Dnešní aktuální cena GPTON je 0.02016 USD. Sledujte aktualizace cen GPTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GPTON.

Více informací o GPTON

Informace o ceně GPTON

Co je to GPTON

Oficiální webové stránky GPTON

Tokenomika pro GPTON

Předpověď cen GPTON

Historie GPTON

Průvodce nákupem (GPTON)

Převodník GPTON na fiat měnu

Kurz GPTON(GPTON)

Aktuální cena 1 GPTON na USD

$0.02016
$0.02016$0.02016
+2.75%1D
USD
Graf aktuální ceny GPTON (GPTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:46:53 (UTC+8)

Informace o ceně GPTON (GPTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01849
$ 0.01849$ 0.01849
Nejnižší za 24 h
$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01849
$ 0.01849$ 0.01849

$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823$ 0.024354338596202823

+0.34%

+2.75%

+3.06%

+3.06%

Cena GPTON (GPTON) v reálném čase je $ 0.02016. Za posledních 24 hodin se GPTON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01849 do maxima $ 0.0202, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GPTON v historii je $ 0.04540726520022076, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.024354338596202823.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GPTON se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o +2.75% a za posledních 7 dní o +3.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GPTON (GPTON)

No.4053

$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M

$ 58.89K
$ 58.89K$ 58.89K

$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933
999,999,933 999,999,933

999,999,933
999,999,933 999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

TONCOIN

Aktuální tržní kapitalizace GPTON je $ 20.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.89K. Objem v oběhu GPTON je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999933. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.16M.

Historie cen v USD pro GPTON (GPTON)

Sledujte změny cen GPTON pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0005396+2.75%
30 dní$ -0.01145-36.23%
60 dní$ -0.01832-47.61%
90 dní$ +0.00116+6.10%
Změna ceny GPTON dnes

Dnes zaznamenal GPTON změnu o $ +0.0005396 (+2.75%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GPTON za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01145 (-36.23%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GPTON za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GPTON ke změně o $ -0.01832 (-47.61%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GPTON za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00116 (+6.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GPTON (GPTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen GPTON.

Co je GPTON (GPTON)

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GPTON investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GPTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GPTON na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GPTON a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GPTON (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GPTON (GPTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GPTON (GPTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GPTON.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GPTON!

Tokenomika pro GPTON (GPTON)

Pochopení tokenomiky GPTON (GPTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GPTON hned teď!

Jak nakupovat GPTON (GPTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit GPTON? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GPTON podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GPTON na místní měny

1 GPTON(GPTON) na VND
530.5104
1 GPTON(GPTON) na AUD
A$0.0306432
1 GPTON(GPTON) na GBP
0.0153216
1 GPTON(GPTON) na EUR
0.0173376
1 GPTON(GPTON) na USD
$0.02016
1 GPTON(GPTON) na MYR
RM0.0844704
1 GPTON(GPTON) na TRY
0.8473248
1 GPTON(GPTON) na JPY
¥3.10464
1 GPTON(GPTON) na ARS
ARS$28.9239552
1 GPTON(GPTON) na RUB
1.6206624
1 GPTON(GPTON) na INR
1.7896032
1 GPTON(GPTON) na IDR
Rp335.9998656
1 GPTON(GPTON) na PHP
1.1831904
1 GPTON(GPTON) na EGP
￡E.0.9493344
1 GPTON(GPTON) na BRL
R$0.1082592
1 GPTON(GPTON) na CAD
C$0.028224
1 GPTON(GPTON) na BDT
2.4659712
1 GPTON(GPTON) na NGN
29.1328128
1 GPTON(GPTON) na COP
$77.538384
1 GPTON(GPTON) na ZAR
R.0.349776
1 GPTON(GPTON) na UAH
0.845712
1 GPTON(GPTON) na TZS
T.Sh.49.4117568
1 GPTON(GPTON) na VES
Bs4.45536
1 GPTON(GPTON) na CLP
$18.99072
1 GPTON(GPTON) na PKR
Rs5.693184
1 GPTON(GPTON) na KZT
10.6440768
1 GPTON(GPTON) na THB
฿0.6495552
1 GPTON(GPTON) na TWD
NT$0.6207264
1 GPTON(GPTON) na AED
د.إ0.0739872
1 GPTON(GPTON) na CHF
Fr0.016128
1 GPTON(GPTON) na HKD
HK$0.1566432
1 GPTON(GPTON) na AMD
֏7.6886208
1 GPTON(GPTON) na MAD
.د.م0.1860768
1 GPTON(GPTON) na MXN
$0.3741696
1 GPTON(GPTON) na SAR
ريال0.0756
1 GPTON(GPTON) na ETB
Br3.0971808
1 GPTON(GPTON) na KES
KSh2.5974144
1 GPTON(GPTON) na JOD
د.أ0.01429344
1 GPTON(GPTON) na PLN
0.0741888
1 GPTON(GPTON) na RON
лв0.0889056
1 GPTON(GPTON) na SEK
kr0.1911168
1 GPTON(GPTON) na BGN
лв0.0338688
1 GPTON(GPTON) na HUF
Ft6.7832352
1 GPTON(GPTON) na CZK
0.4251744
1 GPTON(GPTON) na KWD
د.ك0.00616896
1 GPTON(GPTON) na ILS
0.06552
1 GPTON(GPTON) na BOB
Bs0.1393056
1 GPTON(GPTON) na AZN
0.034272
1 GPTON(GPTON) na TJS
SM0.1850688
1 GPTON(GPTON) na GEL
0.0546336
1 GPTON(GPTON) na AOA
Kz18.4784544
1 GPTON(GPTON) na BHD
.د.ب0.00756
1 GPTON(GPTON) na BMD
$0.02016
1 GPTON(GPTON) na DKK
kr0.1304352
1 GPTON(GPTON) na HNL
L0.5285952
1 GPTON(GPTON) na MUR
0.9221184
1 GPTON(GPTON) na NAD
$0.3485664
1 GPTON(GPTON) na NOK
kr0.2040192
1 GPTON(GPTON) na NZD
$0.0350784
1 GPTON(GPTON) na PAB
B/.0.02016
1 GPTON(GPTON) na PGK
K0.084672
1 GPTON(GPTON) na QAR
ر.ق0.0731808
1 GPTON(GPTON) na RSD
дин.2.0478528
1 GPTON(GPTON) na UZS
soʻm239.9999616
1 GPTON(GPTON) na ALL
L1.6831584
1 GPTON(GPTON) na ANG
ƒ0.0360864
1 GPTON(GPTON) na AWG
ƒ0.0360864
1 GPTON(GPTON) na BBD
$0.04032
1 GPTON(GPTON) na BAM
KM0.0338688
1 GPTON(GPTON) na BIF
Fr58.92768
1 GPTON(GPTON) na BND
$0.0260064
1 GPTON(GPTON) na BSD
$0.02016
1 GPTON(GPTON) na JMD
$3.226608
1 GPTON(GPTON) na KHR
80.64
1 GPTON(GPTON) na KMF
Fr8.58816
1 GPTON(GPTON) na LAK
438.2608608
1 GPTON(GPTON) na LKR
රු6.1201728
1 GPTON(GPTON) na MDL
L0.3421152
1 GPTON(GPTON) na MGA
Ar90.403488
1 GPTON(GPTON) na MOP
P0.1614816
1 GPTON(GPTON) na MVR
0.308448
1 GPTON(GPTON) na MWK
MK34.878816
1 GPTON(GPTON) na MZN
MT1.288224
1 GPTON(GPTON) na NPR
रु2.8514304
1 GPTON(GPTON) na PYG
142.97472
1 GPTON(GPTON) na RWF
Fr29.29248
1 GPTON(GPTON) na SBD
$0.1659168
1 GPTON(GPTON) na SCR
0.2753856
1 GPTON(GPTON) na SRD
$0.77616
1 GPTON(GPTON) na SVC
$0.1764
1 GPTON(GPTON) na SZL
L0.3485664
1 GPTON(GPTON) na TMT
m0.07056
1 GPTON(GPTON) na TND
د.ت0.05935104
1 GPTON(GPTON) na TTD
$0.1364832
1 GPTON(GPTON) na UGX
Sh69.99552
1 GPTON(GPTON) na XAF
Fr11.3904
1 GPTON(GPTON) na XCD
$0.054432
1 GPTON(GPTON) na XOF
Fr11.3904
1 GPTON(GPTON) na XPF
Fr2.05632
1 GPTON(GPTON) na BWP
P0.2699424
1 GPTON(GPTON) na BZD
$0.0405216
1 GPTON(GPTON) na CVE
$1.916208
1 GPTON(GPTON) na DJF
Fr3.56832
1 GPTON(GPTON) na DOP
$1.2914496
1 GPTON(GPTON) na DZD
د.ج2.6201952
1 GPTON(GPTON) na FJD
$0.0455616
1 GPTON(GPTON) na GNF
Fr173.7792
1 GPTON(GPTON) na GTQ
Q0.1540224
1 GPTON(GPTON) na GYD
$4.2219072
1 GPTON(GPTON) na ISK
kr2.49984

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GPTON, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka GPTON
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GPTON

Jakou hodnotu má dnes GPTON (GPTON)?
Aktuální cena GPTON v USD je 0.02016 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GPTON v USD?
Aktuální cena GPTON v USD je $ 0.02016. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GPTON?
Tržní kapitalizace GPTON je $ 20.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GPTON v oběhu?
Objem GPTON v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GPTON?
GPTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04540726520022076 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GPTON?
GPTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.024354338596202823 USD.
Jaký je objem obchodování GPTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GPTON je $ 58.89K USD.
Dosáhne GPTON letos vyšší ceny?
GPTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGPTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:46:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GPTON (GPTON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

