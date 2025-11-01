BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LOOK je 0.04737 USD. Sledujte aktualizace cen LOOK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOOK.

Více informací o LOOK

Informace o ceně LOOK

Co je to LOOK

Oficiální webové stránky LOOK

Tokenomika pro LOOK

Předpověď cen LOOK

Historie LOOK

Průvodce nákupem (LOOK)

Převodník LOOK na fiat měnu

LOOK Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LOOK

Kurz LOOK(LOOK)

Aktuální cena 1 LOOK na USD

$0.04732
$0.04732$0.04732
-1.56%1D
USD
Graf aktuální ceny LOOK (LOOK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:41 (UTC+8)

Informace o ceně LOOK (LOOK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04631
$ 0.04631$ 0.04631
Nejnižší za 24 h
$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04631
$ 0.04631$ 0.04631

$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926

$ 0.1328680034498692
$ 0.1328680034498692$ 0.1328680034498692

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249$ 0.000165344904285249

-0.09%

-1.55%

-12.64%

-12.64%

Cena LOOK (LOOK) v reálném čase je $ 0.04737. Za posledních 24 hodin se LOOK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04631 do maxima $ 0.04926, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOOK v historii je $ 0.1328680034498692, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000165344904285249.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOOK se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o -1.55% a za posledních 7 dní o -12.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LOOK (LOOK)

No.543

$ 43.69M
$ 43.69M$ 43.69M

$ 124.07K
$ 124.07K$ 124.07K

$ 43.69M
$ 43.69M$ 43.69M

922.38M
922.38M 922.38M

922,375,851
922,375,851 922,375,851

922,375,851
922,375,851 922,375,851

100.00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace LOOK je $ 43.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 124.07K. Objem v oběhu LOOK je 922.38M, přičemž celková zásoba je 922375851. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 43.69M.

Historie cen v USD pro LOOK (LOOK)

Sledujte změny cen LOOK pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0007499-1.55%
30 dní$ -0.04526-48.87%
60 dní$ +0.02737+136.85%
90 dní$ +0.02737+136.85%
Změna ceny LOOK dnes

Dnes zaznamenal LOOK změnu o $ -0.0007499 (-1.55%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny LOOK za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04526 (-48.87%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny LOOK za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LOOK ke změně o $ +0.02737 (+136.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny LOOK za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02737 (+136.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům LOOK (LOOK)?

Podívejte se na stránku Historie cen LOOK.

Co je LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich LOOK investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LOOKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o LOOK na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na LOOK a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny LOOK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LOOK (LOOK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LOOK (LOOK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LOOK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LOOK!

Tokenomika pro LOOK (LOOK)

Pochopení tokenomiky LOOK (LOOK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOOK hned teď!

Jak nakupovat LOOK (LOOK)

Snažíte se zjistit, jak koupit LOOK? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit LOOK podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj LOOK

Pokud chcete se podrobněji seznámit s LOOK, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka LOOK
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LOOK

Jakou hodnotu má dnes LOOK (LOOK)?
Aktuální cena LOOK v USD je 0.04737 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LOOK v USD?
Aktuální cena LOOK v USD je $ 0.04737. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LOOK?
Tržní kapitalizace LOOK je $ 43.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LOOK v oběhu?
Objem LOOK v oběhu je 922.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LOOK?
LOOK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.1328680034498692 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LOOK?
LOOK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000165344904285249 USD.
Jaký je objem obchodování LOOK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LOOK je $ 124.07K USD.
Dosáhne LOOK letos vyšší ceny?
LOOK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLOOK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LOOK na USD

Částka

LOOK
LOOK
USD
USD

1 LOOK = 0.04737 USD

Obchodujte LOOK

LOOK/USDT
$0.04732
$0.04732$0.04732
-1.58%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

