Dnešní aktuální cena LightningBitcoin je 0.04961 USD. Sledujte aktualizace cen LBTC1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LBTC1.Dnešní aktuální cena LightningBitcoin je 0.04961 USD. Sledujte aktualizace cen LBTC1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LBTC1.

Více informací o LBTC1

Informace o ceně LBTC1

Co je to LBTC1

Bílá kniha pro LBTC1

Oficiální webové stránky LBTC1

Tokenomika pro LBTC1

Předpověď cen LBTC1

Historie LBTC1

Průvodce nákupem (LBTC1)

Převodník LBTC1 na fiat měnu

LBTC1 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LightningBitcoin

Kurz LightningBitcoin(LBTC1)

Aktuální cena 1 LBTC1 na USD

$0.04961
$0.04961$0.04961
+0.69%1D
USD
Graf aktuální ceny LightningBitcoin (LBTC1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:53:39 (UTC+8)

Informace o ceně LightningBitcoin (LBTC1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04435
$ 0.04435$ 0.04435
Nejnižší za 24 h
$ 0.0497
$ 0.0497$ 0.0497
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04435
$ 0.04435$ 0.04435

$ 0.0497
$ 0.0497$ 0.0497

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+1.38%

+0.69%

+1.10%

+1.10%

Cena LightningBitcoin (LBTC1) v reálném čase je $ 0.04961. Za posledních 24 hodin se LBTC1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04435 do maxima $ 0.0497, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LBTC1 v historii je $ 1,037.530029296875, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05135513457072038.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LBTC1 se za poslední hodinu změnila o +1.38%, za 24 hodin o +0.69% a za posledních 7 dní o +1.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LightningBitcoin (LBTC1)

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.42K
$ 54.42K$ 54.42K

$ 370.38K
$ 370.38K$ 370.38K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Aktuální tržní kapitalizace LightningBitcoin je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.42K. Objem v oběhu LBTC1 je 0.00, přičemž celková zásoba je 7465926. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 370.38K.

Historie cen v USD pro LightningBitcoin (LBTC1)

Sledujte změny cen LightningBitcoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00034+0.69%
30 dní$ -0.0197-28.43%
60 dní$ -0.00944-15.99%
90 dní$ -0.01732-25.88%
Změna ceny LightningBitcoin dnes

Dnes zaznamenal LBTC1 změnu o $ +0.00034 (+0.69%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny LightningBitcoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0197 (-28.43%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny LightningBitcoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LBTC1 ke změně o $ -0.00944 (-15.99%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny LightningBitcoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01732 (-25.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům LightningBitcoin (LBTC1)?

Podívejte se na stránku Historie cen LightningBitcoin.

Co je LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich LightningBitcoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LBTC1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o LightningBitcoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na LightningBitcoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny LightningBitcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LightningBitcoin (LBTC1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LightningBitcoin (LBTC1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LightningBitcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LightningBitcoin!

Tokenomika pro LightningBitcoin (LBTC1)

Pochopení tokenomiky LightningBitcoin (LBTC1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LBTC1 hned teď!

Jak nakupovat LightningBitcoin (LBTC1)

Snažíte se zjistit, jak koupit LightningBitcoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit LightningBitcoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LBTC1 na místní měny

Zdroj LightningBitcoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s LightningBitcoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka LightningBitcoin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LightningBitcoin

Jakou hodnotu má dnes LightningBitcoin (LBTC1)?
Aktuální cena LBTC1 v USD je 0.04961 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LBTC1 v USD?
Aktuální cena LBTC1 v USD je $ 0.04961. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LightningBitcoin?
Tržní kapitalizace LBTC1 je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LBTC1 v oběhu?
Objem LBTC1 v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LBTC1?
LBTC1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1,037.530029296875 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LBTC1?
LBTC1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05135513457072038 USD.
Jaký je objem obchodování LBTC1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LBTC1 je $ 54.42K USD.
Dosáhne LBTC1 letos vyšší ceny?
LBTC1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLBTC1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:53:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LightningBitcoin (LBTC1)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

