BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFuturesGOLDEarnUdálosti
Více
Dnešní aktuální cena pro MENTO je -- USD. Tržní kapitalizace MENTO je -- USD. Sledujte novinky v cenách MENTO na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!Dnešní aktuální cena pro MENTO je -- USD. Tržní kapitalizace MENTO je -- USD. Sledujte novinky v cenách MENTO na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!

Více informací o MENTO

Informace o ceně MENTO

Co je to MENTO

Bílá kniha pro MENTO

Oficiální webové stránky MENTO

Tokenomika pro MENTO

Předpověď cen MENTO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MENTO

Kurz MENTO(MENTO)

Zalistování zrušeno

USD
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:15:31 (UTC+8)

Dnešní cena MENTO

Aktuální dnešní cena měny MENTO (MENTO) je --, kdy za posledních 24 h došlo k 0.00% změně. Aktuální směnný kurz MENTO na USD je -- za MENTO.

MENTO já aktuálně na -. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou -- a objemem v oběhu ve výši -- MENTO. Za posledních 24 hodin se MENTO obchodovalo mezi -- (minimum) and -- (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je -- a historické minimum pak --.

V ohledu krátkodobého výkonu se MENTO posunulo o -- za poslední hodinu a o -- za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování --.

Informace o trhu MENTO (MENTO)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace MENTO je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MENTO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen pro MENTO USD

24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Historie cen v USD pro MENTO (MENTO)

Sledujte změny cen MENTO pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
No Data
Změna ceny MENTO dnes

Dnes zaznamenal MENTO změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MENTO za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MENTO za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MENTO ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MENTO za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Předpověď ceny pro MENTO

Předpověď ceny MENTO (MENTO) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena MENTO v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny MENTO (MENTO) pro rok 2040 (za 14 let)

V roce 2040 by cena MENTO mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.

Nástroje MEXC
Pro prognózy scénářů v reálném čase a personalizovanější analýzu mohou uživatelé využít Nástroj pro předpověď ceny a AI Informace o trhu od MEXC.
Prohlášení: Tyto scénáře jsou ilustrativní a slouží pro vzdělávací účely; kryptoměny jsou volatilní – před rozhodnutím si proveďte vlastní průzkum (DYOR).
Chcete vědět, jaké ceny dosáhne MENTO v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token MENTO na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proMENTO.

Co je MENTO (MENTO)

Mento is a decentralized, multi-currency stable asset protocol built for creating and exchanging stablecoins without relying on centralized intermediaries. At its core is a set of audited smart contracts designed for transparency, decentralization, and capital efficiency, enabling Mento to operate as the most robust onchain foreign exchange (FX) infrastructure.

Zdroj MENTO

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MENTO, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MENTO

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MENTO

Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:15:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MENTO (MENTO)

Čas (UTC+8)TypInformace
01-20 22:09:49Novinky z odvětví
Spotové zlato prudce vzrostlo v krátkém období, prolomilo hranici 4 740 USD/oz a dosáhlo nového maxima
01-20 13:14:57Novinky z odvětví
Trumpovy komentáře k clům EU, zlato prolomilo nové historické maximum, Bitcoin krátce poklesl
01-19 16:31:41Novinky z odvětví
Sektor soukromí zažívá štafetové rally, DUSK vyskočil o více než 120 % za jediný den
01-19 08:14:46Novinky z odvětví
Evropské a americké celní hrozby se znovu objevují, kryptotrh v pondělí ráno zažil ‚flash crash'
01-19 07:38:00Drahé kovy
Spotové zlato i stříbro dosáhly nových historických maxim
01-18 14:28:43Novinky z odvětví
Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává „neutrální", vykazuje celkové zotavení z předchozích úrovní

MENTO Horké novinky

Jak se daní kryptoměny v Česku 

Jak se daní kryptoměny v Česku 

November 14, 2025
Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025
Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025
Zobrazit více

Prozkoumejte více informací o měně MENTO

Další kryptoměny k prozkoumání

Top kryptoměny s tržními daty dostupnými na MEXC

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01070
$0.01070$0.01070

+256.66%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03016
$0.03016$0.03016

+201.60%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02328
$0.02328$0.02328

+288.00%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01300
$0.01300$0.01300

+160.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02328
$0.02328$0.02328

+288.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01070
$0.01070$0.01070

+256.66%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000078
$0.0000000000078$0.0000000000078

+358.82%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03016
$0.03016$0.03016

+201.60%

Nullora

Nullora

NULLORA

$0.00000000002573
$0.00000000002573$0.00000000002573

+17.86%

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MENTO na USD

Částka

MENTO
MENTO
USD
USD

1 MENTO = -- USD