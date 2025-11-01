BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LITAS je 0.3191 USD. Sledujte aktualizace cen LITAS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITAS.

Více informací o LITAS

Informace o ceně LITAS

Co je to LITAS

Bílá kniha pro LITAS

Oficiální webové stránky LITAS

Tokenomika pro LITAS

Předpověď cen LITAS

Historie LITAS

Průvodce nákupem (LITAS)

Převodník LITAS na fiat měnu

LITAS Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LITAS

Kurz LITAS(LITAS)

Aktuální cena 1 LITAS na USD

$0.3189
$0.3189$0.3189
+2.17%1D
USD
Graf aktuální ceny LITAS (LITAS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:26 (UTC+8)

Informace o ceně LITAS (LITAS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2971
$ 0.2971$ 0.2971
Nejnižší za 24 h
$ 0.321
$ 0.321$ 0.321
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2971
$ 0.2971$ 0.2971

$ 0.321
$ 0.321$ 0.321

--
----

--
----

-0.35%

+2.17%

+38.31%

+38.31%

Cena LITAS (LITAS) v reálném čase je $ 0.3191. Za posledních 24 hodin se LITAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2971 do maxima $ 0.321, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LITAS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LITAS se za poslední hodinu změnila o -0.35%, za 24 hodin o +2.17% a za posledních 7 dní o +38.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LITAS (LITAS)

--
----

$ 100.14K
$ 100.14K$ 100.14K

$ 31.91M
$ 31.91M$ 31.91M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace LITAS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 100.14K. Objem v oběhu LITAS je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.91M.

Historie cen v USD pro LITAS (LITAS)

Sledujte změny cen LITAS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.006773+2.17%
30 dní$ +0.0803+33.62%
60 dní$ +0.1308+69.46%
90 dní$ +0.0921+40.57%
Změna ceny LITAS dnes

Dnes zaznamenal LITAS změnu o $ +0.006773 (+2.17%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny LITAS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0803 (+33.62%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny LITAS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LITAS ke změně o $ +0.1308 (+69.46%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny LITAS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0921 (+40.57%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům LITAS (LITAS)?

Podívejte se na stránku Historie cen LITAS.

Co je LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich LITAS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LITASa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o LITAS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na LITAS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny LITAS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LITAS (LITAS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LITAS (LITAS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LITAS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LITAS!

Tokenomika pro LITAS (LITAS)

Pochopení tokenomiky LITAS (LITAS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LITAS hned teď!

Jak nakupovat LITAS (LITAS)

Snažíte se zjistit, jak koupit LITAS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit LITAS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LITAS na místní měny

1 LITAS(LITAS) na VND
8,397.1165
1 LITAS(LITAS) na AUD
A$0.485032
1 LITAS(LITAS) na GBP
0.242516
1 LITAS(LITAS) na EUR
0.274426
1 LITAS(LITAS) na USD
$0.3191
1 LITAS(LITAS) na MYR
RM1.337029
1 LITAS(LITAS) na TRY
13.411773
1 LITAS(LITAS) na JPY
¥48.8223
1 LITAS(LITAS) na ARS
ARS$459.133844
1 LITAS(LITAS) na RUB
25.652449
1 LITAS(LITAS) na INR
28.348844
1 LITAS(LITAS) na IDR
Rp5,318.331206
1 LITAS(LITAS) na PHP
18.727979
1 LITAS(LITAS) na EGP
￡E.15.013655
1 LITAS(LITAS) na BRL
R$1.713567
1 LITAS(LITAS) na CAD
C$0.44674
1 LITAS(LITAS) na BDT
39.032312
1 LITAS(LITAS) na NGN
461.791947
1 LITAS(LITAS) na COP
$1,227.306465
1 LITAS(LITAS) na ZAR
R.5.536385
1 LITAS(LITAS) na UAH
13.386245
1 LITAS(LITAS) na TZS
T.Sh.785.959255
1 LITAS(LITAS) na VES
Bs70.5211
1 LITAS(LITAS) na CLP
$300.5922
1 LITAS(LITAS) na PKR
Rs89.631999
1 LITAS(LITAS) na KZT
169.103854
1 LITAS(LITAS) na THB
฿10.281402
1 LITAS(LITAS) na TWD
NT$9.825089
1 LITAS(LITAS) na AED
د.إ1.171097
1 LITAS(LITAS) na CHF
Fr0.25528
1 LITAS(LITAS) na HKD
HK$2.479407
1 LITAS(LITAS) na AMD
֏122.11957
1 LITAS(LITAS) na MAD
.د.م2.951675
1 LITAS(LITAS) na MXN
$5.922496
1 LITAS(LITAS) na SAR
ريال1.196625
1 LITAS(LITAS) na ETB
Br49.211602
1 LITAS(LITAS) na KES
KSh41.224529
1 LITAS(LITAS) na JOD
د.أ0.2262419
1 LITAS(LITAS) na PLN
1.174288
1 LITAS(LITAS) na RON
лв1.407231
1 LITAS(LITAS) na SEK
kr3.025068
1 LITAS(LITAS) na BGN
лв0.539279
1 LITAS(LITAS) na HUF
Ft107.367577
1 LITAS(LITAS) na CZK
6.729819
1 LITAS(LITAS) na KWD
د.ك0.0976446
1 LITAS(LITAS) na ILS
1.037075
1 LITAS(LITAS) na BOB
Bs2.204981
1 LITAS(LITAS) na AZN
0.54247
1 LITAS(LITAS) na TJS
SM2.938911
1 LITAS(LITAS) na GEL
0.864761
1 LITAS(LITAS) na AOA
Kz292.483869
1 LITAS(LITAS) na BHD
.د.ب0.1199816
1 LITAS(LITAS) na BMD
$0.3191
1 LITAS(LITAS) na DKK
kr2.064577
1 LITAS(LITAS) na HNL
L8.398712
1 LITAS(LITAS) na MUR
14.595634
1 LITAS(LITAS) na NAD
$5.514048
1 LITAS(LITAS) na NOK
kr3.229292
1 LITAS(LITAS) na NZD
$0.555234
1 LITAS(LITAS) na PAB
B/.0.3191
1 LITAS(LITAS) na PGK
K1.343411
1 LITAS(LITAS) na QAR
ر.ق1.161524
1 LITAS(LITAS) na RSD
дин.32.414178
1 LITAS(LITAS) na UZS
soʻm3,844.577429
1 LITAS(LITAS) na ALL
L26.743771
1 LITAS(LITAS) na ANG
ƒ0.571189
1 LITAS(LITAS) na AWG
ƒ0.571189
1 LITAS(LITAS) na BBD
$0.6382
1 LITAS(LITAS) na BAM
KM0.536088
1 LITAS(LITAS) na BIF
Fr943.8978
1 LITAS(LITAS) na BND
$0.41483
1 LITAS(LITAS) na BSD
$0.3191
1 LITAS(LITAS) na JMD
$51.266606
1 LITAS(LITAS) na KHR
1,281.524746
1 LITAS(LITAS) na KMF
Fr135.9366
1 LITAS(LITAS) na LAK
6,936.956383
1 LITAS(LITAS) na LKR
රු97.255298
1 LITAS(LITAS) na MDL
L5.39279
1 LITAS(LITAS) na MGA
Ar1,437.38595
1 LITAS(LITAS) na MOP
P2.555991
1 LITAS(LITAS) na MVR
4.88223
1 LITAS(LITAS) na MWK
MK553.992701
1 LITAS(LITAS) na MZN
MT20.39049
1 LITAS(LITAS) na NPR
रु45.305818
1 LITAS(LITAS) na PYG
2,263.0572
1 LITAS(LITAS) na RWF
Fr463.6523
1 LITAS(LITAS) na SBD
$2.626193
1 LITAS(LITAS) na SCR
4.358906
1 LITAS(LITAS) na SRD
$12.28535
1 LITAS(LITAS) na SVC
$2.792125
1 LITAS(LITAS) na SZL
L5.536385
1 LITAS(LITAS) na TMT
m1.11685
1 LITAS(LITAS) na TND
د.ت0.9371967
1 LITAS(LITAS) na TTD
$2.160307
1 LITAS(LITAS) na UGX
Sh1,111.7444
1 LITAS(LITAS) na XAF
Fr180.2915
1 LITAS(LITAS) na XCD
$0.86157
1 LITAS(LITAS) na XOF
Fr180.2915
1 LITAS(LITAS) na XPF
Fr32.5482
1 LITAS(LITAS) na BWP
P4.288704
1 LITAS(LITAS) na BZD
$0.641391
1 LITAS(LITAS) na CVE
$30.470859
1 LITAS(LITAS) na DJF
Fr56.4807
1 LITAS(LITAS) na DOP
$20.451119
1 LITAS(LITAS) na DZD
د.ج41.476618
1 LITAS(LITAS) na FJD
$0.721166
1 LITAS(LITAS) na GNF
Fr2,774.5745
1 LITAS(LITAS) na GTQ
Q2.447497
1 LITAS(LITAS) na GYD
$66.825922
1 LITAS(LITAS) na ISK
kr39.8875

Zdroj LITAS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s LITAS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka LITAS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LITAS

Jakou hodnotu má dnes LITAS (LITAS)?
Aktuální cena LITAS v USD je 0.3191 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LITAS v USD?
Aktuální cena LITAS v USD je $ 0.3191. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LITAS?
Tržní kapitalizace LITAS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LITAS v oběhu?
Objem LITAS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LITAS?
LITAS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LITAS?
LITAS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování LITAS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LITAS je $ 100.14K USD.
Dosáhne LITAS letos vyšší ceny?
LITAS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLITAS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LITAS (LITAS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LITAS na USD

Částka

LITAS
LITAS
USD
USD

1 LITAS = 0.3191 USD

Obchodujte LITAS

LITAS/USDT
$0.3189
$0.3189$0.3189
+2.17%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

