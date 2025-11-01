BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena IncomRWA je 0.0181 USD. Sledujte aktualizace cen IRWA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IRWA.

Aktuální cena 1 IRWA na USD

$0.0181
$0.0181$0.0181
-0.65%1D
Graf aktuální ceny IncomRWA (IRWA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:19 (UTC+8)

Informace o ceně IncomRWA (IRWA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01801
$ 0.01801$ 0.01801
Nejnižší za 24 h
$ 0.01825
$ 0.01825$ 0.01825
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01801
$ 0.01801$ 0.01801

$ 0.01825
$ 0.01825$ 0.01825

--
----

--
----

0.00%

-0.65%

+0.22%

+0.22%

Cena IncomRWA (IRWA) v reálném čase je $ 0.0181. Za posledních 24 hodin se IRWA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01801 do maxima $ 0.01825, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IRWA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IRWA se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.65% a za posledních 7 dní o +0.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu IncomRWA (IRWA)

--
----

$ 70.43K
$ 70.43K$ 70.43K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuální tržní kapitalizace IncomRWA je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 70.43K. Objem v oběhu IRWA je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro IncomRWA (IRWA)

Sledujte změny cen IncomRWA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001184-0.65%
30 dní$ +0.00081+4.68%
60 dní$ +0.00218+13.69%
90 dní$ +0.0131+262.00%
Změna ceny IncomRWA dnes

Dnes zaznamenal IRWA změnu o $ -0.0001184 (-0.65%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny IncomRWA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00081 (+4.68%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny IncomRWA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u IRWA ke změně o $ +0.00218 (+13.69%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny IncomRWA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0131 (+262.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům IncomRWA (IRWA)?

Podívejte se na stránku Historie cen IncomRWA.

Co je IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich IncomRWA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Předpověď ceny IncomRWA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IncomRWA (IRWA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IncomRWA (IRWA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IncomRWA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IncomRWA!

Tokenomika pro IncomRWA (IRWA)

Pochopení tokenomiky IncomRWA (IRWA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IRWA hned teď!

Jak nakupovat IncomRWA (IRWA)

Snažíte se zjistit, jak koupit IncomRWA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit IncomRWA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

IRWA na místní měny

1 IncomRWA(IRWA) na VND
476.3015
1 IncomRWA(IRWA) na AUD
A$0.027512
1 IncomRWA(IRWA) na GBP
0.013756
1 IncomRWA(IRWA) na EUR
0.015566
1 IncomRWA(IRWA) na USD
$0.0181
1 IncomRWA(IRWA) na MYR
RM0.075839
1 IncomRWA(IRWA) na TRY
0.760743
1 IncomRWA(IRWA) na JPY
¥2.7693
1 IncomRWA(IRWA) na ARS
ARS$26.043004
1 IncomRWA(IRWA) na RUB
1.455059
1 IncomRWA(IRWA) na INR
1.608004
1 IncomRWA(IRWA) na IDR
Rp301.666546
1 IncomRWA(IRWA) na PHP
1.062289
1 IncomRWA(IRWA) na EGP
￡E.0.851605
1 IncomRWA(IRWA) na BRL
R$0.097197
1 IncomRWA(IRWA) na CAD
C$0.02534
1 IncomRWA(IRWA) na BDT
2.213992
1 IncomRWA(IRWA) na NGN
26.193777
1 IncomRWA(IRWA) na COP
$69.615315
1 IncomRWA(IRWA) na ZAR
R.0.314035
1 IncomRWA(IRWA) na UAH
0.759295
1 IncomRWA(IRWA) na TZS
T.Sh.44.581205
1 IncomRWA(IRWA) na VES
Bs4.0001
1 IncomRWA(IRWA) na CLP
$17.0502
1 IncomRWA(IRWA) na PKR
Rs5.084109
1 IncomRWA(IRWA) na KZT
9.591914
1 IncomRWA(IRWA) na THB
฿0.583182
1 IncomRWA(IRWA) na TWD
NT$0.557299
1 IncomRWA(IRWA) na AED
د.إ0.066427
1 IncomRWA(IRWA) na CHF
Fr0.01448
1 IncomRWA(IRWA) na HKD
HK$0.140637
1 IncomRWA(IRWA) na AMD
֏6.92687
1 IncomRWA(IRWA) na MAD
.د.م0.167425
1 IncomRWA(IRWA) na MXN
$0.335936
1 IncomRWA(IRWA) na SAR
ريال0.067875
1 IncomRWA(IRWA) na ETB
Br2.791382
1 IncomRWA(IRWA) na KES
KSh2.338339
1 IncomRWA(IRWA) na JOD
د.أ0.0128329
1 IncomRWA(IRWA) na PLN
0.066608
1 IncomRWA(IRWA) na RON
лв0.079821
1 IncomRWA(IRWA) na SEK
kr0.171588
1 IncomRWA(IRWA) na BGN
лв0.030589
1 IncomRWA(IRWA) na HUF
Ft6.090107
1 IncomRWA(IRWA) na CZK
0.381729
1 IncomRWA(IRWA) na KWD
د.ك0.0055386
1 IncomRWA(IRWA) na ILS
0.058825
1 IncomRWA(IRWA) na BOB
Bs0.125071
1 IncomRWA(IRWA) na AZN
0.03077
1 IncomRWA(IRWA) na TJS
SM0.166701
1 IncomRWA(IRWA) na GEL
0.049051
1 IncomRWA(IRWA) na AOA
Kz16.590279
1 IncomRWA(IRWA) na BHD
.د.ب0.0068056
1 IncomRWA(IRWA) na BMD
$0.0181
1 IncomRWA(IRWA) na DKK
kr0.117107
1 IncomRWA(IRWA) na HNL
L0.476392
1 IncomRWA(IRWA) na MUR
0.827894
1 IncomRWA(IRWA) na NAD
$0.312768
1 IncomRWA(IRWA) na NOK
kr0.183172
1 IncomRWA(IRWA) na NZD
$0.031494
1 IncomRWA(IRWA) na PAB
B/.0.0181
1 IncomRWA(IRWA) na PGK
K0.076201
1 IncomRWA(IRWA) na QAR
ر.ق0.065884
1 IncomRWA(IRWA) na RSD
дин.1.838598
1 IncomRWA(IRWA) na UZS
soʻm218.072239
1 IncomRWA(IRWA) na ALL
L1.516961
1 IncomRWA(IRWA) na ANG
ƒ0.032399
1 IncomRWA(IRWA) na AWG
ƒ0.032399
1 IncomRWA(IRWA) na BBD
$0.0362
1 IncomRWA(IRWA) na BAM
KM0.030408
1 IncomRWA(IRWA) na BIF
Fr53.5398
1 IncomRWA(IRWA) na BND
$0.02353
1 IncomRWA(IRWA) na BSD
$0.0181
1 IncomRWA(IRWA) na JMD
$2.907946
1 IncomRWA(IRWA) na KHR
72.690686
1 IncomRWA(IRWA) na KMF
Fr7.7106
1 IncomRWA(IRWA) na LAK
393.478253
1 IncomRWA(IRWA) na LKR
රු5.516518
1 IncomRWA(IRWA) na MDL
L0.30589
1 IncomRWA(IRWA) na MGA
Ar81.53145
1 IncomRWA(IRWA) na MOP
P0.144981
1 IncomRWA(IRWA) na MVR
0.27693
1 IncomRWA(IRWA) na MWK
MK31.423591
1 IncomRWA(IRWA) na MZN
MT1.15659
1 IncomRWA(IRWA) na NPR
रु2.569838
1 IncomRWA(IRWA) na PYG
128.3652
1 IncomRWA(IRWA) na RWF
Fr26.2993
1 IncomRWA(IRWA) na SBD
$0.148963
1 IncomRWA(IRWA) na SCR
0.247246
1 IncomRWA(IRWA) na SRD
$0.69685
1 IncomRWA(IRWA) na SVC
$0.158375
1 IncomRWA(IRWA) na SZL
L0.314035
1 IncomRWA(IRWA) na TMT
m0.06335
1 IncomRWA(IRWA) na TND
د.ت0.0531597
1 IncomRWA(IRWA) na TTD
$0.122537
1 IncomRWA(IRWA) na UGX
Sh63.0604
1 IncomRWA(IRWA) na XAF
Fr10.2265
1 IncomRWA(IRWA) na XCD
$0.04887
1 IncomRWA(IRWA) na XOF
Fr10.2265
1 IncomRWA(IRWA) na XPF
Fr1.8462
1 IncomRWA(IRWA) na BWP
P0.243264
1 IncomRWA(IRWA) na BZD
$0.036381
1 IncomRWA(IRWA) na CVE
$1.728369
1 IncomRWA(IRWA) na DJF
Fr3.2037
1 IncomRWA(IRWA) na DOP
$1.160029
1 IncomRWA(IRWA) na DZD
د.ج2.352638
1 IncomRWA(IRWA) na FJD
$0.040906
1 IncomRWA(IRWA) na GNF
Fr157.3795
1 IncomRWA(IRWA) na GTQ
Q0.138827
1 IncomRWA(IRWA) na GYD
$3.790502
1 IncomRWA(IRWA) na ISK
kr2.2625

Pokud chcete se podrobněji seznámit s IncomRWA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IncomRWA

Jakou hodnotu má dnes IncomRWA (IRWA)?
Aktuální cena IRWA v USD je 0.0181 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IRWA v USD?
Aktuální cena IRWA v USD je $ 0.0181. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IncomRWA?
Tržní kapitalizace IRWA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IRWA v oběhu?
Objem IRWA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IRWA?
IRWA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IRWA?
IRWA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování IRWA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IRWA je $ 70.43K USD.
Dosáhne IRWA letos vyšší ceny?
IRWA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIRWA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:19 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

