BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena KaratDAO je 0.0005827 USD. Sledujte aktualizace cen KARAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARAT.Dnešní aktuální cena KaratDAO je 0.0005827 USD. Sledujte aktualizace cen KARAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARAT.

Více informací o KARAT

Informace o ceně KARAT

Co je to KARAT

Bílá kniha pro KARAT

Oficiální webové stránky KARAT

Tokenomika pro KARAT

Předpověď cen KARAT

Historie KARAT

Průvodce nákupem (KARAT)

Převodník KARAT na fiat měnu

KARAT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo KaratDAO

Kurz KaratDAO(KARAT)

Aktuální cena 1 KARAT na USD

$0.0005827
$0.0005827$0.0005827
-0.03%1D
USD
Graf aktuální ceny KaratDAO (KARAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:30 (UTC+8)

Informace o ceně KaratDAO (KARAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
Nejnižší za 24 h
$ 0.0006033
$ 0.0006033$ 0.0006033
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0006033
$ 0.0006033$ 0.0006033

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

0.00%

-0.03%

+0.29%

+0.29%

Cena KaratDAO (KARAT) v reálném čase je $ 0.0005827. Za posledních 24 hodin se KARAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0005802 do maxima $ 0.0006033, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KARAT v historii je $ 0.05802041506845649, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000463150077110209.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KARAT se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.03% a za posledních 7 dní o +0.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KaratDAO (KARAT)

No.2991

$ 148.90K
$ 148.90K$ 148.90K

$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Aktuální tržní kapitalizace KaratDAO je $ 148.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.17K. Objem v oběhu KARAT je 255.54M, přičemž celková zásoba je 1997249433. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.17M.

Historie cen v USD pro KaratDAO (KARAT)

Sledujte změny cen KaratDAO pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000175-0.03%
30 dní$ -0.0000031-0.53%
60 dní$ +0.0000573+10.90%
90 dní$ -0.0000215-3.56%
Změna ceny KaratDAO dnes

Dnes zaznamenal KARAT změnu o $ -0.000000175 (-0.03%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny KaratDAO za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000031 (-0.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny KaratDAO za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KARAT ke změně o $ +0.0000573 (+10.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny KaratDAO za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0000215 (-3.56%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům KaratDAO (KARAT)?

Podívejte se na stránku Historie cen KaratDAO.

Co je KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich KaratDAO investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KARATa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o KaratDAO na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na KaratDAO a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny KaratDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KaratDAO (KARAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KaratDAO (KARAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KaratDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KaratDAO!

Tokenomika pro KaratDAO (KARAT)

Pochopení tokenomiky KaratDAO (KARAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KARAT hned teď!

Jak nakupovat KaratDAO (KARAT)

Snažíte se zjistit, jak koupit KaratDAO? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit KaratDAO podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KARAT na místní měny

1 KaratDAO(KARAT) na VND
15.3337505
1 KaratDAO(KARAT) na AUD
A$0.000885704
1 KaratDAO(KARAT) na GBP
0.000442852
1 KaratDAO(KARAT) na EUR
0.000501122
1 KaratDAO(KARAT) na USD
$0.0005827
1 KaratDAO(KARAT) na MYR
RM0.002441513
1 KaratDAO(KARAT) na TRY
0.024490881
1 KaratDAO(KARAT) na JPY
¥0.0891531
1 KaratDAO(KARAT) na ARS
ARS$0.838412068
1 KaratDAO(KARAT) na RUB
0.046843253
1 KaratDAO(KARAT) na INR
0.051767068
1 KaratDAO(KARAT) na IDR
Rp9.711662782
1 KaratDAO(KARAT) na PHP
0.034198663
1 KaratDAO(KARAT) na EGP
￡E.0.027416035
1 KaratDAO(KARAT) na BRL
R$0.003129099
1 KaratDAO(KARAT) na CAD
C$0.00081578
1 KaratDAO(KARAT) na BDT
0.071275864
1 KaratDAO(KARAT) na NGN
0.843265959
1 KaratDAO(KARAT) na COP
$2.241151605
1 KaratDAO(KARAT) na ZAR
R.0.010109845
1 KaratDAO(KARAT) na UAH
0.024444265
1 KaratDAO(KARAT) na TZS
T.Sh.1.435219235
1 KaratDAO(KARAT) na VES
Bs0.1287767
1 KaratDAO(KARAT) na CLP
$0.5489034
1 KaratDAO(KARAT) na PKR
Rs0.163674603
1 KaratDAO(KARAT) na KZT
0.308796038
1 KaratDAO(KARAT) na THB
฿0.018774594
1 KaratDAO(KARAT) na TWD
NT$0.017941333
1 KaratDAO(KARAT) na AED
د.إ0.002138509
1 KaratDAO(KARAT) na CHF
Fr0.00046616
1 KaratDAO(KARAT) na HKD
HK$0.004527579
1 KaratDAO(KARAT) na AMD
֏0.22299929
1 KaratDAO(KARAT) na MAD
.د.م0.005389975
1 KaratDAO(KARAT) na MXN
$0.010814912
1 KaratDAO(KARAT) na SAR
ريال0.002185125
1 KaratDAO(KARAT) na ETB
Br0.089863994
1 KaratDAO(KARAT) na KES
KSh0.075279013
1 KaratDAO(KARAT) na JOD
د.أ0.0004131343
1 KaratDAO(KARAT) na PLN
0.002144336
1 KaratDAO(KARAT) na RON
лв0.002569707
1 KaratDAO(KARAT) na SEK
kr0.005523996
1 KaratDAO(KARAT) na BGN
лв0.000984763
1 KaratDAO(KARAT) na HUF
Ft0.196061069
1 KaratDAO(KARAT) na CZK
0.012289143
1 KaratDAO(KARAT) na KWD
د.ك0.0001783062
1 KaratDAO(KARAT) na ILS
0.001893775
1 KaratDAO(KARAT) na BOB
Bs0.004026457
1 KaratDAO(KARAT) na AZN
0.00099059
1 KaratDAO(KARAT) na TJS
SM0.005366667
1 KaratDAO(KARAT) na GEL
0.001579117
1 KaratDAO(KARAT) na AOA
Kz0.534096993
1 KaratDAO(KARAT) na BHD
.د.ب0.0002190952
1 KaratDAO(KARAT) na BMD
$0.0005827
1 KaratDAO(KARAT) na DKK
kr0.003770069
1 KaratDAO(KARAT) na HNL
L0.015336664
1 KaratDAO(KARAT) na MUR
0.026652698
1 KaratDAO(KARAT) na NAD
$0.010069056
1 KaratDAO(KARAT) na NOK
kr0.005896924
1 KaratDAO(KARAT) na NZD
$0.001013898
1 KaratDAO(KARAT) na PAB
B/.0.0005827
1 KaratDAO(KARAT) na PGK
K0.002453167
1 KaratDAO(KARAT) na QAR
ر.ق0.002121028
1 KaratDAO(KARAT) na RSD
дин.0.059190666
1 KaratDAO(KARAT) na UZS
soʻm7.020480313
1 KaratDAO(KARAT) na ALL
L0.048836087
1 KaratDAO(KARAT) na ANG
ƒ0.001043033
1 KaratDAO(KARAT) na AWG
ƒ0.001043033
1 KaratDAO(KARAT) na BBD
$0.0011654
1 KaratDAO(KARAT) na BAM
KM0.000978936
1 KaratDAO(KARAT) na BIF
Fr1.7236266
1 KaratDAO(KARAT) na BND
$0.00075751
1 KaratDAO(KARAT) na BSD
$0.0005827
1 KaratDAO(KARAT) na JMD
$0.093616582
1 KaratDAO(KARAT) na KHR
2.340158162
1 KaratDAO(KARAT) na KMF
Fr0.2482302
1 KaratDAO(KARAT) na LAK
12.667391051
1 KaratDAO(KARAT) na LKR
රු0.177595306
1 KaratDAO(KARAT) na MDL
L0.00984763
1 KaratDAO(KARAT) na MGA
Ar2.62477215
1 KaratDAO(KARAT) na MOP
P0.004667427
1 KaratDAO(KARAT) na MVR
0.00891531
1 KaratDAO(KARAT) na MWK
MK1.011631297
1 KaratDAO(KARAT) na MZN
MT0.03723453
1 KaratDAO(KARAT) na NPR
रु0.082731746
1 KaratDAO(KARAT) na PYG
4.1325084
1 KaratDAO(KARAT) na RWF
Fr0.8466631
1 KaratDAO(KARAT) na SBD
$0.004795621
1 KaratDAO(KARAT) na SCR
0.007959682
1 KaratDAO(KARAT) na SRD
$0.02243395
1 KaratDAO(KARAT) na SVC
$0.005098625
1 KaratDAO(KARAT) na SZL
L0.010109845
1 KaratDAO(KARAT) na TMT
m0.00203945
1 KaratDAO(KARAT) na TND
د.ت0.0017113899
1 KaratDAO(KARAT) na TTD
$0.003944879
1 KaratDAO(KARAT) na UGX
Sh2.0301268
1 KaratDAO(KARAT) na XAF
Fr0.3292255
1 KaratDAO(KARAT) na XCD
$0.00157329
1 KaratDAO(KARAT) na XOF
Fr0.3292255
1 KaratDAO(KARAT) na XPF
Fr0.0594354
1 KaratDAO(KARAT) na BWP
P0.007831488
1 KaratDAO(KARAT) na BZD
$0.001171227
1 KaratDAO(KARAT) na CVE
$0.055642023
1 KaratDAO(KARAT) na DJF
Fr0.1031379
1 KaratDAO(KARAT) na DOP
$0.037345243
1 KaratDAO(KARAT) na DZD
د.ج0.075739346
1 KaratDAO(KARAT) na FJD
$0.001316902
1 KaratDAO(KARAT) na GNF
Fr5.0665765
1 KaratDAO(KARAT) na GTQ
Q0.004469309
1 KaratDAO(KARAT) na GYD
$0.122029034
1 KaratDAO(KARAT) na ISK
kr0.0728375

Zdroj KaratDAO

Pokud chcete se podrobněji seznámit s KaratDAO, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka KaratDAO
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KaratDAO

Jakou hodnotu má dnes KaratDAO (KARAT)?
Aktuální cena KARAT v USD je 0.0005827 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KARAT v USD?
Aktuální cena KARAT v USD je $ 0.0005827. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KaratDAO?
Tržní kapitalizace KARAT je $ 148.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KARAT v oběhu?
Objem KARAT v oběhu je 255.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KARAT?
KARAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.05802041506845649 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KARAT?
KARAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000463150077110209 USD.
Jaký je objem obchodování KARAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KARAT je $ 54.17K USD.
Dosáhne KARAT letos vyšší ceny?
KARAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKARAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KaratDAO (KARAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod KARAT na USD

Částka

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005827 USD

Obchodujte KARAT

KARAT/USDT
$0.0005827
$0.0005827$0.0005827
+0.03%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,009.43
$110,009.43$110,009.43

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.30
$3,857.30$3,857.30

-0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.30
$3,857.30$3,857.30

-0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,009.43
$110,009.43$110,009.43

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.25
$1,085.25$1,085.25

+0.08%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000574
$0.000574$0.000574

+187.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20920
$0.20920$0.20920

+50.29%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.382
$18.382$18.382

+42.89%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004546
$0.0004546$0.0004546

+41.31%