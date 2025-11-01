BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Holoworld AI je 0.1281 USD. Sledujte aktualizace cen HOLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLO.Dnešní aktuální cena Holoworld AI je 0.1281 USD. Sledujte aktualizace cen HOLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLO.

Více informací o HOLO

Informace o ceně HOLO

Co je to HOLO

Bílá kniha pro HOLO

Oficiální webové stránky HOLO

Tokenomika pro HOLO

Předpověď cen HOLO

Historie HOLO

Průvodce nákupem (HOLO)

Převodník HOLO na fiat měnu

HOLO Spot

HOLO USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Holoworld AI

Kurz Holoworld AI(HOLO)

Aktuální cena 1 HOLO na USD

$0.1281
$0.1281$0.1281
+0.94%1D
USD
Graf aktuální ceny Holoworld AI (HOLO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:48:04 (UTC+8)

Informace o ceně Holoworld AI (HOLO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1213
$ 0.1213$ 0.1213
Nejnižší za 24 h
$ 0.1309
$ 0.1309$ 0.1309
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1213
$ 0.1213$ 0.1213

$ 0.1309
$ 0.1309$ 0.1309

--
----

--
----

0.00%

+0.94%

-15.39%

-15.39%

Cena Holoworld AI (HOLO) v reálném čase je $ 0.1281. Za posledních 24 hodin se HOLO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1213 do maxima $ 0.1309, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLO se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.94% a za posledních 7 dní o -15.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Holoworld AI (HOLO)

--
----

$ 105.91K
$ 105.91K$ 105.91K

$ 262.35M
$ 262.35M$ 262.35M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Holoworld AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 105.91K. Objem v oběhu HOLO je --, přičemž celková zásoba je 2048000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 262.35M.

Historie cen v USD pro Holoworld AI (HOLO)

Sledujte změny cen Holoworld AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.001193+0.94%
30 dní$ -0.0883-40.81%
60 dní$ +0.0781+156.20%
90 dní$ +0.0781+156.20%
Změna ceny Holoworld AI dnes

Dnes zaznamenal HOLO změnu o $ +0.001193 (+0.94%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Holoworld AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0883 (-40.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Holoworld AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HOLO ke změně o $ +0.0781 (+156.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Holoworld AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0781 (+156.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Holoworld AI (HOLO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Holoworld AI.

Co je Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Holoworld AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HOLOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Holoworld AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Holoworld AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Holoworld AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Holoworld AI (HOLO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Holoworld AI (HOLO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Holoworld AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Holoworld AI!

Tokenomika pro Holoworld AI (HOLO)

Pochopení tokenomiky Holoworld AI (HOLO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLO hned teď!

Jak nakupovat Holoworld AI (HOLO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Holoworld AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Holoworld AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HOLO na místní měny

1 Holoworld AI(HOLO) na VND
3,370.9515
1 Holoworld AI(HOLO) na AUD
A$0.194712
1 Holoworld AI(HOLO) na GBP
0.097356
1 Holoworld AI(HOLO) na EUR
0.110166
1 Holoworld AI(HOLO) na USD
$0.1281
1 Holoworld AI(HOLO) na MYR
RM0.536739
1 Holoworld AI(HOLO) na TRY
5.384043
1 Holoworld AI(HOLO) na JPY
¥19.5993
1 Holoworld AI(HOLO) na ARS
ARS$183.787632
1 Holoworld AI(HOLO) na RUB
10.297959
1 Holoworld AI(HOLO) na INR
11.371437
1 Holoworld AI(HOLO) na IDR
Rp2,134.999146
1 Holoworld AI(HOLO) na PHP
7.518189
1 Holoworld AI(HOLO) na EGP
￡E.6.032229
1 Holoworld AI(HOLO) na BRL
R$0.687897
1 Holoworld AI(HOLO) na CAD
C$0.17934
1 Holoworld AI(HOLO) na BDT
15.669192
1 Holoworld AI(HOLO) na NGN
185.114748
1 Holoworld AI(HOLO) na COP
$492.691815
1 Holoworld AI(HOLO) na ZAR
R.2.222535
1 Holoworld AI(HOLO) na UAH
5.373795
1 Holoworld AI(HOLO) na TZS
T.Sh.313.970538
1 Holoworld AI(HOLO) na VES
Bs28.3101
1 Holoworld AI(HOLO) na CLP
$120.6702
1 Holoworld AI(HOLO) na PKR
Rs36.17544
1 Holoworld AI(HOLO) na KZT
67.634238
1 Holoworld AI(HOLO) na THB
฿4.127382
1 Holoworld AI(HOLO) na TWD
NT$3.944199
1 Holoworld AI(HOLO) na AED
د.إ0.470127
1 Holoworld AI(HOLO) na CHF
Fr0.10248
1 Holoworld AI(HOLO) na HKD
HK$0.995337
1 Holoworld AI(HOLO) na AMD
֏48.854778
1 Holoworld AI(HOLO) na MAD
.د.م1.182363
1 Holoworld AI(HOLO) na MXN
$2.377536
1 Holoworld AI(HOLO) na SAR
ريال0.480375
1 Holoworld AI(HOLO) na ETB
Br19.680003
1 Holoworld AI(HOLO) na KES
KSh16.504404
1 Holoworld AI(HOLO) na JOD
د.أ0.0908229
1 Holoworld AI(HOLO) na PLN
0.471408
1 Holoworld AI(HOLO) na RON
лв0.564921
1 Holoworld AI(HOLO) na SEK
kr1.214388
1 Holoworld AI(HOLO) na BGN
лв0.215208
1 Holoworld AI(HOLO) na HUF
Ft43.101807
1 Holoworld AI(HOLO) na CZK
2.701629
1 Holoworld AI(HOLO) na KWD
د.ك0.0391986
1 Holoworld AI(HOLO) na ILS
0.416325
1 Holoworld AI(HOLO) na BOB
Bs0.885171
1 Holoworld AI(HOLO) na AZN
0.21777
1 Holoworld AI(HOLO) na TJS
SM1.175958
1 Holoworld AI(HOLO) na GEL
0.347151
1 Holoworld AI(HOLO) na AOA
Kz117.415179
1 Holoworld AI(HOLO) na BHD
.د.ب0.0480375
1 Holoworld AI(HOLO) na BMD
$0.1281
1 Holoworld AI(HOLO) na DKK
kr0.828807
1 Holoworld AI(HOLO) na HNL
L3.358782
1 Holoworld AI(HOLO) na MUR
5.859294
1 Holoworld AI(HOLO) na NAD
$2.214849
1 Holoworld AI(HOLO) na NOK
kr1.296372
1 Holoworld AI(HOLO) na NZD
$0.222894
1 Holoworld AI(HOLO) na PAB
B/.0.1281
1 Holoworld AI(HOLO) na PGK
K0.53802
1 Holoworld AI(HOLO) na QAR
ر.ق0.465003
1 Holoworld AI(HOLO) na RSD
дин.13.012398
1 Holoworld AI(HOLO) na UZS
soʻm1,524.999756
1 Holoworld AI(HOLO) na ALL
L10.695069
1 Holoworld AI(HOLO) na ANG
ƒ0.229299
1 Holoworld AI(HOLO) na AWG
ƒ0.229299
1 Holoworld AI(HOLO) na BBD
$0.2562
1 Holoworld AI(HOLO) na BAM
KM0.215208
1 Holoworld AI(HOLO) na BIF
Fr374.4363
1 Holoworld AI(HOLO) na BND
$0.165249
1 Holoworld AI(HOLO) na BSD
$0.1281
1 Holoworld AI(HOLO) na JMD
$20.502405
1 Holoworld AI(HOLO) na KHR
512.4
1 Holoworld AI(HOLO) na KMF
Fr54.5706
1 Holoworld AI(HOLO) na LAK
2,784.782553
1 Holoworld AI(HOLO) na LKR
රු38.888598
1 Holoworld AI(HOLO) na MDL
L2.173857
1 Holoworld AI(HOLO) na MGA
Ar574.43883
1 Holoworld AI(HOLO) na MOP
P1.026081
1 Holoworld AI(HOLO) na MVR
1.95993
1 Holoworld AI(HOLO) na MWK
MK221.62581
1 Holoworld AI(HOLO) na MZN
MT8.18559
1 Holoworld AI(HOLO) na NPR
रु18.118464
1 Holoworld AI(HOLO) na PYG
908.4852
1 Holoworld AI(HOLO) na RWF
Fr186.1293
1 Holoworld AI(HOLO) na SBD
$1.054263
1 Holoworld AI(HOLO) na SCR
1.749846
1 Holoworld AI(HOLO) na SRD
$4.93185
1 Holoworld AI(HOLO) na SVC
$1.120875
1 Holoworld AI(HOLO) na SZL
L2.214849
1 Holoworld AI(HOLO) na TMT
m0.44835
1 Holoworld AI(HOLO) na TND
د.ت0.3771264
1 Holoworld AI(HOLO) na TTD
$0.867237
1 Holoworld AI(HOLO) na UGX
Sh444.7632
1 Holoworld AI(HOLO) na XAF
Fr72.3765
1 Holoworld AI(HOLO) na XCD
$0.34587
1 Holoworld AI(HOLO) na XOF
Fr72.3765
1 Holoworld AI(HOLO) na XPF
Fr13.0662
1 Holoworld AI(HOLO) na BWP
P1.715259
1 Holoworld AI(HOLO) na BZD
$0.257481
1 Holoworld AI(HOLO) na CVE
$12.175905
1 Holoworld AI(HOLO) na DJF
Fr22.6737
1 Holoworld AI(HOLO) na DOP
$8.206086
1 Holoworld AI(HOLO) na DZD
د.ج16.649157
1 Holoworld AI(HOLO) na FJD
$0.289506
1 Holoworld AI(HOLO) na GNF
Fr1,104.222
1 Holoworld AI(HOLO) na GTQ
Q0.978684
1 Holoworld AI(HOLO) na GYD
$26.826702
1 Holoworld AI(HOLO) na ISK
kr15.8844

Zdroj Holoworld AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Holoworld AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Holoworld AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Holoworld AI

Jakou hodnotu má dnes Holoworld AI (HOLO)?
Aktuální cena HOLO v USD je 0.1281 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLO v USD?
Aktuální cena HOLO v USD je $ 0.1281. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Holoworld AI?
Tržní kapitalizace HOLO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLO v oběhu?
Objem HOLO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLO?
HOLO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLO?
HOLO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování HOLO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLO je $ 105.91K USD.
Dosáhne HOLO letos vyšší ceny?
HOLO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:48:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Holoworld AI (HOLO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod HOLO na USD

Částka

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.1281 USD

Obchodujte HOLO

HOLO/USDC
$0.128
$0.128$0.128
+1.18%
HOLO/USDT
$0.1281
$0.1281$0.1281
+1.26%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,080.13
$110,080.13$110,080.13

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.10
$3,862.10$3,862.10

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02372
$0.02372$0.02372

-26.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.10
$3,862.10$3,862.10

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,080.13
$110,080.13$110,080.13

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.15
$1,086.15$1,086.15

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000427
$0.000427$0.000427

+113.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000103
$0.00000103$0.00000103

+60.93%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.462
$19.462$19.462

+51.29%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030000
$0.0030000$0.0030000

+52.90%