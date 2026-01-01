Dnešní aktuální cena pro MENTO je -- USD. Tržní kapitalizace MENTO je -- USD. Sledujte novinky v cenách MENTO na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!Dnešní aktuální cena pro MENTO je -- USD. Tržní kapitalizace MENTO je -- USD. Sledujte novinky v cenách MENTO na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!
Aktuální dnešní cena měny MENTO (MENTO) je --, kdy za posledních 24 h došlo k 0.00% změně. Aktuální směnný kurz MENTO na USD je -- za MENTO.
MENTO já aktuálně na -. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou -- a objemem v oběhu ve výši -- MENTO. Za posledních 24 hodin se MENTO obchodovalo mezi -- (minimum) and -- (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je -- a historické minimum pak --.
V ohledu krátkodobého výkonu se MENTO posunulo o -- za poslední hodinu a o -- za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování --.
Informace o trhu MENTO (MENTO)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Aktuální tržní kapitalizace MENTO je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MENTO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.
Historie cen pro MENTO USD
24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Historie cen v USD pro MENTO (MENTO)
Sledujte změny cen MENTO pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Období
Změnit (USD)
Změnit (%)
No Data
Změna ceny MENTO dnes
Dnes zaznamenal MENTO změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Změna ceny MENTO za 30 d
Za posledních 30 dní se cena posunula o -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Změna ceny MENTO za 60 d
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MENTO ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Změna ceny MENTO za 90 d
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Předpověď ceny pro MENTO
Předpověď ceny MENTO (MENTO) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena MENTO v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny MENTO (MENTO) pro rok 2040 (za 14 let)
V roce 2040 by cena MENTO mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.
Nástroje MEXC Pro prognózy scénářů v reálném čase a personalizovanější analýzu mohou uživatelé využít Nástroj pro předpověď ceny a AI Informace o trhu od MEXC.
Prohlášení: Tyto scénáře jsou ilustrativní a slouží pro vzdělávací účely; kryptoměny jsou volatilní – před rozhodnutím si proveďte vlastní průzkum (DYOR). Chcete vědět, jaké ceny dosáhne MENTO v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token MENTO na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proMENTO.
Co je MENTO (MENTO)
Mento is a decentralized, multi-currency stable asset protocol built for creating and exchanging stablecoins without relying on centralized intermediaries. At its core is a set of audited smart contracts designed for transparency, decentralization, and capital efficiency, enabling Mento to operate as the most robust onchain foreign exchange (FX) infrastructure.
Zdroj MENTO
Pokud chcete se podrobněji seznámit s MENTO, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
Pokud by token MENTO rostl ročním tempem 5 %, mohla by jeho odhadovaná hodnota dosáhnout přibližně -- do roku 2027, -- do roku 2030, -- do roku 2035 a -- do roku 2040. Tato čísla ilustrují scénář stabilního složeného růstu, i když skutečná budoucí cena bude záviset na přijetí trhem, vývoji právních předpisů a makroekonomických podmínkách. Níže si můžete prohlédnout kompletní tabulku s podrobnou analýzou potenciálních cen tokenu MENTO a očekávané návratnosti investic v jednotlivých letech.
Kolik stojí MENTO dnes?
Dnešní cena měny MENTO je --. Podívejte se do sekce Historie cen a zjistěte, jaká je historie cen za dnešek, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MENTO stále dobrá investice?
MENTO zůstává aktivně obchodovanou kryptoměnou s pokračující účastí na trhu a rozvojem ekosystému. Kryptoměnové investice, jako je i investování do měny MENTO, jsou však ze své podstaty volatilní a měly by odpovídat vaší osobní toleranci k riziku. Vždy si udělejte nezávislý průzkum (DYOR) a přihlédněte k podmínkám na trhu, než přijmete finanční rozhodnutí a budete investovat.
Jaký je denní objem obchodování měny MENTO?
Za posledních 24 hodin byla měna MENTO na MEXC zobchodována v hodnotě --.
Jaká je aktuální cena měny MENTO?
Aktuální cena měny MENTO je aktualizována v reálném čase na základě globální obchodní aktivity na předních burzách včetně MEXC. Tržní ceny neustále kolísají v důsledku změn likvidity, objemu obchodování a celkového sentimentu. Chcete-li zobrazit nejnovější cenu měny MENTO ve vámi preferované měně, navštivte stránku Cena MENTO, kde najdete další informace.
Co ovlivňuje cenu měny MENTO?
Cenu MENTO ovlivňuje několik klíčových faktorů, včetně celkového tržního sentimentu, objemu obchodování, technologického vývoje a trendů v přijímání uživateli. Důležitou roli při pohybu cen hrají také širší makroekonomické podmínky, jako jsou změny úrokových sazeb, cykly likvidity a regulační signály.
Pokud chcete být informováni o změnách na trhu v reálném čase a novinkách ohledně projektů, navštivte MEXC News, kde najdete nejnovější analýzy a informace o kryptoměnách.
Který token má na MEXC nejvyšší objem obchodování?
Níže jsou uvedeny aktuálně nejobchodovanější tokeny na MEXC podle objemu obchodování za 24 hodin. Ceny a výkon jsou průběžně aktualizovány na základě aktuálních tržních dat.
Nejžhavější token
Cena
Změna
BTC
89,218.41
+0.24%
ETH
2,944.78
+0.09%
SOL
128
+0.45%
XMR
509.92
+0.08%
XRP
1.9218
+0.38%
Jak zadám objednávku stop loss nebo take profit na MENTO na MEXC?
MEXC podporuje objednávky stop loss a take profit, které pomáhají automaticky řídit riziko.
1. Přejděte do sekce spotového nebo futures obchodování a vyberte pár MENTO/USDT.
2. V nabídce typu objednávky vyberte „Stop-Limit“ nebo „Trigger Order“.
3. Nastavte trigger cenu (úroveň, která aktivuje objednávku) a cenu při provedení (cena, za kterou bude objednávka vyřízena).
4. Potvrďte detaily objednávky a odešlete ji.
Objednávka stop-loss se aktivuje, pokud se cena měny MENTO pohybuje proti vaší pozici, zatímco objednávka take-profit se automaticky provede, když dosáhnete cílové úrovně zisku.
Podrobné příklady a výukové kurzy naleznete v Průvodci spotovým obchodováním na MEXC
Zvýší se letos cena měny MENTO?
Cena měny MENTO by se v letošním roce mohla zvýšit v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen měny MENTO (MENTO), kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:15:31 (UTC+8)
Důležité novinky z odvětví týkající se MENTO (MENTO)
Čas (UTC+8)
Typ
Informace
01-20 22:09:49
Novinky z odvětví
Spotové zlato prudce vzrostlo v krátkém období, prolomilo hranici 4 740 USD/oz a dosáhlo nového maxima
01-20 13:14:57
Novinky z odvětví
Trumpovy komentáře k clům EU, zlato prolomilo nové historické maximum, Bitcoin krátce poklesl
01-19 16:31:41
Novinky z odvětví
Sektor soukromí zažívá štafetové rally, DUSK vyskočil o více než 120 % za jediný den
01-19 08:14:46
Novinky z odvětví
Evropské a americké celní hrozby se znovu objevují, kryptotrh v pondělí ráno zažil ‚flash crash'
01-19 07:38:00
Drahé kovy
Spotové zlato i stříbro dosáhly nových historických maxim
01-18 14:28:43
Novinky z odvětví
Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává „neutrální", vykazuje celkové zotavení z předchozích úrovní
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.
Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.