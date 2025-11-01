BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alphabet Class A je 273.23 USD. Sledujte aktualizace cen GOOGLON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOOGLON.

Více informací o GOOGLON

Informace o ceně GOOGLON

Co je to GOOGLON

Oficiální webové stránky GOOGLON

Tokenomika pro GOOGLON

Předpověď cen GOOGLON

Historie GOOGLON

Průvodce nákupem (GOOGLON)

Převodník GOOGLON na fiat měnu

GOOGLON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Alphabet Class A

Kurz Alphabet Class A(GOOGLON)

Aktuální cena 1 GOOGLON na USD

$273.19
$273.19$273.19
-2.60%1D
USD
Graf aktuální ceny Alphabet Class A (GOOGLON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:22 (UTC+8)

Informace o ceně Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 271.63
$ 271.63$ 271.63
Nejnižší za 24 h
$ 311.86
$ 311.86$ 311.86
Nejvyšší za 24 h

$ 271.63
$ 271.63$ 271.63

$ 311.86
$ 311.86$ 311.86

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-1.22%

-2.60%

+5.87%

+5.87%

Cena Alphabet Class A (GOOGLON) v reálném čase je $ 273.23. Za posledních 24 hodin se GOOGLON obchodoval v rozmezí od minima $ 271.63 do maxima $ 311.86, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOOGLON v historii je $ 299.0048828834799, zatímco nejnižší cena v historii je $ 225.81003632470686.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOOGLON se za poslední hodinu změnila o -1.22%, za 24 hodin o -2.60% a za posledních 7 dní o +5.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1760

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 73.87K
$ 73.87K$ 73.87K

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

8.29K
8.29K 8.29K

8,289.78236799
8,289.78236799 8,289.78236799

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Alphabet Class A je $ 2.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 73.87K. Objem v oběhu GOOGLON je 8.29K, přičemž celková zásoba je 8289.78236799. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.27M.

Historie cen v USD pro Alphabet Class A (GOOGLON)

Sledujte změny cen Alphabet Class A pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -7.2925-2.60%
30 dní$ +27.94+11.39%
60 dní$ +93.23+51.79%
90 dní$ +93.23+51.79%
Změna ceny Alphabet Class A dnes

Dnes zaznamenal GOOGLON změnu o $ -7.2925 (-2.60%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Alphabet Class A za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +27.94 (+11.39%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Alphabet Class A za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GOOGLON ke změně o $ +93.23 (+51.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Alphabet Class A za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +93.23 (+51.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Alphabet Class A (GOOGLON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Alphabet Class A.

Co je Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Alphabet Class A investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GOOGLONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Alphabet Class A na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Alphabet Class A a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Alphabet Class A (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alphabet Class A (GOOGLON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alphabet Class A (GOOGLON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alphabet Class A.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alphabet Class A!

Tokenomika pro Alphabet Class A (GOOGLON)

Pochopení tokenomiky Alphabet Class A (GOOGLON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOOGLON hned teď!

Jak nakupovat Alphabet Class A (GOOGLON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Alphabet Class A? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Alphabet Class A podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GOOGLON na místní měny

1 Alphabet Class A(GOOGLON) na VND
7,190,047.45
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AUD
A$415.3096
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na GBP
207.6548
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na EUR
234.9778
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na USD
$273.23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MYR
RM1,144.8337
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TRY
11,483.8569
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na JPY
¥41,804.19
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ARS
ARS$393,134.2532
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na RUB
21,964.9597
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na INR
24,273.7532
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na IDR
Rp4,553,831.5118
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PHP
16,035.8687
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na EGP
￡E.12,855.4715
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BRL
R$1,467.2451
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na CAD
C$382.522
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BDT
33,421.4936
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na NGN
395,410.2591
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na COP
$1,050,883.5645
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ZAR
R.4,740.5405
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na UAH
11,461.9985
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TZS
T.Sh.672,979.1515
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na VES
Bs60,383.83
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na CLP
$257,382.66
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PKR
Rs76,747.5747
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na KZT
144,795.5062
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na THB
฿8,803.4706
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TWD
NT$8,412.7517
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AED
د.إ1,002.7541
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na CHF
Fr218.584
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na HKD
HK$2,122.9971
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AMD
֏104,565.121
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MAD
.د.م2,527.3775
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MXN
$5,071.1488
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SAR
ريال1,024.6125
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ETB
Br42,137.5306
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na KES
KSh35,298.5837
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na JOD
د.أ193.72007
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PLN
1,005.4864
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na RON
лв1,204.9443
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SEK
kr2,590.2204
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BGN
лв461.7587
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na HUF
Ft91,933.6981
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na CZK
5,762.4207
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na KWD
د.ك83.60838
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ILS
887.9975
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BOB
Bs1,888.0193
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AZN
464.491
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TJS
SM2,516.4483
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na GEL
740.4533
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AOA
Kz250,439.8857
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BHD
.د.ب102.73448
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BMD
$273.23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na DKK
kr1,767.7981
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na HNL
L7,191.4136
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MUR
12,497.5402
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na NAD
$4,721.4144
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na NOK
kr2,765.0876
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na NZD
$475.4202
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PAB
B/.273.23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PGK
K1,150.2983
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na QAR
ر.ق994.5572
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na RSD
дин.27,754.7034
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na UZS
soʻm3,291,926.9537
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ALL
L22,899.4063
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ANG
ƒ489.0817
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na AWG
ƒ489.0817
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BBD
$546.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BAM
KM459.0264
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BIF
Fr808,214.34
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BND
$355.199
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BSD
$273.23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na JMD
$43,897.1318
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na KHR
1,097,308.0738
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na KMF
Fr116,395.98
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na LAK
5,939,782.4899
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na LKR
රු83,275.0394
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MDL
L4,617.587
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MGA
Ar1,230,764.535
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MOP
P2,188.5723
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MVR
4,180.419
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MWK
MK474,357.3353
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na MZN
MT17,459.397
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na NPR
रु38,793.1954
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na PYG
1,937,747.16
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na RWF
Fr397,003.19
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SBD
$2,248.6829
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SCR
3,732.3218
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SRD
$10,519.355
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SVC
$2,390.7625
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na SZL
L4,740.5405
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TMT
m956.305
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TND
د.ت802.47651
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na TTD
$1,849.7671
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na UGX
Sh951,933.32
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na XAF
Fr154,374.95
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na XCD
$737.721
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na XOF
Fr154,374.95
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na XPF
Fr27,869.46
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BWP
P3,672.2112
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na BZD
$549.1923
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na CVE
$26,090.7327
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na DJF
Fr48,361.71
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na DOP
$17,511.3107
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na DZD
د.ج35,514.4354
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na FJD
$617.4998
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na GNF
Fr2,375,734.85
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na GTQ
Q2,095.6741
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na GYD
$57,219.8266
1 Alphabet Class A(GOOGLON) na ISK
kr34,153.75

Zdroj Alphabet Class A

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Alphabet Class A, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Alphabet Class A
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alphabet Class A

Jakou hodnotu má dnes Alphabet Class A (GOOGLON)?
Aktuální cena GOOGLON v USD je 273.23 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOOGLON v USD?
Aktuální cena GOOGLON v USD je $ 273.23. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alphabet Class A?
Tržní kapitalizace GOOGLON je $ 2.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOOGLON v oběhu?
Objem GOOGLON v oběhu je 8.29K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOOGLON?
GOOGLON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 299.0048828834799 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOOGLON?
GOOGLON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 225.81003632470686 USD.
Jaký je objem obchodování GOOGLON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOOGLON je $ 73.87K USD.
Dosáhne GOOGLON letos vyšší ceny?
GOOGLON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOOGLON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Alphabet Class A (GOOGLON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GOOGLON na USD

Částka

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 273.23 USD

Obchodujte GOOGLON

GOOGLON/USDT
$273.19
$273.19$273.19
-2.57%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

