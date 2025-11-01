BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alphabet xStock je 280.29 USD. Sledujte aktualizace cen GOOGLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOGLX.Dnešní aktuální cena Alphabet xStock je 280.29 USD. Sledujte aktualizace cen GOOGLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOGLX.

Kurz Alphabet xStock(GOOGLX)

Aktuální cena 1 GOOGLX na USD

$280.29
-0.02%1D
USD
Graf aktuální ceny Alphabet xStock (GOOGLX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:29 (UTC+8)

Informace o ceně Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 274.9
Nejnižší za 24 h
$ 284
Nejvyšší za 24 h

$ 274.9
$ 284
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
+0.17%

-0.02%

+8.02%

+8.02%

Cena Alphabet xStock (GOOGLX) v reálném čase je $ 280.29. Za posledních 24 hodin se GOOGLX obchodoval v rozmezí od minima $ 274.9 do maxima $ 284, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOOGLX v historii je $ 298.97509376416326, zatímco nejnižší cena v historii je $ 169.44795144400413.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOOGLX se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -0.02% a za posledních 7 dní o +8.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1332

$ 6.33M
$ 57.55K
$ 14.04M
22.60K
--
50,099.20874913
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Alphabet xStock je $ 6.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.55K. Objem v oběhu GOOGLX je 22.60K, přičemž celková zásoba je 50099.20874913. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.04M.

Historie cen v USD pro Alphabet xStock (GOOGLX)

Sledujte změny cen Alphabet xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0561-0.02%
30 dní$ +35.49+14.49%
60 dní$ +66.82+31.30%
90 dní$ +90.99+48.06%
Změna ceny Alphabet xStock dnes

Dnes zaznamenal GOOGLX změnu o $ -0.0561 (-0.02%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Alphabet xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +35.49 (+14.49%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Alphabet xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GOOGLX ke změně o $ +66.82 (+31.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Alphabet xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +90.99 (+48.06%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Alphabet xStock (GOOGLX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Alphabet xStock.

Co je Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Alphabet xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GOOGLXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Alphabet xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Alphabet xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Alphabet xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alphabet xStock (GOOGLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alphabet xStock (GOOGLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alphabet xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alphabet xStock!

Tokenomika pro Alphabet xStock (GOOGLX)

Pochopení tokenomiky Alphabet xStock (GOOGLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOOGLX hned teď!

Jak nakupovat Alphabet xStock (GOOGLX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Alphabet xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Alphabet xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GOOGLX na místní měny

1 Alphabet xStock(GOOGLX) na VND
7,375,831.35
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AUD
A$426.0408
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na GBP
213.0204
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na EUR
241.0494
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na USD
$280.29
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MYR
RM1,174.4151
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TRY
11,780.5887
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na JPY
¥42,884.37
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ARS
ARS$403,292.4636
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na RUB
22,532.5131
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na INR
24,900.9636
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na IDR
Rp4,671,498.1314
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PHP
16,450.2201
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na EGP
￡E.13,187.6445
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BRL
R$1,505.1573
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na CAD
C$392.406
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BDT
34,285.0728
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na NGN
405,627.2793
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na COP
$1,078,037.3835
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ZAR
R.4,863.0315
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na UAH
11,758.1655
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TZS
T.Sh.690,368.2845
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na VES
Bs61,944.09
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na CLP
$264,033.18
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PKR
Rs78,730.6581
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na KZT
148,536.8826
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na THB
฿9,030.9438
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TWD
NT$8,630.1291
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AED
د.إ1,028.6643
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na CHF
Fr224.232
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na HKD
HK$2,177.8533
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AMD
֏107,266.983
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MAD
.د.م2,592.6825
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MXN
$5,202.1824
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SAR
ريال1,051.0875
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ETB
Br43,226.3238
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na KES
KSh36,210.6651
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na JOD
د.أ198.72561
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PLN
1,031.4672
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na RON
лв1,236.0789
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SEK
kr2,657.1492
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BGN
лв473.6901
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na HUF
Ft94,309.1763
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na CZK
5,911.3161
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na KWD
د.ك85.76874
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ILS
910.9425
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BOB
Bs1,936.8039
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AZN
476.493
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TJS
SM2,581.4709
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na GEL
759.5859
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AOA
Kz256,911.0111
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BHD
.د.ب105.38904
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BMD
$280.29
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na DKK
kr1,813.4763
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na HNL
L7,377.2328
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MUR
12,820.4646
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na NAD
$4,843.4112
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na NOK
kr2,836.5348
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na NZD
$487.7046
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PAB
B/.280.29
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PGK
K1,180.0209
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na QAR
ر.ق1,020.2556
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na RSD
дин.28,471.8582
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na UZS
soʻm3,376,987.1751
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ALL
L23,491.1049
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ANG
ƒ501.7191
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na AWG
ƒ501.7191
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BBD
$560.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BAM
KM470.8872
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BIF
Fr829,097.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BND
$364.377
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BSD
$280.29
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na JMD
$45,031.3914
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na KHR
1,125,661.4574
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na KMF
Fr119,403.54
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na LAK
6,093,260.7477
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na LKR
රු85,426.7862
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MDL
L4,736.901
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MGA
Ar1,262,566.305
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MOP
P2,245.1229
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MVR
4,288.437
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MWK
MK486,614.2719
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na MZN
MT17,910.531
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na NPR
रु39,795.5742
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na PYG
1,987,816.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na RWF
Fr407,261.37
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SBD
$2,306.7867
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SCR
3,828.7614
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SRD
$10,791.165
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SVC
$2,452.5375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na SZL
L4,863.0315
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TMT
m981.015
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TND
د.ت823.21173
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na TTD
$1,897.5633
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na UGX
Sh976,530.36
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na XAF
Fr158,363.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na XCD
$756.783
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na XOF
Fr158,363.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na XPF
Fr28,589.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BWP
P3,767.0976
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na BZD
$563.3829
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na CVE
$26,764.8921
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na DJF
Fr49,611.33
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na DOP
$17,963.7861
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na DZD
د.ج36,432.0942
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na FJD
$633.4554
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na GNF
Fr2,437,121.55
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na GTQ
Q2,149.8243
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na GYD
$58,698.3318
1 Alphabet xStock(GOOGLX) na ISK
kr35,036.25

Zdroj Alphabet xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Alphabet xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Alphabet xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alphabet xStock

Jakou hodnotu má dnes Alphabet xStock (GOOGLX)?
Aktuální cena GOOGLX v USD je 280.29 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOOGLX v USD?
Aktuální cena GOOGLX v USD je $ 280.29. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alphabet xStock?
Tržní kapitalizace GOOGLX je $ 6.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOOGLX v oběhu?
Objem GOOGLX v oběhu je 22.60K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOOGLX?
GOOGLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 298.97509376416326 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOOGLX?
GOOGLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 169.44795144400413 USD.
Jaký je objem obchodování GOOGLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOOGLX je $ 57.55K USD.
Dosáhne GOOGLX letos vyšší ceny?
GOOGLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOOGLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Alphabet xStock (GOOGLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

