BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Lunch Protocol je 0.000472 USD. Sledujte aktualizace cen LUNCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUNCH.Dnešní aktuální cena Lunch Protocol je 0.000472 USD. Sledujte aktualizace cen LUNCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUNCH.

Více informací o LUNCH

Informace o ceně LUNCH

Co je to LUNCH

Bílá kniha pro LUNCH

Oficiální webové stránky LUNCH

Tokenomika pro LUNCH

Předpověď cen LUNCH

Historie LUNCH

Průvodce nákupem (LUNCH)

Převodník LUNCH na fiat měnu

LUNCH Spot

LUNCH USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Lunch Protocol

Kurz Lunch Protocol(LUNCH)

Aktuální cena 1 LUNCH na USD

$0.000472
$0.000472$0.000472
-10.60%1D
USD
Graf aktuální ceny Lunch Protocol (LUNCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:09 (UTC+8)

Informace o ceně Lunch Protocol (LUNCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000463
$ 0.000463$ 0.000463
Nejnižší za 24 h
$ 0.000589
$ 0.000589$ 0.000589
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000463
$ 0.000463$ 0.000463

$ 0.000589
$ 0.000589$ 0.000589

--
----

--
----

-1.47%

-10.60%

-7.82%

-7.82%

Cena Lunch Protocol (LUNCH) v reálném čase je $ 0.000472. Za posledních 24 hodin se LUNCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000463 do maxima $ 0.000589, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LUNCH v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LUNCH se za poslední hodinu změnila o -1.47%, za 24 hodin o -10.60% a za posledních 7 dní o -7.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lunch Protocol (LUNCH)

--
----

$ 10.37K
$ 10.37K$ 10.37K

$ 472.00K
$ 472.00K$ 472.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Aktuální tržní kapitalizace Lunch Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 10.37K. Objem v oběhu LUNCH je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 472.00K.

Historie cen v USD pro Lunch Protocol (LUNCH)

Sledujte změny cen Lunch Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005596-10.60%
30 dní$ -0.000206-30.39%
60 dní$ -0.001029-68.56%
90 dní$ -0.002149-82.00%
Změna ceny Lunch Protocol dnes

Dnes zaznamenal LUNCH změnu o $ -0.00005596 (-10.60%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lunch Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000206 (-30.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lunch Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LUNCH ke změně o $ -0.001029 (-68.56%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lunch Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002149 (-82.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lunch Protocol (LUNCH)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lunch Protocol.

Co je Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lunch Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LUNCHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lunch Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lunch Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lunch Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lunch Protocol (LUNCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lunch Protocol (LUNCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lunch Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lunch Protocol!

Tokenomika pro Lunch Protocol (LUNCH)

Pochopení tokenomiky Lunch Protocol (LUNCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LUNCH hned teď!

Jak nakupovat Lunch Protocol (LUNCH)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lunch Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lunch Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LUNCH na místní měny

1 Lunch Protocol(LUNCH) na VND
12.42068
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AUD
A$0.00071744
1 Lunch Protocol(LUNCH) na GBP
0.00035872
1 Lunch Protocol(LUNCH) na EUR
0.00040592
1 Lunch Protocol(LUNCH) na USD
$0.000472
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MYR
RM0.00197768
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TRY
0.01983816
1 Lunch Protocol(LUNCH) na JPY
¥0.072216
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ARS
ARS$0.67913248
1 Lunch Protocol(LUNCH) na RUB
0.03794408
1 Lunch Protocol(LUNCH) na INR
0.04193248
1 Lunch Protocol(LUNCH) na IDR
Rp7.86666352
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PHP
0.02770168
1 Lunch Protocol(LUNCH) na EGP
￡E.0.0222076
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BRL
R$0.00253464
1 Lunch Protocol(LUNCH) na CAD
C$0.0006608
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BDT
0.05773504
1 Lunch Protocol(LUNCH) na NGN
0.68306424
1 Lunch Protocol(LUNCH) na COP
$1.8153828
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ZAR
R.0.0081892
1 Lunch Protocol(LUNCH) na UAH
0.0198004
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TZS
T.Sh.1.1625596
1 Lunch Protocol(LUNCH) na VES
Bs0.104312
1 Lunch Protocol(LUNCH) na CLP
$0.444624
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PKR
Rs0.13258008
1 Lunch Protocol(LUNCH) na KZT
0.25013168
1 Lunch Protocol(LUNCH) na THB
฿0.01520784
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TWD
NT$0.01453288
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AED
د.إ0.00173224
1 Lunch Protocol(LUNCH) na CHF
Fr0.0003776
1 Lunch Protocol(LUNCH) na HKD
HK$0.00366744
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AMD
֏0.1806344
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MAD
.د.م0.004366
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MXN
$0.00876032
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SAR
ريال0.00177
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ETB
Br0.07279184
1 Lunch Protocol(LUNCH) na KES
KSh0.06097768
1 Lunch Protocol(LUNCH) na JOD
د.أ0.000334648
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PLN
0.00173696
1 Lunch Protocol(LUNCH) na RON
лв0.00208152
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SEK
kr0.00447456
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BGN
лв0.00079768
1 Lunch Protocol(LUNCH) na HUF
Ft0.15881384
1 Lunch Protocol(LUNCH) na CZK
0.00995448
1 Lunch Protocol(LUNCH) na KWD
د.ك0.000144432
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ILS
0.001534
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BOB
Bs0.00326152
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AZN
0.0008024
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TJS
SM0.00434712
1 Lunch Protocol(LUNCH) na GEL
0.00127912
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AOA
Kz0.43263048
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BHD
.د.ب0.000177472
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BMD
$0.000472
1 Lunch Protocol(LUNCH) na DKK
kr0.00305384
1 Lunch Protocol(LUNCH) na HNL
L0.01242304
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MUR
0.02158928
1 Lunch Protocol(LUNCH) na NAD
$0.00815616
1 Lunch Protocol(LUNCH) na NOK
kr0.00477664
1 Lunch Protocol(LUNCH) na NZD
$0.00082128
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PAB
B/.0.000472
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PGK
K0.00198712
1 Lunch Protocol(LUNCH) na QAR
ر.ق0.00171808
1 Lunch Protocol(LUNCH) na RSD
дин.0.04794576
1 Lunch Protocol(LUNCH) na UZS
soʻm5.68674568
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ALL
L0.03955832
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ANG
ƒ0.00084488
1 Lunch Protocol(LUNCH) na AWG
ƒ0.00084488
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BBD
$0.000944
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BAM
KM0.00079296
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BIF
Fr1.396176
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BND
$0.0006136
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BSD
$0.000472
1 Lunch Protocol(LUNCH) na JMD
$0.07583152
1 Lunch Protocol(LUNCH) na KHR
1.89558032
1 Lunch Protocol(LUNCH) na KMF
Fr0.201072
1 Lunch Protocol(LUNCH) na LAK
10.26086936
1 Lunch Protocol(LUNCH) na LKR
රු0.14385616
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MDL
L0.0079768
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MGA
Ar2.126124
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MOP
P0.00378072
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MVR
0.0072216
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MWK
MK0.81944392
1 Lunch Protocol(LUNCH) na MZN
MT0.0301608
1 Lunch Protocol(LUNCH) na NPR
रु0.06701456
1 Lunch Protocol(LUNCH) na PYG
3.347424
1 Lunch Protocol(LUNCH) na RWF
Fr0.685816
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SBD
$0.00388456
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SCR
0.00644752
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SRD
$0.018172
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SVC
$0.00413
1 Lunch Protocol(LUNCH) na SZL
L0.0081892
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TMT
m0.001652
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TND
د.ت0.001386264
1 Lunch Protocol(LUNCH) na TTD
$0.00319544
1 Lunch Protocol(LUNCH) na UGX
Sh1.644448
1 Lunch Protocol(LUNCH) na XAF
Fr0.26668
1 Lunch Protocol(LUNCH) na XCD
$0.0012744
1 Lunch Protocol(LUNCH) na XOF
Fr0.26668
1 Lunch Protocol(LUNCH) na XPF
Fr0.048144
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BWP
P0.00634368
1 Lunch Protocol(LUNCH) na BZD
$0.00094872
1 Lunch Protocol(LUNCH) na CVE
$0.04507128
1 Lunch Protocol(LUNCH) na DJF
Fr0.083544
1 Lunch Protocol(LUNCH) na DOP
$0.03025048
1 Lunch Protocol(LUNCH) na DZD
د.ج0.06135056
1 Lunch Protocol(LUNCH) na FJD
$0.00106672
1 Lunch Protocol(LUNCH) na GNF
Fr4.10404
1 Lunch Protocol(LUNCH) na GTQ
Q0.00362024
1 Lunch Protocol(LUNCH) na GYD
$0.09884624
1 Lunch Protocol(LUNCH) na ISK
kr0.059

Zdroj Lunch Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lunch Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Lunch Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lunch Protocol

Jakou hodnotu má dnes Lunch Protocol (LUNCH)?
Aktuální cena LUNCH v USD je 0.000472 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LUNCH v USD?
Aktuální cena LUNCH v USD je $ 0.000472. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lunch Protocol?
Tržní kapitalizace LUNCH je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LUNCH v oběhu?
Objem LUNCH v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LUNCH?
LUNCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LUNCH?
LUNCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování LUNCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LUNCH je $ 10.37K USD.
Dosáhne LUNCH letos vyšší ceny?
LUNCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLUNCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lunch Protocol (LUNCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LUNCH na USD

Částka

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.000472 USD

Obchodujte LUNCH

LUNCH/USDT
$0.000472
$0.000472$0.000472
-10.60%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.94
$109,994.94$109,994.94

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.28
$3,858.28$3,858.28

-0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02498
$0.02498$0.02498

-22.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,858.28
$3,858.28$3,858.28

-0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,994.94
$109,994.94$109,994.94

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5042
$2.5042$2.5042

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.74
$1,085.74$1,085.74

+0.12%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000563
$0.000563$0.000563

+181.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20916
$0.20916$0.20916

+50.26%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004560
$0.0004560$0.0004560

+41.74%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.102
$18.102$18.102

+40.71%