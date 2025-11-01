BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Intel je 40.39 USD. Sledujte aktualizace cen INTCON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INTCON.Dnešní aktuální cena Intel je 40.39 USD. Sledujte aktualizace cen INTCON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INTCON.

Více informací o INTCON

Informace o ceně INTCON

Co je to INTCON

Oficiální webové stránky INTCON

Tokenomika pro INTCON

Předpověď cen INTCON

Historie INTCON

Průvodce nákupem (INTCON)

Převodník INTCON na fiat měnu

INTCON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Intel

Kurz Intel(INTCON)

Aktuální cena 1 INTCON na USD

$40.48
$40.48$40.48
+0.17%1D
USD
Graf aktuální ceny Intel (INTCON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:50:17 (UTC+8)

Informace o ceně Intel (INTCON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 38.02
$ 38.02$ 38.02
Nejnižší za 24 h
$ 41.25
$ 41.25$ 41.25
Nejvyšší za 24 h

$ 38.02
$ 38.02$ 38.02

$ 41.25
$ 41.25$ 41.25

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.15%

+0.17%

+6.17%

+6.17%

Cena Intel (INTCON) v reálném čase je $ 40.39. Za posledních 24 hodin se INTCON obchodoval v rozmezí od minima $ 38.02 do maxima $ 41.25, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INTCON v historii je $ 42.38863945727811, zatímco nejnižší cena v historii je $ 23.741402264383435.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INTCON se za poslední hodinu změnila o -0.15%, za 24 hodin o +0.17% a za posledních 7 dní o +6.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Intel (INTCON)

No.1839

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

49.50K
49.50K 49.50K

49,495.58085168
49,495.58085168 49,495.58085168

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Intel je $ 2.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 73.25K. Objem v oběhu INTCON je 49.50K, přičemž celková zásoba je 49495.58085168. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.00M.

Historie cen v USD pro Intel (INTCON)

Sledujte změny cen Intel pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0687+0.17%
30 dní$ +4.33+12.00%
60 dní$ +25.39+169.26%
90 dní$ +25.39+169.26%
Změna ceny Intel dnes

Dnes zaznamenal INTCON změnu o $ +0.0687 (+0.17%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Intel za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +4.33 (+12.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Intel za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u INTCON ke změně o $ +25.39 (+169.26%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Intel za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +25.39 (+169.26%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Intel (INTCON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Intel.

Co je Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Intel investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu INTCONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Intel na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Intel a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Intel (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Intel (INTCON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Intel (INTCON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Intel.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Intel!

Tokenomika pro Intel (INTCON)

Pochopení tokenomiky Intel (INTCON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INTCON hned teď!

Jak nakupovat Intel (INTCON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Intel? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Intel podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

INTCON na místní měny

1 Intel(INTCON) na VND
1,062,862.85
1 Intel(INTCON) na AUD
A$61.3928
1 Intel(INTCON) na GBP
30.6964
1 Intel(INTCON) na EUR
34.7354
1 Intel(INTCON) na USD
$40.39
1 Intel(INTCON) na MYR
RM169.2341
1 Intel(INTCON) na TRY
1,697.5917
1 Intel(INTCON) na JPY
¥6,179.67
1 Intel(INTCON) na ARS
ARS$57,948.3408
1 Intel(INTCON) na RUB
3,246.9521
1 Intel(INTCON) na INR
3,585.4203
1 Intel(INTCON) na IDR
Rp673,166.3974
1 Intel(INTCON) na PHP
2,370.4891
1 Intel(INTCON) na EGP
￡E.1,901.9651
1 Intel(INTCON) na BRL
R$216.8943
1 Intel(INTCON) na CAD
C$56.546
1 Intel(INTCON) na BDT
4,940.5048
1 Intel(INTCON) na NGN
58,366.7812
1 Intel(INTCON) na COP
$155,345.9985
1 Intel(INTCON) na ZAR
R.701.5743
1 Intel(INTCON) na UAH
1,694.3605
1 Intel(INTCON) na TZS
T.Sh.98,995.0822
1 Intel(INTCON) na VES
Bs8,926.19
1 Intel(INTCON) na CLP
$38,047.38
1 Intel(INTCON) na PKR
Rs11,406.136
1 Intel(INTCON) na KZT
21,325.1122
1 Intel(INTCON) na THB
฿1,301.3658
1 Intel(INTCON) na TWD
NT$1,243.6081
1 Intel(INTCON) na AED
د.إ148.2313
1 Intel(INTCON) na CHF
Fr32.312
1 Intel(INTCON) na HKD
HK$313.8303
1 Intel(INTCON) na AMD
֏15,403.9382
1 Intel(INTCON) na MAD
.د.م372.7997
1 Intel(INTCON) na MXN
$749.6384
1 Intel(INTCON) na SAR
ريال151.4625
1 Intel(INTCON) na ETB
Br6,205.1157
1 Intel(INTCON) na KES
KSh5,203.8476
1 Intel(INTCON) na JOD
د.أ28.63651
1 Intel(INTCON) na PLN
148.6352
1 Intel(INTCON) na RON
лв178.1199
1 Intel(INTCON) na SEK
kr382.8972
1 Intel(INTCON) na BGN
лв67.8552
1 Intel(INTCON) na HUF
Ft13,590.0233
1 Intel(INTCON) na CZK
851.8251
1 Intel(INTCON) na KWD
د.ك12.35934
1 Intel(INTCON) na ILS
131.2675
1 Intel(INTCON) na BOB
Bs279.0949
1 Intel(INTCON) na AZN
68.663
1 Intel(INTCON) na TJS
SM370.7802
1 Intel(INTCON) na GEL
109.4569
1 Intel(INTCON) na AOA
Kz37,021.0701
1 Intel(INTCON) na BHD
.د.ب15.14625
1 Intel(INTCON) na BMD
$40.39
1 Intel(INTCON) na DKK
kr261.3233
1 Intel(INTCON) na HNL
L1,059.0258
1 Intel(INTCON) na MUR
1,847.4386
1 Intel(INTCON) na NAD
$698.3431
1 Intel(INTCON) na NOK
kr408.7468
1 Intel(INTCON) na NZD
$70.2786
1 Intel(INTCON) na PAB
B/.40.39
1 Intel(INTCON) na PGK
K169.638
1 Intel(INTCON) na QAR
ر.ق146.6157
1 Intel(INTCON) na RSD
дин.4,102.8162
1 Intel(INTCON) na UZS
soʻm480,833.2564
1 Intel(INTCON) na ALL
L3,372.1611
1 Intel(INTCON) na ANG
ƒ72.2981
1 Intel(INTCON) na AWG
ƒ72.2981
1 Intel(INTCON) na BBD
$80.78
1 Intel(INTCON) na BAM
KM67.8552
1 Intel(INTCON) na BIF
Fr118,059.97
1 Intel(INTCON) na BND
$52.1031
1 Intel(INTCON) na BSD
$40.39
1 Intel(INTCON) na JMD
$6,464.4195
1 Intel(INTCON) na KHR
161,560
1 Intel(INTCON) na KMF
Fr17,206.14
1 Intel(INTCON) na LAK
878,043.4607
1 Intel(INTCON) na LKR
රු12,261.5962
1 Intel(INTCON) na MDL
L685.4183
1 Intel(INTCON) na MGA
Ar181,120.877
1 Intel(INTCON) na MOP
P323.5239
1 Intel(INTCON) na MVR
617.967
1 Intel(INTCON) na MWK
MK69,878.739
1 Intel(INTCON) na MZN
MT2,580.921
1 Intel(INTCON) na NPR
रु5,712.7616
1 Intel(INTCON) na PYG
286,445.88
1 Intel(INTCON) na RWF
Fr58,686.67
1 Intel(INTCON) na SBD
$332.4097
1 Intel(INTCON) na SCR
551.7274
1 Intel(INTCON) na SRD
$1,555.015
1 Intel(INTCON) na SVC
$353.4125
1 Intel(INTCON) na SZL
L698.3431
1 Intel(INTCON) na TMT
m141.365
1 Intel(INTCON) na TND
د.ت118.90816
1 Intel(INTCON) na TTD
$273.4403
1 Intel(INTCON) na UGX
Sh140,234.08
1 Intel(INTCON) na XAF
Fr22,820.35
1 Intel(INTCON) na XCD
$109.053
1 Intel(INTCON) na XOF
Fr22,820.35
1 Intel(INTCON) na XPF
Fr4,119.78
1 Intel(INTCON) na BWP
P540.8221
1 Intel(INTCON) na BZD
$81.1839
1 Intel(INTCON) na CVE
$3,839.0695
1 Intel(INTCON) na DJF
Fr7,149.03
1 Intel(INTCON) na DOP
$2,587.3834
1 Intel(INTCON) na DZD
د.ج5,249.4883
1 Intel(INTCON) na FJD
$91.2814
1 Intel(INTCON) na GNF
Fr348,161.8
1 Intel(INTCON) na GTQ
Q308.5796
1 Intel(INTCON) na GYD
$8,458.4738
1 Intel(INTCON) na ISK
kr5,008.36

Zdroj Intel

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Intel, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Intel
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Intel

Jakou hodnotu má dnes Intel (INTCON)?
Aktuální cena INTCON v USD je 40.39 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INTCON v USD?
Aktuální cena INTCON v USD je $ 40.39. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Intel?
Tržní kapitalizace INTCON je $ 2.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INTCON v oběhu?
Objem INTCON v oběhu je 49.50K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INTCON?
INTCON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 42.38863945727811 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INTCON?
INTCON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 23.741402264383435 USD.
Jaký je objem obchodování INTCON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INTCON je $ 73.25K USD.
Dosáhne INTCON letos vyšší ceny?
INTCON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINTCON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:50:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Intel (INTCON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod INTCON na USD

Částka

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 40.39 USD

Obchodujte INTCON

INTCON/USDT
$40.48
$40.48$40.48
+0.27%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,031.69
$110,031.69$110,031.69

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.37
$3,860.37$3,860.37

-0.01%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02369
$0.02369$0.02369

-26.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.55
$185.55$185.55

-1.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.37
$3,860.37$3,860.37

-0.01%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,031.69
$110,031.69$110,031.69

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.55
$185.55$185.55

-1.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5016
$2.5016$2.5016

-0.88%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.07
$1,086.07$1,086.07

+0.15%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000455
$0.000455$0.000455

+127.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.306
$19.306$19.306

+50.07%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030000
$0.0030000$0.0030000

+52.90%