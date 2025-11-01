BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Eli Lilly je 865.84 USD. Sledujte aktualizace cen LLYON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LLYON.Dnešní aktuální cena Eli Lilly je 865.84 USD. Sledujte aktualizace cen LLYON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LLYON.

Více informací o LLYON

Informace o ceně LLYON

Co je to LLYON

Oficiální webové stránky LLYON

Tokenomika pro LLYON

Předpověď cen LLYON

Historie LLYON

Průvodce nákupem (LLYON)

Převodník LLYON na fiat měnu

LLYON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Eli Lilly

Kurz Eli Lilly(LLYON)

Aktuální cena 1 LLYON na USD

$865.89
$865.89$865.89
+1.37%1D
USD
Graf aktuální ceny Eli Lilly (LLYON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:55:15 (UTC+8)

Informace o ceně Eli Lilly (LLYON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 835.44
$ 835.44$ 835.44
Nejnižší za 24 h
$ 868.86
$ 868.86$ 868.86
Nejvyšší za 24 h

$ 835.44
$ 835.44$ 835.44

$ 868.86
$ 868.86$ 868.86

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

-0.01%

+1.37%

+5.05%

+5.05%

Cena Eli Lilly (LLYON) v reálném čase je $ 865.84. Za posledních 24 hodin se LLYON obchodoval v rozmezí od minima $ 835.44 do maxima $ 868.86, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LLYON v historii je $ 868.2113662566151, zatímco nejnižší cena v historii je $ 712.8133541417105.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LLYON se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o +1.37% a za posledních 7 dní o +5.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eli Lilly (LLYON)

No.1597

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

$ 56.72K
$ 56.72K$ 56.72K

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.30295471
3,998.30295471 3,998.30295471

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Eli Lilly je $ 3.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.72K. Objem v oběhu LLYON je 4.00K, přičemž celková zásoba je 3998.30295471. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.46M.

Historie cen v USD pro Eli Lilly (LLYON)

Sledujte změny cen Eli Lilly pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +11.7024+1.37%
30 dní$ +42.23+5.12%
60 dní$ +185.84+27.32%
90 dní$ +185.84+27.32%
Změna ceny Eli Lilly dnes

Dnes zaznamenal LLYON změnu o $ +11.7024 (+1.37%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Eli Lilly za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +42.23 (+5.12%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Eli Lilly za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LLYON ke změně o $ +185.84 (+27.32%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Eli Lilly za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +185.84 (+27.32%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Eli Lilly (LLYON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Eli Lilly.

Co je Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Eli Lilly investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LLYONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Eli Lilly na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Eli Lilly a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Eli Lilly (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eli Lilly (LLYON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eli Lilly (LLYON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eli Lilly.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eli Lilly!

Tokenomika pro Eli Lilly (LLYON)

Pochopení tokenomiky Eli Lilly (LLYON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LLYON hned teď!

Jak nakupovat Eli Lilly (LLYON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Eli Lilly? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Eli Lilly podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LLYON na místní měny

1 Eli Lilly(LLYON) na VND
22,784,579.6
1 Eli Lilly(LLYON) na AUD
A$1,316.0768
1 Eli Lilly(LLYON) na GBP
658.0384
1 Eli Lilly(LLYON) na EUR
744.6224
1 Eli Lilly(LLYON) na USD
$865.84
1 Eli Lilly(LLYON) na MYR
RM3,627.8696
1 Eli Lilly(LLYON) na TRY
36,391.2552
1 Eli Lilly(LLYON) na JPY
¥132,473.52
1 Eli Lilly(LLYON) na ARS
ARS$1,242,237.9648
1 Eli Lilly(LLYON) na RUB
69,604.8776
1 Eli Lilly(LLYON) na INR
76,860.6168
1 Eli Lilly(LLYON) na IDR
Rp14,430,660.8944
1 Eli Lilly(LLYON) na PHP
50,816.1496
1 Eli Lilly(LLYON) na EGP
￡E.40,772.4056
1 Eli Lilly(LLYON) na BRL
R$4,649.5608
1 Eli Lilly(LLYON) na CAD
C$1,212.176
1 Eli Lilly(LLYON) na BDT
105,909.5488
1 Eli Lilly(LLYON) na NGN
1,251,208.0672
1 Eli Lilly(LLYON) na COP
$3,330,150.516
1 Eli Lilly(LLYON) na ZAR
R.15,039.6408
1 Eli Lilly(LLYON) na UAH
36,321.988
1 Eli Lilly(LLYON) na TZS
T.Sh.2,122,156.5232
1 Eli Lilly(LLYON) na VES
Bs191,350.64
1 Eli Lilly(LLYON) na CLP
$815,621.28
1 Eli Lilly(LLYON) na PKR
Rs244,513.216
1 Eli Lilly(LLYON) na KZT
457,146.2032
1 Eli Lilly(LLYON) na THB
฿27,897.3648
1 Eli Lilly(LLYON) na TWD
NT$26,659.2136
1 Eli Lilly(LLYON) na AED
د.إ3,177.6328
1 Eli Lilly(LLYON) na CHF
Fr692.672
1 Eli Lilly(LLYON) na HKD
HK$6,727.5768
1 Eli Lilly(LLYON) na AMD
֏330,214.0592
1 Eli Lilly(LLYON) na MAD
.د.م7,991.7032
1 Eli Lilly(LLYON) na MXN
$16,069.9904
1 Eli Lilly(LLYON) na SAR
ريال3,246.9
1 Eli Lilly(LLYON) na ETB
Br133,018.9992
1 Eli Lilly(LLYON) na KES
KSh111,554.8256
1 Eli Lilly(LLYON) na JOD
د.أ613.88056
1 Eli Lilly(LLYON) na PLN
3,186.2912
1 Eli Lilly(LLYON) na RON
лв3,818.3544
1 Eli Lilly(LLYON) na SEK
kr8,208.1632
1 Eli Lilly(LLYON) na BGN
лв1,454.6112
1 Eli Lilly(LLYON) na HUF
Ft291,329.1848
1 Eli Lilly(LLYON) na CZK
18,260.5656
1 Eli Lilly(LLYON) na KWD
د.ك264.94704
1 Eli Lilly(LLYON) na ILS
2,813.98
1 Eli Lilly(LLYON) na BOB
Bs5,982.9544
1 Eli Lilly(LLYON) na AZN
1,471.928
1 Eli Lilly(LLYON) na TJS
SM7,948.4112
1 Eli Lilly(LLYON) na GEL
2,346.4264
1 Eli Lilly(LLYON) na AOA
Kz793,620.2856
1 Eli Lilly(LLYON) na BHD
.د.ب324.69
1 Eli Lilly(LLYON) na BMD
$865.84
1 Eli Lilly(LLYON) na DKK
kr5,601.9848
1 Eli Lilly(LLYON) na HNL
L22,702.3248
1 Eli Lilly(LLYON) na MUR
39,603.5216
1 Eli Lilly(LLYON) na NAD
$14,970.3736
1 Eli Lilly(LLYON) na NOK
kr8,762.3008
1 Eli Lilly(LLYON) na NZD
$1,506.5616
1 Eli Lilly(LLYON) na PAB
B/.865.84
1 Eli Lilly(LLYON) na PGK
K3,636.528
1 Eli Lilly(LLYON) na QAR
ر.ق3,142.9992
1 Eli Lilly(LLYON) na RSD
дин.87,952.0272
1 Eli Lilly(LLYON) na UZS
soʻm10,307,617.3984
1 Eli Lilly(LLYON) na ALL
L72,288.9816
1 Eli Lilly(LLYON) na ANG
ƒ1,549.8536
1 Eli Lilly(LLYON) na AWG
ƒ1,549.8536
1 Eli Lilly(LLYON) na BBD
$1,731.68
1 Eli Lilly(LLYON) na BAM
KM1,454.6112
1 Eli Lilly(LLYON) na BIF
Fr2,530,850.32
1 Eli Lilly(LLYON) na BND
$1,116.9336
1 Eli Lilly(LLYON) na BSD
$865.84
1 Eli Lilly(LLYON) na JMD
$138,577.692
1 Eli Lilly(LLYON) na KHR
3,463,360
1 Eli Lilly(LLYON) na KMF
Fr368,847.84
1 Eli Lilly(LLYON) na LAK
18,822,608.3192
1 Eli Lilly(LLYON) na LKR
රු262,851.7072
1 Eli Lilly(LLYON) na MDL
L14,693.3048
1 Eli Lilly(LLYON) na MGA
Ar3,882,686.312
1 Eli Lilly(LLYON) na MOP
P6,935.3784
1 Eli Lilly(LLYON) na MVR
13,247.352
1 Eli Lilly(LLYON) na MWK
MK1,497,989.784
1 Eli Lilly(LLYON) na MZN
MT55,327.176
1 Eli Lilly(LLYON) na NPR
रु122,464.4096
1 Eli Lilly(LLYON) na PYG
6,140,537.28
1 Eli Lilly(LLYON) na RWF
Fr1,258,065.52
1 Eli Lilly(LLYON) na SBD
$7,125.8632
1 Eli Lilly(LLYON) na SCR
11,827.3744
1 Eli Lilly(LLYON) na SRD
$33,334.84
1 Eli Lilly(LLYON) na SVC
$7,576.1
1 Eli Lilly(LLYON) na SZL
L14,970.3736
1 Eli Lilly(LLYON) na TMT
m3,030.44
1 Eli Lilly(LLYON) na TND
د.ت2,549.03296
1 Eli Lilly(LLYON) na TTD
$5,861.7368
1 Eli Lilly(LLYON) na UGX
Sh3,006,196.48
1 Eli Lilly(LLYON) na XAF
Fr489,199.6
1 Eli Lilly(LLYON) na XCD
$2,337.768
1 Eli Lilly(LLYON) na XOF
Fr489,199.6
1 Eli Lilly(LLYON) na XPF
Fr88,315.68
1 Eli Lilly(LLYON) na BWP
P11,593.5976
1 Eli Lilly(LLYON) na BZD
$1,740.3384
1 Eli Lilly(LLYON) na CVE
$82,298.092
1 Eli Lilly(LLYON) na DJF
Fr153,253.68
1 Eli Lilly(LLYON) na DOP
$55,465.7104
1 Eli Lilly(LLYON) na DZD
د.ج112,533.2248
1 Eli Lilly(LLYON) na FJD
$1,956.7984
1 Eli Lilly(LLYON) na GNF
Fr7,463,540.8
1 Eli Lilly(LLYON) na GTQ
Q6,615.0176
1 Eli Lilly(LLYON) na GYD
$181,324.2128
1 Eli Lilly(LLYON) na ISK
kr107,364.16

Zdroj Eli Lilly

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Eli Lilly, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Eli Lilly
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eli Lilly

Jakou hodnotu má dnes Eli Lilly (LLYON)?
Aktuální cena LLYON v USD je 865.84 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LLYON v USD?
Aktuální cena LLYON v USD je $ 865.84. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eli Lilly?
Tržní kapitalizace LLYON je $ 3.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LLYON v oběhu?
Objem LLYON v oběhu je 4.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LLYON?
LLYON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 868.2113662566151 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LLYON?
LLYON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 712.8133541417105 USD.
Jaký je objem obchodování LLYON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LLYON je $ 56.72K USD.
Dosáhne LLYON letos vyšší ceny?
LLYON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLLYON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:55:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Eli Lilly (LLYON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LLYON na USD

Částka

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 865.84 USD

Obchodujte LLYON

LLYON/USDT
$865.89
$865.89$865.89
+1.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,068.32
$110,068.32$110,068.32

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.05
$3,862.05$3,862.05

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02404
$0.02404$0.02404

-25.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.05
$3,862.05$3,862.05

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,068.32
$110,068.32$110,068.32

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.79
$185.79$185.79

-1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5053
$2.5053$2.5053

-0.74%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.93
$1,085.93$1,085.93

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000444
$0.000444$0.000444

+122.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034500
$0.0034500$0.0034500

+75.84%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.788
$19.788$19.788

+53.82%