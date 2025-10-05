Dnešní aktuální cena MAY je 0.03986 USD. Sledujte aktualizace cen MAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAY.Dnešní aktuální cena MAY je 0.03986 USD. Sledujte aktualizace cen MAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAY.

Více informací o MAY

Informace o ceně MAY

Bílá kniha pro MAY

Oficiální webové stránky MAY

Tokenomika pro MAY

Předpověď cen MAY

Historie MAY

Průvodce nákupem (MAY)

Převodník MAY na fiat měnu

MAY Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MAY

Kurz MAY(MAY)

Aktuální cena 1 MAY na USD

$0.03986
$0.03986$0.03986
+1.73%1D
USD
Graf aktuální ceny MAY (MAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:53:50 (UTC+8)

Informace o ceně MAY (MAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
Nejnižší za 24 h
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

+0.27%

+1.73%

+3.72%

+3.72%

Cena MAY (MAY) v reálném čase je $ 0.03986. Za posledních 24 hodin se MAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03898 do maxima $ 0.04083, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAY v historii je $ 10.157036358034295, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03733335169831041.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAY se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o +1.73% a za posledních 7 dní o +3.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MAY (MAY)

No.1122

$ 12.46M
$ 12.46M$ 12.46M

$ 52.74K
$ 52.74K$ 52.74K

$ 39.86M
$ 39.86M$ 39.86M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace MAY je $ 12.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 52.74K. Objem v oběhu MAY je 312.66M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 39.86M.

Historie cen v USD pro MAY (MAY)

Sledujte změny cen MAY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0006779+1.73%
30 dní$ -0.00224-5.33%
60 dní$ -0.009-18.42%
90 dní$ +0.02986+298.60%
Změna ceny MAY dnes

Dnes zaznamenal MAY změnu o $ +0.0006779 (+1.73%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MAY za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00224 (-5.33%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MAY za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MAY ke změně o $ -0.009 (-18.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MAY za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02986 (+298.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MAY (MAY)?

Podívejte se na stránku Historie cen MAY.

Co je MAY (MAY)

MAY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MAY investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MAYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MAY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MAY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MAY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MAY (MAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MAY (MAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MAY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MAY!

Tokenomika pro MAY (MAY)

Pochopení tokenomiky MAY (MAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAY hned teď!

Jak nakupovat MAY (MAY)

Snažíte se zjistit, jak koupit MAY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MAY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MAY na místní měny

1 MAY(MAY) na VND
1,048.9159
1 MAY(MAY) na AUD
A$0.0601886
1 MAY(MAY) na GBP
0.0290978
1 MAY(MAY) na EUR
0.033881
1 MAY(MAY) na USD
$0.03986
1 MAY(MAY) na MYR
RM0.167412
1 MAY(MAY) na TRY
1.6506026
1 MAY(MAY) na JPY
¥5.85942
1 MAY(MAY) na ARS
ARS$56.78057
1 MAY(MAY) na RUB
3.2768906
1 MAY(MAY) na INR
3.5367778
1 MAY(MAY) na IDR
Rp664.3330676
1 MAY(MAY) na KRW
56.140817
1 MAY(MAY) na PHP
2.307894
1 MAY(MAY) na EGP
￡E.1.9025178
1 MAY(MAY) na BRL
R$0.2124538
1 MAY(MAY) na CAD
C$0.0554054
1 MAY(MAY) na BDT
4.848969
1 MAY(MAY) na NGN
58.3598232
1 MAY(MAY) na COP
$155.097253
1 MAY(MAY) na ZAR
R.0.6863892
1 MAY(MAY) na UAH
1.6438264
1 MAY(MAY) na TZS
T.Sh.97.93602
1 MAY(MAY) na VES
Bs7.3741
1 MAY(MAY) na CLP
$38.22574
1 MAY(MAY) na PKR
Rs11.2122194
1 MAY(MAY) na KZT
21.8169724
1 MAY(MAY) na THB
฿1.2902682
1 MAY(MAY) na TWD
NT$1.2133384
1 MAY(MAY) na AED
د.إ0.1462862
1 MAY(MAY) na CHF
Fr0.0314894
1 MAY(MAY) na HKD
HK$0.3097122
1 MAY(MAY) na AMD
֏15.2719604
1 MAY(MAY) na MAD
.د.م0.3623274
1 MAY(MAY) na MXN
$0.7330254
1 MAY(MAY) na SAR
ريال0.1490764
1 MAY(MAY) na ETB
Br5.7832874
1 MAY(MAY) na KES
KSh5.1475204
1 MAY(MAY) na JOD
د.أ0.02826074
1 MAY(MAY) na PLN
0.1442932
1 MAY(MAY) na RON
лв0.1725938
1 MAY(MAY) na SEK
kr0.3734882
1 MAY(MAY) na BGN
лв0.0661676
1 MAY(MAY) na HUF
Ft13.1984432
1 MAY(MAY) na CZK
0.8235076
1 MAY(MAY) na KWD
د.ك0.01219716
1 MAY(MAY) na ILS
0.131538
1 MAY(MAY) na BOB
Bs0.275034
1 MAY(MAY) na AZN
0.067762
1 MAY(MAY) na TJS
SM0.3710966
1 MAY(MAY) na GEL
0.1084192
1 MAY(MAY) na AOA
Kz36.5352774
1 MAY(MAY) na BHD
.د.ب0.01498736
1 MAY(MAY) na BMD
$0.03986
1 MAY(MAY) na DKK
kr0.2535096
1 MAY(MAY) na HNL
L1.042339
1 MAY(MAY) na MUR
1.8060566
1 MAY(MAY) na NAD
$0.6867878
1 MAY(MAY) na NOK
kr0.3970056
1 MAY(MAY) na NZD
$0.0681606
1 MAY(MAY) na PAB
B/.0.03986
1 MAY(MAY) na PGK
K0.169405
1 MAY(MAY) na QAR
ر.ق0.1450904
1 MAY(MAY) na RSD
дин.3.978028
1 MAY(MAY) na UZS
soʻm480.2408534
1 MAY(MAY) na ALL
L3.2840654
1 MAY(MAY) na ANG
ƒ0.0713494
1 MAY(MAY) na AWG
ƒ0.071748
1 MAY(MAY) na BBD
$0.07972
1 MAY(MAY) na BAM
KM0.0661676
1 MAY(MAY) na BIF
Fr117.22826
1 MAY(MAY) na BND
$0.0510208
1 MAY(MAY) na BSD
$0.03986
1 MAY(MAY) na JMD
$6.3999216
1 MAY(MAY) na KHR
160.0801516
1 MAY(MAY) na KMF
Fr16.70134
1 MAY(MAY) na LAK
866.5217218
1 MAY(MAY) na LKR
Rs12.0528668
1 MAY(MAY) na MDL
L0.6672564
1 MAY(MAY) na MGA
Ar177.9462008
1 MAY(MAY) na MOP
P0.3192786
1 MAY(MAY) na MVR
0.609858
1 MAY(MAY) na MWK
MK69.2013446
1 MAY(MAY) na MZN
MT2.547054
1 MAY(MAY) na NPR
Rs5.668092
1 MAY(MAY) na PYG
280.69412
1 MAY(MAY) na RWF
Fr57.67742
1 MAY(MAY) na SBD
$0.3280478
1 MAY(MAY) na SCR
0.5827532
1 MAY(MAY) na SRD
$1.518666
1 MAY(MAY) na SVC
$0.3483764
1 MAY(MAY) na SZL
L0.6863892
1 MAY(MAY) na TMT
m0.13951
1 MAY(MAY) na TND
د.ت0.11607232
1 MAY(MAY) na TTD
$0.2698522
1 MAY(MAY) na UGX
Sh137.9156
1 MAY(MAY) na XAF
Fr22.24188
1 MAY(MAY) na XCD
$0.107622
1 MAY(MAY) na XOF
Fr22.24188
1 MAY(MAY) na XPF
Fr4.02586
1 MAY(MAY) na BWP
P0.5293408
1 MAY(MAY) na BZD
$0.0801186
1 MAY(MAY) na CVE
$3.7432526
1 MAY(MAY) na DJF
Fr7.09508
1 MAY(MAY) na DOP
$2.495236
1 MAY(MAY) na DZD
د.ج5.1610728
1 MAY(MAY) na FJD
$0.089685
1 MAY(MAY) na GNF
Fr346.5827
1 MAY(MAY) na GTQ
Q0.3053276
1 MAY(MAY) na GYD
$8.3351246
1 MAY(MAY) na ISK
kr4.82306

Zdroj MAY

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MAY, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MAY
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MAY

Jakou hodnotu má dnes MAY (MAY)?
Aktuální cena MAY v USD je 0.03986 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAY v USD?
Aktuální cena MAY v USD je $ 0.03986. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MAY?
Tržní kapitalizace MAY je $ 12.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAY v oběhu?
Objem MAY v oběhu je 312.66M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAY?
MAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 10.157036358034295 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAY?
MAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03733335169831041 USD.
Jaký je objem obchodování MAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAY je $ 52.74K USD.
Dosáhne MAY letos vyšší ceny?
MAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:53:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MAY (MAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Horké novinky

Výnos maržových futures MEXC: Příležitosti a výzvy k dosažení dvojitého příjmu z obchodování

October 3, 2025

Chytřejší obchodování, žádné poplatky: Jak AI-asistované objednávky MEXC mění hru

October 3, 2025

GameFi 2.0: Proč tokenová ekonomika rozhodne o budoucnosti blockchainového hraní

October 3, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MAY na USD

Částka

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03986 USD

Obchodujte MAY

MAY/USDT
$0.03986
$0.03986$0.03986
+1.70%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery