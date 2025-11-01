BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GoChapaa je 0.00004986 USD. Sledujte aktualizace cen GXP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GXP.

Kurz GoChapaa(GXP)

Aktuální cena 1 GXP na USD

$0.00004986
$0.00004986$0.00004986
+1.09%1D
USD
Graf aktuální ceny GoChapaa (GXP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:43 (UTC+8)

Informace o ceně GoChapaa (GXP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000471
$ 0.0000471$ 0.0000471
Nejnižší za 24 h
$ 0.00005078
$ 0.00005078$ 0.00005078
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000471
$ 0.0000471$ 0.0000471

$ 0.00005078
$ 0.00005078$ 0.00005078

--
----

--
----

-0.21%

+1.09%

+23.72%

+23.72%

Cena GoChapaa (GXP) v reálném čase je $ 0.00004986. Za posledních 24 hodin se GXP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000471 do maxima $ 0.00005078, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GXP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GXP se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o +1.09% a za posledních 7 dní o +23.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GoChapaa (GXP)

--
----

$ 47.40K
$ 47.40K$ 47.40K

$ 104.71K
$ 104.71K$ 104.71K

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace GoChapaa je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 47.40K. Objem v oběhu GXP je --, přičemž celková zásoba je 2100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 104.71K.

Historie cen v USD pro GoChapaa (GXP)

Sledujte změny cen GoChapaa pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000005376+1.09%
30 dní$ -0.00454014-98.92%
60 dní$ -0.00895014-99.45%
90 dní$ -0.00895014-99.45%
Změna ceny GoChapaa dnes

Dnes zaznamenal GXP změnu o $ +0.0000005376 (+1.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GoChapaa za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00454014 (-98.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GoChapaa za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GXP ke změně o $ -0.00895014 (-99.45%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GoChapaa za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00895014 (-99.45%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GoChapaa (GXP)?

Podívejte se na stránku Historie cen GoChapaa.

Co je GoChapaa (GXP)

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

GoChapaa je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GoChapaa investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GXPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GoChapaa na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GoChapaa a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GoChapaa (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GoChapaa (GXP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GoChapaa (GXP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GoChapaa.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GoChapaa!

Tokenomika pro GoChapaa (GXP)

Pochopení tokenomiky GoChapaa (GXP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GXP hned teď!

Jak nakupovat GoChapaa (GXP)

Snažíte se zjistit, jak koupit GoChapaa? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GoChapaa podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GXP na místní měny

1 GoChapaa(GXP) na VND
1.3120659
1 GoChapaa(GXP) na AUD
A$0.0000757872
1 GoChapaa(GXP) na GBP
0.0000378936
1 GoChapaa(GXP) na EUR
0.0000428796
1 GoChapaa(GXP) na USD
$0.00004986
1 GoChapaa(GXP) na MYR
RM0.0002089134
1 GoChapaa(GXP) na TRY
0.0020956158
1 GoChapaa(GXP) na JPY
¥0.00762858
1 GoChapaa(GXP) na ARS
ARS$0.0717405624
1 GoChapaa(GXP) na RUB
0.0040082454
1 GoChapaa(GXP) na INR
0.0044295624
1 GoChapaa(GXP) na IDR
Rp0.8309996676
1 GoChapaa(GXP) na PHP
0.0029262834
1 GoChapaa(GXP) na EGP
￡E.0.002345913
1 GoChapaa(GXP) na BRL
R$0.0002677482
1 GoChapaa(GXP) na CAD
C$0.000069804
1 GoChapaa(GXP) na BDT
0.0060988752
1 GoChapaa(GXP) na NGN
0.0721558962
1 GoChapaa(GXP) na COP
$0.191769039
1 GoChapaa(GXP) na ZAR
R.0.000865071
1 GoChapaa(GXP) na UAH
0.002091627
1 GoChapaa(GXP) na TZS
T.Sh.0.122807673
1 GoChapaa(GXP) na VES
Bs0.01101906
1 GoChapaa(GXP) na CLP
$0.04696812
1 GoChapaa(GXP) na PKR
Rs0.0140051754
1 GoChapaa(GXP) na KZT
0.0264228084
1 GoChapaa(GXP) na THB
฿0.0016064892
1 GoChapaa(GXP) na TWD
NT$0.0015351894
1 GoChapaa(GXP) na AED
د.إ0.0001829862
1 GoChapaa(GXP) na CHF
Fr0.000039888
1 GoChapaa(GXP) na HKD
HK$0.0003874122
1 GoChapaa(GXP) na AMD
֏0.019081422
1 GoChapaa(GXP) na MAD
.د.م0.000461205
1 GoChapaa(GXP) na MXN
$0.0009254016
1 GoChapaa(GXP) na SAR
ريال0.000186975
1 GoChapaa(GXP) na ETB
Br0.0076894092
1 GoChapaa(GXP) na KES
KSh0.0064414134
1 GoChapaa(GXP) na JOD
د.أ0.00003535074
1 GoChapaa(GXP) na PLN
0.0001834848
1 GoChapaa(GXP) na RON
лв0.0002198826
1 GoChapaa(GXP) na SEK
kr0.0004726728
1 GoChapaa(GXP) na BGN
лв0.0000842634
1 GoChapaa(GXP) na HUF
Ft0.0167763942
1 GoChapaa(GXP) na CZK
0.0010515474
1 GoChapaa(GXP) na KWD
د.ك0.00001525716
1 GoChapaa(GXP) na ILS
0.000162045
1 GoChapaa(GXP) na BOB
Bs0.0003445326
1 GoChapaa(GXP) na AZN
0.000084762
1 GoChapaa(GXP) na TJS
SM0.0004592106
1 GoChapaa(GXP) na GEL
0.0001351206
1 GoChapaa(GXP) na AOA
Kz0.0457011774
1 GoChapaa(GXP) na BHD
.د.ب0.00001874736
1 GoChapaa(GXP) na BMD
$0.00004986
1 GoChapaa(GXP) na DKK
kr0.0003225942
1 GoChapaa(GXP) na HNL
L0.0013123152
1 GoChapaa(GXP) na MUR
0.0022805964
1 GoChapaa(GXP) na NAD
$0.0008615808
1 GoChapaa(GXP) na NOK
kr0.0005045832
1 GoChapaa(GXP) na NZD
$0.0000867564
1 GoChapaa(GXP) na PAB
B/.0.00004986
1 GoChapaa(GXP) na PGK
K0.0002099106
1 GoChapaa(GXP) na QAR
ر.ق0.0001814904
1 GoChapaa(GXP) na RSD
дин.0.0050647788
1 GoChapaa(GXP) na UZS
soʻm0.6007227534
1 GoChapaa(GXP) na ALL
L0.0041787666
1 GoChapaa(GXP) na ANG
ƒ0.0000892494
1 GoChapaa(GXP) na AWG
ƒ0.0000892494
1 GoChapaa(GXP) na BBD
$0.00009972
1 GoChapaa(GXP) na BAM
KM0.0000837648
1 GoChapaa(GXP) na BIF
Fr0.14748588
1 GoChapaa(GXP) na BND
$0.000064818
1 GoChapaa(GXP) na BSD
$0.00004986
1 GoChapaa(GXP) na JMD
$0.0080105076
1 GoChapaa(GXP) na KHR
0.2002407516
1 GoChapaa(GXP) na KMF
Fr0.02124036
1 GoChapaa(GXP) na LAK
1.0839130218
1 GoChapaa(GXP) na LKR
රු0.0151963308
1 GoChapaa(GXP) na MDL
L0.000842634
1 GoChapaa(GXP) na MGA
Ar0.22459437
1 GoChapaa(GXP) na MOP
P0.0003993786
1 GoChapaa(GXP) na MVR
0.000762858
1 GoChapaa(GXP) na MWK
MK0.0865624446
1 GoChapaa(GXP) na MZN
MT0.003186054
1 GoChapaa(GXP) na NPR
रु0.0070791228
1 GoChapaa(GXP) na PYG
0.35360712
1 GoChapaa(GXP) na RWF
Fr0.07244658
1 GoChapaa(GXP) na SBD
$0.0004103478
1 GoChapaa(GXP) na SCR
0.0006810876
1 GoChapaa(GXP) na SRD
$0.00191961
1 GoChapaa(GXP) na SVC
$0.000436275
1 GoChapaa(GXP) na SZL
L0.000865071
1 GoChapaa(GXP) na TMT
m0.00017451
1 GoChapaa(GXP) na TND
د.ت0.00014643882
1 GoChapaa(GXP) na TTD
$0.0003375522
1 GoChapaa(GXP) na UGX
Sh0.17371224
1 GoChapaa(GXP) na XAF
Fr0.0281709
1 GoChapaa(GXP) na XCD
$0.000134622
1 GoChapaa(GXP) na XOF
Fr0.0281709
1 GoChapaa(GXP) na XPF
Fr0.00508572
1 GoChapaa(GXP) na BWP
P0.0006701184
1 GoChapaa(GXP) na BZD
$0.0001002186
1 GoChapaa(GXP) na CVE
$0.0047611314
1 GoChapaa(GXP) na DJF
Fr0.00882522
1 GoChapaa(GXP) na DOP
$0.0031955274
1 GoChapaa(GXP) na DZD
د.ج0.0064808028
1 GoChapaa(GXP) na FJD
$0.0001126836
1 GoChapaa(GXP) na GNF
Fr0.4335327
1 GoChapaa(GXP) na GTQ
Q0.0003824262
1 GoChapaa(GXP) na GYD
$0.0104416812
1 GoChapaa(GXP) na ISK
kr0.0062325

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GoChapaa, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka GoChapaa
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GoChapaa

Jakou hodnotu má dnes GoChapaa (GXP)?
Aktuální cena GXP v USD je 0.00004986 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GXP v USD?
Aktuální cena GXP v USD je $ 0.00004986. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GoChapaa?
Tržní kapitalizace GXP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GXP v oběhu?
Objem GXP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GXP?
GXP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GXP?
GXP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GXP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GXP je $ 47.40K USD.
Dosáhne GXP letos vyšší ceny?
GXP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGXP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GoChapaa (GXP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Kalkulačka pro převod GXP na USD

Částka

GXP
GXP
USD
USD

1 GXP = 0.00004986 USD

Obchodujte GXP

GXP/USDT
$0.00004986
$0.00004986$0.00004986
+1.09%

