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1053 do maxima $ 0.1078, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MNDE v historii je $ 0.6674570026607753, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.028223705314342616.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MNDE se za poslední hodinu změnila o +0.37%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -2.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Marinade Finance (MNDE)

No.3755

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 74.97M
$ 74.97M$ 74.97M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Marinade Finance je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.06K. Objem v oběhu MNDE je 0.00, přičemž celková zásoba je 700000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 74.97M.

Historie cen v USD pro Marinade Finance (MNDE)

Sledujte změny cen Marinade Finance pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00029-0.27%
30 dní$ -0.0366-25.47%
60 dní$ +0.0171+19.00%
90 dní$ +0.0171+19.00%
Změna ceny Marinade Finance dnes

Dnes zaznamenal MNDE změnu o $ -0.00029 (-0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Marinade Finance za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0366 (-25.47%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Marinade Finance za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MNDE ke změně o $ +0.0171 (+19.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Marinade Finance za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0171 (+19.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Marinade Finance (MNDE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Marinade Finance.

Co je Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Marinade Finance investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MNDEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Marinade Finance na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Marinade Finance a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Marinade Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Marinade Finance (MNDE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Marinade Finance (MNDE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Marinade Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Marinade Finance!

Tokenomika pro Marinade Finance (MNDE)

Pochopení tokenomiky Marinade Finance (MNDE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MNDE hned teď!

Jak nakupovat Marinade Finance (MNDE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Marinade Finance? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Marinade Finance podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MNDE na místní měny

1 Marinade Finance(MNDE) na VND
2,818.3365
1 Marinade Finance(MNDE) na AUD
A$0.162792
1 Marinade Finance(MNDE) na GBP
0.081396
1 Marinade Finance(MNDE) na EUR
0.092106
1 Marinade Finance(MNDE) na USD
$0.1071
1 Marinade Finance(MNDE) na MYR
RM0.448749
1 Marinade Finance(MNDE) na TRY
4.501413
1 Marinade Finance(MNDE) na JPY
¥16.3863
1 Marinade Finance(MNDE) na ARS
ARS$153.658512
1 Marinade Finance(MNDE) na RUB
8.609769
1 Marinade Finance(MNDE) na INR
9.507267
1 Marinade Finance(MNDE) na IDR
Rp1,784.999286
1 Marinade Finance(MNDE) na PHP
6.285699
1 Marinade Finance(MNDE) na EGP
￡E.5.043339
1 Marinade Finance(MNDE) na BRL
R$0.575127
1 Marinade Finance(MNDE) na CAD
C$0.14994
1 Marinade Finance(MNDE) na BDT
13.100472
1 Marinade Finance(MNDE) na NGN
154.768068
1 Marinade Finance(MNDE) na COP
$411.922665
1 Marinade Finance(MNDE) na ZAR
R.1.860327
1 Marinade Finance(MNDE) na UAH
4.492845
1 Marinade Finance(MNDE) na TZS
T.Sh.262.499958
1 Marinade Finance(MNDE) na VES
Bs23.6691
1 Marinade Finance(MNDE) na CLP
$100.8882
1 Marinade Finance(MNDE) na PKR
Rs30.24504
1 Marinade Finance(MNDE) na KZT
56.546658
1 Marinade Finance(MNDE) na THB
฿3.450762
1 Marinade Finance(MNDE) na TWD
NT$3.297609
1 Marinade Finance(MNDE) na AED
د.إ0.393057
1 Marinade Finance(MNDE) na CHF
Fr0.08568
1 Marinade Finance(MNDE) na HKD
HK$0.832167
1 Marinade Finance(MNDE) na AMD
֏40.845798
1 Marinade Finance(MNDE) na MAD
.د.م0.988533
1 Marinade Finance(MNDE) na MXN
$1.987776
1 Marinade Finance(MNDE) na SAR
ريال0.401625
1 Marinade Finance(MNDE) na ETB
Br16.453773
1 Marinade Finance(MNDE) na KES
KSh13.798764
1 Marinade Finance(MNDE) na JOD
د.أ0.0759339
1 Marinade Finance(MNDE) na PLN
0.394128
1 Marinade Finance(MNDE) na RON
лв0.472311
1 Marinade Finance(MNDE) na SEK
kr1.015308
1 Marinade Finance(MNDE) na BGN
лв0.179928
1 Marinade Finance(MNDE) na HUF
Ft36.035937
1 Marinade Finance(MNDE) na CZK
2.258739
1 Marinade Finance(MNDE) na KWD
د.ك0.0327726
1 Marinade Finance(MNDE) na ILS
0.348075
1 Marinade Finance(MNDE) na BOB
Bs0.740061
1 Marinade Finance(MNDE) na AZN
0.18207
1 Marinade Finance(MNDE) na TJS
SM0.983178
1 Marinade Finance(MNDE) na GEL
0.290241
1 Marinade Finance(MNDE) na AOA
Kz98.166789
1 Marinade Finance(MNDE) na BHD
.د.ب0.0401625
1 Marinade Finance(MNDE) na BMD
$0.1071
1 Marinade Finance(MNDE) na DKK
kr0.692937
1 Marinade Finance(MNDE) na HNL
L2.808162
1 Marinade Finance(MNDE) na MUR
4.898754
1 Marinade Finance(MNDE) na NAD
$1.851759
1 Marinade Finance(MNDE) na NOK
kr1.083852
1 Marinade Finance(MNDE) na NZD
$0.186354
1 Marinade Finance(MNDE) na PAB
B/.0.1071
1 Marinade Finance(MNDE) na PGK
K0.44982
1 Marinade Finance(MNDE) na QAR
ر.ق0.388773
1 Marinade Finance(MNDE) na RSD
дин.10.879218
1 Marinade Finance(MNDE) na UZS
soʻm1,274.999796
1 Marinade Finance(MNDE) na ALL
L8.941779
1 Marinade Finance(MNDE) na ANG
ƒ0.191709
1 Marinade Finance(MNDE) na AWG
ƒ0.191709
1 Marinade Finance(MNDE) na BBD
$0.2142
1 Marinade Finance(MNDE) na BAM
KM0.179928
1 Marinade Finance(MNDE) na BIF
Fr313.0533
1 Marinade Finance(MNDE) na BND
$0.138159
1 Marinade Finance(MNDE) na BSD
$0.1071
1 Marinade Finance(MNDE) na JMD
$17.141355
1 Marinade Finance(MNDE) na KHR
428.4
1 Marinade Finance(MNDE) na KMF
Fr45.6246
1 Marinade Finance(MNDE) na LAK
2,328.260823
1 Marinade Finance(MNDE) na LKR
රු32.513418
1 Marinade Finance(MNDE) na MDL
L1.817487
1 Marinade Finance(MNDE) na MGA
Ar480.26853
1 Marinade Finance(MNDE) na MOP
P0.857871
1 Marinade Finance(MNDE) na MVR
1.63863
1 Marinade Finance(MNDE) na MWK
MK185.29371
1 Marinade Finance(MNDE) na MZN
MT6.84369
1 Marinade Finance(MNDE) na NPR
रु15.148224
1 Marinade Finance(MNDE) na PYG
759.5532
1 Marinade Finance(MNDE) na RWF
Fr155.6163
1 Marinade Finance(MNDE) na SBD
$0.881433
1 Marinade Finance(MNDE) na SCR
1.462986
1 Marinade Finance(MNDE) na SRD
$4.12335
1 Marinade Finance(MNDE) na SVC
$0.937125
1 Marinade Finance(MNDE) na SZL
L1.851759
1 Marinade Finance(MNDE) na TMT
m0.37485
1 Marinade Finance(MNDE) na TND
د.ت0.3153024
1 Marinade Finance(MNDE) na TTD
$0.725067
1 Marinade Finance(MNDE) na UGX
Sh371.8512
1 Marinade Finance(MNDE) na XAF
Fr60.5115
1 Marinade Finance(MNDE) na XCD
$0.28917
1 Marinade Finance(MNDE) na XOF
Fr60.5115
1 Marinade Finance(MNDE) na XPF
Fr10.9242
1 Marinade Finance(MNDE) na BWP
P1.434069
1 Marinade Finance(MNDE) na BZD
$0.215271
1 Marinade Finance(MNDE) na CVE
$10.179855
1 Marinade Finance(MNDE) na DJF
Fr18.9567
1 Marinade Finance(MNDE) na DOP
$6.860826
1 Marinade Finance(MNDE) na DZD
د.ج13.919787
1 Marinade Finance(MNDE) na FJD
$0.242046
1 Marinade Finance(MNDE) na GNF
Fr923.202
1 Marinade Finance(MNDE) na GTQ
Q0.818244
1 Marinade Finance(MNDE) na GYD
$22.428882
1 Marinade Finance(MNDE) na ISK
kr13.2804

Zdroj Marinade Finance

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Marinade Finance, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Marinade Finance
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Marinade Finance

Jakou hodnotu má dnes Marinade Finance (MNDE)?
Aktuální cena MNDE v USD je 0.1071 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MNDE v USD?
Aktuální cena MNDE v USD je $ 0.1071. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Marinade Finance?
Tržní kapitalizace MNDE je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MNDE v oběhu?
Objem MNDE v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MNDE?
MNDE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.6674570026607753 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MNDE?
MNDE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.028223705314342616 USD.
Jaký je objem obchodování MNDE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MNDE je $ 56.06K USD.
Dosáhne MNDE letos vyšší ceny?
MNDE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMNDE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:00:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Marinade Finance (MNDE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MNDE na USD

Částka

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.1071 USD

Obchodujte MNDE

MNDE/USDT
$0.107
$0.107$0.107
-0.09%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,099.42
$110,099.42$110,099.42

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.01
$3,861.01$3,861.01

0.00%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02340
$0.02340$0.02340

-27.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.01
$3,861.01$3,861.01

0.00%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,099.42
$110,099.42$110,099.42

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.71
$1,086.71$1,086.71

+0.21%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000354
$0.000354$0.000354

+77.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033583
$0.0033583$0.0033583

+71.16%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.211
$20.211$20.211

+57.11%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000104
$0.00000104$0.00000104

+62.50%