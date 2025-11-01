BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena McDonald s xStock je 299.15 USD. Sledujte aktualizace cen MCDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCDX.Dnešní aktuální cena McDonald s xStock je 299.15 USD. Sledujte aktualizace cen MCDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCDX.

Více informací o MCDX

Informace o ceně MCDX

Co je to MCDX

Oficiální webové stránky MCDX

Tokenomika pro MCDX

Předpověď cen MCDX

Historie MCDX

Průvodce nákupem (MCDX)

Převodník MCDX na fiat měnu

MCDX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo McDonald s xStock

Kurz McDonald s xStock(MCDX)

Aktuální cena 1 MCDX na USD

$299.15
$299.15$299.15
-0.38%1D
USD
Graf aktuální ceny McDonald s xStock (MCDX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:53 (UTC+8)

Informace o ceně McDonald s xStock (MCDX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 298.17
$ 298.17$ 298.17
Nejnižší za 24 h
$ 303.93
$ 303.93$ 303.93
Nejvyšší za 24 h

$ 298.17
$ 298.17$ 298.17

$ 303.93
$ 303.93$ 303.93

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

+0.09%

-0.38%

-2.06%

-2.06%

Cena McDonald s xStock (MCDX) v reálném čase je $ 299.15. Za posledních 24 hodin se MCDX obchodoval v rozmezí od minima $ 298.17 do maxima $ 303.93, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCDX v historii je $ 319.1120635657469, zatímco nejnižší cena v historii je $ 293.2122259186859.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCDX se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -2.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu McDonald s xStock (MCDX)

No.2300

$ 775.33K
$ 775.33K$ 775.33K

$ 53.34K
$ 53.34K$ 53.34K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

2.59K
2.59K 2.59K

--
----

5,499.92436699
5,499.92436699 5,499.92436699

SOL

Aktuální tržní kapitalizace McDonald s xStock je $ 775.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.34K. Objem v oběhu MCDX je 2.59K, přičemž celková zásoba je 5499.92436699. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.65M.

Historie cen v USD pro McDonald s xStock (MCDX)

Sledujte změny cen McDonald s xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.1411-0.38%
30 dní$ -1.92-0.64%
60 dní$ -13.26-4.25%
90 dní$ -2.96-0.98%
Změna ceny McDonald s xStock dnes

Dnes zaznamenal MCDX změnu o $ -1.1411 (-0.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny McDonald s xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -1.92 (-0.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny McDonald s xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MCDX ke změně o $ -13.26 (-4.25%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny McDonald s xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -2.96 (-0.98%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům McDonald s xStock (MCDX)?

Podívejte se na stránku Historie cen McDonald s xStock.

Co je McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich McDonald s xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MCDXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o McDonald s xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na McDonald s xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny McDonald s xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít McDonald s xStock (MCDX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva McDonald s xStock (MCDX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro McDonald s xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny McDonald s xStock!

Tokenomika pro McDonald s xStock (MCDX)

Pochopení tokenomiky McDonald s xStock (MCDX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCDX hned teď!

Jak nakupovat McDonald s xStock (MCDX)

Snažíte se zjistit, jak koupit McDonald s xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit McDonald s xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MCDX na místní měny

1 McDonald s xStock(MCDX) na VND
7,872,132.25
1 McDonald s xStock(MCDX) na AUD
A$454.708
1 McDonald s xStock(MCDX) na GBP
227.354
1 McDonald s xStock(MCDX) na EUR
257.269
1 McDonald s xStock(MCDX) na USD
$299.15
1 McDonald s xStock(MCDX) na MYR
RM1,253.4385
1 McDonald s xStock(MCDX) na TRY
12,573.2745
1 McDonald s xStock(MCDX) na JPY
¥45,769.95
1 McDonald s xStock(MCDX) na ARS
ARS$430,428.986
1 McDonald s xStock(MCDX) na RUB
24,048.6685
1 McDonald s xStock(MCDX) na INR
26,576.486
1 McDonald s xStock(MCDX) na IDR
Rp4,985,831.339
1 McDonald s xStock(MCDX) na PHP
17,557.1135
1 McDonald s xStock(MCDX) na EGP
￡E.14,075.0075
1 McDonald s xStock(MCDX) na BRL
R$1,606.4355
1 McDonald s xStock(MCDX) na CAD
C$418.81
1 McDonald s xStock(MCDX) na BDT
36,592.028
1 McDonald s xStock(MCDX) na NGN
432,920.9055
1 McDonald s xStock(MCDX) na COP
$1,150,575.7725
1 McDonald s xStock(MCDX) na ZAR
R.5,190.2525
1 McDonald s xStock(MCDX) na UAH
12,549.3425
1 McDonald s xStock(MCDX) na TZS
T.Sh.736,821.4075
1 McDonald s xStock(MCDX) na VES
Bs66,112.15
1 McDonald s xStock(MCDX) na CLP
$281,799.3
1 McDonald s xStock(MCDX) na PKR
Rs84,028.2435
1 McDonald s xStock(MCDX) na KZT
158,531.551
1 McDonald s xStock(MCDX) na THB
฿9,638.613
1 McDonald s xStock(MCDX) na TWD
NT$9,210.8285
1 McDonald s xStock(MCDX) na AED
د.إ1,097.8805
1 McDonald s xStock(MCDX) na CHF
Fr239.32
1 McDonald s xStock(MCDX) na HKD
HK$2,324.3955
1 McDonald s xStock(MCDX) na AMD
֏114,484.705
1 McDonald s xStock(MCDX) na MAD
.د.م2,767.1375
1 McDonald s xStock(MCDX) na MXN
$5,552.224
1 McDonald s xStock(MCDX) na SAR
ريال1,121.8125
1 McDonald s xStock(MCDX) na ETB
Br46,134.913
1 McDonald s xStock(MCDX) na KES
KSh38,647.1885
1 McDonald s xStock(MCDX) na JOD
د.أ212.09735
1 McDonald s xStock(MCDX) na PLN
1,100.872
1 McDonald s xStock(MCDX) na RON
лв1,319.2515
1 McDonald s xStock(MCDX) na SEK
kr2,835.942
1 McDonald s xStock(MCDX) na BGN
лв505.5635
1 McDonald s xStock(MCDX) na HUF
Ft100,655.0005
1 McDonald s xStock(MCDX) na CZK
6,309.0735
1 McDonald s xStock(MCDX) na KWD
د.ك91.5399
1 McDonald s xStock(MCDX) na ILS
972.2375
1 McDonald s xStock(MCDX) na BOB
Bs2,067.1265
1 McDonald s xStock(MCDX) na AZN
508.555
1 McDonald s xStock(MCDX) na TJS
SM2,755.1715
1 McDonald s xStock(MCDX) na GEL
810.6965
1 McDonald s xStock(MCDX) na AOA
Kz274,197.8985
1 McDonald s xStock(MCDX) na BHD
.د.ب112.4804
1 McDonald s xStock(MCDX) na BMD
$299.15
1 McDonald s xStock(MCDX) na DKK
kr1,935.5005
1 McDonald s xStock(MCDX) na HNL
L7,873.628
1 McDonald s xStock(MCDX) na MUR
13,683.121
1 McDonald s xStock(MCDX) na NAD
$5,169.312
1 McDonald s xStock(MCDX) na NOK
kr3,027.398
1 McDonald s xStock(MCDX) na NZD
$520.521
1 McDonald s xStock(MCDX) na PAB
B/.299.15
1 McDonald s xStock(MCDX) na PGK
K1,259.4215
1 McDonald s xStock(MCDX) na QAR
ر.ق1,088.906
1 McDonald s xStock(MCDX) na RSD
дин.30,387.657
1 McDonald s xStock(MCDX) na UZS
soʻm3,604,216.0385
1 McDonald s xStock(MCDX) na ALL
L25,071.7615
1 McDonald s xStock(MCDX) na ANG
ƒ535.4785
1 McDonald s xStock(MCDX) na AWG
ƒ535.4785
1 McDonald s xStock(MCDX) na BBD
$598.3
1 McDonald s xStock(MCDX) na BAM
KM502.572
1 McDonald s xStock(MCDX) na BIF
Fr884,885.7
1 McDonald s xStock(MCDX) na BND
$388.895
1 McDonald s xStock(MCDX) na BSD
$299.15
1 McDonald s xStock(MCDX) na JMD
$48,061.439
1 McDonald s xStock(MCDX) na KHR
1,201,404.349
1 McDonald s xStock(MCDX) na KMF
Fr127,437.9
1 McDonald s xStock(MCDX) na LAK
6,503,260.7395
1 McDonald s xStock(MCDX) na LKR
රු91,174.937
1 McDonald s xStock(MCDX) na MDL
L5,055.635
1 McDonald s xStock(MCDX) na MGA
Ar1,347,521.175
1 McDonald s xStock(MCDX) na MOP
P2,396.1915
1 McDonald s xStock(MCDX) na MVR
4,576.995
1 McDonald s xStock(MCDX) na MWK
MK519,357.3065
1 McDonald s xStock(MCDX) na MZN
MT19,115.685
1 McDonald s xStock(MCDX) na NPR
रु42,473.317
1 McDonald s xStock(MCDX) na PYG
2,121,571.8
1 McDonald s xStock(MCDX) na RWF
Fr434,664.95
1 McDonald s xStock(MCDX) na SBD
$2,462.0045
1 McDonald s xStock(MCDX) na SCR
4,086.389
1 McDonald s xStock(MCDX) na SRD
$11,517.275
1 McDonald s xStock(MCDX) na SVC
$2,617.5625
1 McDonald s xStock(MCDX) na SZL
L5,190.2525
1 McDonald s xStock(MCDX) na TMT
m1,047.025
1 McDonald s xStock(MCDX) na TND
د.ت878.60355
1 McDonald s xStock(MCDX) na TTD
$2,025.2455
1 McDonald s xStock(MCDX) na UGX
Sh1,042,238.6
1 McDonald s xStock(MCDX) na XAF
Fr169,019.75
1 McDonald s xStock(MCDX) na XCD
$807.705
1 McDonald s xStock(MCDX) na XOF
Fr169,019.75
1 McDonald s xStock(MCDX) na XPF
Fr30,513.3
1 McDonald s xStock(MCDX) na BWP
P4,020.576
1 McDonald s xStock(MCDX) na BZD
$601.2915
1 McDonald s xStock(MCDX) na CVE
$28,565.8335
1 McDonald s xStock(MCDX) na DJF
Fr52,949.55
1 McDonald s xStock(MCDX) na DOP
$19,172.5235
1 McDonald s xStock(MCDX) na DZD
د.ج38,883.517
1 McDonald s xStock(MCDX) na FJD
$676.079
1 McDonald s xStock(MCDX) na GNF
Fr2,601,109.25
1 McDonald s xStock(MCDX) na GTQ
Q2,294.4805
1 McDonald s xStock(MCDX) na GYD
$62,647.993
1 McDonald s xStock(MCDX) na ISK
kr37,393.75

Zdroj McDonald s xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s McDonald s xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka McDonald s xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně McDonald s xStock

Jakou hodnotu má dnes McDonald s xStock (MCDX)?
Aktuální cena MCDX v USD je 299.15 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCDX v USD?
Aktuální cena MCDX v USD je $ 299.15. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace McDonald s xStock?
Tržní kapitalizace MCDX je $ 775.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCDX v oběhu?
Objem MCDX v oběhu je 2.59K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCDX?
MCDX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 319.1120635657469 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCDX?
MCDX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 293.2122259186859 USD.
Jaký je objem obchodování MCDX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCDX je $ 53.34K USD.
Dosáhne MCDX letos vyšší ceny?
MCDX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCDX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se McDonald s xStock (MCDX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MCDX na USD

Částka

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 299.14 USD

Obchodujte MCDX

MCDX/USDT
$299.15
$299.15$299.15
-0.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.92
$109,994.92$109,994.92

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.21
$3,859.21$3,859.21

-0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.21
$3,859.21$3,859.21

-0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.92
$109,994.92$109,994.92

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5047
$2.5047$2.5047

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.88
$1,085.88$1,085.88

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000502
$0.000502$0.000502

+151.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20920
$0.20920$0.20920

+50.29%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004534
$0.0004534$0.0004534

+40.93%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7294
$0.7294$0.7294

+41.71%