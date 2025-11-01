BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KLK Foundation je 0.4697 USD. Sledujte aktualizace cen KLK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KLK.

Logo KLK Foundation

Kurz KLK Foundation(KLK)

Aktuální cena 1 KLK na USD

$0.4698
+0.53%1D
+0.53%1D
USD
Graf aktuální ceny KLK Foundation (KLK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:17 (UTC+8)

Informace o ceně KLK Foundation (KLK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.4613
$ 0.4613$ 0.4613
Nejnižší za 24 h
$ 0.4764
$ 0.4764$ 0.4764
Nejvyšší za 24 h

$ 0.4613
$ 0.4613$ 0.4613

$ 0.4764
$ 0.4764$ 0.4764

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.66%

+0.53%

-2.13%

-2.13%

Cena KLK Foundation (KLK) v reálném čase je $ 0.4697. Za posledních 24 hodin se KLK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.4613 do maxima $ 0.4764, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KLK v historii je $ 0.631953236889443, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.35187983578947896.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KLK se za poslední hodinu změnila o -0.66%, za 24 hodin o +0.53% a za posledních 7 dní o -2.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KLK Foundation (KLK)

No.524

$ 46.97M
$ 46.97M$ 46.97M

$ 352.13K
$ 352.13K$ 352.13K

$ 469.70M
$ 469.70M$ 469.70M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace KLK Foundation je $ 46.97M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 352.13K. Objem v oběhu KLK je 100.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 469.70M.

Historie cen v USD pro KLK Foundation (KLK)

Sledujte změny cen KLK Foundation pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.002477+0.53%
30 dní$ +0.0044+0.94%
60 dní$ +0.0152+3.34%
90 dní$ -0.034-6.76%
Změna ceny KLK Foundation dnes

Dnes zaznamenal KLK změnu o $ +0.002477 (+0.53%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny KLK Foundation za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0044 (+0.94%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny KLK Foundation za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KLK ke změně o $ +0.0152 (+3.34%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny KLK Foundation za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.034 (-6.76%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům KLK Foundation (KLK)?

Podívejte se na stránku Historie cen KLK Foundation.

Co je KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich KLK Foundation investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KLKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o KLK Foundation na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na KLK Foundation a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny KLK Foundation (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KLK Foundation (KLK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KLK Foundation (KLK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KLK Foundation.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KLK Foundation!

Tokenomika pro KLK Foundation (KLK)

Pochopení tokenomiky KLK Foundation (KLK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KLK hned teď!

Jak nakupovat KLK Foundation (KLK)

Snažíte se zjistit, jak koupit KLK Foundation? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit KLK Foundation podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KLK na místní měny

Zdroj KLK Foundation

Pokud chcete se podrobněji seznámit s KLK Foundation, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka KLK Foundation
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KLK Foundation

Jakou hodnotu má dnes KLK Foundation (KLK)?
Aktuální cena KLK v USD je 0.4697 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KLK v USD?
Aktuální cena KLK v USD je $ 0.4697. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KLK Foundation?
Tržní kapitalizace KLK je $ 46.97M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KLK v oběhu?
Objem KLK v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KLK?
KLK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.631953236889443 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KLK?
KLK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.35187983578947896 USD.
Jaký je objem obchodování KLK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KLK je $ 352.13K USD.
Dosáhne KLK letos vyšší ceny?
KLK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKLK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:17 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

