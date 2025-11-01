BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Mastercard je 552.92 USD. Sledujte aktualizace cen MAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAON.Dnešní aktuální cena Mastercard je 552.92 USD. Sledujte aktualizace cen MAON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAON.

Více informací o MAON

Informace o ceně MAON

Co je to MAON

Oficiální webové stránky MAON

Tokenomika pro MAON

Předpověď cen MAON

Historie MAON

Průvodce nákupem (MAON)

Převodník MAON na fiat měnu

MAON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mastercard

Kurz Mastercard(MAON)

Aktuální cena 1 MAON na USD

$552.92
$552.92$552.92
+0.25%1D
USD
Graf aktuální ceny Mastercard (MAON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:24 (UTC+8)

Informace o ceně Mastercard (MAON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 544.69
$ 544.69$ 544.69
Nejnižší za 24 h
$ 558.61
$ 558.61$ 558.61
Nejvyšší za 24 h

$ 544.69
$ 544.69$ 544.69

$ 558.61
$ 558.61$ 558.61

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 542.7603869563253
$ 542.7603869563253$ 542.7603869563253

-0.01%

+0.25%

-4.42%

-4.42%

Cena Mastercard (MAON) v reálném čase je $ 552.92. Za posledních 24 hodin se MAON obchodoval v rozmezí od minima $ 544.69 do maxima $ 558.61, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAON v historii je $ 604.8777949802613, zatímco nejnižší cena v historii je $ 542.7603869563253.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAON se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o +0.25% a za posledních 7 dní o -4.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mastercard (MAON)

No.2117

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

2.02K
2.02K 2.02K

2,020.83795344
2,020.83795344 2,020.83795344

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Mastercard je $ 1.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.75K. Objem v oběhu MAON je 2.02K, přičemž celková zásoba je 2020.83795344. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.12M.

Historie cen v USD pro Mastercard (MAON)

Sledujte změny cen Mastercard pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.3789+0.25%
30 dní$ -20.95-3.66%
60 dní$ +2.92+0.53%
90 dní$ +2.92+0.53%
Změna ceny Mastercard dnes

Dnes zaznamenal MAON změnu o $ +1.3789 (+0.25%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Mastercard za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -20.95 (-3.66%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Mastercard za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MAON ke změně o $ +2.92 (+0.53%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Mastercard za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +2.92 (+0.53%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Mastercard (MAON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Mastercard.

Co je Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Mastercard investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MAONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Mastercard na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Mastercard a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Mastercard (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mastercard (MAON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mastercard (MAON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mastercard.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mastercard!

Tokenomika pro Mastercard (MAON)

Pochopení tokenomiky Mastercard (MAON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAON hned teď!

Jak nakupovat Mastercard (MAON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Mastercard? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Mastercard podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MAON na místní měny

1 Mastercard(MAON) na VND
14,550,089.8
1 Mastercard(MAON) na AUD
A$840.4384
1 Mastercard(MAON) na GBP
420.2192
1 Mastercard(MAON) na EUR
475.5112
1 Mastercard(MAON) na USD
$552.92
1 Mastercard(MAON) na MYR
RM2,316.7348
1 Mastercard(MAON) na TRY
23,239.2276
1 Mastercard(MAON) na JPY
¥84,596.76
1 Mastercard(MAON) na ARS
ARS$795,563.4128
1 Mastercard(MAON) na RUB
44,449.2388
1 Mastercard(MAON) na INR
49,121.4128
1 Mastercard(MAON) na IDR
Rp9,215,329.6472
1 Mastercard(MAON) na PHP
32,450.8748
1 Mastercard(MAON) na EGP
￡E.26,014.886
1 Mastercard(MAON) na BRL
R$2,969.1804
1 Mastercard(MAON) na CAD
C$774.088
1 Mastercard(MAON) na BDT
67,633.1744
1 Mastercard(MAON) na NGN
800,169.2364
1 Mastercard(MAON) na COP
$2,126,613.258
1 Mastercard(MAON) na ZAR
R.9,593.162
1 Mastercard(MAON) na UAH
23,194.994
1 Mastercard(MAON) na TZS
T.Sh.1,361,869.606
1 Mastercard(MAON) na VES
Bs122,195.32
1 Mastercard(MAON) na CLP
$520,850.64
1 Mastercard(MAON) na PKR
Rs155,309.6988
1 Mastercard(MAON) na KZT
293,014.4248
1 Mastercard(MAON) na THB
฿17,815.0824
1 Mastercard(MAON) na TWD
NT$17,024.4068
1 Mastercard(MAON) na AED
د.إ2,029.2164
1 Mastercard(MAON) na CHF
Fr442.336
1 Mastercard(MAON) na HKD
HK$4,296.1884
1 Mastercard(MAON) na AMD
֏211,602.484
1 Mastercard(MAON) na MAD
.د.م5,114.51
1 Mastercard(MAON) na MXN
$10,262.1952
1 Mastercard(MAON) na SAR
ريال2,073.45
1 Mastercard(MAON) na ETB
Br85,271.3224
1 Mastercard(MAON) na KES
KSh71,431.7348
1 Mastercard(MAON) na JOD
د.أ392.02028
1 Mastercard(MAON) na PLN
2,034.7456
1 Mastercard(MAON) na RON
лв2,438.3772
1 Mastercard(MAON) na SEK
kr5,241.6816
1 Mastercard(MAON) na BGN
лв934.4348
1 Mastercard(MAON) na HUF
Ft186,040.9924
1 Mastercard(MAON) na CZK
11,661.0828
1 Mastercard(MAON) na KWD
د.ك169.19352
1 Mastercard(MAON) na ILS
1,796.99
1 Mastercard(MAON) na BOB
Bs3,820.6772
1 Mastercard(MAON) na AZN
939.964
1 Mastercard(MAON) na TJS
SM5,092.3932
1 Mastercard(MAON) na GEL
1,498.4132
1 Mastercard(MAON) na AOA
Kz506,800.9428
1 Mastercard(MAON) na BHD
.د.ب207.89792
1 Mastercard(MAON) na BMD
$552.92
1 Mastercard(MAON) na DKK
kr3,577.3924
1 Mastercard(MAON) na HNL
L14,552.8544
1 Mastercard(MAON) na MUR
25,290.5608
1 Mastercard(MAON) na NAD
$9,554.4576
1 Mastercard(MAON) na NOK
kr5,595.5504
1 Mastercard(MAON) na NZD
$962.0808
1 Mastercard(MAON) na PAB
B/.552.92
1 Mastercard(MAON) na PGK
K2,327.7932
1 Mastercard(MAON) na QAR
ر.ق2,012.6288
1 Mastercard(MAON) na RSD
дин.56,165.6136
1 Mastercard(MAON) na UZS
soʻm6,661,685.2148
1 Mastercard(MAON) na ALL
L46,340.2252
1 Mastercard(MAON) na ANG
ƒ989.7268
1 Mastercard(MAON) na AWG
ƒ989.7268
1 Mastercard(MAON) na BBD
$1,105.84
1 Mastercard(MAON) na BAM
KM928.9056
1 Mastercard(MAON) na BIF
Fr1,635,537.36
1 Mastercard(MAON) na BND
$718.796
1 Mastercard(MAON) na BSD
$552.92
1 Mastercard(MAON) na JMD
$88,832.1272
1 Mastercard(MAON) na KHR
2,220,559.8952
1 Mastercard(MAON) na KMF
Fr235,543.92
1 Mastercard(MAON) na LAK
12,019,999.7596
1 Mastercard(MAON) na LKR
රු168,518.9576
1 Mastercard(MAON) na MDL
L9,344.348
1 Mastercard(MAON) na MGA
Ar2,490,628.14
1 Mastercard(MAON) na MOP
P4,428.8892
1 Mastercard(MAON) na MVR
8,459.676
1 Mastercard(MAON) na MWK
MK959,929.9412
1 Mastercard(MAON) na MZN
MT35,331.588
1 Mastercard(MAON) na NPR
रु78,503.5816
1 Mastercard(MAON) na PYG
3,921,308.64
1 Mastercard(MAON) na RWF
Fr803,392.76
1 Mastercard(MAON) na SBD
$4,550.5316
1 Mastercard(MAON) na SCR
7,552.8872
1 Mastercard(MAON) na SRD
$21,287.42
1 Mastercard(MAON) na SVC
$4,838.05
1 Mastercard(MAON) na SZL
L9,593.162
1 Mastercard(MAON) na TMT
m1,935.22
1 Mastercard(MAON) na TND
د.ت1,623.92604
1 Mastercard(MAON) na TTD
$3,743.2684
1 Mastercard(MAON) na UGX
Sh1,926,373.28
1 Mastercard(MAON) na XAF
Fr312,399.8
1 Mastercard(MAON) na XCD
$1,492.884
1 Mastercard(MAON) na XOF
Fr312,399.8
1 Mastercard(MAON) na XPF
Fr56,397.84
1 Mastercard(MAON) na BWP
P7,431.2448
1 Mastercard(MAON) na BZD
$1,111.3692
1 Mastercard(MAON) na CVE
$52,798.3308
1 Mastercard(MAON) na DJF
Fr97,866.84
1 Mastercard(MAON) na DOP
$35,436.6428
1 Mastercard(MAON) na DZD
د.ج71,868.5416
1 Mastercard(MAON) na FJD
$1,249.5992
1 Mastercard(MAON) na GNF
Fr4,807,639.4
1 Mastercard(MAON) na GTQ
Q4,240.8964
1 Mastercard(MAON) na GYD
$115,792.5064
1 Mastercard(MAON) na ISK
kr69,115

Zdroj Mastercard

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Mastercard, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Mastercard
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mastercard

Jakou hodnotu má dnes Mastercard (MAON)?
Aktuální cena MAON v USD je 552.92 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAON v USD?
Aktuální cena MAON v USD je $ 552.92. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mastercard?
Tržní kapitalizace MAON je $ 1.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAON v oběhu?
Objem MAON v oběhu je 2.02K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAON?
MAON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 604.8777949802613 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAON?
MAON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 542.7603869563253 USD.
Jaký je objem obchodování MAON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAON je $ 59.75K USD.
Dosáhne MAON letos vyšší ceny?
MAON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mastercard (MAON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MAON na USD

Částka

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 552.91 USD

Obchodujte MAON

MAON/USDT
$552.92
$552.92$552.92
+0.23%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.94
$109,994.94$109,994.94

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.18
$3,859.18$3,859.18

-0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02498
$0.02498$0.02498

-22.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.70
$185.70$185.70

-1.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.18
$3,859.18$3,859.18

-0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.94
$109,994.94$109,994.94

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.70
$185.70$185.70

-1.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5047
$2.5047$2.5047

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.83
$1,085.83$1,085.83

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000563
$0.000563$0.000563

+181.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20999
$0.20999$0.20999

+50.86%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004560
$0.0004560$0.0004560

+41.74%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.036
$18.036$18.036

+40.20%