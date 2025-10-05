Dnešní aktuální cena WorldAssets je 0.6725 USD. Sledujte aktualizace cen INC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INC.Dnešní aktuální cena WorldAssets je 0.6725 USD. Sledujte aktualizace cen INC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INC.

Logo WorldAssets

Kurz WorldAssets(INC)

Aktuální cena 1 INC na USD

$0.6708$0.6708
+17.62%1D
USD
Graf aktuální ceny WorldAssets (INC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:53:29 (UTC+8)

Informace o ceně WorldAssets (INC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.5552$ 0.5552
Nejnižší za 24 h
$ 0.98$ 0.98
Nejvyšší za 24 h

$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98$ 0.98

----

----

+2.43%

+17.62%

+572.50%

+572.50%

Cena WorldAssets (INC) v reálném čase je $ 0.6725. Za posledních 24 hodin se INC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.5552 do maxima $ 0.98, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INC se za poslední hodinu změnila o +2.43%, za 24 hodin o +17.62% a za posledních 7 dní o +572.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WorldAssets (INC)

----

$ 43.97K
$ 43.97K$ 43.97K

$ 201.75M
$ 201.75M$ 201.75M

----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace WorldAssets je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 43.97K. Objem v oběhu INC je --, přičemž celková zásoba je 300000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 201.75M.

Historie cen v USD pro WorldAssets (INC)

Sledujte změny cen WorldAssets pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.100489+17.62%
30 dní$ +0.5725+572.50%
60 dní$ +0.5725+572.50%
90 dní$ +0.5725+572.50%
Změna ceny WorldAssets dnes

Dnes zaznamenal INC změnu o $ +0.100489 (+17.62%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WorldAssets za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.5725 (+572.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WorldAssets za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u INC ke změně o $ +0.5725 (+572.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WorldAssets za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.5725 (+572.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WorldAssets (INC)?

Podívejte se na stránku Historie cen WorldAssets.

Co je WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WorldAssets investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu INCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WorldAssets na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WorldAssets a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny WorldAssets (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WorldAssets (INC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WorldAssets (INC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WorldAssets.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WorldAssets!

Tokenomika pro WorldAssets (INC)

Pochopení tokenomiky WorldAssets (INC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INC hned teď!

Jak nakupovat WorldAssets (INC)

Snažíte se zjistit, jak koupit WorldAssets? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WorldAssets podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

INC na místní měny

Zdroj WorldAssets

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WorldAssets, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka WorldAssets
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WorldAssets

Jakou hodnotu má dnes WorldAssets (INC)?
Aktuální cena INC v USD je 0.6725 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INC v USD?
Aktuální cena INC v USD je $ 0.6725. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WorldAssets?
Tržní kapitalizace INC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INC v oběhu?
Objem INC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INC?
INC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INC?
INC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování INC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INC je $ 43.97K USD.
Dosáhne INC letos vyšší ceny?
INC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:53:29 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

