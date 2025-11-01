BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Maiga.ai je 0.03078 USD. Sledujte aktualizace cen MAIGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAIGA.

Více informací o MAIGA

Informace o ceně MAIGA

Co je to MAIGA

Bílá kniha pro MAIGA

Oficiální webové stránky MAIGA

Tokenomika pro MAIGA

Předpověď cen MAIGA

Historie MAIGA

Průvodce nákupem (MAIGA)

Logo Maiga.ai

Kurz Maiga.ai(MAIGA)

Aktuální cena 1 MAIGA na USD

$0.03078
$0.03078
-9.41%1D
USD
Graf aktuální ceny Maiga.ai (MAIGA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:56:44 (UTC+8)

Informace o ceně Maiga.ai (MAIGA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03013
$ 0.03013
Nejnižší za 24 h
$ 0.03593
$ 0.03593
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03013
$ 0.03013

$ 0.03593
$ 0.03593

--
--

--
--

-0.33%

-9.41%

-22.22%

-22.22%

Cena Maiga.ai (MAIGA) v reálném čase je $ 0.03078. Za posledních 24 hodin se MAIGA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03013 do maxima $ 0.03593, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAIGA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAIGA se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o -9.41% a za posledních 7 dní o -22.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Maiga.ai (MAIGA)

--
--

$ 67.51K
$ 67.51K

$ 30.78M
$ 30.78M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Maiga.ai je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 67.51K. Objem v oběhu MAIGA je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.78M.

Historie cen v USD pro Maiga.ai (MAIGA)

Sledujte změny cen Maiga.ai pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0031973-9.41%
30 dní$ -0.00201-6.13%
60 dní$ +0.01078+53.90%
90 dní$ +0.01078+53.90%
Změna ceny Maiga.ai dnes

Dnes zaznamenal MAIGA změnu o $ -0.0031973 (-9.41%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Maiga.ai za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00201 (-6.13%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Maiga.ai za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MAIGA ke změně o $ +0.01078 (+53.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Maiga.ai za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01078 (+53.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Maiga.ai (MAIGA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Maiga.ai.

Co je Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Maiga.ai investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MAIGAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Maiga.ai na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Maiga.ai a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Maiga.ai (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Maiga.ai (MAIGA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Maiga.ai (MAIGA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Maiga.ai.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Maiga.ai!

Tokenomika pro Maiga.ai (MAIGA)

Pochopení tokenomiky Maiga.ai (MAIGA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAIGA hned teď!

Jak nakupovat Maiga.ai (MAIGA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Maiga.ai? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Maiga.ai podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MAIGA na místní měny

Zdroj Maiga.ai

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Maiga.ai, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Maiga.ai
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Maiga.ai

Jakou hodnotu má dnes Maiga.ai (MAIGA)?
Aktuální cena MAIGA v USD je 0.03078 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAIGA v USD?
Aktuální cena MAIGA v USD je $ 0.03078. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Maiga.ai?
Tržní kapitalizace MAIGA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAIGA v oběhu?
Objem MAIGA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAIGA?
MAIGA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAIGA?
MAIGA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MAIGA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAIGA je $ 67.51K USD.
Dosáhne MAIGA letos vyšší ceny?
MAIGA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAIGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:56:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Maiga.ai (MAIGA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.03078
$110,065.36

$3,862.84

$0.02404

$185.85

$1.0003

$3,862.84

$110,065.36

$185.85

$2.5063

$1,086.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000448

$0.0034560

$0.0042

$0.00000101

$19.929

